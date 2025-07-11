"Илон, дурилка ты картонная!" О вредной партийной затее Маска
© ФотоТакер, Трамп, Маск
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Маск заявил о создании собственной партии … Неделю уже, наверное все медиа мира жуют эту информацию. Эксперты обсуждают новость направо и налево, делают прогнозы. Дам свой комментарий и я.
Илон, дурилка ты картонная! Лучше б ты своими ракетами и спутниками
занимался. Да чипы в головы вживлял. От твоей затеи пострадает только
дело, в которое ты веришь. И люди, которые на тебя надеются. Парень ты
эксцентричный, но плодовитый и трудолюбивый. С правильными взглядами на
жизнь и будущее. Но ты сам этим партийным проектом ставишь себя вне
системы, лишая свои идеи возможности стать мейнстримом, и, в конечном
итоге, победить. Это потеря для традиционной Америки и победа
глобалистов.
занимался. Да чипы в головы вживлял. От твоей затеи пострадает только
дело, в которое ты веришь. И люди, которые на тебя надеются. Парень ты
эксцентричный, но плодовитый и трудолюбивый. С правильными взглядами на
жизнь и будущее. Но ты сам этим партийным проектом ставишь себя вне
системы, лишая свои идеи возможности стать мейнстримом, и, в конечном
итоге, победить. Это потеря для традиционной Америки и победа
глобалистов.
Сколько же я видел подобных примеров, только сильно меньших масштабов, на
Украине и, сильно пораньше, в России! Когда успешный бизнесмен вдруг
решает, что политика — это не сложная и уникальная сфера со своими
законами и правилами, а "такой же бизнес", и начинает "размахивать
саблей". С закономерным финалом.
Украине и, сильно пораньше, в России! Когда успешный бизнесмен вдруг
решает, что политика — это не сложная и уникальная сфера со своими
законами и правилами, а "такой же бизнес", и начинает "размахивать
саблей". С закономерным финалом.
Нет, ребята, политика — дело уникальное и требующее очень тонкой настройки
траектории движения. Потому что это единственная сфера человеческой
деятельности, где в одной точке приложения усилий сходятся две ключевых
мотивации "лысой обезьяны" (человека, кто не понял) — желание есть
(выгода и бизнес) и желание быть первым и лучшим (иерархические игры,
социальный инстинкт и эго).
траектории движения. Потому что это единственная сфера человеческой
деятельности, где в одной точке приложения усилий сходятся две ключевых
мотивации "лысой обезьяны" (человека, кто не понял) — желание есть
(выгода и бизнес) и желание быть первым и лучшим (иерархические игры,
социальный инстинкт и эго).
И успешность в политике требует сочетания намного большего количества
важных качеств, чем для успеха в бизнесе (Трамп, потративший десять лет
на то, чтобы стать политиком, не даст соврать). Илон, как и большинство
бизнесменов, этого не понял. Ему же... Хотя нет, нам же всем хуже.
важных качеств, чем для успеха в бизнесе (Трамп, потративший десять лет
на то, чтобы стать политиком, не даст соврать). Илон, как и большинство
бизнесменов, этого не понял. Ему же... Хотя нет, нам же всем хуже.
28 ноября 2023, 14:51Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
А теперь объясню, почему у Маска ничего не получится с партией, а
получится только навредить своим недавним соратникам из команды Трампа и
лично Донни. А также всем здоровым силам в США, оппонирующим вот этой
бешеной своре глобалистов с повесточкой, культурой отмены,
позитивной дискриминацией и тому подобными мерзостями.
получится только навредить своим недавним соратникам из команды Трампа и
лично Донни. А также всем здоровым силам в США, оппонирующим вот этой
бешеной своре глобалистов с повесточкой, культурой отмены,
позитивной дискриминацией и тому подобными мерзостями.
