Зеленского – на вынос: как будут менять президента на Украине - 12.10.2026 Украина.ру
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Зеленского – на вынос: как будут менять президента на Украине
Зеленского – на вынос: как будут менять президента на Украине - 12.10.2026 Украина.ру
Зеленского – на вынос: как будут менять президента на Украине
Просроченный Владимир Зеленский на посту президента Украины явно съел что-то непонятное, что дало ему возможность почувствовать себя бессмертным. Из-за чего он начал нагло хамить президенту США Дональду Трампу.
2026-10-12T15:47
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Дональд Фредович приказал Владимиру Александровичу убираться со своей должности. И что на выходе? Сначала Зеленский раскритиковал Трампа за "слабость" при заключении дизельной сделки. Потом просроченный Зеленский 10 октября созвонился с европейскими лидерами, прося у них защиты. А в завершение, как вишенка на торте, практически послал Трампа вместе с его пожеланиями: "Трамп сказал, что Украине необходим новый президент. При всем уважении к нему, выбор того или иного лидера — дело нашего народа".И это, как вы понимаете, уже не фига несогласия, зажатая в кармане нестиранных эрзац-спортивок Зеленского, в которых он ходит на дипломатические приемы. И не буря воды в стакане. Это вызов, бунт на корабле с демократическими ссылками на народ.Объяснений такого поведения Зеленского – достаточно:– Он уже вообще не понимает, что вокруг происходит, а из-за этого, как говорят тинейджеры, не выгребает, на кого батон крошит и бумажкой шуршит. И что является причиной этого непонимания – врожденная тупость, дипломатическая неопытность, неизжитая неосторожность политика-неофита или передоз чем-то вкусным и туманящим взор и восприятие действительности – не важно. Важно то, что Зеленский послал Трампа. Это крутой замес!;– Уверенность в том, что Европа ему поможет в противостоянии с Трампом, когда примет 22-й пакет санкций, которыми наконец-то и обречет Россию на поражение, объявив вне закона еще 1600 предприятий и фамилий;– Надежда, что удастся все же пересидеть Трампа и дождаться его ослабления после довыборов в Конгресс 3 ноября сего года, когда президент США потеряет поддержку в Палате представителей и его можно будет терзать внутри Штатов;– Надежда, что случится перелом на фронтах СВО, потому что Европа и США нарастят свой военный потенциал и смогут обеспечить Украину всем необходимым для более успешных боевых действий.В свою очередь противники России и не скрывали, что им нужно и от "дизельной сделки", и от всех этих политических призывов обновить власть на Украине.С Трампом все ясно: ему нужен дизель, чтобы успешно выступить на довыборах в Конгресс, удовлетворив запросы своего электората на более дешевое топливо. А Зеленский уже заявил, что согласен на выборы президента, но для этого ему нужно 60 дней. То есть передышка, чтобы собраться с силами, накопить их и перегруппировать, пополнить запасы вооружения и техники, восстановить ракетные войска и ПВО. И главное – под видом перемирия на подготовку к выборам добиться остановки боевых действий, чтобы более-менее успешно пережить осенне-зимний период, чреватый вымерзанием Украины при полностью разрушенной системе ЖКХ по всей территории страны. На что рассчитывает Зеленский? На то, что после 60 дней могут быть и 100, и 120: как показывает опыт, при желании подготовку электоральной кампании можно растягивать бесконечно долго.А что Россия? Пока она не получила ровным счетом ничего, что было как бы обещано. В ответ на согласие погнать дизель в США не получила даже согласованную позицию Вашингтона по вопросу войны и мира. Если президент Трамп как бы демонстрирует готовность урегулировать украинско-российский конфликт и готов приложить к этому любые усилия как продуктивный посредник, то госсекретарь и помощник президента США по нацбезопасности Марко Рубио заявил другое.По его словам, США не могут быть посредником в конфликте Киева и Москвы, так как поставляют оружие и разведданные именно украинской стороне, чтобы она победила.Первое: США еще должны не словами, а делом убедить Россию, что намерения Трампа серьезны, и что она (Россия) не зря будет пичкать дизелем страну, которая против нее латентно воюет. А Штаты-таки опосредовано воюют на Украине. Поэтому для подтверждения миролюбия США должны, как минимум, прекратить поставлять Киеву разведданные, благодаря которым Украина наносит удары по российским НПЗ и сокращает производство того же, так нужного Штатам, дизеля.Второе: Вашингтон должен объявить, что ради скорейшего достижения мира США прекращают поставки американского оружия Европе. Даже за деньги.