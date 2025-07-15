Европа рассчитывала на блицкриг и компенсацию потерь за счёт захваченных в России "трофеев" — Ищенко - 15.07.2025 Украина.ру
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Европа рассчитывала на блицкриг и компенсацию потерь за счёт захваченных в России "трофеев" — Ищенко
Европа рассчитывала на блицкриг и компенсацию потерь за счёт захваченных в России "трофеев" — Ищенко - 15.07.2025 Украина.ру
Европа рассчитывала на блицкриг и компенсацию потерь за счёт захваченных в России "трофеев" — Ищенко
Европейский Союз, втянувшись в конфликт с Россией, теперь не может согласиться с американским планом по Украине — слишком велики потери и несбывшиеся ожидания. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-07-15T13:50
2025-07-15T13:51
новости
россия
украина
европа
ростислав ищенко
дональд трамп
ес
евросоюз
поддержка
американская гегемония
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"Втягиваясь в конфликт с Россией, вводя разрушительные для собственной экономики санкции, европейцы рассчитывали на экономический блицкриг и компенсацию своих потерь за счёт захваченных в России трофеев", — отмечает эксперт. Однако эти расчёты провалились.Теперь ЕС столкнулся с двойным кризисом: экономическим и политическим. "Отсутствие победы и трофеев для ЕС и его лево-либеральных элит означает не только экономическую, но и тотальную политическую катастрофу", — подчёркивает Ищенко.При этом европейские лидеры не могут открыто отказаться от поддержки Киева, так как это окончательно разрушит их репутацию. "Они всё ещё живут в эпоху американской гегемонии, не заметив, что от неё ничего по сути не осталось", — резюмировал автор.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250715/kot-iz-doma--myshi-v-plyas-kak-tramp-sozdal-usloviya-pri-kotorykh-ermak-mozhet-raspravitsya-s-1065264005.html
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новости, россия, украина, европа, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, евросоюз, поддержка, американская гегемония, потери, главные новости, новости россии, санкции, экономика
Новости, Россия, Украина, Европа, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, ЕС, Евросоюз, поддержка, американская гегемония, потери, Главные новости, новости России, санкции, экономика

Европа рассчитывала на блицкриг и компенсацию потерь за счёт захваченных в России "трофеев" — Ищенко

13:50 15.07.2025 (обновлено: 13:51 15.07.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Telegram
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Европейский Союз, втянувшись в конфликт с Россией, теперь не может согласиться с американским планом по Украине — слишком велики потери и несбывшиеся ожидания. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"Втягиваясь в конфликт с Россией, вводя разрушительные для собственной экономики санкции, европейцы рассчитывали на экономический блицкриг и компенсацию своих потерь за счёт захваченных в России трофеев", — отмечает эксперт. Однако эти расчёты провалились.
Теперь ЕС столкнулся с двойным кризисом: экономическим и политическим. "Отсутствие победы и трофеев для ЕС и его лево-либеральных элит означает не только экономическую, но и тотальную политическую катастрофу", — подчёркивает Ищенко.
При этом европейские лидеры не могут открыто отказаться от поддержки Киева, так как это окончательно разрушит их репутацию. "Они всё ещё живут в эпоху американской гегемонии, не заметив, что от неё ничего по сути не осталось", — резюмировал автор.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России" на сайте Украина.ру.
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