Еще в первый раз, когда Маск, сразу после ссоры с Трампом, заявил о создании партии, мне сразу стало понятно, что это плохая затея. И вот, новый "подход к
штанге". Причем Илон выкатил ряд публикаций, лишь усугубивших мои
сомнения и подтверждающих мой тезис, что ничего у него не получится в
части планов партстроительства и появления третьей силы в Соединенных
Штатах, обладательницы "золотой акции" в обеих палатах американского
парламента.
штанге". Причем Илон выкатил ряд публикаций, лишь усугубивших мои
сомнения и подтверждающих мой тезис, что ничего у него не получится в
части планов партстроительства и появления третьей силы в Соединенных
Штатах, обладательницы "золотой акции" в обеих палатах американского
парламента.
Обо всем по порядку. Оценку даю исходя из своего опыта в политике, в
которой я работаю с 1997 года, поучаствовав за это время почти в ста
избирательных кампаниях в двенадцати избирательных циклах.
которой я работаю с 1997 года, поучаствовав за это время почти в ста
избирательных кампаниях в двенадцати избирательных циклах.
Итак — Илон Маск в серии постов объяснил, каким образом его "Новая Американская
партия" планирует подорвать "однопартийную систему" — то есть, в
трактовке Маска (и большинства комментаторов), разрушить слияние
интересов демократов и республиканцев в Вашингтоне.
партия" планирует подорвать "однопартийную систему" — то есть, в
трактовке Маска (и большинства комментаторов), разрушить слияние
интересов демократов и республиканцев в Вашингтоне.
"Мы собираемся сломать однопартийную систему, используя вариант того,
как Эпаминонд разрушил миф о непобедимости спартанцев при Левктрах",
— написал Маск, ссылаясь на древнегреческую тактику сосредоточенного
удара.
как Эпаминонд разрушил миф о непобедимости спартанцев при Левктрах",
— написал Маск, ссылаясь на древнегреческую тактику сосредоточенного
удара.
Он пояснил, что речь идет о "чрезвычайно концентрированной силе в точно
определенном месте на поле боя". Такую тактику Маск предлагает
применить и в американской политике — сосредоточить усилия не на
масштабной избирательной кампании по всей стране, а "на 2–3 местах в
Сенате и 8–10 в округах Палаты представителей".
определенном месте на поле боя". Такую тактику Маск предлагает
применить и в американской политике — сосредоточить усилия не на
масштабной избирательной кампании по всей стране, а "на 2–3 местах в
Сенате и 8–10 в округах Палаты представителей".
По его словам, этого может быть достаточно, чтобы "стать решающим голосом по спорным законам", учитывая то, что республиканцы и демократы обладают, как
правило, минимальным перевесом друг над другом в Конгрессе, а потому
партия, которая будет иметь там даже с десяток мест, может стать
обладательницей "золотой акции", без которой не пройдёт ни одно
решение.
правило, минимальным перевесом друг над другом в Конгрессе, а потому
партия, которая будет иметь там даже с десяток мест, может стать
обладательницей "золотой акции", без которой не пройдёт ни одно
решение.
Что ж, объясняю "на пальцах", что с этим планом не так! Но сначала
вопрос: почему он до сих пор не привлек грамотных политтехнологов?
Или, что более вероятно, они там уже есть и просто "кивают гривой" и
"рубят бабло"?
вопрос: почему он до сих пор не привлек грамотных политтехнологов?
Или, что более вероятно, они там уже есть и просто "кивают гривой" и
"рубят бабло"?
Маск в данном случае выступает как типичный "сладенький" для прожжённых конъюнктурщиков в его окружении. Впрочем, возможно, что вокруг него собрались такие же восторженные идиоты, как и он сам. Он, прикидывая план своего блицкрига, исходит, конечно, из бюджетов, которые тратил до сих пор на выборы республиканцев в Конгресс.
Плюс оперирует усреднёнными данными.
Плюс оперирует усреднёнными данными.
А они, данные, говорят следующее: на 2024 год средние расходы на
кандидатов-победителей в Сенате США составили 28,51 миллиона долларов, а
в Палате представителей — 3,00 миллиона долларов.
