"Илон, дурилка ты картонная!" О вредной партийной затее Маска - 11.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250711/ilon-durilka-ty-kartonnaya-o-vrednoy-partiynoy-zatee-maska-1065080909.html
"Илон, дурилка ты картонная!" О вредной партийной затее Маска
"Илон, дурилка ты картонная!" О вредной партийной затее Маска - 11.07.2025 Украина.ру
"Илон, дурилка ты картонная!" О вредной партийной затее Маска
Маск заявил о создании собственной партии … Неделю уже, наверное все медиа мира жуют эту информацию. Эксперты обсуждают новость направо и налево, делают прогнозы. Дам свой комментарий и я.
2025-07-11T15:47
2025-07-11T15:47
выборы
сша
украина
америка
илон маск
дональд трамп
владимир зеленский
сенат
tesla
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/15/1064109057_0:252:1026:829_1920x0_80_0_0_3941728369c9617ec5efc2e24c7ed112.jpg
Илон, дурилка ты картонная! Лучше б ты своими ракетами и спутникамизанимался. Да чипы в головы вживлял. От твоей затеи пострадает толькодело, в которое ты веришь. И люди, которые на тебя надеются. Парень тыэксцентричный, но плодовитый и трудолюбивый. С правильными взглядами нажизнь и будущее. Но ты сам этим партийным проектом ставишь себя внесистемы, лишая свои идеи возможности стать мейнстримом, и, в конечномитоге, победить. Это потеря для традиционной Америки и победаглобалистов.Сколько же я видел подобных примеров, только сильно меньших масштабов, наУкраине и, сильно пораньше, в России! Когда успешный бизнесмен вдругрешает, что политика — это не сложная и уникальная сфера со своимизаконами и правилами, а "такой же бизнес", и начинает "размахиватьсаблей". С закономерным финалом.Нет, ребята, политика — дело уникальное и требующее очень тонкой настройкитраектории движения. Потому что это единственная сфера человеческойдеятельности, где в одной точке приложения усилий сходятся две ключевыхмотивации "лысой обезьяны" (человека, кто не понял) — желание есть(выгода и бизнес) и желание быть первым и лучшим (иерархические игры,социальный инстинкт и эго).И успешность в политике требует сочетания намного большего количестваважных качеств, чем для успеха в бизнесе (Трамп, потративший десять летна то, чтобы стать политиком, не даст соврать). Илон, как и большинствобизнесменов, этого не понял. Ему же... Хотя нет, нам же всем хуже.А теперь объясню, почему у Маска ничего не получится с партией, аполучится только навредить своим недавним соратникам из команды Трампа илично Донни. А также всем здоровым силам в США, оппонирующим вот этойбешеной своре глобалистов с повесточкой, культурой отмены,позитивной дискриминацией и тому подобными мерзостями. Еще в первый раз, когда Маск, сразу после ссоры с Трампом, заявил о создании партии, мне сразу стало понятно, что это плохая затея. И вот, новый "подход кштанге". Причем Илон выкатил ряд публикаций, лишь усугубивших моисомнения и подтверждающих мой тезис, что ничего у него не получится вчасти планов партстроительства и появления третьей силы в СоединенныхШтатах, обладательницы "золотой акции" в обеих палатах американскогопарламента.Обо всем по порядку. Оценку даю исходя из своего опыта в политике, вкоторой я работаю с 1997 года, поучаствовав за это время почти в стаизбирательных кампаниях в двенадцати избирательных циклах. Итак — Илон Маск в серии постов объяснил, каким образом его "Новая Американскаяпартия" планирует подорвать "однопартийную систему" — то есть, втрактовке Маска (и большинства комментаторов), разрушить слияниеинтересов демократов и республиканцев в Вашингтоне."Мы собираемся сломать однопартийную систему, используя вариант того,как Эпаминонд разрушил миф о непобедимости спартанцев при Левктрах",— написал Маск, ссылаясь на древнегреческую тактику сосредоточенногоудара.Он пояснил, что речь идет о "чрезвычайно концентрированной силе в точноопределенном месте на поле боя". Такую тактику Маск предлагаетприменить и в американской политике — сосредоточить усилия не намасштабной избирательной кампании по всей стране, а "на 2–3 местах вСенате и 8–10 в округах Палаты представителей". По его словам, этого может быть достаточно, чтобы "стать решающим голосом по спорным законам", учитывая то, что республиканцы и демократы обладают, какправило, минимальным перевесом друг над другом в Конгрессе, а потомупартия, которая будет иметь там даже с десяток мест, может статьобладательницей "золотой акции", без которой не пройдёт ни однорешение.Что ж, объясняю "на пальцах", что с этим планом не так! Но сначалавопрос: почему он до сих пор не привлек грамотных политтехнологов?