Третье: реально снять санкции с России не до апреля 2027-го, как было обещано (такой срок говорит, кстати, не о мире, а о передышке), а вообще.Четвертое: прекратить, мягко говоря, недружественные действия на море против российских кораблей и танкеров стран, торгующих с Россией.Пятое: не норовить ограбить, а разморозить российские активы, арестованные по всему миру в рамках отмены и изоляции России.И наконец, Штаты должны что-то решать с Зеленским. На выборах ли, канделябром ли по голове – не важно. Главное – убрать препятствие на пути даже не столько к миру, сколько к дизелю.США уже объявили, как бы они хотели убрать Зеленского – через выборы. Это самый простой и безопасный способ: назначить выборы и проследить, чтобы они были честными. И тогда Зеленский окажется на помойке истории – и там, наконец, доспорит со своим предшественником Петром Порошенко*, кто из них там, среди политических биоотходов, главный.Но Зеленский при помощи Европы вполне может сфальсифицировать выборы и вернуться на пост президента. И продолжать по принципу "наша песня хороша, начинай сначала". Тогда у Штатов останется только насильственное устранение. Живым или мертвым – это уж как Зеленскому повезет. Непосредственно заботливыми ручками и твердыми прикладами американских десантников – или при помощи инспирированных ЦРУ госпереворотов.Тут у США есть опыт и разнообразный, и многолетний. Американская журналистка Эллен Кникмайер год назад в журнале Foreign Policy ("Внешняя политика") привела данные доцента и политолога Университета Джорджа Вашингтона и автора книги "Катастрофический успех: почему навязанная извне смена режима идет не по плану" (Catastrophic Success: Why Foreign-Imposed Regime Change Goes Wrong) Александра Даунса, который подсчитал: с 1816 по 2011 год в мире произошло около 120 случаев насильственного отстранения от власти иностранных лидеров, и почти треть из них, 38 раз, была осуществлена США.Даунс подсчитал, что, например, в Гватемале только в 1954 году США сместили трех ее лидеров подряд. Под лозунгом Франклина Рузвельта, который в адрес другого диктатора Никарагуа Анастасио Самосы, выгодного США и поддержанного ими, сказал: "Может, он и сукин сын, но наш сукин сын".Зеленский, похоже, лишился этого статуса. И с 2011 года статистика несколько изменилась. Издание "КоммерсантЪ" уже в 2015-м уточнило: за последние 45 лет в мире произошло почти две сотни переворотов и революций, а с начала XXI века государственные лидеры более 38 раз были отстранены от власти нелегитимным или не совсем легитимным путем.Более того, эксперты утверждают, что свержение лидера другой страны — это настолько распространенная тактика, что в академической среде у нее даже есть свой термин – FIRC. То есть Foreign-Imposed Regime Change – внешне навязанная смена режима.Но и с того времени процесс не стоял на месте: Сирия, Венесуэла, африканские страны Сахеля, Латинская Америка и Индокитай, Афганистан, Иран… Штаты круто отметились в самых громких и характерных переворотах, когда непосредственно похищали и расправлялись с неугодными руководителями.В 1989 году они вторгаются в Панаму, арестовывают там ее фактического руководителя генерала Мануэля Норьегу, вывозят его в США, там осуждают на 40 лет и доводят до смерти в застенках.В 2003 году начинается вторжение США в Ирак, которое заканчивается свержением правительства Саддама Хусейна, его поимкой, осуждением и скорой казнью в 2006 году. Якобы за диктаторство при руководстве Ираком. На самом же деле еще в 2004 году британское издание The Guardian писало: "…Для вторжения в Ирак были всего две реальные причины: контроль над нефтяными ресурсами и сохранение доллара в качестве мировой резервной валюты".В 2004 году американскими же десантниками был задержан президент Гаити Жан-Бертран Аристид и вывезен ими в Центральноафриканскую Республику, где его и вынудили подать в отставку, ибо он перестал удовлетворять американцев. Но хоть в живых остался. И сейчас он пытается вернуться в политику Гаити, что для него небезопасно.В 2025 году Штаты вообще обнаглели и высадили десант в Каракасе, столице Венесуэлы. В результате короткого боя и предварительного предательства венесуэльских элит был похищен и вывезен в США законно избранный президент Николас Мадуро. А в этом году в результате нападения на Иран были уничтожены его высший руководитель аятолла Али Хаменеи и несколько других высших политических и военных руководителей страны.Перевороты и смещение неугодных США лидеров, как видим, проводятся разнообразно, изобретательно и безжалостно.