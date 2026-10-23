Зеленский зря не учил историю – теперь она ему мстит - 23.10.2026 Украина.ру
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Зеленский зря не учил историю – теперь она ему мстит
Зеленский зря не учил историю – теперь она ему мстит - 23.10.2026 Украина.ру
Зеленский зря не учил историю – теперь она ему мстит
Статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" увидела свет 12 июля 2021 года, бросив вызов украинской националистической пропаганде и обозначив идеологическую рамку будущей СВО. Прошло пять с лишком лет. Зеленский ответил…
2026-10-23T18:11
2026-10-23T18:11
мнения
украина
ссср
киев
владимир зеленский
сикорский
михаил грушевский
оон
владимир путин
история
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Собственно, Зеленский всё это время отвечать не собирался. Ему это просто не было интересно – ну, есть такие люди, которые не интересуются историей или не считают, что знание истории входит в круг их профессиональных обязанностей. Зеленский – именно из них.Сейчас, задним числом, понимаешь, почему ему так хорошо удавались сатирические сценки, посвящённые псведоисторическим экзерсисам Ющенко и Порошенко* – это не потому, что он понимал, что это фолк-хистори, ничуть не более серьёзная, чем у "Мыколы Галичанца" или "Эдмунда Квасива", а потому что в принципе полагал, что разбираться в истории – не царское дело.В 2023 году соросовская "специалист по России", жена клинического русофоба Радослава Сикорского Энн Эпплбаум восхищалась Зеленским, который не знает и знать не хочет историю доверенной ему страны: "Он охотнее говорит о Силиконовой долине, чем о костях Потёмкина, и неудивительно: первое определяет мир, в котором он хочет жить". Это не просто восхищение – это реклама. Для соросят Зеленский социально близок – у них тоже нет Родины, и они искренне ненавидят историю, ожидая её конца, предсказанного Фукуямой ещё в 1989 году.Если уж мы вспомнили Сикорского, то Зеленский, думаю, был, и остаётся в шоке от того, что поляки тоже выдвигают по отношению к Украине исторические требования. Это же не по правилам (на которых основам "порядок")! По правилам это только российский президент читает историю и поэтому хочет восстановить СССР! Поляки, которые тоже читают историю и хотят восстановить zacną i mocną Rzeczpospolitą оd morza do morza, в соросовскую схему не укладываются…И вот через пять с четвертью лет после выхода статьи российского президента Зеленский заговорил об истории в беседе с британским телеведущем Стивеном Бартлеттом для подкаста The Diary Of A CEO. Естественно, о статье он прямо не упомянул, но об истории порассуждал. Ну, так – на уровне ученика пятого класса средней школы. Украинской, разумеется.И вот что интересно: Зеленский говорит именно о тех страницах истории, которые частью небесспорны, а частью вступают в противоречие с официальной идеологией.Первое – он провёл к нынешней Украине линию от Киевской Руси. Преемственность Украины от Руси была задекларирована ещё Михаилом Грушевским в 1917 году (он даже специальный термин придумал – "Украина-Русь") и вот тут проявляется полнейшее незнакомство Зеленского с вопросом."История твоей страны не может начинаться с 1917 года".Истинно так. Только никто и не говорит, что Украина как страна появилась в 1917 году. В 1917 году было провозглашено создание первого на этой территории государства, в названии которого было слово "Украина". Потому что даже в "Конституции Филиппа Орлика" территория эта называется Малая Россия."Украина – наследница Киевской Руси".Опять же – не можем не согласиться. Нынешняя Украина находится на территории части Древнерусского государства, население её генетически связано с населением этого государства, и Украина имеет полное право считать себя наследницей Киевской Руси. Так же, как современная Италия – наследница Римской республики, а Греция – античных полисов. Но есть два нюанса, которые Зеленский по незнанию упустил.Украина является не единственным наследником Руси – ничуть не меньше прав у Белоруссии, а Российское государство является прямым преемником – последним общерусским киевским князем был Св. Александр Ярославич Невский, а первым московским князем его сын – Св. Даниил Александрович. Территория же современной Украины (точнее её северной части) в то время вошла в состав Великого Княжества Литовского и именно государственную преемственность утратила (Грушевский это отлично понимал, потому говорил о преемственности через население)."России тогда ещё и в помине не было. Она появилась, когда Украина уже существовала".Ну, эта фраза простительна ученику пятого класса украинской школы, который историю учил по мемам: "когда Киев был эгегей, на месте Москвы лягушки квакали" и т.п. Кстати, авторы того мема как-то запамятовали, что в то время, когда Богдан Хмельницкий въезжал в Киев, на месте Вашингтона тоже лягушки квакали (на самом деле нет – дело зимой было, но это единственная причина). Зеленский об этом поговорить с Трампом не хочет?