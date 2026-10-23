https://ukraina.ru/20261023/zelenskiy-zrya-ne-uchil-istoriyu--teper-ona-emu-mstit-1084025367.html

Зеленский зря не учил историю – теперь она ему мстит

Зеленский зря не учил историю – теперь она ему мстит - 23.10.2026 Украина.ру

Зеленский зря не учил историю – теперь она ему мстит

Статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" увидела свет 12 июля 2021 года, бросив вызов украинской националистической пропаганде и обозначив идеологическую рамку будущей СВО. Прошло пять с лишком лет. Зеленский ответил…

2026-10-23T18:11

2026-10-23T18:11

2026-10-23T18:11

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Собственно, Зеленский всё это время отвечать не собирался. Ему это просто не было интересно – ну, есть такие люди, которые не интересуются историей или не считают, что знание истории входит в круг их профессиональных обязанностей. Зеленский – именно из них.Сейчас, задним числом, понимаешь, почему ему так хорошо удавались сатирические сценки, посвящённые псведоисторическим экзерсисам Ющенко и Порошенко* – это не потому, что он понимал, что это фолк-хистори, ничуть не более серьёзная, чем у "Мыколы Галичанца" или "Эдмунда Квасива", а потому что в принципе полагал, что разбираться в истории – не царское дело.В 2023 году соросовская "специалист по России", жена клинического русофоба Радослава Сикорского Энн Эпплбаум восхищалась Зеленским, который не знает и знать не хочет историю доверенной ему страны: "Он охотнее говорит о Силиконовой долине, чем о костях Потёмкина, и неудивительно: первое определяет мир, в котором он хочет жить". Это не просто восхищение – это реклама. Для соросят Зеленский социально близок – у них тоже нет Родины, и они искренне ненавидят историю, ожидая её конца, предсказанного Фукуямой ещё в 1989 году.Если уж мы вспомнили Сикорского, то Зеленский, думаю, был, и остаётся в шоке от того, что поляки тоже выдвигают по отношению к Украине исторические требования. Это же не по правилам (на которых основам "порядок")! По правилам это только российский президент читает историю и поэтому хочет восстановить СССР! Поляки, которые тоже читают историю и хотят восстановить zacną i mocną Rzeczpospolitą оd morza do morza, в соросовскую схему не укладываются…И вот через пять с четвертью лет после выхода статьи российского президента Зеленский заговорил об истории в беседе с британским телеведущем Стивеном Бартлеттом для подкаста The Diary Of A CEO. Естественно, о статье он прямо не упомянул, но об истории порассуждал. Ну, так – на уровне ученика пятого класса средней школы. Украинской, разумеется.И вот что интересно: Зеленский говорит именно о тех страницах истории, которые частью небесспорны, а частью вступают в противоречие с официальной идеологией.Первое – он провёл к нынешней Украине линию от Киевской Руси. Преемственность Украины от Руси была задекларирована ещё Михаилом Грушевским в 1917 году (он даже специальный термин придумал – "Украина-Русь") и вот тут проявляется полнейшее незнакомство Зеленского с вопросом."История твоей страны не может начинаться с 1917 года".Истинно так. Только никто и не говорит, что Украина как страна появилась в 1917 году. В 1917 году было провозглашено создание первого на этой территории государства, в названии которого было слово "Украина". Потому что даже в "Конституции Филиппа Орлика" территория эта называется Малая Россия."Украина – наследница Киевской Руси".Опять же – не можем не согласиться. Нынешняя Украина находится на территории части Древнерусского государства, население её генетически связано с населением этого государства, и Украина имеет полное право считать себя наследницей Киевской Руси. Так же, как современная Италия – наследница Римской республики, а Греция – античных полисов. Но есть два нюанса, которые Зеленский по незнанию упустил.Украина является не единственным наследником Руси – ничуть не меньше прав у Белоруссии, а Российское государство является прямым преемником – последним общерусским киевским князем был Св. Александр Ярославич Невский, а первым московским князем его сын – Св. Даниил Александрович. Территория же современной Украины (точнее её северной части) в то время вошла в состав Великого Княжества Литовского и именно государственную преемственность утратила (Грушевский это отлично понимал, потому говорил о преемственности через население)."