Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии" - 12.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261012/tramp-zayavil-o-soglasii-rossii-i-ukrainy-kreml-molchit-chto-izvestno-ob-energeticheskom-peremirii-1083756882.html
Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии"
Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии" - 12.10.2026 Украина.ру
Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии"
Кремль пока ничего не может сказать по теме "энергетического перемирия", контакты продолжаются. Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами
2026-10-12T13:14
2026-10-12T13:14
новости
россия
украина
кремль
дмитрий песков
украина.ру
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/08/04/1066417423_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_242cdeb045f1adc117e0b5d1b568627d.jpg
"Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем", — отметил представитель Кремля.Другие заявления пресс-секретаря:Накануне президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Россия и Украина якобы согласны на взаимную приостановку ударов по энергетическим объектам. Об этом – в материале Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно СШАО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/08/04/1066417423_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_bbb38bb998f685903ecf2b25de564848.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, кремль, дмитрий песков, украина.ру, дональд трамп
Новости, Россия, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, Украина.ру, Дональд Трамп

Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии"

13:14 12.10.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанквид на Кремль
вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Кремль пока ничего не может сказать по теме "энергетического перемирия", контакты продолжаются. Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами
"Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем", — отметил представитель Кремля.
Другие заявления пресс-секретаря:
  • Россия хочет не перемирия, а долгосрочного мира и готова делать для этого всё возможное;
  • Европа не ищет мира и делает всё, чтобы не дать конфликту на Украине остановиться. Москва признательна усилиям американских переговорщиков;
  • Россия не стремится к расколу между Европой и США, а ищет действенные меры для установления мира;
  • Тема освобождения 11 россиян, задержанных в Баку, на высшем уровне не обсуждалась. Москва находится в контакте с азербайджанской стороной и надеется вскоре решить эту проблему;
  • Кремль ожидает справедливого вердикта по делу о подрывах "Северных потоков" и рассчитывает, что будут названы не только исполнители, но и заказчики.
Накануне президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Россия и Украина якобы согласны на взаимную приостановку ударов по энергетическим объектам. Об этом – в материале Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКремльДмитрий ПесковУкраина.руДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:25Мобилизационная удавка: Киев сокращает брони даже для оборонных предприятий
13:14Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии"
13:11Вода по расписанию: на Украине предупредили о новых ограничениях
13:03Зеленский пошел наперекор Трампу и выставил Белому дому свои условия
12:32Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способом
12:03Politico: ЕС готовит санкции против российского производства ракет
11:47"Ты за США или за Украину?": как Киев стал предметом спора на американском телевидении
11:46Киселев про Кашпировского: его сеансы стали анестезией от того невыносимого, куда мы зарулили
11:40Украина на грани: $29,5 млрд не дошли до Киева из-за невыполнения требований Запада
11:21США противоречат своим же санкциям: Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией
10:52Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США
10:36"Остается надеяться на чудо": Киев рискует остаться без тепла, воды и работающей канализации
09:41Зеленский рискует окончательно порвать с Трампом и оставить Украину без оружия — Bloomberg
09:03Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября
08:59Новые российские БПЛА вынуждают ВСУ бросать в бой дефицитные F-16 - The Guardian
08:08"На Украине концлагерь во главе с Зеленским": Володин обратился к авторам мирных инициатив
08:01"Танец с саблями" Дональда Трампа, игры Зеленского и бегство крыс. Украина на минувшей неделе
08:00"Спираль": космический истребитель МиГ-105
07:26"Вредит американцам": советник Трампа призвал осадить Зеленского
07:23"Оружие — нет, венгры Закарпатья — да": Мадьяр готов разговаривать с Зеленским
Лента новостейМолния