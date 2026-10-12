Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии"
Кремль пока ничего не может сказать по теме "энергетического перемирия", контакты продолжаются. Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами
"Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем", — отметил представитель Кремля.
Другие заявления пресс-секретаря:
- —Россия хочет не перемирия, а долгосрочного мира и готова делать для этого всё возможное;
- —Европа не ищет мира и делает всё, чтобы не дать конфликту на Украине остановиться. Москва признательна усилиям американских переговорщиков;
- —Россия не стремится к расколу между Европой и США, а ищет действенные меры для установления мира;
- —Тема освобождения 11 россиян, задержанных в Баку, на высшем уровне не обсуждалась. Москва находится в контакте с азербайджанской стороной и надеется вскоре решить эту проблему;
- —Кремль ожидает справедливого вердикта по делу о подрывах "Северных потоков" и рассчитывает, что будут названы не только исполнители, но и заказчики.
Накануне президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Россия и Украина якобы согласны на взаимную приостановку ударов по энергетическим объектам. Об этом – в материале Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на