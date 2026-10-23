https://ukraina.ru/20261023/so-strakhom-smotryat-pod-nogi-chego-boitsya-zapad-posle-operatsiy-rossii-na-ukraine-1084029958.html

Со страхом смотрят под ноги: чего боится Запад после операций России на Украине

Со страхом смотрят под ноги: чего боится Запад после операций России на Украине - 23.10.2026 Украина.ру

Со страхом смотрят под ноги: чего боится Запад после операций России на Украине

Издание The Wall Street Journal в своей статье зафиксировало примечательный тактический сдвиг на полях СВО: советские магистральные трубопроводы и промышленные коллекторы превратились в постоянную арену позиционных боёв.

2026-10-23T17:46

2026-10-23T17:46

2026-10-23T17:46

эксклюзив

украина

запад

донбасс

the wall street journal

вооруженные силы украины

нацгвардия

робот

боевые роботы

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Снова представления о современной войне расходятся с теорией: пока аналитики рисуют стрелочки и ждут дуэлей сверхзвуковых снарядов, реальность загнала пехоту на карачки в цилиндры диаметром 140 см.Самое время разобраться, как пыльные чертежи брежневской эпохи стали главным фактором прорыва позиционного тупика.Проблема архивовНа поверхности война стала абсолютно прозрачной. Малейший тепловой след – и по позиции уже прилетает дрон с подвешенной гранатой. Двигаться по поверхности стало крайне опасно.Выход из этого капкана нашелся в пыльных папках бывших советских министерств. Донбасс строили как единый исполинский комбинат непрерывного цикла, где угольные пласты, металлургические гиганты и химические заводы связывались циклопической сетью подземных артерий.Водоводы канала Северский Донец – Донбасс, магистральные газопроводы, дренажные штольни, технологические коллекторы диаметром от одного до двух метров создавали целую параллельную реальность, о которой обыватели не догадывались.На старте этой подземной гонки возник фундаментальный раскол источников. Вся генеральная макроструктура региона осталась лежать на полках Российского государственного архива экономики и в архивах профильных ведомств в Москве. Военные штабы получили на руки подробнейшие кальки семидесятых годов со всеми диаметрами, точными привязками насосных станций и толщиной стальных стенок.Но этим схемам – уже под сорок лет, и в годы хаоса незалежности всё могло тысячу раз измениться. Донбасс успел пережить бум нелегальной угледобычи. Тысячи километров кустарных выработок, шурфов и "копанок" бурились безо всяких планов и разрешений. Они хаотично врезались в советские дренажные трубы, обрушали соседние горизонты и превращали аккуратные инженерные схемы в лабиринты с непредсказуемыми тупиками.К этому добавилась рукотворная гидрогеологическая катастрофа последних десяти лет. Когда на линии фронта остановились десятки шахтных водоотливных комплексов, грунтовые воды поднялись, затопив смежные технические тоннели. В закрытых горизонтах скопились метан и радон, сделав подземные коридоры взрывоопасными ловушками.В этой парадигме преимущество украинской стороны заключалось как раз в осведомленности о том, как обстоят дела на эту минуту – пусть эти знания оказались несистемным и фрагментированными.Но местные коммунальщики и инженеры знали, например, какая советская задвижка заржавела ещё 20 лет назад, где коллектор наглухо забит строительным мусором, а в какую трубу можно спокойно заводить штурмовую роту.Впрочем, этими же знаниями обладали и вчерашние ополченцы из Луганска и Донецка. И они ими воспользовались.Вперед, в трубуПервый щелчок по носу ВСУ получили в январе 2024 года под Авдеевкой. Позиции украинского укрепрайона на территории бывшей базы отдыха "Царская охота" годами считались неприступными. Решение нашлось буквально под ногами: затопленная дренажная труба диаметром 1,4 метра, уходящая на два километра вглубь украинских позиций.Штурмовики добровольческой бригады "Ветераны" вручную, без применения шумной бензотехники, по колено в ледяной жиже выпиливали металлические распорки, откачивали воду и ведрами выносили скопившийся за десятилетия ил. Звуки резки маскировали залпами артиллерии и миномётов на поверхности.Когда группа из полутора сотен бойцов внезапно поднялась из люков в глубоком тылу гарнизона, исход узла обороны был предрешён за считанные часы.К лету 2024 года бои за Часов Яр и Торецк превратили подземные прорывы в рутинную фронтовую механику. Военные сосредоточились на боях за подземные галереи канала "Северский Донец – Донбасс". Любые попытки форсировать открытые бетонные русла на поверхности пресекались дронами в течение трёх минут. Единственной возможностью продавить плотную городскую застройку стало просачивание через подземные технологические дюкеры и водоводы.К осени 2026 года география подземного фронта расползлась на север, дойдя до Харьковской области. В районе Купянска в ржавые подземные магистрали спустились бойцы тринадцатой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия". Российские подразделения прорыли входы в законсервированные газовые нитки, преодолевали под землей километры, выходили в тылу опорников, поднимали в воздух дроны и мгновенно ныряли обратно в люки.Ползком сквозь СуджуОдним из ярчайших эпизодов подземной эскалации стали события марта 2025 года в Курской области, известные как операция "Поток".