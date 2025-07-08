https://ukraina.ru/20250708/pozyvnoy-sever-rasskazal-pochemu-podchinennye-schitayut-ego-svoim-papoy-i-mamoy-1064885160.html

Позывной "Север" рассказал, почему подчиненные считают его своим папой и мамой

Позывной "Север" рассказал, почему подчиненные считают его своим папой и мамой - 08.07.2025 Украина.ру

Позывной "Север" рассказал, почему подчиненные считают его своим папой и мамой

Командир подразделения с позывным "Север" рассказал изданию Украина.ру, как надо вести себя с запаниковавшим бойцом, и как ему выбило зубы и осколок попал в висок от взрывов украинского дрона-камикадзе

2025-07-08T17:58

2025-07-08T17:58

2025-07-08T17:58

интервью

александр чаленко

fpv-дрон

дроны

рэб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/08/1064869378_67:12:813:432_1920x0_80_0_0_5fdc0b9f9683fefeb9b5215ebb11f4ce.jpg

- Север, слушай, а почему у тебя позывной "Север", если ты с Дальнего Востока? Почему не "Восток"?- Потому что "Востоков" много, "Амуров" много, а я вырос в маленьком городе под названием Спасск в Приморском крае, в районе Северный, поэтому и "Север".- Мне сказали, что ты за полтора года службы в зоне СВО был ранен, по-моему, три раза, а также один раз прикрыл своим телом бойца. Если это так, то расскажи, как это все было.- В открытом чистом поле нас встретил украинский дрон на оптоволокне. Нам пришлось навернуть около пяти кругов вокруг дерева, убегая от него. Но мы успели заскочить в заброшенный сарай. Там нас спасло только то, что на входе висела простынь.Дрон не смог попасть вовнутрь. Он ударил в промежуток между входом и крышей. Я был вместе с неопытным бойцом, а он паникует, когда наступают критические ситуации. Взрыв пришелся на меня: в результате многочисленные осколочные ранения лица и мне выбило передние зубы (Север, по моей просьбе, их показывает; времени их восстановить у него пока нет – прим.).Боец сначала был контужен, пришел в себя, на глазах слезы. Говорит: не хочу погибать. Я ему в ответ: погибать ты сегодня точно не будешь, умрешь попозже и только от старости.-А как ты его героически прикрыл? Ты его что, бросил на землю, а сам лег на него сверху или просто в углу каком-то заслонил своим телом?- Он сидел ровно посередине входа, а я, отходя назад, полностью корпусом и лицом развернулся в сторону взрыва. Получилось, что все осколки, которые полетели в нашу сторону, достались мне. Я не считаю, что это героический подвиг. Просто мне как командиру нужно заботиться о сохранении жизни своих людей в первую очередь.- А что сейчас с этим бойцом? Он продолжает воевать нормально?- Да, продолжает воевать. Правда, заболел пневмонией и сейчас лежит в госпитале. Через недельку уже выписывают, и он дальше будет работать.- Слушай, а что вообще нужно делать, если вдруг у бойца началась паническая атака? Вот ты как командир, как ее лечишь? Нужно дать подзатыльник и накричать на него? Как вообще себя нужно вести в таких ситуациях?- Ни в коем случае не надо давать подзатыльников, кричать, бить, ругаться. Нужно просто сделать так, чтобы боец, у которого случилась паника, услышал твой голос. Если он видит своего командира в лицо, а командир должен всегда активно участвовать во всех переделках вместе со своими бойцами, то всегда услышит его голос. Последний прозвучит для него как звоночек: боец сразу поймет, что командир рядом. Он почувствует родительское тепло и сразу придет в себя.- Ты в свои 25 лет чувствуешь себя отцом солдата? Правильно?- Ну, они же, когда пришли в армию, то получается, их родители отдали мне своих детей на воспитание и попечительство. Я полностью отвечаю за свой личный состав, поэтому я для них и мама, и папа.- Север, а остальные два раза как ты был ранен?