Впрочем, Бог с ним, с Вашингтоном. Откуда в Киев приехали Вещий Олег и Игорь Рюрикович, а перед ними Аскольд и Дир? Боюсь, что Зеленский просто не знает, что из Новгорода… В пятом классе украинской школы этого не рассказывают.Тут мы плавно переходим от некомпетентности к глупости. Потому что дальше Зеленский говорит о преемственности Украины по отношению к… СССР:"Советский Союз... А что такое Советский Союз? Это прежде всего Украина. Украина. Это Украина. Украина – страна номер два".Опять же – правда! Нынешняя Украина – наследница Украинской ССР – второго по значению субъекта СССР. И всё сказанное Зеленским в этой связи – правда. И насчёт "кузницы кадров" (хотя его земляк Брежнев представлял всё же не Украину, а Днепропетровск, Молдавию и Казахстан, что было хорошо видно по его кадровой политике). И насчёт мощной промышленности, которую, правда, строил весь СССР – у УССР средств на постройку Днепрогэса и "Запорожстали" не хватило бы.Но дело в том, что нынешнее украинское государство себя преемником УССР не считает! Его предшественники – бандеровская "Украинская держава" и прогитлеровская Карпатская Украина, УНР и Украинская держава начала прошлого века, мазепинская эмигрантская тусовка XVIII века и Запорожская Сечь XVI-XVIIIвеков (такого же типа "государство" как "пиратская столица" Порт-Ройал на Ямайке). УССР в этом ряду не числится. От неё заимствованы только "границы 1991 года" и место в ООН, обеспеченные Сталиным, который официально осуждён украинским судом "за геноцид".Более того, советский период трактуется как период оккупации, а статус Украины в СССР – как колонии. Оставим вопрос, мог ли индиец стать премьером Британской империи хотя бы даже в начале прошлого века. Зададим другой: почему Украина преемственна по отношению к УССР, а не к Рейхскомиссариату "Украина"? Тоже ведь оккупация…В общем, тут Зеленский совершил мыслепреступление, забыв посоветоваться сначала с директором Украинского института национального склероза им. пана Альцгеймера Александром Алфёровым (не сочтите меня антисемитом, но он тоже еврей – вспоминается анекдот об украинцах, которые мешают евреям, русским и полякам строить независимую Украину).Зеленского, впрочем, к ответственности за нарушение закона о декоммунизации к ответственности не привлекут. И даже Эстония, думается, не выдвинет новоявленному "преемнику" требование "компенсировать" ей всё построенное при "советской оккупации". О такой возможности, Зеленский, кстати, не подумал.Ну, и самое главное: а почему Зеленский полез в эту, неизвестную и неинтересную ему ранее тему? Причина очевидна: начинаются содержательные переговоры о мирном договоре между Украиной и Россией. И тут исторические претензии России на земли Новороссии, которые до 1917 года к Украине никакого отношения не имели, внезапно обретают вес. Даже с учетом, что из Трампа историк такой же, как из Зеленского. Из аргументов в пользу, например, украинского статуса Крыма у Киева есть только "Хрущёв в 1954 году подарил" (автор, кстати, такую трактовку считает легковесной и вообще неверной – при всём скептическом отношении к государственной деятельности Хрущёва). Приходится срочно вспоминать о преемственности по отношению к СССР, которая ещё 21 октября официальным Киевом натужно отрицалась.Тут остаётся только ещё раз повторить: история только кажется белой, пушистой и никчёмной. Она имеет обыкновение мстить и мстить жестоко. Собственно, то, что сейчас с Украиной происходит – это и есть месть истории. Зеленский, впрочем, этого не понимает.* Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20210712/1031819887.html
https://ukraina.ru/20250523/istoricheskiy-mif-khto-tak-ukrants--chogo-voni-khochut-istoriya-ukrainy-po-grushevskomu-1062903239.html
https://ukraina.ru/20260907/dnepropetrovsk-moldaviya-i-kazakhstan-stoyakin-i-mlechin-o-tom-kakie-kadry-reshali-vs-u-brezhneva-1083045098.html
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мнения, украина, ссср, киев, владимир зеленский, сикорский, михаил грушевский, оон, владимир путин, история, история украины, новороссия, переговоры по украине 2026, русь
Мнения, Украина, СССР, Киев, Владимир Зеленский, Сикорский, Михаил Грушевский, ООН, Владимир Путин, История, история Украины, Новороссия, Переговоры по Украине 2026, Русь

Зеленский зря не учил историю – теперь она ему мстит

18:11 23.10.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" увидела свет 12 июля 2021 года, бросив вызов украинской националистической пропаганде и обозначив идеологическую рамку будущей СВО. Прошло пять с лишком лет. Зеленский ответил…
Собственно, Зеленский всё это время отвечать не собирался. Ему это просто не было интересно – ну, есть такие люди, которые не интересуются историей или не считают, что знание истории входит в круг их профессиональных обязанностей. Зеленский – именно из них.
