Европа рассчитывала на блицкриг и компенсацию потерь за счёт захваченных в России "трофеев" — Ищенко
13:50 15.07.2025 (обновлено: 13:51 15.07.2025)
© Фото : Telegram
© Фото : Telegram
Европейский Союз, втянувшись в конфликт с Россией, теперь не может согласиться с американским планом по Украине — слишком велики потери и несбывшиеся ожидания. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"Втягиваясь в конфликт с Россией, вводя разрушительные для собственной экономики санкции, европейцы рассчитывали на экономический блицкриг и компенсацию своих потерь за счёт захваченных в России трофеев", — отмечает эксперт. Однако эти расчёты провалились.
Теперь ЕС столкнулся с двойным кризисом: экономическим и политическим. "Отсутствие победы и трофеев для ЕС и его лево-либеральных элит означает не только экономическую, но и тотальную политическую катастрофу", — подчёркивает Ищенко.
При этом европейские лидеры не могут открыто отказаться от поддержки Киева, так как это окончательно разрушит их репутацию. "Они всё ещё живут в эпоху американской гегемонии, не заметив, что от неё ничего по сути не осталось", — резюмировал автор.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России" на сайте Украина.ру.
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