https://ukraina.ru/20261012/zelenskogo--na-vynos-kak-budut-menyat-prezidenta-na-ukraine-1083759218.html

Зеленского – на вынос: как будут менять президента на Украине

Зеленского – на вынос: как будут менять президента на Украине - 12.10.2026 Украина.ру

Зеленского – на вынос: как будут менять президента на Украине

Просроченный Владимир Зеленский на посту президента Украины явно съел что-то непонятное, что дало ему возможность почувствовать себя бессмертным. Из-за чего он начал нагло хамить президенту США Дональду Трампу.

2026-10-12T15:47

2026-10-12T15:47

2026-10-12T16:40

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Дональд Фредович приказал Владимиру Александровичу убираться со своей должности. И что на выходе? Сначала Зеленский раскритиковал Трампа за "слабость" при заключении дизельной сделки. Потом просроченный Зеленский 10 октября созвонился с европейскими лидерами, прося у них защиты. А в завершение, как вишенка на торте, практически послал Трампа вместе с его пожеланиями: "Трамп сказал, что Украине необходим новый президент. При всем уважении к нему, выбор того или иного лидера — дело нашего народа".И это, как вы понимаете, уже не фига несогласия, зажатая в кармане нестиранных эрзац-спортивок Зеленского, в которых он ходит на дипломатические приемы. И не буря воды в стакане. Это вызов, бунт на корабле с демократическими ссылками на народ.Объяснений такого поведения Зеленского – достаточно:– Он уже вообще не понимает, что вокруг происходит, а из-за этого, как говорят тинейджеры, не выгребает, на кого батон крошит и бумажкой шуршит. И что является причиной этого непонимания – врожденная тупость, дипломатическая неопытность, неизжитая неосторожность политика-неофита или передоз чем-то вкусным и туманящим взор и восприятие действительности – не важно. Важно то, что Зеленский послал Трампа. Это крутой замес!;– Уверенность в том, что Европа ему поможет в противостоянии с Трампом, когда примет 22-й пакет санкций, которыми наконец-то и обречет Россию на поражение, объявив вне закона еще 1600 предприятий и фамилий;– Надежда, что удастся все же пересидеть Трампа и дождаться его ослабления после довыборов в Конгресс 3 ноября сего года, когда президент США потеряет поддержку в Палате представителей и его можно будет терзать внутри Штатов;– Надежда, что случится перелом на фронтах СВО, потому что Европа и США нарастят свой военный потенциал и смогут обеспечить Украину всем необходимым для более успешных боевых действий.В свою очередь противники России и не скрывали, что им нужно и от "дизельной сделки", и от всех этих политических призывов обновить власть на Украине.С Трампом все ясно: ему нужен дизель, чтобы успешно выступить на довыборах в Конгресс, удовлетворив запросы своего электората на более дешевое топливо. А Зеленский уже заявил, что согласен на выборы президента, но для этого ему нужно 60 дней. То есть передышка, чтобы собраться с силами, накопить их и перегруппировать, пополнить запасы вооружения и техники, восстановить ракетные войска и ПВО. И главное – под видом перемирия на подготовку к выборам добиться остановки боевых действий, чтобы более-менее успешно пережить осенне-зимний период, чреватый вымерзанием Украины при полностью разрушенной системе ЖКХ по всей территории страны. На что рассчитывает Зеленский? На то, что после 60 дней могут быть и 100, и 120: как показывает опыт, при желании подготовку электоральной кампании можно растягивать бесконечно долго.А что Россия? Пока она не получила ровным счетом ничего, что было как бы обещано. В ответ на согласие погнать дизель в США не получила даже согласованную позицию Вашингтона по вопросу войны и мира. Если президент Трамп как бы демонстрирует готовность урегулировать украинско-российский конфликт и готов приложить к этому любые усилия как продуктивный посредник, то госсекретарь и помощник президента США по нацбезопасности Марко Рубио заявил другое.По его словам, США не могут быть посредником в конфликте Киева и Москвы, так как поставляют оружие и разведданные именно украинской стороне, чтобы она победила.Первое: США еще должны не словами, а делом убедить Россию, что намерения Трампа серьезны, и что она (Россия) не зря будет пичкать дизелем страну, которая против нее латентно воюет. А Штаты-таки опосредовано воюют на Украине. Поэтому для подтверждения миролюбия США должны, как минимум, прекратить поставлять Киеву разведданные, благодаря которым Украина наносит удары по российским НПЗ и сокращает производство того же, так нужного Штатам, дизеля.Второе: Вашингтон должен объявить, что ради скорейшего достижения мира США прекращают поставки американского оружия Европе. Даже за деньги.Третье: реально снять санкции с России не до апреля 2027-го, как было обещано (такой срок говорит, кстати, не о мире, а о передышке), а вообще.Четвертое: прекратить, мягко говоря, недружественные действия на море против российских кораблей и танкеров стран, торгующих с Россией.Пятое: не норовить ограбить, а разморозить российские активы, арестованные по всему миру в рамках отмены и изоляции России.И наконец, Штаты должны что-то решать с Зеленским. На выборах ли, канделябром ли по голове – не важно. Главное – убрать препятствие на пути даже не столько к миру, сколько к дизелю.