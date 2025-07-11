https://ukraina.ru/20250711/ilon-durilka-ty-kartonnaya-o-vrednoy-partiynoy-zatee-maska-1065080909.html

"Илон, дурилка ты картонная!" О вредной партийной затее Маска

"Илон, дурилка ты картонная!" О вредной партийной затее Маска - 11.07.2025 Украина.ру

"Илон, дурилка ты картонная!" О вредной партийной затее Маска

Маск заявил о создании собственной партии … Неделю уже, наверное все медиа мира жуют эту информацию. Эксперты обсуждают новость направо и налево, делают прогнозы. Дам свой комментарий и я.

2025-07-11T15:47

2025-07-11T15:47

2025-07-11T15:47

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Илон, дурилка ты картонная! Лучше б ты своими ракетами и спутникамизанимался. Да чипы в головы вживлял. От твоей затеи пострадает толькодело, в которое ты веришь. И люди, которые на тебя надеются. Парень тыэксцентричный, но плодовитый и трудолюбивый. С правильными взглядами нажизнь и будущее. Но ты сам этим партийным проектом ставишь себя внесистемы, лишая свои идеи возможности стать мейнстримом, и, в конечномитоге, победить. Это потеря для традиционной Америки и победаглобалистов.Сколько же я видел подобных примеров, только сильно меньших масштабов, наУкраине и, сильно пораньше, в России! Когда успешный бизнесмен вдругрешает, что политика — это не сложная и уникальная сфера со своимизаконами и правилами, а "такой же бизнес", и начинает "размахиватьсаблей". С закономерным финалом.Нет, ребята, политика — дело уникальное и требующее очень тонкой настройкитраектории движения. Потому что это единственная сфера человеческойдеятельности, где в одной точке приложения усилий сходятся две ключевыхмотивации "лысой обезьяны" (человека, кто не понял) — желание есть(выгода и бизнес) и желание быть первым и лучшим (иерархические игры,социальный инстинкт и эго).И успешность в политике требует сочетания намного большего количестваважных качеств, чем для успеха в бизнесе (Трамп, потративший десять летна то, чтобы стать политиком, не даст соврать). Илон, как и большинствобизнесменов, этого не понял. Ему же... Хотя нет, нам же всем хуже.А теперь объясню, почему у Маска ничего не получится с партией, аполучится только навредить своим недавним соратникам из команды Трампа илично Донни. А также всем здоровым силам в США, оппонирующим вот этойбешеной своре глобалистов с повесточкой, культурой отмены,позитивной дискриминацией и тому подобными мерзостями. Еще в первый раз, когда Маск, сразу после ссоры с Трампом, заявил о создании партии, мне сразу стало понятно, что это плохая затея. И вот, новый "подход кштанге". Причем Илон выкатил ряд публикаций, лишь усугубивших моисомнения и подтверждающих мой тезис, что ничего у него не получится вчасти планов партстроительства и появления третьей силы в СоединенныхШтатах, обладательницы "золотой акции" в обеих палатах американскогопарламента.Обо всем по порядку. Оценку даю исходя из своего опыта в политике, вкоторой я работаю с 1997 года, поучаствовав за это время почти в стаизбирательных кампаниях в двенадцати избирательных циклах. Итак — Илон Маск в серии постов объяснил, каким образом его "Новая Американскаяпартия" планирует подорвать "однопартийную систему" — то есть, втрактовке Маска (и большинства комментаторов), разрушить слияниеинтересов демократов и республиканцев в Вашингтоне."Мы собираемся сломать однопартийную систему, используя вариант того,как Эпаминонд разрушил миф о непобедимости спартанцев при Левктрах",— написал Маск, ссылаясь на древнегреческую тактику сосредоточенногоудара.Он пояснил, что речь идет о "чрезвычайно концентрированной силе в точноопределенном месте на поле боя". Такую тактику Маск предлагаетприменить и в американской политике — сосредоточить усилия не намасштабной избирательной кампании по всей стране, а "на 2–3 местах вСенате и 8–10 в округах Палаты представителей". По его словам, этого может быть достаточно, чтобы "стать решающим голосом по спорным законам", учитывая то, что республиканцы и демократы обладают, какправило, минимальным перевесом друг над другом в Конгрессе, а потомупартия, которая будет иметь там даже с десяток мест, может статьобладательницей "золотой акции", без которой не пройдёт ни однорешение.Что ж, объясняю "на пальцах", что с этим планом не так! Но сначалавопрос: почему он до сих пор не привлек грамотных политтехнологов?Или, что более вероятно, они там уже есть и просто "кивают гривой" и"рубят бабло"? Маск в данном случае выступает как типичный "сладенький" для прожжённых конъюнктурщиков в его окружении. Впрочем, возможно, что вокруг него собрались такие же восторженные идиоты, как и он сам. Он, прикидывая план своего блицкрига, исходит, конечно, из бюджетов, которые тратил до сих пор на выборы республиканцев в Конгресс.