Сейчас, задним числом, понимаешь, почему ему так хорошо удавались сатирические сценки, посвящённые псведоисторическим экзерсисам Ющенко и Порошенко* – это не потому, что он понимал, что это фолк-хистори, ничуть не более серьёзная, чем у "Мыколы Галичанца" или "Эдмунда Квасива", а потому что в принципе полагал, что разбираться в истории – не царское дело.
В 2023 году соросовская "специалист по России", жена клинического русофоба Радослава Сикорского Энн Эпплбаум восхищалась Зеленским, который не знает и знать не хочет историю доверенной ему страны: "Он охотнее говорит о Силиконовой долине, чем о костях Потёмкина, и неудивительно: первое определяет мир, в котором он хочет жить".
Это не просто восхищение – это реклама. Для соросят Зеленский социально близок – у них тоже нет Родины, и они искренне ненавидят историю, ожидая её конца, предсказанного Фукуямой ещё в 1989 году.
Если уж мы вспомнили Сикорского, то Зеленский, думаю, был, и остаётся в шоке от того, что поляки тоже выдвигают по отношению к Украине исторические требования. Это же не по правилам (на которых основам "порядок")! По правилам это только российский президент читает историю и поэтому хочет восстановить СССР!
Поляки, которые тоже читают историю и хотят восстановить zacną i mocną Rzeczpospolitą оd morza do morza, в соросовскую схему не укладываются…
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля 2021, 17:24
«Об историческом единстве русских и украинцев»: статья Владимира Путина об УкраинеВ понедельник, 12 июля, на сайте Кремля опубликовали статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Материал опубликован как на русском, так и на украинском языках. Издание Украина.ру приводит полный текст статьи
И вот через пять с четвертью лет после выхода статьи российского президента Зеленский заговорил об истории в беседе с британским телеведущем Стивеном Бартлеттом для подкаста The Diary Of A CEO. Естественно, о статье он прямо не упомянул, но об истории порассуждал.
Ну, так – на уровне ученика пятого класса средней школы. Украинской, разумеется.
И вот что интересно: Зеленский говорит именно о тех страницах истории, которые частью небесспорны, а частью вступают в противоречие с официальной идеологией.
Первое – он провёл к нынешней Украине линию от Киевской Руси. Преемственность Украины от Руси была задекларирована ещё Михаилом Грушевским в 1917 году (он даже специальный термин придумал – "Украина-Русь") и вот тут проявляется полнейшее незнакомство Зеленского с вопросом.
"История твоей страны не может начинаться с 1917 года".
Истинно так. Только никто и не говорит, что Украина как страна появилась в 1917 году. В 1917 году было провозглашено создание первого на этой территории государства, в названии которого было слово "Украина". Потому что даже в "Конституции Филиппа Орлика" территория эта называется Малая Россия.
© Фото : Открытый источникМихаил Грушевский "История Украины-Руси", форзац издания 1904 года
Михаил Грушевский История Украины-Руси, форзац издания 1904 года - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© Фото : Открытый источник
Михаил Грушевский "История Украины-Руси", форзац издания 1904 года
"Украина – наследница Киевской Руси".
Опять же – не можем не согласиться. Нынешняя Украина находится на территории части Древнерусского государства, население её генетически связано с населением этого государства, и Украина имеет полное право считать себя наследницей Киевской Руси. Так же, как современная Италия – наследница Римской республики, а Греция – античных полисов.
Но есть два нюанса, которые Зеленский по незнанию упустил.
Украина является не единственным наследником Руси – ничуть не меньше прав у Белоруссии, а Российское государство является прямым преемником – последним общерусским киевским князем был Св. Александр Ярославич Невский, а первым московским князем его сын – Св. Даниил Александрович. Территория же современной Украины (точнее её северной части) в то время вошла в состав Великого Княжества Литовского и именно государственную преемственность утратила (Грушевский это отлично понимал, потому говорил о преемственности через население).
"России тогда ещё и в помине не было. Она появилась, когда Украина уже существовала".
Ну, эта фраза простительна ученику пятого класса украинской школы, который историю учил по мемам: "когда Киев был эгегей, на месте Москвы лягушки квакали" и т.п. Кстати, авторы того мема как-то запамятовали, что в то время, когда Богдан Хмельницкий въезжал в Киев, на месте Вашингтона тоже лягушки квакали (на самом деле нет – дело зимой было, но это единственная причина).
Зеленский об этом поговорить с Трампом не хочет?