США уже объявили, как бы они хотели убрать Зеленского – через выборы. Это самый простой и безопасный способ: назначить выборы и проследить, чтобы они были честными. И тогда Зеленский окажется на помойке истории – и там, наконец, доспорит со своим предшественником Петром Порошенко*, кто из них там, среди политических биоотходов, главный.Но Зеленский при помощи Европы вполне может сфальсифицировать выборы и вернуться на пост президента. И продолжать по принципу "наша песня хороша, начинай сначала". Тогда у Штатов останется только насильственное устранение. Живым или мертвым – это уж как Зеленскому повезет. Непосредственно заботливыми ручками и твердыми прикладами американских десантников – или при помощи инспирированных ЦРУ госпереворотов.Тут у США есть опыт и разнообразный, и многолетний. Американская журналистка Эллен Кникмайер год назад в журнале Foreign Policy ("Внешняя политика") привела данные доцента и политолога Университета Джорджа Вашингтона и автора книги "Катастрофический успех: почему навязанная извне смена режима идет не по плану" (Catastrophic Success: Why Foreign-Imposed Regime Change Goes Wrong) Александра Даунса, который подсчитал: с 1816 по 2011 год в мире произошло около 120 случаев насильственного отстранения от власти иностранных лидеров, и почти треть из них, 38 раз, была осуществлена США.Даунс подсчитал, что, например, в Гватемале только в 1954 году США сместили трех ее лидеров подряд. Под лозунгом Франклина Рузвельта, который в адрес другого диктатора Никарагуа Анастасио Самосы, выгодного США и поддержанного ими, сказал: "Может, он и сукин сын, но наш сукин сын".Зеленский, похоже, лишился этого статуса. И с 2011 года статистика несколько изменилась. Издание "КоммерсантЪ" уже в 2015-м уточнило: за последние 45 лет в мире произошло почти две сотни переворотов и революций, а с начала XXI века государственные лидеры более 38 раз были отстранены от власти нелегитимным или не совсем легитимным путем.Более того, эксперты утверждают, что свержение лидера другой страны — это настолько распространенная тактика, что в академической среде у нее даже есть свой термин – FIRC. То есть Foreign-Imposed Regime Change – внешне навязанная смена режима.Но и с того времени процесс не стоял на месте: Сирия, Венесуэла, африканские страны Сахеля, Латинская Америка и Индокитай, Афганистан, Иран… Штаты круто отметились в самых громких и характерных переворотах, когда непосредственно похищали и расправлялись с неугодными руководителями.В 1989 году они вторгаются в Панаму, арестовывают там ее фактического руководителя генерала Мануэля Норьегу, вывозят его в США, там осуждают на 40 лет и доводят до смерти в застенках.В 2003 году начинается вторжение США в Ирак, которое заканчивается свержением правительства Саддама Хусейна, его поимкой, осуждением и скорой казнью в 2006 году. Якобы за диктаторство при руководстве Ираком. На самом же деле еще в 2004 году британское издание The Guardian писало: "…Для вторжения в Ирак были всего две реальные причины: контроль над нефтяными ресурсами и сохранение доллара в качестве мировой резервной валюты".В 2004 году американскими же десантниками был задержан президент Гаити Жан-Бертран Аристид и вывезен ими в Центральноафриканскую Республику, где его и вынудили подать в отставку, ибо он перестал удовлетворять американцев. Но хоть в живых остался. И сейчас он пытается вернуться в политику Гаити, что для него небезопасно.В 2025 году Штаты вообще обнаглели и высадили десант в Каракасе, столице Венесуэлы. В результате короткого боя и предварительного предательства венесуэльских элит был похищен и вывезен в США законно избранный президент Николас Мадуро. А в этом году в результате нападения на Иран были уничтожены его высший руководитель аятолла Али Хаменеи и несколько других высших политических и военных руководителей страны.Перевороты и смещение неугодных США лидеров, как видим, проводятся разнообразно, изобретательно и безжалостно.Что больше всего подходит Зеленскому? Многие отмечают, что он сам себе фактически предписал судьбу Норьеги: такой же нелегитимный руководитель, подозревается в употреблении наркотиков, коррупции, незаконной торговле оружием, содействии терроризму. Но главное, его вполне могут обвинить еще и в воровстве американских денег, которые США выделили якобы для утверждения демократии на Днепре и для отражения "агрессии Путина". А созданное для этих целей американцами Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) может выяснить, что Зеленский американские доллары воровал, отправлял в офшоры и неслабо жировал.А поскольку США сами присвоили себе принцип экстерриториальности своего законодательства, они могут в любой момент захватить Зеленского и в наручниках (по-украински это звучит крайне мило – "в кайданках") отправить за Атлантику. А на Украине проводить выборы хоть до скончания века, пока не выберут нужного: демократия же как-никак, что тут поделаешь.Поможет ли это Украине? Трудно сказать, но хоть какое-то положительное изменение будет налицо. Тем более, СВО по-любому продолжается...* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ

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