- Второй случай был, когда люди на машине завозили группу на лбс (линию боестолкновения - Ред.), а потом возвращались назад. Это было около 9 часов утра. Мы вместе со своим командиром взвода позвонили и спросили: вернулась ли уже машина. Было уже 11 часов дня, но оказалось, что машина до сих пор не вернулась.Вечером мы поехали искать ее, но, к сожалению, так получилось, что, видимо, с тяжелого украинского дрона "Баба-Яга" был произведен сброс на нашу машину. В результате двое раненных: я и мой боец. Спасибо союзным подразделениям: они нас эвакуировали.- Насколько ты серьезно был тогда ранен?- Сквозное осколочное ранение левой стопы. Осколок прошел через подошву ботинка. Когда я повернул голову, то почувствовал, что у меня из виска течет кровь - осколок из-за того, что прошел через ботинок и стопу, остановился в виске. Его потом вытащили.Это был второй случай. А первый случился 7 марта этого года. Так как наша задача состоит в том, чтобы с помощью РЭБа сохранить жизни бойцов, минимизировав потери от FPV дронов, мы в 2 часа ночи поехали завезти РЭБ. Ехали со скоростью 140 км/ч, я был за рулем. Мой боец услышал, что над нами пролетает вражеский дрон.Я резко остановился. Все выпрыгнули. Дрон летел в этот момент за нами. Мои бойцы побежали вперед, а я отбежал вправо. Дрон разорвался возле моей ноги, после чего я почувствовал, что слишком уж в ноге горячо, как будто горячую воду льют. Позвал бойца, тот посмотрел и сказал, что у меня там рваные раны. Зашли с ним в блиндаж, а уже около 4 часов утра нас эвакуировали. Все обошлось нормально. Сейчас чуть нерв не работает, а так все нормально.- Слушай, я смотрю, ты чуть ли не весь прошит этими осколками...- Я же с Дальнего Востока, из Приморского края. Поэтому у нас характер стойкий.- Как эффективно бороться с дронами на оптоволокне?- С ножницами и топорами, чтобы перерубить оптоволокно, никто за ним бегать не будет. Это понятно. Так что эффективно с ними бороться, нам помогает стрелковое оружие, картечь.- Были случаи, когда ты подбивал вражеские дроны?- Помню, эвакуировал своих ребят. У меня боец был ранен. Выезжали с союзниками. Ехали на "Ниве". Так вот за нами увязались два украинских дрона: один на оптоволокне летел сбоку, а сверху – обычный дрон. Точно сказать, что сбил я, не могу, потому что по ним тогда стреляло большое количество людей. Просто не поймешь, кто в итоге сбил.- Тебя от такого шума не контузило?- Нет, я же артиллерист по военному образованию. Закончил Артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. После ее окончания сразу выбрал зону СВО как место своей службы и попал сюда. У меня тут много друзей и товарищей служило.Был интересный случай. Мы заезжали на одно из направлений на квадроцикле: я, а также командир взвода и группа в 6 человек. Сзади в прицепе было около 120 литров бензина для генератора.Мы внимательно смотрели в небо. Наш водитель успел показать пальцем, что к нам со стороны фронта летит FPV дрон… Я только хотел стрелять по нему, но поток ветра был настолько сильный, что у FPV оторвало аккумулятор перед самым ударом об землю. Поэтому он не взорвался. Поэтому остались живы...Смотрите также видеоинтервью Александра Чаленко с командиром с позывным "Север": Война меняет характер каждые два часа: командир "Север" о дронах, ранениях, панике и героизме

https://ukraina.ru/20250708/voyna-menyaet-kharakter-kazhdye-dva-chasa-komandir-sever-o-dronakh-raneniyakh-panike-i-geroizme-1064870357.html

https://ukraina.ru/20250707/boets-s-pozyvnym-stalin-rasskazal-kak-oni-s-pomoschyu-fpv-sozhgli-bmp-bredli-v-chasov-yare-1064696149.html

https://ukraina.ru/20250706/arkhangel-i-malykha-rasskazali-kak-zaschitit-nebo-nashikh-gorodov-1064692050.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, александр чаленко, fpv-дрон, дроны, рэб