https://ukraina.ru/20261023/rossiyskiy-gaz--v-evropu-tramp-rezko-pomenyal-taktiku-po-ukraine-1084029060.html

Российский газ — в Европу: Трамп резко поменял тактику по Украине

Российский газ — в Европу: Трамп резко поменял тактику по Украине - 23.10.2026 Украина.ру

Российский газ — в Европу: Трамп резко поменял тактику по Украине

Одним из ключевых элементов урегулирования украинского конфликта президенту США Дональду Трампу видится восстановление газопроводов "Северный поток", которые ещё несколько лет назад он хотел похоронить, чтобы не пустить российский газ на европейский рынок

2026-10-23T18:42

2026-10-23T18:42

2026-10-23T18:42

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Украинские чиновники на условиях анонимности рассказали изданию The Economist детали нового мирного плана, предложенного Соединёнными Штатами: помимо создания демилитаризованной зоны в Донбассе, отмены антироссийских санкций, отказа Украины от вступления в НАТО, он предусматривает возобновление поставок российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему и уцелевшую часть "Северного потока". В роли посредника в организации поставок, как предполагается, выступит американская сторона.Несколькими днями ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, также сообщала, что в качестве ключевого элемента плана по урегулированию конфликта на Украине президент США Дональд Трамп хочет предложить ЕС возобновить закупку российского газа. Белый дом рассматривает перезапуск "Северного потока" как "легкодостижимую цель" в случае заключения мирного соглашения. В статье говорится, что это предложение "способно кардинально изменить многолетнюю энергетическую политику Соединённых Штатов".Всё это звучит парадоксально: Трамп, который в первый срок правления оказывал давление на европейских политиков, особенно на бывшую тогда канцлером ФРГ Ангелу Меркель, принуждая отказаться от проекта "Северный поток", теперь сам лоббирует его восстановление на фоне сопротивления этой идее руководства стран Старого Света."Европейские чиновники, участвующие в переговорах, скептически отнеслись к этой идее, которая свела бы на нет многолетние усилия Европейского союза, поддерживаемые Вашингтоном, по избавлению от российского газа. Однако представители администрации Трампа рассматривают экспорт российского газа как потенциальную часть мирного урегулирования", — отмечает The New York Times.С чего такие кардинальные перемены?Во-первых, с точки зрения американской администрации это мощный инструмент дипломатического торга с Россией."Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф рассматривают такой экспорт как один из экономических стимулов в рамках более широкого урегулирования, которое будет включать переговоры о будущих отношениях России и НАТО, гарантиях безопасности для Украины и соглашении о территориальном контроле", — поясняет The New York Times.Впрочем, если они рассчитывают таким образом оказать давление на Москву и побудить пойти на те или иные уступки, то затея сомнительная. Если Вашингтон предложит то, что выгодно экономически и финансово, то почему нет, но делать это надо без каких-либо политических уступок со стороны России, предупреждал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в преддверии переговоров президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. К тому же, преимущество на поле боя явно делает переговорную позицию Москвы сильнее.Во-вторых, если российский газ по пути к европейским потребителям будет проходить через украинскую газотранспортную систему, Киев получит доход от транзита — как в старые добрые для него времена. Следовательно, гаранты потратят меньше своих денег на восстановление Украины в послевоенный период.В-третьих, выгода американской стороны от этого проекта. Куда же без этого?Ещё 1,5 года назад, в марте 2025-го, газета Financial Times писала со слов источников, что бывший генеральный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов разрабатывал проект возобновления работы "Северного потока — 2". Некоторые представители команды Трампа рассматривали трубопровод как стратегический актив, который можно использовать на будущих мирных переговорах по Украине, к тому же в теории перезапуск "Северного потока — 2" дал бы США беспрецедентное влияние на поставки энергоносителей в Европу.