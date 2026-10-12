https://ukraina.ru/20261012/tramp-zayavil-o-soglasii-rossii-i-ukrainy-kreml-molchit-chto-izvestno-ob-energeticheskom-peremirii-1083756882.html

Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии"

Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии" - 12.10.2026 Украина.ру

Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии"

Кремль пока ничего не может сказать по теме "энергетического перемирия", контакты продолжаются. Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами

2026-10-12T13:14

2026-10-12T13:14

2026-10-12T13:14

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"Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем", — отметил представитель Кремля.Другие заявления пресс-секретаря:Накануне президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Россия и Украина якобы согласны на взаимную приостановку ударов по энергетическим объектам. Об этом – в материале Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно СШАО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, кремль, дмитрий песков, украина.ру, дональд трамп