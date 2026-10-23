"Ты не настоящий!" Киевские людоловы поймали студента и бусифицировали его - 23.10.2026 Украина.ру
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"Ты не настоящий!" Киевские людоловы поймали студента и бусифицировали его
"Ты не настоящий!" Киевские людоловы поймали студента и бусифицировали его - 23.10.2026 Украина.ру
"Ты не настоящий!" Киевские людоловы поймали студента и бусифицировали его
ТЦК мобилизовал студента, решив, что тот поступил в университет "для галочки". Вот только учебное заведение подтвердило, что мужчина учится на дневной форме и не был отчислен. Об этом 23 октября написало украинское издание "Обозреватель.ua"
2026-10-23T18:23
2026-10-23T18:33
новости
тцк
мобилизация на украине
мобилизация
всу
украина
киев
закарпатье
верховный суд
кабмин
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Всё началось с того, что мужчина учился на дневной форме в Киевском университете культуры по специальности "Аудиовизуальное искусство и производство". Согласно данным ЕДЕБО, он должен был завершить обучение 30 июня 2027 года, а в приложении "Резерв+" была указана отсрочка от мобилизации. Однако в ТЦК заявили: студент фактически не посещал занятия и не выполнял индивидуальный учебный план. Военкомы предположили, что он поступил в университет именно для того, чтобы избежать призыва. 16 мая 2026 года комиссия отменила отсрочку, а в тот же день ТЦК издал приказ о мобилизации — мужчину направили в воинскую часть и зачислили в личный состав.Но студент оказался не робкого десятка — обжаловал решение в суде. Он настаивал, что имел законное право на отсрочку и просил отменить приказы о призыве и зачислении, уволить его со службы и восстановить военно-учётные данные. ТЦК же продолжал стоять на своём: студент фактически не учился, поэтому отсрочку отменили обоснованно. Между тем и Киевский университет культуры подтвердил: мужчина оставался студентом дневной формы, не был отчислен, а также регулярно посещал занятия. Суд встал на сторону истца.Суд установил, что ТЦК не доказал утрату права на отсрочку. На момент принятия решения мужчина продолжал учиться, а доказательств отчисления, изменения формы обучения или других законных оснований для отмены отсрочки не было. Более того, суд подчеркнул: оценивать выполнение учебного плана и посещение занятий уполномочен университет, а не ТЦК. Воинская часть, словно не желая отпускать свою жертву, ухватилась за позицию Верховного Суда: мол, признание призыва противоправным само по себе не возвращает мобилизованное лицо в прежнее положение. То есть ТЦК и часть упорно стояли на своем: раз человека уже забрали, значит, так тому и быть, даже если мобилизация не была законной. Однако Закарпатский окружной административный суд решил, что обстоятельства этого дела отличаются — мужчина обжаловал непосредственно приказ о мобилизации, хотя имел законное право на отсрочку. В итоге суд отменил приказ о зачислении в воинскую часть и обязал уволить мужчину со службы. И это далеко не единичный случай. Суды на Украине регулярно признают незаконными решения ТЦК об отмене отсрочек и последующей мобилизации. В октябре 2026 года Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел дело мужчины, который имел отсрочку для ухода за матерью с инвалидностью II группы, но устроился на работу в сеть АТБ. ТЦК решил, что работа несовместима с постоянным уходом, аннулировал отсрочку и мобилизовал его. А в Закарпатье суд признал противоправными действия ТЦК, которые аннулировали отсрочки и мобилизовали сразу троих студентов. По пункту 65 Постановления Кабмина №560, ТЦК может отменить отсрочку только при реальной утрате или изменении оснований — например, завершении учёбы или смерти лица, за которым осуществлялся уход. Однако иногда украинским военкомам, по-видимому, достаточно простых домыслов о "формальности" обучения или несовместимости работы с уходом.По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, к осени 2026 года число официальных жалоб на сотрудников ТЦК превысило показатели всего предыдущего года. Граждане массово жалуются на превышение полномочий, "бусификацию" — принудительные задержания прямо на улицах — и игнорирование законных прав на отсрочку. Наиболее резонансный случай подтвержден судебным приговором. В октябре 2026 года в Одессе осудили девятерых участников так называемых "групп оповещения" местного ТЦК. Военкомы и связанные с ними лица похищали людей с улиц, незаконно лишали их свободы и применяли пытки. Но далеко не всегда все заканчивается приговором. В феврале 2026 года в Киеве мужчина погиб после избиения сотрудниками ТЦК при попытке его задержания на улице. А в октябре того же года в столице во время дорожной облавы полицейский вместе с ТЦК сбил велокурьера прямо под колеса проезжавшего автомобиля.Общество отвечает на это все жёстче. Летом 2026 года во Львове конфликт с военкомами перерос в многочасовую акцию протеста — толпа заблокировала и перевернула служебный автомобиль ТЦК. В конце августа в Тернополе местные жители напали на сотрудников военкомата, разгромили машину, а один из военкомов попал в больницу с тяжелыми травмами. По данным Нацполиции, к этому моменту зафиксировано уже более 600 случаев нападений на представителей ТЦК.Между тем сегодня в Одесской области правоохранители обнаружили в грузовике с молоком десять мужчин, которые пытались незаконно добраться до Молдавии. Мужчин спрятали среди палет с молоком в грузовике DAF, которым управлял 40-летний молдаванин. Подробнее об этом — в публикации "Молочный" рейс до Молдавии: десять украинцев "достали" из грузовика.
https://ukraina.ru/20261021/nozh-v-sheyu-voenkoma-i-ogranicheniya-na-oblavy-odesskuyu-oblast-nakryla-volna-mobilizatsionnykh-skandalov-1083971649.html
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Новости, ТЦК, мобилизация на Украине, мобилизация, ВСУ, Украина, Киев, Закарпатье, Верховный Суд, Кабмин, Молдавия