После того как 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу, циклопическая труба магистрального газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород" диаметром 1420 миллиметров опустела и лишилась давления.Штурмовые группы российской армии спланировали дерзкий рейд: вход в магистраль замаскировали тоннелем длиной около 500 метров. Бойцам предстояло преодолеть под землей около 15 километров, чтобы выйти на окраинах Суджи в тылу группировки ВСУ.15 километров в стальной трубе, где взрослый мужчина в экипировке не может разогнуть спину, превратились в испытание на грани выживания. Газопровод предварительно продували, но остаточный метан, скапливавшийся в низинах, тоже представлял смертельную угрозу. Военнослужащие шли в противогазах и изолирующих дыхательных аппаратах, толкая перед собой тележки с боекомплектом и используя компактные электрические самокаты.8 марта 2025 года передовые группы выбрались на поверхность. Внезапное появление подразделений противника за спиной вызвало кратковременный паралич управления и спровоцировало отход некоторых украинских частей без прямого приказа командования, о чём впоследствии писали все крупные западные СМИ.Рейд по газопроводу сработал как мощный дезорганизующий шок, затем судьбу суджанского плацдарма решили тяжелые удары управляемыми авиабомбами по мостам, методичное рассечение группировки фланговыми ударами бронетехники и критический дефицит боеприпасов у обороняющихся.Роботы против клаустрофобииВ замкнутом пространстве физика оружия работает совершенно иначе, чем в чистом поле. Обычная ручная граната или выстрел из подствольника внутри стального цилиндра порождают ударную волну чудовищной силы. Фугасный эффект многократно отражается от стенок, превращая внутренности человека в кашу даже без прямого попадания осколков.Стрельба очередями из крупнокалиберного пулемета внутри железного барабана гарантированно лишает слуха всех присутствующих в радиусе пятидесяти метров, если стрелок забыл надеть активные наушники.Человеческий ресурс быстро показал пределы прочности, и стороны начали загонять под землю роботов. Однако здесь инженерная мысль моментально споткнулась о фундаментальные законы физики: толстый слой влажного грунта и сплошная стальная оболочка трубы полностью экранируют радиоволны.Никакой Wi-Fi, военный радиоканал или спутниковый сигнал через толщу земли не пробиваются в принципе.Единственным рабочим решением стал массовый переход на проводные комплексы. В подземные тоннели поползли наземные гусеничные платформы и колесные дроны, разматывающие за собой тончайшие катушки оптоволоконного кабеля.Операторы стали отправлять вглубь коммуникаций дистанционно управляемые тележки, вооружённые автоматическими гранатометами, тяжелыми пулемётами или полусотней килограммов пластида. Робот медленно катится по трубе, транслируя картинку на монитор оператора на поверхности, упирается в баррикаду из мешков с песком и подрывает её вместе со всем живым, что за ней находилось.Так война дронов, начавшаяся в стратосфере с презентаций футуристических летающих аппаратов, мутировала в бодание радиоуправляемых мин в канализационных стоках.Высокие технологии и норная войнаСтарший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан объясняет: "Подземная война возвращается как естественный элемент боевых действий в ответ на высокоточное оружие, ракеты и беспилотники".Как только высокоточные сенсоры научились мгновенно находить любую нагретую железку на открытом грунте, война обнулила все многомиллиардные концепции воздушного доминирования и вернулась к методикам осады Севастополя и туннелей Кучи во Вьетнаме.Отличие заключается лишь в том, что вьетконговцам приходилось копать свои подземные норы мотыгами и корзинами прямо под дождём из американского напалма. В Восточной Европе рыть ничего не нужно – коммунистическое плановое хозяйство оставило после себя колоссальный каркас из миллионов тонн закопанной в землю стали и тяжелого бетона.На самом деле, концепция подземной войны заставляет Запад нервничать и со страхом смотреть под ноги – доказательством чего и стала публикация WSJ. Советские трубопроводные коридоры не заканчиваются на границах Луганской или Сумской областей.Они точно так же тянутся через Польшу, Словакию, Чехию и страны Балтии. Только по территории Украины проходит более 3000 километров законсервированных магистральных газопроводов и свыше трех тысяч километров нефтепроводов, способных вместить в себя механизированные подразделения.Штабные офицеры НАТО с опозданием начинают осознавать, что в случае прямого военного столкновения в Европе вся передовая ПВО и авиация пятого поколения окажутся бессильны перед группами пехоты, способными пройти под землей десятки километров прямо под государственными границами и взрезать тылы задолго до обнаружения на радарах.

https://ukraina.ru/20260824/60-let-proektu-ikhtiandr-kak-donbass-morskoe-dno-obzhival-1082720708.html

https://ukraina.ru/20250105/1060120006.html

https://ukraina.ru/20250315/1061811551.html

https://ukraina.ru/20260810/strashnee-drona-kogda-na-ukraine-poyavyatsya-ii-istrebiteli-i-tanki-1082352897.html

https://ukraina.ru/20261007/buduschie-voyny-rossiyskoy-armii-boevye-roboty-tanki-bez-ekipazhey-robopsy-i-bespilotnaya-aviatsiya-1083660417.html

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, украина, запад, донбасс, the wall street journal, вооруженные силы украины, нацгвардия, робот, боевые роботы