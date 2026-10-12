https://ukraina.ru/20261012/tramp-ne-ostavit-nas-bez-oruzhiya-v-rade-pytayutsya-sebya-uspokoit--1083762464.html

"Трамп не оставит нас без оружия": в Раде пытаются себя успокоить

"Трамп не оставит нас без оружия": в Раде пытаются себя успокоить - 12.10.2026 Украина.ру

"Трамп не оставит нас без оружия": в Раде пытаются себя успокоить

В Верховной Раде продолжают храбриться, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа лишить Киев американских разведданных. Как 12 октября пишет украинский депутат Николай Княжицкий, ситуация "серьёзная", но до реального отказа от обмена информацией дело якобы не дойдёт — ведь от этого пострадают и сами американские военные

2026-10-12T16:06

2026-10-12T16:06

2026-10-12T16:06

новости

киев

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

рада

верховная рада

впк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/08/1083674264_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_64faff3e329c68b6090a5938cf8fa4ff.jpg

По словам Княжицкого, обмен разведданными между США и Украиной устроен так, что Вашингтон тоже получает ценные сведения. Та же логика, по его мнению, работает и с оружием: его оплачивают европейскими средствами — речь уже о 6,5 миллиарда долларов, — и отказ от этих денег ударит по американскому ВПК. А "дизельная сделка" с президентом РФ Владимиром Путиным якобы принесёт на порядок меньше, если вообще что-то принесёт.Но есть и тревожный для Киева момент. Княжицкий опасается, что конфликт с Вашингтоном может обернуться куда серьёзнее, чем недавняя история с Южной Кореей. Ранее Владимир Зеленский нарушил договорённости о неразглашении и похвастался передачей Сеулу двух военнопленных из КНДР, Южная Корея отозвала своего посла из Киева. Теперь в Раде надеются, что с США получится договориться лучше — но уверенности в этом, судя по тону заявлений, нет.Показательно, что в Киеве до сих пор не могут смириться с мыслью, что Вашингтон больше не готов терпеть выходки Зеленского. И пока одни депутаты рассуждают о "важности избирателей" и "интересах ВПК", другие признают: ситуация серьёзная. В понедельник, 12 октября, стало известно, что США угрожают Украине заблокировать поставки оружия. Чиновники, которым позвонили американские представители в субботу и воскресенье, заявили, что США оказывают давление на Европу и Украину, пытаясь добиться прекращения атак на российские НПЗ.

https://ukraina.ru/20261012/zelenskiy-pugaet-mir-golodom-kiev-trebuet-deeskalatsii-ssylayas-na-afriku-i-aziyu-1083757899.html

киев

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, рада, верховная рада, впк