кандидатов-победителей в Сенате США составили 28,51 миллиона долларов, а
в Палате представителей — 3,00 миллиона долларов.
Исходя из этих данных, задумка Маска оценивается в 57–85 миллионов
долларов США на выборы его кандидатов в Сенат и 24–30 миллионов в
нижнюю палату. На все про все — 81–115 миллионов. Но он-то думает:
"Зальём побольше, чтобы наверняка!" Учитывая, что он потратил за
последние два года на избирательную кампанию Трампа и республиканцев,
думаю, для него будет не проблемой потратить и 200 миллионов, и больше
на свою партию. Шик, блеск, красота!
долларов США на выборы его кандидатов в Сенат и 24–30 миллионов в
нижнюю палату. На все про все — 81–115 миллионов. Но он-то думает:
"Зальём побольше, чтобы наверняка!" Учитывая, что он потратил за
последние два года на избирательную кампанию Трампа и республиканцев,
думаю, для него будет не проблемой потратить и 200 миллионов, и больше
на свою партию. Шик, блеск, красота!
Только искомого результата не будет. Как говорится, запомните этот твит.
Да, без денег почти нереально выиграть избирательную кампанию, и они
играют важнейшую роль. Но без чего точно нельзя выиграть, так это без
верного целеполагания и верной оценки приложения ресурсов и усилий. Да,
Маск может пойти по экстенсивному пути, проигрывая одну избирательную
кампанию за другой, тратя сотни миллионов каждый раз. И, если он не
перегорит, через четыре–пять (8–10 лет) избирательных циклов
получит несколько своих человек в Конгрессе, и, может быть, даже своего
сенатора.
играют важнейшую роль. Но без чего точно нельзя выиграть, так это без
верного целеполагания и верной оценки приложения ресурсов и усилий. Да,
Маск может пойти по экстенсивному пути, проигрывая одну избирательную
кампанию за другой, тратя сотни миллионов каждый раз. И, если он не
перегорит, через четыре–пять (8–10 лет) избирательных циклов
получит несколько своих человек в Конгрессе, и, может быть, даже своего
сенатора.
Но разве он к этому стремится? И разве способны они будут на
что-то повлиять?
что-то повлиять?
Правильная стратегия партийного строительства должна была бы выглядеть
так: много медиа-шумихи, много событий, акций и акционизма, много
вовлечённых селебрити и кропотливая, планомерная работа по окучиванию
электората в нескольких средней руки, но специально подобранных по
многим показателям муниципалитетах — города, округа (киевляне,
например, помнят "бабушек Черновецкого", это вот "оно"). Потом, при
успешной и долгой работе, победы в этих муниципалитетах. Потом ещё цикл —
заливание этих округов деньгами, чтобы у выдвиженцев Маска "все
получилось". И вот только потом — масштабирование "успеха" на поход
в Сенат и Конгресс. Конечно же, там, где эти самые муниципалитеты Маска и
находятся. Успех гарантирован. Бинго! У тебя, Илон, свои депутатские
группы в обеих палатах!
так: много медиа-шумихи, много событий, акций и акционизма, много
вовлечённых селебрити и кропотливая, планомерная работа по окучиванию
электората в нескольких средней руки, но специально подобранных по
многим показателям муниципалитетах — города, округа (киевляне,
например, помнят "бабушек Черновецкого", это вот "оно"). Потом, при
успешной и долгой работе, победы в этих муниципалитетах. Потом ещё цикл —
заливание этих округов деньгами, чтобы у выдвиженцев Маска "все
получилось". И вот только потом — масштабирование "успеха" на поход
в Сенат и Конгресс. Конечно же, там, где эти самые муниципалитеты Маска и
находятся. Успех гарантирован. Бинго! У тебя, Илон, свои депутатские
группы в обеих палатах!
Почему не увенчается успехом то, что задумал Маск сейчас? Все просто —
инерция предпочтений избирателя и отсутствие реальных успехов за
политической силой, отсутствие истории и традиций.
инерция предпочтений избирателя и отсутствие реальных успехов за
политической силой, отсутствие истории и традиций.
