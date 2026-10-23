https://ukraina.ru/20261023/ty-ne-nastoyaschiy-kievskie-lyudolovy-poymali-studenta-i-busifitsirovali-ego-1084025810.html

"Ты не настоящий!" Киевские людоловы поймали студента и бусифицировали его

"Ты не настоящий!" Киевские людоловы поймали студента и бусифицировали его - 23.10.2026 Украина.ру

"Ты не настоящий!" Киевские людоловы поймали студента и бусифицировали его

ТЦК мобилизовал студента, решив, что тот поступил в университет "для галочки". Вот только учебное заведение подтвердило, что мужчина учится на дневной форме и не был отчислен. Об этом 23 октября написало украинское издание "Обозреватель.ua"

2026-10-23T18:23

2026-10-23T18:23

2026-10-23T18:33

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Всё началось с того, что мужчина учился на дневной форме в Киевском университете культуры по специальности "Аудиовизуальное искусство и производство". Согласно данным ЕДЕБО, он должен был завершить обучение 30 июня 2027 года, а в приложении "Резерв+" была указана отсрочка от мобилизации. Однако в ТЦК заявили: студент фактически не посещал занятия и не выполнял индивидуальный учебный план. Военкомы предположили, что он поступил в университет именно для того, чтобы избежать призыва. 16 мая 2026 года комиссия отменила отсрочку, а в тот же день ТЦК издал приказ о мобилизации — мужчину направили в воинскую часть и зачислили в личный состав.Но студент оказался не робкого десятка — обжаловал решение в суде. Он настаивал, что имел законное право на отсрочку и просил отменить приказы о призыве и зачислении, уволить его со службы и восстановить военно-учётные данные. ТЦК же продолжал стоять на своём: студент фактически не учился, поэтому отсрочку отменили обоснованно. Между тем и Киевский университет культуры подтвердил: мужчина оставался студентом дневной формы, не был отчислен, а также регулярно посещал занятия. Суд встал на сторону истца.Суд установил, что ТЦК не доказал утрату права на отсрочку. На момент принятия решения мужчина продолжал учиться, а доказательств отчисления, изменения формы обучения или других законных оснований для отмены отсрочки не было. Более того, суд подчеркнул: оценивать выполнение учебного плана и посещение занятий уполномочен университет, а не ТЦК. Воинская часть, словно не желая отпускать свою жертву, ухватилась за позицию Верховного Суда: мол, признание призыва противоправным само по себе не возвращает мобилизованное лицо в прежнее положение. То есть ТЦК и часть упорно стояли на своем: раз человека уже забрали, значит, так тому и быть, даже если мобилизация не была законной. Однако Закарпатский окружной административный суд решил, что обстоятельства этого дела отличаются — мужчина обжаловал непосредственно приказ о мобилизации, хотя имел законное право на отсрочку. В итоге суд отменил приказ о зачислении в воинскую часть и обязал уволить мужчину со службы. И это далеко не единичный случай. Суды на Украине регулярно признают незаконными решения ТЦК об отмене отсрочек и последующей мобилизации. В октябре 2026 года Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел дело мужчины, который имел отсрочку для ухода за матерью с инвалидностью II группы, но устроился на работу в сеть АТБ. ТЦК решил, что работа несовместима с постоянным уходом, аннулировал отсрочку и мобилизовал его. А в Закарпатье суд признал противоправными действия ТЦК, которые аннулировали отсрочки и мобилизовали сразу троих студентов. По пункту 65 Постановления Кабмина №560, ТЦК может отменить отсрочку только при реальной утрате или изменении оснований — например, завершении учёбы или смерти лица, за которым осуществлялся уход. Однако иногда украинским военкомам, по-видимому, достаточно простых домыслов о "формальности" обучения или несовместимости работы с уходом.По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, к осени 2026 года число официальных жалоб на сотрудников ТЦК превысило показатели всего предыдущего года. Граждане массово жалуются на превышение полномочий, "бусификацию" — принудительные задержания прямо на улицах — и игнорирование законных прав на отсрочку. Наиболее резонансный случай подтвержден судебным приговором. В октябре 2026 года в Одессе осудили девятерых участников так называемых "групп оповещения" местного ТЦК. Военкомы и связанные с ними лица похищали людей с улиц, незаконно лишали их свободы и применяли пытки. Но далеко не всегда все заканчивается приговором. В феврале 2026 года в Киеве мужчина погиб после избиения сотрудниками ТЦК при попытке его задержания на улице. А в октябре того же года в столице во время дорожной облавы полицейский вместе с ТЦК сбил велокурьера прямо под колеса проезжавшего автомобиля.Общество отвечает на это все жёстче. Летом 2026 года во Львове конфликт с военкомами перерос в многочасовую акцию протеста — толпа заблокировала и перевернула служебный автомобиль ТЦК. В конце августа в Тернополе местные жители напали на сотрудников военкомата, разгромили машину, а один из военкомов попал в больницу с тяжелыми травмами. По данным Нацполиции, к этому моменту зафиксировано уже более 600 случаев нападений на представителей ТЦК.Между тем сегодня в Одесской области правоохранители обнаружили в грузовике с молоком десять мужчин, которые пытались незаконно добраться до Молдавии. Мужчин спрятали среди палет с молоком в грузовике DAF, которым управлял 40-летний молдаванин. Подробнее об этом — в публикации "Молочный" рейс до Молдавии: десять украинцев "достали" из грузовика.

https://ukraina.ru/20261021/nozh-v-sheyu-voenkoma-i-ogranicheniya-na-oblavy-odesskuyu-oblast-nakryla-volna-mobilizatsionnykh-skandalov-1083971649.html

https://ukraina.ru/20261021/voyna-s-mogilami-na-ukraine-vozmutilis-nadgrobiyami-boytsov-vsu-na-russkom-yazyke-1083976593.html

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