России тогда ещё и в помине не было. Она появилась, когда Украина уже существовала".Ну, эта фраза простительна ученику пятого класса украинской школы, который историю учил по мемам: "когда Киев был эгегей, на месте Москвы лягушки квакали" и т.п. Кстати, авторы того мема как-то запамятовали, что в то время, когда Богдан Хмельницкий въезжал в Киев, на месте Вашингтона тоже лягушки квакали (на самом деле нет – дело зимой было, но это единственная причина). Зеленский об этом поговорить с Трампом не хочет?Впрочем, Бог с ним, с Вашингтоном. Откуда в Киев приехали Вещий Олег и Игорь Рюрикович, а перед ними Аскольд и Дир? Боюсь, что Зеленский просто не знает, что из Новгорода… В пятом классе украинской школы этого не рассказывают.Тут мы плавно переходим от некомпетентности к глупости. Потому что дальше Зеленский говорит о преемственности Украины по отношению к… СССР:"Советский Союз... А что такое Советский Союз? Это прежде всего Украина. Украина. Это Украина. Украина – страна номер два".Опять же – правда! Нынешняя Украина – наследница Украинской ССР – второго по значению субъекта СССР. И всё сказанное Зеленским в этой связи – правда. И насчёт "кузницы кадров" (хотя его земляк Брежнев представлял всё же не Украину, а Днепропетровск, Молдавию и Казахстан, что было хорошо видно по его кадровой политике). И насчёт мощной промышленности, которую, правда, строил весь СССР – у УССР средств на постройку Днепрогэса и "Запорожстали" не хватило бы.Но дело в том, что нынешнее украинское государство себя преемником УССР не считает! Его предшественники – бандеровская "Украинская держава" и прогитлеровская Карпатская Украина, УНР и Украинская держава начала прошлого века, мазепинская эмигрантская тусовка XVIII века и Запорожская Сечь XVI-XVIIIвеков (такого же типа "государство" как "пиратская столица" Порт-Ройал на Ямайке). УССР в этом ряду не числится. От неё заимствованы только "границы 1991 года" и место в ООН, обеспеченные Сталиным, который официально осуждён украинским судом "за геноцид".Более того, советский период трактуется как период оккупации, а статус Украины в СССР – как колонии. Оставим вопрос, мог ли индиец стать премьером Британской империи хотя бы даже в начале прошлого века. Зададим другой: почему Украина преемственна по отношению к УССР, а не к Рейхскомиссариату "Украина"? Тоже ведь оккупация…В общем, тут Зеленский совершил мыслепреступление, забыв посоветоваться сначала с директором Украинского института национального склероза им. пана Альцгеймера Александром Алфёровым (не сочтите меня антисемитом, но он тоже еврей – вспоминается анекдот об украинцах, которые мешают евреям, русским и полякам строить независимую Украину).Зеленского, впрочем, к ответственности за нарушение закона о декоммунизации к ответственности не привлекут. И даже Эстония, думается, не выдвинет новоявленному "преемнику" требование "компенсировать" ей всё построенное при "советской оккупации". О такой возможности, Зеленский, кстати, не подумал.Ну, и самое главное: а почему Зеленский полез в эту, неизвестную и неинтересную ему ранее тему? Причина очевидна: начинаются содержательные переговоры о мирном договоре между Украиной и Россией. И тут исторические претензии России на земли Новороссии, которые до 1917 года к Украине никакого отношения не имели, внезапно обретают вес. Даже с учетом, что из Трампа историк такой же, как из Зеленского. Из аргументов в пользу, например, украинского статуса Крыма у Киева есть только "Хрущёв в 1954 году подарил" (автор, кстати, такую трактовку считает легковесной и вообще неверной – при всём скептическом отношении к государственной деятельности Хрущёва). Приходится срочно вспоминать о преемственности по отношению к СССР, которая ещё 21 октября официальным Киевом натужно отрицалась.Тут остаётся только ещё раз повторить: история только кажется белой, пушистой и никчёмной. Она имеет обыкновение мстить и мстить жестоко. Собственно, то, что сейчас с Украиной происходит – это и есть месть истории. Зеленский, впрочем, этого не понимает.* Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20210712/1031819887.html

https://ukraina.ru/20250523/istoricheskiy-mif-khto-tak-ukrants--chogo-voni-khochut-istoriya-ukrainy-po-grushevskomu-1062903239.html

https://ukraina.ru/20260907/dnepropetrovsk-moldaviya-i-kazakhstan-stoyakin-i-mlechin-o-tom-kakie-kadry-reshali-vs-u-brezhneva-1083045098.html

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