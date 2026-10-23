https://ukraina.ru/20261023/melaniya-tramp-dogovorilas-po-alshkam-zakrytoe-nebo-nad-moskvoy-itogi-23-oktyabrya-1084031383.html

Мелания Трамп договорилась по Алёшкам, закрытое небо над Москвой. Итоги 23 октября

Мелания Трамп договорилась по Алёшкам, закрытое небо над Москвой. Итоги 23 октября - 23.10.2026 Украина.ру

Мелания Трамп договорилась по Алёшкам, закрытое небо над Москвой. Итоги 23 октября

США сообщили о соглашении между Россией и Украиной по Алёшкам. Работу московских аэропортов прекращали из-за атаки украинских БПЛА

2026-10-23T18:00

2026-10-23T18:00

2026-10-23T18:00

эксклюзив

хроники

россия

сша

мелания трамп

владимир путин

стив уиткофф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/17/1084031261_0:0:1129:636_1920x0_80_0_0_08b15af513a9773a6ad41b151fe4a069.jpg

Пресс-служба Белого дома сообщила о том, что менее, чем через неделю в Алёшках прекратят огонь."Первая леди Мелания Трамп успешно договорилась о прекращении огня между Россией и Украиной в городе Алёшки. <…> Локальное прекращение огня начнётся 29 октября", — отмечалось в сообщении на сайте Белого дома.Также на сайте приводились слова первой леди США."Ситуация в Алёшках критическая. Это прифронтовой город, находящийся на грани катастрофы. Оставшееся здесь население — это преимущественно пожилые люди, которые остро нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, продуктах питания и чистой воде. Жители Алёшек испытывают серьезные перебои с электричеством, живут среди заминированных дорог и постоянно подвергаются военным ударам. Стало совершенно очевидно: без моего вмешательства доставить в город гуманитарную помощь и эвакуировать пожилых людей было бы невозможно", – отметила она.Сообщалось также, что Мелания Трамп и её представитель вели прямые переговоры с российским и украинским руководством, чтобы определить условия локального прекращения огня. Выступая в официальной роли эксклюзивного посредника, первая леди США инициировала диалог с обеими сторонами и согласовала цели, технические процедуры, сроки, порядок действий и условия достигнутого соглашения."Гражданские представители обеих стран будут совместно посещать жителей Алёшек на дому, чтобы определить, в какой именно помощи они нуждаются. Тем, кто захочет эвакуироваться, будет предоставлена необходимая поддержка и транспорт для поездки в выбранное ими место. Полагаю, что кто-то захочет отправиться в Россию, а кто-то — на Украину", — отметила сама Мелания Трамп.Она также сообщила, что договорилась о том, что в процессе работы на местах российские и украинские группы будет сопровождать "независимая американская медиаорганизация, которая зафиксирует происходящее"."Это станет важной гарантией того, что пожелания каждой семьи будут в точности соблюдены", – подчеркнула Мелания Трамп.Днём 23 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом ситуацию в Алёшках Херсонской области."Сегодня мы обсуждали вопросы о ситуации в городе Алешки Херсонской области", – рассказала Лантратова журналистам после встречи с Лубинцом.Ранее, 22 октября, депутат Народного совета Луганской Народной Республики Владимир Поляков заявил, что власти РФ делают всё возможное для помощи жителям осажденных Вооружёнными силами Украины Алёшек Херсонской и их эвакуации из города."С нашей стороны мы делаем все возможное, чтобы добраться туда, иметь возможность эвакуировать людей и завести туда соответствующий провиант", – отметил он.Поляков отметил, что Киев "не имеет никакого желания" поспособствовать в помощи жителям Алешёк, а вместо этого направляет для ударов по городу огромное количество БПЛА, как по всем территориям Донбасса и Северной Таврии.В среду, 21 октября, президент России Владимир Путин перед переговорами со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом среди прочего попросил Уиткоффа передать слова благодарности не только американскому президенту Дональду Трампу, но и его жене Мелании."В этой связи хотел бы вас попросить передать самые искренние слова благодарности не только президенту, но и его супруге, первой леди [Мелании Трамп], за её вклад в урегулирование вопросов гуманитарного характера", – отметил Путин.Позднее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что на переговорах обсуждались и усилия Мелании Трамп по урегулированию ситуации в Алёшках."Обращу внимание на то, что Владимир Путин попросил Стива Уиткоффа передать признательность первой леди США Мелании Трамп за её усилия в гуманитарной сфере, в частности по воссоединению детей с семьями, а также за посредничество в решении острой ситуации, сложившейся в российском городе Алёшки Херсонской области", – указал Ушаков.За месяц до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал обстановку в Алёшках как критическую."Там действительно есть проблемы с доставкой туда продуктов питания, медикаментов. Киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей", – подчеркнул Песков.Он назвал ситуацию "действительно критической".Закрытое небоДнём 23 октября в Москве приостановили работу всех четырёх аэропортов. При этом в аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу."Внимание! В аэропорту Шереметьево объявлена "Воздушная тревога"! Пассажирам необходимо проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия. Пассажиры информируются по громкой связи. Запрещается: пользоваться лифтами; оставаться на борту воздушных судов в качестве места укрытия; находиться вблизи окон и стеклянных конструкций; осуществлять фото- и видеосъёмку; приближаться к обнаруженным БПЛА или их фрагментам", – гласило сообщение от 14:49.Службы аэропорта Шереметьево оказывали содействие пассажирам при перемещении в безопасные места и информировании по текущей ситуации.Аэропорт Шереметьево закрыли на прием и выпуск воздушных судов.В 16:48 действие сигнала "Воздушная тревога" в аэропорту сняли. К тому времени в сети появились фото сбитого беспилотника, лежащего неподалёку от взлётной полосы аэропорта.В 17:23 были введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала "Ковёр".Общее количество сбитых на подлёте к Москве беспилотников с утра, если ориентироваться на сообщения мэра Москвы Сергея Собянина, к 17:08 составило 21 штуку.Ранее украинские политики уже заявляли о намерении "закрыть небо" над столицей России, в том числе и нанося удары по объектам гражданской авиации.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё – в статье Владимира Скачко "Обреченный и приговоренный пошел ва-банк. Зеленский спасает свою жизнь, как умеет".

https://ukraina.ru/20261022/plan-londona-po-spaseniyu-zelenskogo-provalilsya-1083978362.html

https://ukraina.ru/20261023/khamstvo-i-otchayanie-zachem-zelenskiy-otkrovenno-portit-otnosheniya-s-trampom-1083998012.html

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, сша, мелания трамп, владимир путин, стив уиткофф