Или, что более вероятно, они там уже есть и просто "кивают гривой" и"рубят бабло"? Маск в данном случае выступает как типичный "сладенький" для прожжённых конъюнктурщиков в его окружении. Впрочем, возможно, что вокруг него собрались такие же восторженные идиоты, как и он сам. Он, прикидывая план своего блицкрига, исходит, конечно, из бюджетов, которые тратил до сих пор на выборы республиканцев в Конгресс.Плюс оперирует усреднёнными данными.А они, данные, говорят следующее: на 2024 год средние расходы накандидатов-победителей в Сенате США составили 28,51 миллиона долларов, ав Палате представителей — 3,00 миллиона долларов.Исходя из этих данных, задумка Маска оценивается в 57–85 миллионовдолларов США на выборы его кандидатов в Сенат и 24–30 миллионов внижнюю палату. На все про все — 81–115 миллионов. Но он-то думает:"Зальём побольше, чтобы наверняка!" Учитывая, что он потратил запоследние два года на избирательную кампанию Трампа и республиканцев,думаю, для него будет не проблемой потратить и 200 миллионов, и большена свою партию. Шик, блеск, красота!Только искомого результата не будет. Как говорится, запомните этот твит.Да, без денег почти нереально выиграть избирательную кампанию, и онииграют важнейшую роль. Но без чего точно нельзя выиграть, так это безверного целеполагания и верной оценки приложения ресурсов и усилий. Да,Маск может пойти по экстенсивному пути, проигрывая одну избирательнуюкампанию за другой, тратя сотни миллионов каждый раз. И, если он неперегорит, через четыре–пять (8–10 лет) избирательных цикловполучит несколько своих человек в Конгрессе, и, может быть, даже своегосенатора. Но разве он к этому стремится? И разве способны они будут начто-то повлиять?Правильная стратегия партийного строительства должна была бы выглядетьтак: много медиа-шумихи, много событий, акций и акционизма, многововлечённых селебрити и кропотливая, планомерная работа по окучиваниюэлектората в нескольких средней руки, но специально подобранных помногим показателям муниципалитетах — города, округа (киевляне,например, помнят "бабушек Черновецкого", это вот "оно"). Потом, приуспешной и долгой работе, победы в этих муниципалитетах. Потом ещё цикл —заливание этих округов деньгами, чтобы у выдвиженцев Маска "всеполучилось". И вот только потом — масштабирование "успеха" на походв Сенат и Конгресс. Конечно же, там, где эти самые муниципалитеты Маска инаходятся. Успех гарантирован. Бинго! У тебя, Илон, свои депутатскиегруппы в обеих палатах!Почему не увенчается успехом то, что задумал Маск сейчас? Все просто —инерция предпочтений избирателя и отсутствие реальных успехов заполитической силой, отсутствие истории и традиций. Собственно, за партией Маска в данном случае не будет ничего, кроме его личного бренда и сомнительной репутации Tesla. А так это не работает. Чтобы, например, произошла "электоральная революция имени Зеленского", Украине пришлось пройти через длинный путь потрясений и переворотов. Это не тот случай. ВСША просто нет той, à la Украина, предреволюционной ситуации полногонепринятия политиков любой идеологической окраски, повлекшей за собоймассового голосования за узнаваемого и любимого, но "не политика".Большинство голосующих американцев по-прежнему ассоциируют себя скакой-то из больших партий — респами или демократами. И готовы, всегдаили с некоторыми "если", за них голосовать. Для партии Маска просто нетбольшой электоральной ниши. А люди, его поддерживающие и емусимпатизирующие, — это преимущественно молодёжь в возрасте до 30 лет,электорально самые неактивные. Он просто не приведёт их в массе наизбирательные участки. А в голосовании по почте его закопают обе большиепартии.Ну и теперь о том, почему идея Илона — зло для всех здравомыслящих людей.Суть в том, что он с высочайшей вероятностью таки попробует поиграть впартию. И таки попробует вот этот вот блицкриг на отдельно выбранныхокругах и в отдельных штатах. И может даже проведёт чудом одного-двухчеловек. Но беда не в этом. А в том, что, уверен, в подавляющембольшинстве случаев он просто отнимет голоса у республиканскихкандидатов (демократы не будут поддерживать человека, столь категоричновысказавшегося по всей их любимой повестке). И тем самым приведёт кпобеде на добрые пару десятков больше демократов в Конгресс США. Укрепиви так вероятную победу Демпартии в Палате представителей и дав им шансв Сенате.Ну, и вот, нам может нравиться или не нравиться Донни, нравиться или ненравиться главный хилбили США Джей Ди Вэнс и поддерживающие его Питер Тиль, ЭрикШмидт и правые либертарианцы из БигТеха, нравиться или не нравиться Рубио и весьстоящий за ним республиканский истеблишмент, но именно они сейчаспритормозили этот локомотив "рептилоидов"-глобалистов, тянущий весь мирв радужный Ад.И действия Маска — это прекрасный способ лить воду на мельницу этих самых"рептилоидов"!