В начале октября агентство Reuters сообщило, что официальные лица РФ и США обсуждали привлечение американского инвестора в "Северный поток". Подходящая фигура даже имеется. Миллиардер Стивен Линч попытался выкупить повреждённый в результате диверсии подводный газопровод ещё со времён администрации предыдущего президента Джо Байдена, будучи уверенным, что контроль США над "Северным потоком" принесёт пользу американским интересам и европейской безопасности, когда рано или поздно по нему возобновятся поставки российского газа. Сам Линч утверждает, что не участвует ни в каких переговорах по "Северному потоку" и не имеет лицензии Министерства финансов на участие в них.Сейчас, по имеющейся информации, некоторые европейские и украинские чиновники ожидают, что Соединённые Штаты будут стремиться получить долю в российском экспорте газа, предоставляя американским компаниям или правительству часть прибыли.Кроме того: за последние годы ситуация на энергетическом рынке Европы изменилась. Терминалы для приёма американского СПГ работают, поставки газа диверсифицированы – чего и добивался Белый дом.Газ по "Северным потокам" из России в Европу – это вообще реально?С технической точки зрения – да."Если будут какие-то решения относительно повреждённых газопроводов, я думаю, их можно восстановить. Сейчас из четырёх ниток — три нитки в нерабочем состоянии в результате террористических атак и взрывов. Одна нитка сохранилась, по ней можно осуществлять поставки. Это зависит от потребителей, от европейских коллег", — заявил вице-премьер РФ, бывший министр энергетики Александр Новак.И добавил, что возобновление поставок зависит в первую очередь от Германии, поскольку нитка газопровода идёт в эту страну.Здесь переходим к политическому аспекту вопроса. Глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи, не исключающий перезапуска "Северных потоков", также отмечает, что для этого необходимо согласие Германии, а ещё — официальное одобрение США."Этот вопрос находится в стадии переговоров", — сказал он.С американской стороны вроде никаких препятствий не пока не предвидится – раз уж они выступили инициаторами, а с Берлином всё гораздо сложнее, хотя, казалось бы, он один из ключевых выгодополучателей от возобновления проекта."Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал, что они в жизни не восстановят "Северные потоки". Да, это в 3-4 раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами. Всегда говорим, что готовы восстанавливать отношения с теми, кто готов это делать по-честному", — заявил Лавров.Как рассказали источники, когда на переговорах по Украине, организованных Уиткоффом и Кушнером, во Флориде на прошлой неделе вновь всплыла идея о поставках российского газа в Европу, особенно решительно против этого выступил советник канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер. Он же присутствовал на переговорах Уиткоффа с европейцами и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Осло.Пока чиновники ФРГ принципиально стоят на своём, немецкая общественность обеими руками за получение дешёвого газа и против политических подоплёк, делающих жизнь населения только хуже. К тому же перед глазами пример дизельной сделки Москвы и Вашингтона. Так почему же Америка может, а Европа – нет?"Возобновление энергетического сотрудничества в любой форме отвечает нашим интересам, но сейчас это может быть даже в большей степени в интересах самих европейцев", — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Так что всё упирается в политическую волю чиновников Старого Света, как и говорил неоднократно Путин. Это их дело – мы никому не навязываемся и никого ни к чему не принуждаем.Меж тем, история знает немало примеров, когда энергетическая дипломатия выступала эффективным деэскалирующим инструментом. В частности противостоянию Германии и Франции положило конец включение обеих стран в Европейское объединение угля и стали – прародителя современного Евросоюза.Сделка "газ — трубы", заключённая 1 февраля 1970 года Советским союзом и Западной Германией, была крупнейшим соглашением в истории советско-европейских и советско-немецких отношений. Она предусматривала, что Западная Германия поставляла СССР трубы большого диаметра и оборудование в кредит, а он расплачивался природным газом с месторождений в Западной Сибири.Так что идея использовать восстановление газопроводов "Северный поток" и запуск поставок газа по нему имеет шансы успешно реализоваться – при наличии политической воли всех игроков, конечно же, — и сдвинуть процесс выработки мирного плана по Украине с мёртвой точки.

https://ukraina.ru/20260524/vosstanovit-severnye-potoki-vozmozhno-stankevich-o-tom-mogut-li-ssha-zabrat-kontrol-nad-truboy-1079345276.html

https://ukraina.ru/20261014/u-ukrainy-germanii-i-tsru--bolshie-problemy-nachalsya-sud-po-severnym-potokam-1083813552.html

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