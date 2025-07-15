https://ukraina.ru/20250715/evropa-rasschityvala-na-blitskrig-i-kompensatsiyu-poter-za-scht-zakhvachennykh-v-rossii-trofeev--ischenko-1065269379.html

Европа рассчитывала на блицкриг и компенсацию потерь за счёт захваченных в России "трофеев" — Ищенко

Европа рассчитывала на блицкриг и компенсацию потерь за счёт захваченных в России "трофеев" — Ищенко - 15.07.2025 Украина.ру

Европа рассчитывала на блицкриг и компенсацию потерь за счёт захваченных в России "трофеев" — Ищенко

Европейский Союз, втянувшись в конфликт с Россией, теперь не может согласиться с американским планом по Украине — слишком велики потери и несбывшиеся ожидания. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-07-15T13:50

2025-07-15T13:50

2025-07-15T13:51

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евросоюз

поддержка

американская гегемония

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"Втягиваясь в конфликт с Россией, вводя разрушительные для собственной экономики санкции, европейцы рассчитывали на экономический блицкриг и компенсацию своих потерь за счёт захваченных в России трофеев", — отмечает эксперт. Однако эти расчёты провалились.Теперь ЕС столкнулся с двойным кризисом: экономическим и политическим. "Отсутствие победы и трофеев для ЕС и его лево-либеральных элит означает не только экономическую, но и тотальную политическую катастрофу", — подчёркивает Ищенко.При этом европейские лидеры не могут открыто отказаться от поддержки Киева, так как это окончательно разрушит их репутацию. "Они всё ещё живут в эпоху американской гегемонии, не заметив, что от неё ничего по сути не осталось", — резюмировал автор.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250715/kot-iz-doma--myshi-v-plyas-kak-tramp-sozdal-usloviya-pri-kotorykh-ermak-mozhet-raspravitsya-s-1065264005.html

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