Памятник М.С. Грушевскому в Киеве
23 мая 2025, 08:00История
Исторический миф. "Хто такі українці і чого вони хочуть". История Украины по Грушевскому23 мая 1917 года была опубликована брошюра М.С. Грушевского "Кто такие украинцы и чего они хотят", которая дала обширный материал для злословия последующим критикам. Важно, что эта небольшая публицистическая работа базировалась на исторической концепции, описанной Грушевским в десятитомной "Истории Украины-Руси", издававшейся с 1898 по 1936 год
Впрочем, Бог с ним, с Вашингтоном. Откуда в Киев приехали Вещий Олег и Игорь Рюрикович, а перед ними Аскольд и Дир? Боюсь, что Зеленский просто не знает, что из Новгорода… В пятом классе украинской школы этого не рассказывают.
Тут мы плавно переходим от некомпетентности к глупости. Потому что дальше Зеленский говорит о преемственности Украины по отношению к… СССР:
"Советский Союз... А что такое Советский Союз? Это прежде всего Украина. Украина. Это Украина. Украина – страна номер два".
Опять же – правда! Нынешняя Украина – наследница Украинской ССР – второго по значению субъекта СССР. И всё сказанное Зеленским в этой связи – правда. И насчёт "кузницы кадров" (хотя его земляк Брежнев представлял всё же не Украину, а Днепропетровск, Молдавию и Казахстан, что было хорошо видно по его кадровой политике). И насчёт мощной промышленности, которую, правда, строил весь СССР – у УССР средств на постройку Днепрогэса и "Запорожстали" не хватило бы.
© Фото : ppzs.ruАкт восстановления "Украинского государства" за подписью Ярослава Стецько
Акт восстановления Украинского государства за подписью Ярослава Стецько - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© Фото : ppzs.ru
Акт восстановления "Украинского государства" за подписью Ярослава Стецько
Но дело в том, что нынешнее украинское государство себя преемником УССР не считает! Его предшественники – бандеровская "Украинская держава" и прогитлеровская Карпатская Украина, УНР и Украинская держава начала прошлого века, мазепинская эмигрантская тусовка XVIII века и Запорожская Сечь XVI-XVIIIвеков (такого же типа "государство" как "пиратская столица" Порт-Ройал на Ямайке).
УССР в этом ряду не числится. От неё заимствованы только "границы 1991 года" и место в ООН, обеспеченные Сталиным, который официально осуждён украинским судом "за геноцид".
Более того, советский период трактуется как период оккупации, а статус Украины в СССР – как колонии. Оставим вопрос, мог ли индиец стать премьером Британской империи хотя бы даже в начале прошлого века. Зададим другой: почему Украина преемственна по отношению к УССР, а не к Рейхскомиссариату "Украина"? Тоже ведь оккупация…
В общем, тут Зеленский совершил мыслепреступление, забыв посоветоваться сначала с директором Украинского института национального склероза им. пана Альцгеймера Александром Алфёровым (не сочтите меня антисемитом, но он тоже еврей – вспоминается анекдот об украинцах, которые мешают евреям, русским и полякам строить независимую Украину).
- РИА Новости, 1920, 07.09.2026
7 сентября, 07:15
Днепропетровск, Молдавия и Казахстан. Стоякин и Млечин о том, какие кадры решали всё у БрежневаТема нового выпуска проекта издания "Украина.ру" "История: уроки и перемены" - кадровая политика Леонида Брежнева
Зеленского, впрочем, к ответственности за нарушение закона о декоммунизации к ответственности не привлекут. И даже Эстония, думается, не выдвинет новоявленному "преемнику" требование "компенсировать" ей всё построенное при "советской оккупации". О такой возможности, Зеленский, кстати, не подумал.
Ну, и самое главное: а почему Зеленский полез в эту, неизвестную и неинтересную ему ранее тему? Причина очевидна: начинаются содержательные переговоры о мирном договоре между Украиной и Россией. И тут исторические претензии России на земли Новороссии, которые до 1917 года к Украине никакого отношения не имели, внезапно обретают вес. Даже с учетом, что из Трампа историк такой же, как из Зеленского.
Из аргументов в пользу, например, украинского статуса Крыма у Киева есть только "Хрущёв в 1954 году подарил" (автор, кстати, такую трактовку считает легковесной и вообще неверной – при всём скептическом отношении к государственной деятельности Хрущёва). Приходится срочно вспоминать о преемственности по отношению к СССР, которая ещё 21 октября официальным Киевом натужно отрицалась.
Тут остаётся только ещё раз повторить: история только кажется белой, пушистой и никчёмной. Она имеет обыкновение мстить и мстить жестоко. Собственно, то, что сейчас с Украиной происходит – это и есть месть истории.
Зеленский, впрочем, этого не понимает.
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
* Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
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