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
сша
украина
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/15/1064109057_0:204:1026:975_1920x0_80_0_0_0b9fdbf2b42fce69b470dddabb508f45.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
выборы, сша, украина, америка, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский, сенат, tesla, мнения
выборы, США, Украина, Америка, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, сенат, Tesla, Мнения

"Илон, дурилка ты картонная!" О вредной партийной затее Маска

15:47 11.07.2025
 
© ФотоТакер, Трамп, Маск
Такер, Трамп, Маск - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
Маск заявил о создании собственной партии … Неделю уже, наверное все медиа мира жуют эту информацию. Эксперты обсуждают новость направо и налево, делают прогнозы. Дам свой комментарий и я.
Илон, дурилка ты картонная! Лучше б ты своими ракетами и спутниками
занимался. Да чипы в головы вживлял. От твоей затеи пострадает только
дело, в которое ты веришь. И люди, которые на тебя надеются. Парень ты
эксцентричный, но плодовитый и трудолюбивый. С правильными взглядами на
жизнь и будущее. Но ты сам этим партийным проектом ставишь себя вне
системы, лишая свои идеи возможности стать мейнстримом, и, в конечном
итоге, победить. Это потеря для традиционной Америки и победа
глобалистов.
Сколько же я видел подобных примеров, только сильно меньших масштабов, на
Украине и, сильно пораньше, в России! Когда успешный бизнесмен вдруг
решает, что политика — это не сложная и уникальная сфера со своими
законами и правилами, а "такой же бизнес", и начинает "размахивать
саблей". С закономерным финалом.
Нет, ребята, политика — дело уникальное и требующее очень тонкой настройки
траектории движения. Потому что это единственная сфера человеческой
деятельности, где в одной точке приложения усилий сходятся две ключевых
мотивации "лысой обезьяны" (человека, кто не понял) — желание есть
(выгода и бизнес) и желание быть первым и лучшим (иерархические игры,
социальный инстинкт и эго).
И успешность в политике требует сочетания намного большего количества
важных качеств, чем для успеха в бизнесе (Трамп, потративший десять лет
на то, чтобы стать политиком, не даст соврать). Илон, как и большинство
бизнесменов, этого не понял. Ему же... Хотя нет, нам же всем хуже.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
А теперь объясню, почему у Маска ничего не получится с партией, а
получится только навредить своим недавним соратникам из команды Трампа и
лично Донни. А также всем здоровым силам в США, оппонирующим вот этой
бешеной своре глобалистов с повесточкой, культурой отмены,
позитивной дискриминацией и тому подобными мерзостями.
Еще в первый раз, когда Маск, сразу после ссоры с Трампом, заявил о создании партии, мне сразу стало понятно, что это плохая затея. И вот, новый "подход к
штанге". Причем Илон выкатил ряд публикаций, лишь усугубивших мои
сомнения и подтверждающих мой тезис, что ничего у него не получится в
части планов партстроительства и появления третьей силы в Соединенных
Штатах, обладательницы "золотой акции" в обеих палатах американского
парламента.