Собственно, за партией Маска в данном случае не будет ничего, кроме его личного бренда и сомнительной репутации Tesla. А так это не работает.
Чтобы, например, произошла "электоральная революция имени Зеленского", Украине пришлось пройти через длинный путь потрясений и переворотов. Это не тот случай. В
США просто нет той, à la Украина, предреволюционной ситуации полного
непринятия политиков любой идеологической окраски, повлекшей за собой
массового голосования за узнаваемого и любимого, но "не политика".
США просто нет той, à la Украина, предреволюционной ситуации полного
непринятия политиков любой идеологической окраски, повлекшей за собой
массового голосования за узнаваемого и любимого, но "не политика".
Большинство голосующих американцев по-прежнему ассоциируют себя с
какой-то из больших партий — респами или демократами. И готовы, всегда
или с некоторыми "если", за них голосовать. Для партии Маска просто нет
большой электоральной ниши. А люди, его поддерживающие и ему
симпатизирующие, — это преимущественно молодёжь в возрасте до 30 лет,
электорально самые неактивные. Он просто не приведёт их в массе на
избирательные участки. А в голосовании по почте его закопают обе большие
партии.
какой-то из больших партий — респами или демократами. И готовы, всегда
или с некоторыми "если", за них голосовать. Для партии Маска просто нет
большой электоральной ниши. А люди, его поддерживающие и ему
симпатизирующие, — это преимущественно молодёжь в возрасте до 30 лет,
электорально самые неактивные. Он просто не приведёт их в массе на
избирательные участки. А в голосовании по почте его закопают обе большие
партии.
Ну и теперь о том, почему идея Илона — зло для всех здравомыслящих людей.
Суть в том, что он с высочайшей вероятностью таки попробует поиграть в
партию. И таки попробует вот этот вот блицкриг на отдельно выбранных
округах и в отдельных штатах. И может даже проведёт чудом одного-двух
человек. Но беда не в этом. А в том, что, уверен, в подавляющем
большинстве случаев он просто отнимет голоса у республиканских
кандидатов (демократы не будут поддерживать человека, столь категорично
высказавшегося по всей их любимой повестке). И тем самым приведёт к
победе на добрые пару десятков больше демократов в Конгресс США. Укрепив
и так вероятную победу Демпартии в Палате представителей и дав им шанс
в Сенате.
Суть в том, что он с высочайшей вероятностью таки попробует поиграть в
партию. И таки попробует вот этот вот блицкриг на отдельно выбранных
округах и в отдельных штатах. И может даже проведёт чудом одного-двух
человек. Но беда не в этом. А в том, что, уверен, в подавляющем
большинстве случаев он просто отнимет голоса у республиканских
кандидатов (демократы не будут поддерживать человека, столь категорично
высказавшегося по всей их любимой повестке). И тем самым приведёт к
победе на добрые пару десятков больше демократов в Конгресс США. Укрепив
и так вероятную победу Демпартии в Палате представителей и дав им шанс
в Сенате.
Ну, и вот, нам может нравиться или не нравиться Донни, нравиться или не
нравиться главный хилбили США Джей Ди Вэнс и поддерживающие его Питер Тиль, Эрик
Шмидт и правые либертарианцы из БигТеха, нравиться или не нравиться Рубио и весь
стоящий за ним республиканский истеблишмент, но именно они сейчас
притормозили этот локомотив "рептилоидов"-глобалистов, тянущий весь мир
в радужный Ад.
нравиться главный хилбили США Джей Ди Вэнс и поддерживающие его Питер Тиль, Эрик
Шмидт и правые либертарианцы из БигТеха, нравиться или не нравиться Рубио и весь
стоящий за ним республиканский истеблишмент, но именно они сейчас
притормозили этот локомотив "рептилоидов"-глобалистов, тянущий весь мир
в радужный Ад.
И действия Маска — это прекрасный способ лить воду на мельницу этих самых
"рептилоидов"!
"рептилоидов"!
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