Мелания Трамп договорилась по Алёшкам, закрытое небо над Москвой. Итоги 23 октября
© Фото : The White HouseМелания Трамп
© Фото : The White House
США сообщили о соглашении между Россией и Украиной по Алёшкам. Работу московских аэропортов прекращали из-за атаки украинских БПЛА
Пресс-служба Белого дома сообщила о том, что менее, чем через неделю в Алёшках прекратят огонь.
"Первая леди Мелания Трамп успешно договорилась о прекращении огня между Россией и Украиной в городе Алёшки. <…> Локальное прекращение огня начнётся 29 октября", — отмечалось в сообщении на сайте Белого дома.
Также на сайте приводились слова первой леди США.
"Ситуация в Алёшках критическая. Это прифронтовой город, находящийся на грани катастрофы. Оставшееся здесь население — это преимущественно пожилые люди, которые остро нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, продуктах питания и чистой воде. Жители Алёшек испытывают серьезные перебои с электричеством, живут среди заминированных дорог и постоянно подвергаются военным ударам. Стало совершенно очевидно: без моего вмешательства доставить в город гуманитарную помощь и эвакуировать пожилых людей было бы невозможно", – отметила она.
Сообщалось также, что Мелания Трамп и её представитель вели прямые переговоры с российским и украинским руководством, чтобы определить условия локального прекращения огня. Выступая в официальной роли эксклюзивного посредника, первая леди США инициировала диалог с обеими сторонами и согласовала цели, технические процедуры, сроки, порядок действий и условия достигнутого соглашения.
"Гражданские представители обеих стран будут совместно посещать жителей Алёшек на дому, чтобы определить, в какой именно помощи они нуждаются. Тем, кто захочет эвакуироваться, будет предоставлена необходимая поддержка и транспорт для поездки в выбранное ими место. Полагаю, что кто-то захочет отправиться в Россию, а кто-то — на Украину", — отметила сама Мелания Трамп.
Она также сообщила, что договорилась о том, что в процессе работы на местах российские и украинские группы будет сопровождать "независимая американская медиаорганизация, которая зафиксирует происходящее".
"Это станет важной гарантией того, что пожелания каждой семьи будут в точности соблюдены", – подчеркнула Мелания Трамп.
Вчера, 08:31План Лондона по спасению Зеленского провалилсяТрамп продолжает комментировать действия и бездействие Зеленского. 20 октября президент США заявил: "Мы хотим, чтобы Зеленский заключил сделку. Он может заключить сделку". На следующий день, 21 октября, посланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Владимиром Путиным, а Зеленский остался в Осло ждать результатов.
Днём 23 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом ситуацию в Алёшках Херсонской области.
"Сегодня мы обсуждали вопросы о ситуации в городе Алешки Херсонской области", – рассказала Лантратова журналистам после встречи с Лубинцом.
Ранее, 22 октября, депутат Народного совета Луганской Народной Республики Владимир Поляков заявил, что власти РФ делают всё возможное для помощи жителям осажденных Вооружёнными силами Украины Алёшек Херсонской и их эвакуации из города.
"С нашей стороны мы делаем все возможное, чтобы добраться туда, иметь возможность эвакуировать людей и завести туда соответствующий провиант", – отметил он.
Поляков отметил, что Киев "не имеет никакого желания" поспособствовать в помощи жителям Алешёк, а вместо этого направляет для ударов по городу огромное количество БПЛА, как по всем территориям Донбасса и Северной Таврии.
В среду, 21 октября, президент России Владимир Путин перед переговорами со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом среди прочего попросил Уиткоффа передать слова благодарности не только американскому президенту Дональду Трампу, но и его жене Мелании.
"В этой связи хотел бы вас попросить передать самые искренние слова благодарности не только президенту, но и его супруге, первой леди [Мелании Трамп], за её вклад в урегулирование вопросов гуманитарного характера", – отметил Путин.
Позднее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что на переговорах обсуждались и усилия Мелании Трамп по урегулированию ситуации в Алёшках.
"Обращу внимание на то, что Владимир Путин попросил Стива Уиткоффа передать признательность первой леди США Мелании Трамп за её усилия в гуманитарной сфере, в частности по воссоединению детей с семьями, а также за посредничество в решении острой ситуации, сложившейся в российском городе Алёшки Херсонской области", – указал Ушаков.
За месяц до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал обстановку в Алёшках как критическую.
"Там действительно есть проблемы с доставкой туда продуктов питания, медикаментов. Киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей", – подчеркнул Песков.
Он назвал ситуацию "действительно критической".
07:19Хамство и отчаяние: зачем Зеленский откровенно портит отношения с ТрампомДве недели прошли под знаком жесткого медийного противостояния Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Спусковым крючком для очередного обострения отношений послужила дизельная сделка с Россией, о заключении которой Белый Дом объявил 9 октября.
Закрытое небо
Днём 23 октября в Москве приостановили работу всех четырёх аэропортов. При этом в аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.
"Внимание! В аэропорту Шереметьево объявлена "Воздушная тревога"! Пассажирам необходимо проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия. Пассажиры информируются по громкой связи. Запрещается: пользоваться лифтами; оставаться на борту воздушных судов в качестве места укрытия; находиться вблизи окон и стеклянных конструкций; осуществлять фото- и видеосъёмку; приближаться к обнаруженным БПЛА или их фрагментам", – гласило сообщение от 14:49.
Службы аэропорта Шереметьево оказывали содействие пассажирам при перемещении в безопасные места и информировании по текущей ситуации.
Аэропорт Шереметьево закрыли на прием и выпуск воздушных судов.
В 16:48 действие сигнала "Воздушная тревога" в аэропорту сняли. К тому времени в сети появились фото сбитого беспилотника, лежащего неподалёку от взлётной полосы аэропорта.
В 17:23 были введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала "Ковёр".
Общее количество сбитых на подлёте к Москве беспилотников с утра, если ориентироваться на сообщения мэра Москвы Сергея Собянина, к 17:08 составило 21 штуку.
Ранее украинские политики уже заявляли о намерении "закрыть небо" над столицей России, в том числе и нанося удары по объектам гражданской авиации.
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё – в статье Владимира Скачко "Обреченный и приговоренный пошел ва-банк. Зеленский спасает свою жизнь, как умеет".
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