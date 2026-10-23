Наступление на Павлоград: военный эксперт назвал главное условие для удара ВС РФ - 23.10.2026 Украина.ру
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Наступление на Павлоград: военный эксперт назвал главное условие для удара ВС РФ
Наступление на Павлоград: военный эксперт назвал главное условие для удара ВС РФ - 23.10.2026 Украина.ру
Наступление на Павлоград: военный эксперт назвал главное условие для удара ВС РФ
Продвигаться к Павлограду можно только при обеспечении флангов — а сейчас там не обеспечены даже ближайшие. При этом задачу освобождения города никто не снимал: к ней можно подступиться другим образом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, замдиректора Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
2026-10-23T18:30
2026-10-23T18:30
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Контроль над Добропольем в ДНР, про освобождение которого стало известно на минувшей неделе, открывает для ВС РФ возможности для наступления в сторону Днепропетровской области и выхода в тыл ВСУ в Славянске и Краматорске.На вопрос про операцию по освобождению Павлограда эксперт ответил, что эту задачу никто не снимал, но сейчас она не является первоочередной."Есть задачи первоочередные, и есть задачи стратегические. Никто задачу освобождения Павлограда не снимал. Но к ее выполнению можно подступиться другим образом", — заявил Евсеев.Он напомнил, что от Доброполья до Павлограда почти 90 километров. "На этом расстоянии могут работать наши беспилотники, не говоря уже о ФАБах с УМПК", — отметил эксперт. Кроме того, продвижение российских войск со стороны Доброполья, по его словам, позволит провести изоляцию в том числе и Павлограда."Но продвигаться туда физически мы можем только при обеспечении флангов. Сейчас там не обеспечены даже ближайшие фланги", — подчеркнул Евсеев.Эксперт продолжил, что по условиям современной войны 80 километров, разделяющие Доброполье и Павлоград, — это не рядом, и это не задача осенне-зимней кампании."По моему мнению, выход к Павлограду не является первостепенной задачей для нас в настоящее время. Есть более реальные задачи, которые можно решать сейчас", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Евсеев: ВС РФ выйдут к Павлограду, когда решат проблему Купянска и серой зоны на Запорожье" на сайте Украина.ру.Согласие Европы на российские условия завершения войны на Украине означало бы её политический коллапс: превосходство над Россией для Европы — смысл существования. Подробнее об этом — в материале "Владимир Брутер: Европа предлагает два сценария окончания войны на Украине, но России не подходит ни один" на сайте Украина.ру.
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Наступление на Павлоград: военный эксперт назвал главное условие для удара ВС РФ

18:30 23.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Продвигаться к Павлограду можно только при обеспечении флангов — а сейчас там не обеспечены даже ближайшие. При этом задачу освобождения города никто не снимал: к ней можно подступиться другим образом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, замдиректора Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
Контроль над Добропольем в ДНР, про освобождение которого стало известно на минувшей неделе, открывает для ВС РФ возможности для наступления в сторону Днепропетровской области и выхода в тыл ВСУ в Славянске и Краматорске.
На вопрос про операцию по освобождению Павлограда эксперт ответил, что эту задачу никто не снимал, но сейчас она не является первоочередной.
"Есть задачи первоочередные, и есть задачи стратегические. Никто задачу освобождения Павлограда не снимал. Но к ее выполнению можно подступиться другим образом", — заявил Евсеев.
Он напомнил, что от Доброполья до Павлограда почти 90 километров. "На этом расстоянии могут работать наши беспилотники, не говоря уже о ФАБах с УМПК", — отметил эксперт. Кроме того, продвижение российских войск со стороны Доброполья, по его словам, позволит провести изоляцию в том числе и Павлограда.
"Но продвигаться туда физически мы можем только при обеспечении флангов. Сейчас там не обеспечены даже ближайшие фланги", — подчеркнул Евсеев.
Эксперт продолжил, что по условиям современной войны 80 километров, разделяющие Доброполье и Павлоград, — это не рядом, и это не задача осенне-зимней кампании.
"По моему мнению, выход к Павлограду не является первостепенной задачей для нас в настоящее время. Есть более реальные задачи, которые можно решать сейчас", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Евсеев: ВС РФ выйдут к Павлограду, когда решат проблему Купянска и серой зоны на Запорожье" на сайте Украина.ру.
Согласие Европы на российские условия завершения войны на Украине означало бы её политический коллапс: превосходство над Россией для Европы — смысл существования. Подробнее об этом — в материале "Владимир Брутер: Европа предлагает два сценария окончания войны на Украине, но России не подходит ни один" на сайте Украина.ру.
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