"Ты не настоящий!" Киевские людоловы поймали студента и бусифицировали его

18:23 23.10.2026 (обновлено: 18:33 23.10.2026)
 
© Фото : bloknot-herson.ru
- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© Фото : bloknot-herson.ru
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ТЦК мобилизовал студента, решив, что тот поступил в университет "для галочки". Вот только учебное заведение подтвердило, что мужчина учится на дневной форме и не был отчислен. Об этом 23 октября написало украинское издание "Обозреватель.ua"
Всё началось с того, что мужчина учился на дневной форме в Киевском университете культуры по специальности "Аудиовизуальное искусство и производство". Согласно данным ЕДЕБО, он должен был завершить обучение 30 июня 2027 года, а в приложении "Резерв+" была указана отсрочка от мобилизации.
Однако в ТЦК заявили: студент фактически не посещал занятия и не выполнял индивидуальный учебный план. Военкомы предположили, что он поступил в университет именно для того, чтобы избежать призыва. 16 мая 2026 года комиссия отменила отсрочку, а в тот же день ТЦК издал приказ о мобилизации — мужчину направили в воинскую часть и зачислили в личный состав.
Но студент оказался не робкого десятка — обжаловал решение в суде. Он настаивал, что имел законное право на отсрочку и просил отменить приказы о призыве и зачислении, уволить его со службы и восстановить военно-учётные данные. ТЦК же продолжал стоять на своём: студент фактически не учился, поэтому отсрочку отменили обоснованно.
Между тем и Киевский университет культуры подтвердил: мужчина оставался студентом дневной формы, не был отчислен, а также регулярно посещал занятия. Суд встал на сторону истца.
Суд установил, что ТЦК не доказал утрату права на отсрочку. На момент принятия решения мужчина продолжал учиться, а доказательств отчисления, изменения формы обучения или других законных оснований для отмены отсрочки не было. Более того, суд подчеркнул: оценивать выполнение учебного плана и посещение занятий уполномочен университет, а не ТЦК.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
21 октября, 14:55
Нож в шею военкома и ограничения на облавы: Одесскую область накрыла волна мобилизационных скандаловЖитель Одесской области ударил ножом в шею сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) во время проверки документов, сообщило областное управление полиции
Воинская часть, словно не желая отпускать свою жертву, ухватилась за позицию Верховного Суда: мол, признание призыва противоправным само по себе не возвращает мобилизованное лицо в прежнее положение. То есть ТЦК и часть упорно стояли на своем: раз человека уже забрали, значит, так тому и быть, даже если мобилизация не была законной.
Однако Закарпатский окружной административный суд решил, что обстоятельства этого дела отличаются — мужчина обжаловал непосредственно приказ о мобилизации, хотя имел законное право на отсрочку. В итоге суд отменил приказ о зачислении в воинскую часть и обязал уволить мужчину со службы.
И это далеко не единичный случай. Суды на Украине регулярно признают незаконными решения ТЦК об отмене отсрочек и последующей мобилизации. В октябре 2026 года Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел дело мужчины, который имел отсрочку для ухода за матерью с инвалидностью II группы, но устроился на работу в сеть АТБ.
ТЦК решил, что работа несовместима с постоянным уходом, аннулировал отсрочку и мобилизовал его. А в Закарпатье суд признал противоправными действия ТЦК, которые аннулировали отсрочки и мобилизовали сразу троих студентов.
По пункту 65 Постановления Кабмина №560, ТЦК может отменить отсрочку только при реальной утрате или изменении оснований — например, завершении учёбы или смерти лица, за которым осуществлялся уход. Однако иногда украинским военкомам, по-видимому, достаточно простых домыслов о "формальности" обучения или несовместимости работы с уходом.
21 октября, 17:01
Война с могилами: на Украине возмутились надгробиями бойцов ВСУ на русском языкеВ Кропивницком (бывшем Кировограде – Ред.) вспыхнул скандал вокруг надгробия погибшего украинского военного. Причиной скандала стал надпись на русском языке
По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, к осени 2026 года число официальных жалоб на сотрудников ТЦК превысило показатели всего предыдущего года. Граждане массово жалуются на превышение полномочий, "бусификацию" — принудительные задержания прямо на улицах — и игнорирование законных прав на отсрочку.
Наиболее резонансный случай подтвержден судебным приговором. В октябре 2026 года в Одессе осудили девятерых участников так называемых "групп оповещения" местного ТЦК. Военкомы и связанные с ними лица похищали людей с улиц, незаконно лишали их свободы и применяли пытки.
Но далеко не всегда все заканчивается приговором. В феврале 2026 года в Киеве мужчина погиб после избиения сотрудниками ТЦК при попытке его задержания на улице. А в октябре того же года в столице во время дорожной облавы полицейский вместе с ТЦК сбил велокурьера прямо под колеса проезжавшего автомобиля.
Общество отвечает на это все жёстче. Летом 2026 года во Львове конфликт с военкомами перерос в многочасовую акцию протеста — толпа заблокировала и перевернула служебный автомобиль ТЦК. В конце августа в Тернополе местные жители напали на сотрудников военкомата, разгромили машину, а один из военкомов попал в больницу с тяжелыми травмами. По данным Нацполиции, к этому моменту зафиксировано уже более 600 случаев нападений на представителей ТЦК.
Между тем сегодня в Одесской области правоохранители обнаружили в грузовике с молоком десять мужчин, которые пытались незаконно добраться до Молдавии. Мужчин спрятали среди палет с молоком в грузовике DAF, которым управлял 40-летний молдаванин. Подробнее об этом — в публикации "Молочный" рейс до Молдавии: десять украинцев "достали" из грузовика.
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