Обо всем по порядку. Оценку даю исходя из своего опыта в политике, в
которой я работаю с 1997 года, поучаствовав за это время почти в ста
избирательных кампаниях в двенадцати избирательных циклах.
Итак — Илон Маск в серии постов объяснил, каким образом его "Новая Американская
партия" планирует подорвать "однопартийную систему" — то есть, в
трактовке Маска (и большинства комментаторов), разрушить слияние
интересов демократов и республиканцев в Вашингтоне.
"Мы собираемся сломать однопартийную систему, используя вариант того,
как Эпаминонд разрушил миф о непобедимости спартанцев при Левктрах",
— написал Маск, ссылаясь на древнегреческую тактику сосредоточенного
удара.
Он пояснил, что речь идет о "чрезвычайно концентрированной силе в точно
определенном месте на поле боя". Такую тактику Маск предлагает
применить и в американской политике — сосредоточить усилия не на
масштабной избирательной кампании по всей стране, а "на 2–3 местах в
Сенате и 8–10 в округах Палаты представителей".
По его словам, этого может быть достаточно, чтобы "стать решающим голосом по спорным законам", учитывая то, что республиканцы и демократы обладают, как
правило, минимальным перевесом друг над другом в Конгрессе, а потому
партия, которая будет иметь там даже с десяток мест, может стать
обладательницей "золотой акции", без которой не пройдёт ни одно
решение.
Что ж, объясняю "на пальцах", что с этим планом не так! Но сначала
вопрос: почему он до сих пор не привлек грамотных политтехнологов?
Или, что более вероятно, они там уже есть и просто "кивают гривой" и
"рубят бабло"?
Маск в данном случае выступает как типичный "сладенький" для прожжённых конъюнктурщиков в его окружении. Впрочем, возможно, что вокруг него собрались такие же восторженные идиоты, как и он сам. Он, прикидывая план своего блицкрига, исходит, конечно, из бюджетов, которые тратил до сих пор на выборы республиканцев в Конгресс.
Плюс оперирует усреднёнными данными.
А они, данные, говорят следующее: на 2024 год средние расходы на
кандидатов-победителей в Сенате США составили 28,51 миллиона долларов, а
в Палате представителей — 3,00 миллиона долларов.
Исходя из этих данных, задумка Маска оценивается в 57–85 миллионов
долларов США на выборы его кандидатов в Сенат и 24–30 миллионов в
нижнюю палату. На все про все — 81–115 миллионов. Но он-то думает:
"Зальём побольше, чтобы наверняка!" Учитывая, что он потратил за
последние два года на избирательную кампанию Трампа и республиканцев,
думаю, для него будет не проблемой потратить и 200 миллионов, и больше
на свою партию. Шик, блеск, красота!
Только искомого результата не будет. Как говорится, запомните этот твит.
Да, без денег почти нереально выиграть избирательную кампанию, и они
играют важнейшую роль. Но без чего точно нельзя выиграть, так это без
верного целеполагания и верной оценки приложения ресурсов и усилий. Да,
Маск может пойти по экстенсивному пути, проигрывая одну избирательную
кампанию за другой, тратя сотни миллионов каждый раз. И, если он не
перегорит, через четыре–пять (8–10 лет) избирательных циклов
получит несколько своих человек в Конгрессе, и, может быть, даже своего
сенатора.
Но разве он к этому стремится? И разве способны они будут на
что-то повлиять?
Правильная стратегия партийного строительства должна была бы выглядеть
так: много медиа-шумихи, много событий, акций и акционизма, много
вовлечённых селебрити и кропотливая, планомерная работа по окучиванию
электората в нескольких средней руки, но специально подобранных по
многим показателям муниципалитетах — города, округа (киевляне,
например, помнят "бабушек Черновецкого", это вот "оно"). Потом, при
успешной и долгой работе, победы в этих муниципалитетах. Потом ещё цикл —
заливание этих округов деньгами, чтобы у выдвиженцев Маска "все
получилось". И вот только потом — масштабирование "успеха" на поход
в Сенат и Конгресс. Конечно же, там, где эти самые муниципалитеты Маска и
находятся. Успех гарантирован. Бинго! У тебя, Илон, свои депутатские
группы в обеих палатах!
Почему не увенчается успехом то, что задумал Маск сейчас? Все просто —
инерция предпочтений избирателя и отсутствие реальных успехов за
политической силой, отсутствие истории и традиций.