Плюс оперирует усреднёнными данными.А они, данные, говорят следующее: на 2024 год средние расходы накандидатов-победителей в Сенате США составили 28,51 миллиона долларов, ав Палате представителей — 3,00 миллиона долларов.Исходя из этих данных, задумка Маска оценивается в 57–85 миллионовдолларов США на выборы его кандидатов в Сенат и 24–30 миллионов внижнюю палату. На все про все — 81–115 миллионов. Но он-то думает:"Зальём побольше, чтобы наверняка!" Учитывая, что он потратил запоследние два года на избирательную кампанию Трампа и республиканцев,думаю, для него будет не проблемой потратить и 200 миллионов, и большена свою партию. Шик, блеск, красота!Только искомого результата не будет. Как говорится, запомните этот твит.Да, без денег почти нереально выиграть избирательную кампанию, и онииграют важнейшую роль. Но без чего точно нельзя выиграть, так это безверного целеполагания и верной оценки приложения ресурсов и усилий. Да,Маск может пойти по экстенсивному пути, проигрывая одну избирательнуюкампанию за другой, тратя сотни миллионов каждый раз. И, если он неперегорит, через четыре–пять (8–10 лет) избирательных цикловполучит несколько своих человек в Конгрессе, и, может быть, даже своегосенатора. Но разве он к этому стремится? И разве способны они будут начто-то повлиять?Правильная стратегия партийного строительства должна была бы выглядетьтак: много медиа-шумихи, много событий, акций и акционизма, многововлечённых селебрити и кропотливая, планомерная работа по окучиваниюэлектората в нескольких средней руки, но специально подобранных помногим показателям муниципалитетах — города, округа (киевляне,например, помнят "бабушек Черновецкого", это вот "оно"). Потом, приуспешной и долгой работе, победы в этих муниципалитетах. Потом ещё цикл —заливание этих округов деньгами, чтобы у выдвиженцев Маска "всеполучилось". И вот только потом — масштабирование "успеха" на походв Сенат и Конгресс. Конечно же, там, где эти самые муниципалитеты Маска инаходятся. Успех гарантирован. Бинго! У тебя, Илон, свои депутатскиегруппы в обеих палатах!Почему не увенчается успехом то, что задумал Маск сейчас? Все просто —инерция предпочтений избирателя и отсутствие реальных успехов заполитической силой, отсутствие истории и традиций. Собственно, за партией Маска в данном случае не будет ничего, кроме его личного бренда и сомнительной репутации Tesla. А так это не работает. Чтобы, например, произошла "электоральная революция имени Зеленского", Украине пришлось пройти через длинный путь потрясений и переворотов. Это не тот случай. ВСША просто нет той, à la Украина, предреволюционной ситуации полногонепринятия политиков любой идеологической окраски, повлекшей за собоймассового голосования за узнаваемого и любимого, но "не политика".Большинство голосующих американцев по-прежнему ассоциируют себя скакой-то из больших партий — респами или демократами. И готовы, всегдаили с некоторыми "если", за них голосовать. Для партии Маска просто нетбольшой электоральной ниши. А люди, его поддерживающие и емусимпатизирующие, — это преимущественно молодёжь в возрасте до 30 лет,электорально самые неактивные. Он просто не приведёт их в массе наизбирательные участки. А в голосовании по почте его закопают обе большиепартии.Ну и теперь о том, почему идея Илона — зло для всех здравомыслящих людей.Суть в том, что он с высочайшей вероятностью таки попробует поиграть впартию. И таки попробует вот этот вот блицкриг на отдельно выбранныхокругах и в отдельных штатах. И может даже проведёт чудом одного-двухчеловек. Но беда не в этом. А в том, что, уверен, в подавляющембольшинстве случаев он просто отнимет голоса у республиканскихкандидатов (демократы не будут поддерживать человека, столь категоричновысказавшегося по всей их любимой повестке). И тем самым приведёт кпобеде на добрые пару десятков больше демократов в Конгресс США. Укрепиви так вероятную победу Демпартии в Палате представителей и дав им шансв Сенате.Ну, и вот, нам может нравиться или не нравиться Донни, нравиться или ненравиться главный хилбили США Джей Ди Вэнс и поддерживающие его Питер Тиль, ЭрикШмидт и правые либертарианцы из БигТеха, нравиться или не нравиться Рубио и весьстоящий за ним республиканский истеблишмент, но именно они сейчаспритормозили этот локомотив "рептилоидов"-глобалистов, тянущий весь мирв радужный Ад.И действия Маска — это прекрасный способ лить воду на мельницу этих самых"рептилоидов"!

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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выборы, сша, украина, америка, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский, сенат, tesla, мнения