Что больше всего подходит Зеленскому? Многие отмечают, что он сам себе фактически предписал судьбу Норьеги: такой же нелегитимный руководитель, подозревается в употреблении наркотиков, коррупции, незаконной торговле оружием, содействии терроризму. Но главное, его вполне могут обвинить еще и в воровстве американских денег, которые США выделили якобы для утверждения демократии на Днепре и для отражения "агрессии Путина". А созданное для этих целей американцами Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) может выяснить, что Зеленский американские доллары воровал, отправлял в офшоры и неслабо жировал.А поскольку США сами присвоили себе принцип экстерриториальности своего законодательства, они могут в любой момент захватить Зеленского и в наручниках (по-украински это звучит крайне мило – "в кайданках") отправить за Атлантику. А на Украине проводить выборы хоть до скончания века, пока не выберут нужного: демократия же как-никак, что тут поделаешь.Поможет ли это Украине? Трудно сказать, но хоть какое-то положительное изменение будет налицо. Тем более, СВО по-любому продолжается...* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
https://ukraina.ru/20261011/zelenskiy-plyunul-v-litso-trampu--na-etom-na-ukrainskoy-istorii-mozhno-stavit-tochku-1083735787.html
https://ukraina.ru/20261012/ssha-protivorechat-svoim-zhe-sanktsiyam-kiev-v-yarosti-iz-za-sdelki-trampa-s-rossiey--1083753915.html
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https://ukraina.ru/20261012/zelenskiy-riskuet-okonchatelno-porvat-s-trampom-i-ostavit-ukrainu-bez-oruzhiya--bloomberg-1083753059.html
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сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, николас мадуро, нпз, цру, the guardian, мнения, весь скачко, владимир скачко
США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Николас Мадуро, НПЗ, ЦРУ, The Guardian, Мнения, весь Скачко, Владимир Скачко

Зеленского – на вынос: как будут менять президента на Украине

15:47 12.10.2026 (обновлено: 16:40 12.10.2026)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© AP / Alex Brandon
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Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Просроченный Владимир Зеленский на посту президента Украины явно съел что-то непонятное, что дало ему возможность почувствовать себя бессмертным. Из-за чего он начал нагло хамить президенту США Дональду Трампу.
Дональд Фредович приказал Владимиру Александровичу убираться со своей должности. И что на выходе? Сначала Зеленский раскритиковал Трампа за "слабость" при заключении дизельной сделки. Потом просроченный Зеленский 10 октября созвонился с европейскими лидерами, прося у них защиты.
А в завершение, как вишенка на торте, практически послал Трампа вместе с его пожеланиями: "Трамп сказал, что Украине необходим новый президент. При всем уважении к нему, выбор того или иного лидера — дело нашего народа".
И это, как вы понимаете, уже не фига несогласия, зажатая в кармане нестиранных эрзац-спортивок Зеленского, в которых он ходит на дипломатические приемы. И не буря воды в стакане. Это вызов, бунт на корабле с демократическими ссылками на народ.
Объяснений такого поведения Зеленского – достаточно:
– Он уже вообще не понимает, что вокруг происходит, а из-за этого, как говорят тинейджеры, не выгребает, на кого батон крошит и бумажкой шуршит. И что является причиной этого непонимания – врожденная тупость, дипломатическая неопытность, неизжитая неосторожность политика-неофита или передоз чем-то вкусным и туманящим взор и восприятие действительности – не важно. Важно то, что Зеленский послал Трампа. Это крутой замес!;
– Уверенность в том, что Европа ему поможет в противостоянии с Трампом, когда примет 22-й пакет санкций, которыми наконец-то и обречет Россию на поражение, объявив вне закона еще 1600 предприятий и фамилий;
– Надежда, что удастся все же пересидеть Трампа и дождаться его ослабления после довыборов в Конгресс 3 ноября сего года, когда президент США потеряет поддержку в Палате представителей и его можно будет терзать внутри Штатов;
– Надежда, что случится перелом на фронтах СВО, потому что Европа и США нарастят свой военный потенциал и смогут обеспечить Украину всем необходимым для более успешных боевых действий.
Трамп и Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
Вчера, 06:02
Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точкуА быстро тут у вас. Не успели мировые СМИ перевести дух после новостей о "дизельной сделке" между Трампом и Путиным, после чего украинская делегация прервала переговоры со спецпредставителями президента США в Майами и срочно отбыла, как стая побитых псов, обратно, как череда событий ускорилась многократно.
В свою очередь противники России и не скрывали, что им нужно и от "дизельной сделки", и от всех этих политических призывов обновить власть на Украине.