Собственно, за партией Маска в данном случае не будет ничего, кроме его личного бренда и сомнительной репутации Tesla. А так это не работает.
Чтобы, например, произошла "электоральная революция имени Зеленского", Украине пришлось пройти через длинный путь потрясений и переворотов. Это не тот случай. В
США просто нет той, à la Украина, предреволюционной ситуации полного
непринятия политиков любой идеологической окраски, повлекшей за собой
массового голосования за узнаваемого и любимого, но "не политика".
Большинство голосующих американцев по-прежнему ассоциируют себя с
какой-то из больших партий — респами или демократами. И готовы, всегда
или с некоторыми "если", за них голосовать. Для партии Маска просто нет
большой электоральной ниши. А люди, его поддерживающие и ему
симпатизирующие, — это преимущественно молодёжь в возрасте до 30 лет,
электорально самые неактивные. Он просто не приведёт их в массе на
избирательные участки. А в голосовании по почте его закопают обе большие
партии.
Ну и теперь о том, почему идея Илона — зло для всех здравомыслящих людей.
Суть в том, что он с высочайшей вероятностью таки попробует поиграть в
партию. И таки попробует вот этот вот блицкриг на отдельно выбранных
округах и в отдельных штатах. И может даже проведёт чудом одного-двух
человек. Но беда не в этом. А в том, что, уверен, в подавляющем
большинстве случаев он просто отнимет голоса у республиканских
кандидатов (демократы не будут поддерживать человека, столь категорично
высказавшегося по всей их любимой повестке). И тем самым приведёт к
победе на добрые пару десятков больше демократов в Конгресс США. Укрепив
и так вероятную победу Демпартии в Палате представителей и дав им шанс
в Сенате.
Ну, и вот, нам может нравиться или не нравиться Донни, нравиться или не
нравиться главный хилбили США Джей Ди Вэнс и поддерживающие его Питер Тиль, Эрик
Шмидт и правые либертарианцы из БигТеха, нравиться или не нравиться Рубио и весь
стоящий за ним республиканский истеблишмент, но именно они сейчас
притормозили этот локомотив "рептилоидов"-глобалистов, тянущий весь мир
в радужный Ад.
И действия Маска — это прекрасный способ лить воду на мельницу этих самых
"рептилоидов"!
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
выборыСШАУкраинаАмерикаИлон МаскДональд ТрампВладимир ЗеленскийсенатTeslaМнения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:13Буданов допустил возможность досрочного прекращения огня до конца 2025 года
16:08В защиту МИД: что изменилось за полвека?
16:07Поселок Мирное (ранее поселок Карла Маркса) освобожден бойцами ГВ "Восток" ВС РФ
16:00Москва поможет Донецку восстановить пять разбомбленных районов
16:00Александр Фролов о том, почему Эстония угрожает российской нефти и можно ли выключить энергетику Украины
16:00Украинцы в межвоенной Польше и их политическое представительство: 100 лет УНДО
15:47"Илон, дурилка ты картонная!" О вредной партийной затее Маска
15:46Двойной удар по бизнесу: в Раде готовят закон о лицензиях для должников
15:44Россия закрывает консульство Польши, в Молдавии запросили срок оппозиционному депутату. Новости к 15.45
15:37Человек-паук стал ухилянтом, супермен не улетел от ТЦК - видео
15:20Келлог едет в Киев на каникулы
15:08Чьей поддержки Трамп лишился уже сейчас и что происходит в отношениях США с Россией — Евстафьев
14:58"Белгород не сдается": художница превратила осколки снарядов в подарок для Путина
14:56Село Бессаловка вернулось домой - видео
14:31Зимой без газа: коррупционные схемы оставят украинцев без отопления
14:30200 тысяч за доблесть: Крым выплатит бонус добровольцам СВО
14:29Около 100 тысяч москвичей защищают Родину в зоне СВО
14:28Особый статус пропагандиста: Буткевич избежал фронта благодаря "ограниченной годности"
14:23Томаш Мацейчук: Туск не может закрывать глаза на тему резни на Волыни. Мы требуем правды!
14:19Когда и как Украина начала подготовку к войне с Россией и есть ли смысл убивать Зеленского — Ищенко
Лента новостейМолния