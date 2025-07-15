https://ukraina.ru/20250715/sdelat-voynu-zatratnoy-dlya-rossii-inostrannye-smi-ob-ultimatume-trampa-1065279558.html

Сделать войну затратной для России. Иностранные СМИ об ультиматуме Трампа

Сделать войну затратной для России. Иностранные СМИ об ультиматуме Трампа - 15.07.2025 Украина.ру

Сделать войну затратной для России. Иностранные СМИ об ультиматуме Трампа

После ультиматума, который президент США Дональд Трамп 14 июля объявил российской стороне, переговорный процесс по украинскому урегулированию оказался в тупике

2025-07-15T19:57

2025-07-15T19:57

2025-07-15T19:58

эксклюзив

дональд трамп

владимир путин

сша

россия

украина

the washington post

вооруженные силы украины

цру

ультиматум

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Американский лидер дал Москве 50 дней на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий, Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров. Параллельно с этим Трамп заявил о планах масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot. Это вооружение для Украины у Вашингтона должна закупить Европа.Озвученная американским лидером угроза в адрес России вряд ли изменит расчеты его российского коллеги Владимира Путина или приведет к скорому завершению конфликта, комментирует поведение Трампа американский Responsible Statecraft.По мнению авторов статьи, опубликованной на страницах издания, поставленный ультиматум, скорее усложнит жизнь самому Трампу, ограничив его будущую гибкость и вынудив его предпринять шаги, которые скорее навредят интересам США, чем им поспособствуют.Угрозу введения стопроцентных пошлин на ввоз российских товаров в США издание считает пустой, так как в 2024 году Америка завезла из России товаров всего на три миллиардов долларов. Это значит, что новые пошлины не приведут к значительным издержкам для Москвы, отмечается в статье.Если речь идет о вторичных санкциях против Китая, ЕС и Индии, которые покупают российскую нефть и другие товары, ситуация немного сложнее, полагают американские журналисты. По их словам, потенциальные последствия для России были бы гораздо серьезнее, если бы Трамп выполнил свои угрозы сполна. Однако, если бы это случилось, это привело бы к политическим и экономическим осложнениям для Вашингтона, отмечают они.Такая политика могла бы нарушить текущие переговоры США с важнейшими торговыми партнерами и усилить давление на их собственную экономику, а в случае Индии и Европы вынудила бы Трампа ввести болезненные экономические санкции против ключевых партнеров в сфере безопасности, полагает издание."Из-за этих опасений США исторически применяли вторичные санкции лишь эпизодически и крайне избирательно — против противников, но никак не союзников. То же самое, вероятно, произойдет и в этом случае. Более того, нет никаких гарантий, что даже вторичные санкции существенно сократят российские доходы, поскольку Москва мастерски обходит экономическое давление США и Европы посредством черного рынка переводов и “теневого флота”", - подчеркивается в статье.Ее авторы напоминают, что Путин и российская экономика продемонстрировали колоссальную устойчивость ко всем видам экономического оружия. Более того, российский фондовый рынок вырос почти на 3% после заявления Трампа — что говорит о том, что эту оценку разделяют и российские инвесторы, отмечают они.И если возможности американского президента принудить своего российского коллегу к переговорам экономическим "кнутом" скромны, то его военные рычаги и того слабее, полагает Responsible Statecraft. По мнению его авторов, военная помощь, которую Европа может оказать Украине быстро — будь то закупив у США или взяв из собственных запасов, — будет скромной количественно и ограниченной по ассортименту.„После более чем трех лет боевых действий ни у США, ни у Европы попросту не осталось обширных арсеналов — ни боеприпасов, ни других видов вооружения. Дополнительное оружие можно закупить непосредственно с завода, но оно появится нескоро, поэтому в ближайшем будущем украинским солдатам ничем не поможет“, - уточняется в публикации.В конечном итоге ультиматум Трампа вряд ли повлияет на решения Путина, полагает издание. "Россия, как и любой другой участник конфликта, не намерена просить мира, доколе не станет окончательно ясно, что продолжение боевых действий не принесет никакой выгоды", - подчеркивают американские журналисты.