Мобилизационная удавка: Киев сокращает брони даже для оборонных предприятий - 12.10.2026 Украина.ру
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Мобилизационная удавка: Киев сокращает брони даже для оборонных предприятий
Мобилизационная удавка: Киев сокращает брони даже для оборонных предприятий - 12.10.2026 Украина.ру
Мобилизационная удавка: Киев сокращает брони даже для оборонных предприятий
Украинские власти планируют существенно сократить количество сотрудников, которые могут быть забронированы от призыва, даже на стратегически важных предприятиях. Соответствующий проект изменений уже готовится в кабинете министров. Об этом 12 октября сообщают украинские источники
2026-10-12T13:25
2026-10-12T13:25
новости
киев
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служба внешней разведки
нацполиция
украина
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Согласно документу, в оборонно-промышленном комплексе и энергетике вместо нынешних 100% сотрудников разрешат бронировать лишь 85%. Для предприятий тепло- и водоснабжения, а также операторов по вывозу мусора лимит предлагается снизить с 75% до 60%. Это может обернуться серьезным кадровым дефицитом в сферах, от которых напрямую зависит жизнеобеспечение страны.Особое внимание в проекте уделено механизму расчета. Так, на предприятиях с лимитом бронирования 50% новые правила предлагают исключать из расчета сотрудников, у которых уже есть отсрочка по другим основаниям — например, студентов или многодетных родителей. В качестве примера: если на предприятии из 100 человек 20 уже имеют отсрочку, то забронировать можно будет не 50, а только 40 оставшихся.Помимо этого, вводится новый орган, который будет определять "критичность" предприятий для экономики. Решать этот вопрос будет Координационный центр, в состав которого войдут представители СБУ, ГУР, СВР и Нацполиции. До 20 октября в Киеве планируют пересмотреть критерии критичности для всех отраслей.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.
https://ukraina.ru/20261008/lovyat-v-taksi-i-vygrebayut-iz-kvartir-ttsk-na-ukraine-nachali-po-novomu-okhotitsya-na-lyudey-1083694190.html
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новости, киев, сбу, служба внешней разведки , нацполиция, украина
Новости, Киев, СБУ, