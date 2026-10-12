https://ukraina.ru/20261012/blagimi-namereniyami-reformy-kuchmy-i-stanovlenie-ukrainskogo-oligarkhata--1083738561.html

Благими намерениями. Реформы Кучмы и становление украинского олигархата

Благими намерениями. Реформы Кучмы и становление украинского олигархата - 12.10.2026 Украина.ру

Благими намерениями. Реформы Кучмы и становление украинского олигархата

11 октября 1994 года президент Украины Леонид Кучма зачитал в Верховной Раде доклад "Путём радикальных экономических реформ". В многочасовом выступлении была не только озвучена программа вывода страны из кризиса первых постсоветских лет, но и сформулированы условия, достаточно скоро приведшие к формированию на Украине олигархической системы

2026-10-12T16:00

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Экономика в "штопоре"Для начала рассмотрим ту ситуацию, которая привела Леонида Кучму на высший государственный пост.Вопреки обещаниям, раздававшихся в преддверии проводившегося 1 декабря 1991 года референдума о выходе из СССР, а также ожиданиям значительной части общества, независимость не принесла Украине улучшения ни в экономической ситуации, ни в качестве жизни населения. Наоборот, страну охватили гиперинфляция (в 1993 году она достигла рекордных 10206%, что в пять раз превышало показатели 1992 года с какими-то 2000%), резкое падение ВВП (в 1994 году оно составило 22,9% что тоже является рекордом) вследствие масштабного сокращения объёмов производства.На момент получения независимости экономика Украины, по оценкам экспертов, занимала пятнадцатое место в мире, являлась высокотехнологичной и имела все базовые отрасли, но при этом была глубоко интегрированной в народно-хозяйственный комплекс только что распавшегося СССР.Вот эта интегрированность и оказалась её ахиллесовой пятой: практически все сколько-нибудь значимые предприятия имели поставщиков и покупателей в других союзных республиках. Также на Украине было сосредоточено множество энергоёмких производств – прежде всего металлургических и химических. В этом плане республика сильно зависела от поставок углеводородов из Сибири и Средней Азии. И если раньше они поставлялись по ценам внутреннего рынка, то теперь их приходилось покупать по мировым ценам, да ещё и с оплатой в дефицитной тогда валюте*.Мощный налоговый пресс (налоги могли достигать 90%), а также неразвитость денежного обращения, не только тормозили хозяйственную инициативу, но и привели к широкому распространению бартерных схем. Колоссальных масштабов достигла "теневая экономика" со всеми её уродливыми проявлениями.В свете всего этого многие предприятия останавливали работу с последующей отправкой трудового коллектива в многомесячные неоплачиваемые отпуска. Но и там, где производство продолжало функционировать, было не проще: зарплату либо сильно задерживали, либо выдавали имевшейся на складах и не находившей сбыта продукцией. Читатели постарше помнят, что получить в те годы зарплату пылесосами или кастрюлями было в порядке вещей, а во многих местах на оживлённых трассах вырастали целые стихийные рынки: торговавшие на них пытались конвертировать натуроплату в живые деньги.Расцвело такое забытое явление, как мешочничество: цены на одни и те же товары в разных регионах (и даже разных городах одной области) могли различаться настолько сильно, что поездка становилась выгодной с учётом всех затрат на неё. Не меньшую популярность приобрела челночная торговля с зарубежными странами и прежде всего – с Польшей. А используемая мешочниками и "челноками" тележка, именуемая "кравчучкой", стала символом той эпохи.Галопирующая инфляция "съедала" не только реальные доходы (стремительно обесценивающиеся купоно-карбованцы в народе презрительно называли "фантиками"), но и те сбережения на сберкнижках, которые люди откладывали на чёрный день. Из-за этого в то время довольно обыденной стала реклама похоронного страхования, гарантировавшего минимальный набор ритуальных услуг.Понятно, что всё это приводило к массовым акциям протеста – взять хотя бы состоявшийся в июне 1993 года марш шахтёров на Киев, ставший одной из предпосылок досрочных парламентских и президентских выборов. Некоторые регионы, как та же Донецкая область, на основании местных референдумов снизили платежи в госбюджет, а основную часть налоговых поступлений стали оставлять у себя.Шоковая терапия по-украинскиВсё, о чём говорилось в предыдущей части, стало результатом того, что высшая власть на Украине, сформированная в позднеперестроечное время как таран против единого Союза, оказалась тем мавром, который потребовал продолжения банкета после выполнения задания. Некоторую её часть представляла группа "красных директоров", озабоченная выживанием собственных предприятий и отраслей, а остальную часть составляли всевозможные популисты националистического толка, нередко впадающие в шароварно-вышиваночную архаику. Системно заниматься экономикой на уровне государства было некому: это достаточно скоро поняли за океаном и резко сократили кредитование Незалежной. По сути Кучма стал компромиссной фигурой, устроившей как украинское общество, так и международные структуры.Продиктованный западными кураторами план действий по сути являлся мягким вариантом "шоковой терапии", базирующейся на "трёх китах" – либерализации цен, жёстком монетаризме и массовой приватизации. Относительно мягкий вариант был избран потому, что время для более жёсткого сценария польско-российского образца упустили, а он хорош, когда народ ещё не настолько голодный.Согласно президентскому плану большинство цен освобождалось из-под контроля государства и устанавливались путём прямого соглашения продавца и покупателя. Исключение делалось лишь для социально значимых товаров и услуг.Провозглашалась свобода внутренней и внешней торговли: продажа и приобретение основной части товаров отныне не требовала специальных разрешений. Также от государственного посредничества полностью освобождались внешнеэкономические операции.Предусматривался переход к более взвешенной и прозрачной налоговой политике как главный инструмент борьбы с теневым сектором. Другим инструментом, направленным на развитие конкурентной среды, становилась демонополизация – наличие в той или иной сфере двух и более независимых игроков, а также распределение государственных заказов на конкурсной основе.Делу стабилизации финансового сектора должен был служить строгий контроль над денежной массой: нельзя прибегать к печатному станку как прежде. Помимо этого, предусматривалось сокращение расходной части бюджета и основную роль здесь должна была сыграть приватизация.В промышленности все крупные предприятия, за исключением стратегически важных, подлежали акционированию и передаче в частные руки. В сельском хозяйстве устанавливалась частная собственность на землю (без права её свободной продажи), производилось распаевание колхозных наделов и закладывались основы свободного земельного рынка.Ещё один момент, заложенный в докладе, это многовекторность экономики с постепенной переориентацией на Запад, позднее перешедшая и в политику. При этом оказалось, что высокотехнологичные украинские товары развитым странам не нужны, а мировые цены на сельхозпродукцию не настолько высоки чтобы обеспечить должный уровень благосостояния.И, наконец, из выступления Кучмы следовало что экономические реформы невозможны без реформ политических, и, прежде всего – без принятия новой Конституции.Бизнес шагает в РадуНаиболее быстрым результатом реализации президентской программы стало сдерживание инфляции: если в 1994 года она составляла 400%, то в 1995 – всего 182%, а в 1996 году снизилась вообще до каких-то 40% что позволило заменить купоны гривной. В остальном же дела обстояли хуже: резко укрепившаяся национальная валюта скорее способствовала импорту товаров, чем экспорту, а задолженности по зарплатам окончательно ушли в прошлое лишь после 2000 года, когда произошла стабилизация производства. Уровень кризисного 1994 года по экономическим показателям удалось превзойти лишь за пару месяцев до окончания второй каденции Кучмы – осенью 2004 года.Другим следствием плана реформ стало формирование украинского олигархата в нынешнем его виде.Поход бизнесменов в большую политику начался ещё весной 1994 года во время выборов в Верховную Раду, а первые политические силы, отражающие интересы новорождённой буржуазии, начали появляться и того раньше – осенью 1991 года, как, например, Либеральная партия Украины (ЛПУ)**.При Кравчуке сколько-нибудь серьёзного срастания бизнеса и политики не наблюдалось: предприниматели были заняты в основном первоначальным накоплением капитала и уводом его в тень, где легальные формы защиты не работают. И лишь взятый Кучмой курс на экономические преобразования заставил финансово-промышленные группы взяться за собственные политические проекты как инструмент лоббирования собственных интересов: так началось срастание бизнеса и политики.Касательно последних: ярким примером была уже упомянутая ЛПУ, созданная в Донецке и отражавшая интересы местной группировки. Её настоящим лидером стал Евгений Щербань, убитый в ноябре 1996 года. В её деятельности участвовал тогда ещё юный Ринат Ахметов, только что унаследовавший состояние своего погибшего дяди Ахатя Брагина, более известного как Алик Грек, а однофамилец Евгения Щербаня – Владимир – некоторое время являлся губернатором области.Другой пример – созданная днепропетровцами партия "Громада", чьим лидером был скандальный премьер-министр Павел Лазаренко, позднее оказавшийся за решёткой в США. Ещё одно имя, связанное с "Громадой" – не нуждающаяся в представлении Юлия Тимошенко.Взаимоотношения "Громады" и ЛПУ хорошо отражали противоборство донецкого и днепропетровского кланов, но после устранения лидеров обе партии деградировали. Наступившее затишье оказалось недолгим: новый виток кланово-олигархических проектов начался на рубеже столетий, когда в противоборство вступили Блок Юлии Тимошенко и Партия регионов.* Эта проблема решалась. Беда была в том, что решать её смысла не было – советские заводы были ориентированы на выполнение госзаказа союзных министерств. – Ред.** Автор заблуждается. В 1991, и даже в 1994 году могли быть только партии, фантазирующие на тему отражения интересов буржуазии. Упомянутые ЛПУ и "Громада" отражали интересы частей региональных элит, в которых буржуазия была в меньшинстве и играла подчинённую роль. – Ред.

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