Однако они верят, что возможность для мира все еще есть. По их словам, пятьдесят дней – довольно долгий срок, к тому же он истекает в начале осени, когда летнее наступление России будет заканчиваться на фоне приближающейся зимы."На данном этапе может возникнуть соблазн провести новый раунд переговоров, особенно если Путин сочтет, что достиг достаточных военных успехов, и предпочтет соглашение, соответствующее большинству его военных целей, а не продолжение боевых действий", - пишет Responsible Statecraft.При этом издание подчеркивает, что эта перемена никак не будет связана с ультиматумом Трампа, но американским чиновникам следует подготовить почву, чтобы воспользоваться этой возможностью.Томагавками на МосквуЭскалация во имя деэскалации – так последние решения Дональда Трампа по отношению к России называет газета The Washington Post.Этот подход основывается на понимании, что Россия не заключит мир, пока издержки на продолжение боевых действий не вырастут, уточняет влиятельное американское издание.Поэтому 14 июля было заявлено о введении "жестких пошлин" против России, если она не заключит мир за 50 дней, а также о предоставлении Киеву ракет Patriot, средств ПВО и артиллерии на 10 млрд долларов, напоминают авторы статьи.Однако есть и то, о чем американский лидер пока умалчивает, утверждает газета. Например, о том, что Украина может получить разрешение на использование мощных наступательных вооружений, отмечает автор публикации, ссылаясь на источник, "участвующий в принятий решений".По данным этого источника, Киев получит разрешение использовать 18 ракет большой дальности ATACMS, находящихся в распоряжении ВСУ, на их полной дальности в 300 километров. До Москвы или Санкт-Петербурга ВСУ они все равно не дотянутся, но смогут ударить по военным базам, аэродромам и складам снабжения в тылу России, которые пока что находятся вне досягаемости, сообщает газета.Источник издания также утверждает, что Трамп задумался о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk— тех самых, что обрушились на иранские цели в прошлом месяце. С украинской территории они уже могут поразить и Москву, и Санкт-Петербург. В список поставок они могут войти позже, если президенту США потребуются новые рычаги воздействия на российское руководство, отмечает источник.По его словам, Трамп пошел на обострение по трем причинам. Во-первых, ему показалось, что Путин проявил к нему неуважение, проигнорировав призывы к прекращению огня. Во-вторых, он воочию видел военную мощь США, проявившуюся в бомбардировках В-2, сбросивших Tomahawk на Иран. И, в-третьих, он счел, что Путин пойдет на переговоры лишь под угрозой еще большей силы, рассказал источник издания. Трамп пошел на "эскалацию ради деэскалации", констатирует The Washington Post."Трамп сделал разумный выбор, признав, что без усиленного давления Путин на уступки не пойдет. Но президент также встал на путь эскалации с непредсказуемыми рисками. Интересно, что единственный вопрос, на который Трамп не пожелал отвечать на заседании в Овальном кабинете в понедельник, был таков: если Путин тоже пойдет на обострение, насколько далеко вы готовы зайти в ответ?", - резюмирует газета.Patriot-ов на Украину доставит Amazon?Тем временем эксперт ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал мнение, что Трамп заявляет об отправке ракет Patriot на Украину в попытке "приукрасить действительность" для внутриполитической аудитории.Однако у США, также как и у Европы, в настоящее время нет так много комплексов Patriot. Их производится несколько в год, и быстро возместить их нехватку не удастся, отметил Макговерн."Так что Трамп, по сути, сказал: "Пусть европейцы разбираются с этим сами". Теперь у него есть своя внутренняя аудитория, перед которой он должен выглядеть хорошо. И Путин это понимает. Я напоминаю, что Путин пять лет назад сказал: "Я знаю, что внешняя политика США строится на основе внутренней политики, внутренних соображений"", - заявил эксперт ЦРУ.По его словам, кроме вопроса, где найти Patriot-ов для отправки на Украину, здесь остро стоит и вопрос, как доставить их туда."Ну, подпишут договор с Испанией или еще как-нибудь, а потом, наверное, Белый дом воспользуется бесплатной доставкой от Amazon, чтобы отправить его на Украину", - заметил с иронией Макговерн.О внешней политике США при президенте Трампе в материале Ростислава Ищенко Трамп-"саботажник"

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, дональд трамп, владимир путин, сша, россия, украина, the washington post, вооруженные силы украины, цру, ультиматум