С Трампом все ясно: ему нужен дизель, чтобы успешно выступить на довыборах в Конгресс, удовлетворив запросы своего электората на более дешевое топливо. А Зеленский уже заявил, что согласен на выборы президента, но для этого ему нужно 60 дней. То есть передышка, чтобы собраться с силами, накопить их и перегруппировать, пополнить запасы вооружения и техники, восстановить ракетные войска и ПВО.
И главное – под видом перемирия на подготовку к выборам добиться остановки боевых действий, чтобы более-менее успешно пережить осенне-зимний период, чреватый вымерзанием Украины при полностью разрушенной системе ЖКХ по всей территории страны.
На что рассчитывает Зеленский? На то, что после 60 дней могут быть и 100, и 120: как показывает опыт, при желании подготовку электоральной кампании можно растягивать бесконечно долго.
А что Россия? Пока она не получила ровным счетом ничего, что было как бы обещано. В ответ на согласие погнать дизель в США не получила даже согласованную позицию Вашингтона по вопросу войны и мира. Если президент Трамп как бы демонстрирует готовность урегулировать украинско-российский конфликт и готов приложить к этому любые усилия как продуктивный посредник, то госсекретарь и помощник президента США по нацбезопасности Марко Рубио заявил другое.
По его словам, США не могут быть посредником в конфликте Киева и Москвы, так как поставляют оружие и разведданные именно украинской стороне, чтобы она победила.
Первое: США еще должны не словами, а делом убедить Россию, что намерения Трампа серьезны, и что она (Россия) не зря будет пичкать дизелем страну, которая против нее латентно воюет. А Штаты-таки опосредовано воюют на Украине. Поэтому для подтверждения миролюбия США должны, как минимум, прекратить поставлять Киеву разведданные, благодаря которым Украина наносит удары по российским НПЗ и сокращает производство того же, так нужного Штатам, дизеля.
Второе: Вашингтон должен объявить, что ради скорейшего достижения мира США прекращают поставки американского оружия Европе. Даже за деньги.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
11:21
США противоречат своим же санкциям: Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией The Telegraph называет решение президента США Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок катастрофической ошибкой. Об этом стало известно 12 октября из опубликованной изданием статьи
Третье: реально снять санкции с России не до апреля 2027-го, как было обещано (такой срок говорит, кстати, не о мире, а о передышке), а вообще.
Четвертое: прекратить, мягко говоря, недружественные действия на море против российских кораблей и танкеров стран, торгующих с Россией.
Пятое: не норовить ограбить, а разморозить российские активы, арестованные по всему миру в рамках отмены и изоляции России.
И наконец, Штаты должны что-то решать с Зеленским. На выборах ли, канделябром ли по голове – не важно. Главное – убрать препятствие на пути даже не столько к миру, сколько к дизелю.
США уже объявили, как бы они хотели убрать Зеленского – через выборы. Это самый простой и безопасный способ: назначить выборы и проследить, чтобы они были честными. И тогда Зеленский окажется на помойке истории – и там, наконец, доспорит со своим предшественником Петром Порошенко*, кто из них там, среди политических биоотходов, главный.
Но Зеленский при помощи Европы вполне может сфальсифицировать выборы и вернуться на пост президента. И продолжать по принципу "наша песня хороша, начинай сначала". Тогда у Штатов останется только насильственное устранение. Живым или мертвым – это уж как Зеленскому повезет. Непосредственно заботливыми ручками и твердыми прикладами американских десантников – или при помощи инспирированных ЦРУ госпереворотов.
Тут у США есть опыт и разнообразный, и многолетний. Американская журналистка Эллен Кникмайер год назад в журнале Foreign Policy ("Внешняя политика") привела данные доцента и политолога Университета Джорджа Вашингтона и автора книги "Катастрофический успех: почему навязанная извне смена режима идет не по плану" (Catastrophic Success: Why Foreign-Imposed Regime Change Goes Wrong) Александра Даунса, который подсчитал: с 1816 по 2011 год в мире произошло около 120 случаев насильственного отстранения от власти иностранных лидеров, и почти треть из них, 38 раз, была осуществлена США.
Даунс подсчитал, что, например, в Гватемале только в 1954 году США сместили трех ее лидеров подряд. Под лозунгом Франклина Рузвельта, который в адрес другого диктатора Никарагуа Анастасио Самосы, выгодного США и поддержанного ими, сказал: "Может, он и сукин сын, но наш сукин сын".
- РИА Новости, 1920, 11.10.2026
Вчера, 13:26
Украинскую делегацию облили дизелем в США: шесть мучительных часов и истерика ЗеленскогоШестичасовая встреча в Майами обернулась политическим фиаско для Киева, а переговоры США и России вышли на первый план.
Зеленский, похоже, лишился этого статуса. И с 2011 года статистика несколько изменилась. Издание "КоммерсантЪ" уже в 2015-м уточнило: за последние 45 лет в мире произошло почти две сотни переворотов и революций, а с начала XXI века государственные лидеры более 38 раз были отстранены от власти нелегитимным или не совсем легитимным путем.
Более того, эксперты утверждают, что свержение лидера другой страны — это настолько распространенная тактика, что в академической среде у нее даже есть свой термин – FIRC. То есть Foreign-Imposed Regime Change – внешне навязанная смена режима.
Но и с того времени процесс не стоял на месте: Сирия, Венесуэла, африканские страны Сахеля, Латинская Америка и Индокитай, Афганистан, Иран… Штаты круто отметились в самых громких и характерных переворотах, когда непосредственно похищали и расправлялись с неугодными руководителями.
В 1989 году они вторгаются в Панаму, арестовывают там ее фактического руководителя генерала Мануэля Норьегу, вывозят его в США, там осуждают на 40 лет и доводят до смерти в застенках.
В 2003 году начинается вторжение США в Ирак, которое заканчивается свержением правительства Саддама Хусейна, его поимкой, осуждением и скорой казнью в 2006 году. Якобы за диктаторство при руководстве Ираком. На самом же деле еще в 2004 году британское издание The Guardian писало: "…Для вторжения в Ирак были всего две реальные причины: контроль над нефтяными ресурсами и сохранение доллара в качестве мировой резервной валюты".
В 2004 году американскими же десантниками был задержан президент Гаити Жан-Бертран Аристид и вывезен ими в Центральноафриканскую Республику, где его и вынудили подать в отставку, ибо он перестал удовлетворять американцев. Но хоть в живых остался. И сейчас он пытается вернуться в политику Гаити, что для него небезопасно.
В 2025 году Штаты вообще обнаглели и высадили десант в Каракасе, столице Венесуэлы. В результате короткого боя и предварительного предательства венесуэльских элит был похищен и вывезен в США законно избранный президент Николас Мадуро. А в этом году в результате нападения на Иран были уничтожены его высший руководитель аятолла Али Хаменеи и несколько других высших политических и военных руководителей страны.
Перевороты и смещение неугодных США лидеров, как видим, проводятся разнообразно, изобретательно и безжалостно.
Что больше всего подходит Зеленскому? Многие отмечают, что он сам себе фактически предписал судьбу Норьеги: такой же нелегитимный руководитель, подозревается в употреблении наркотиков, коррупции, незаконной торговле оружием, содействии терроризму.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
09:41
Зеленский рискует окончательно порвать с Трампом и оставить Украину без оружия — BloombergПродолжая атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, Владимир Зеленский идёт на прямое столкновение с президентом США Дональдом Трампом, указало агентство Bloomberg
Но главное, его вполне могут обвинить еще и в воровстве американских денег, которые США выделили якобы для утверждения демократии на Днепре и для отражения "агрессии Путина". А созданное для этих целей американцами Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) может выяснить, что Зеленский американские доллары воровал, отправлял в офшоры и неслабо жировал.
А поскольку США сами присвоили себе принцип экстерриториальности своего законодательства, они могут в любой момент захватить Зеленского и в наручниках (по-украински это звучит крайне мило – "в кайданках") отправить за Атлантику. А на Украине проводить выборы хоть до скончания века, пока не выберут нужного: демократия же как-никак, что тут поделаешь.
Поможет ли это Украине? Трудно сказать, но хоть какое-то положительное изменение будет налицо. Тем более, СВО по-любому продолжается...
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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15:31Зеленский предложил Трампу сделку по дизелю с Украиной вместо России
15:21FT: США угрожают Украине заблокировать поставки оружия
15:13Русский не в счёт: Верховная Рада расширяет права европейских языков
14:50"Добить лютой зимой": Бавырин спрогнозировал, как Россия закроет вопрос с Киевом
14:41"Передышку Зеленский не заслужил": Лавров поставил точку в вопросе перемирия
14:18Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию
13:57Прикрываясь "гибридными атаками" России: в НАТО призвали Европу наращивать поддержку Киева
13:5422-й пакет санкций ЕС: под ограничения попали почти 1,6 тыс. лиц и компаний
13:25Мобилизационная удавка: Киев сокращает брони даже для оборонных предприятий
13:14Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии"
13:11Вода по расписанию: на Украине предупредили о новых ограничениях
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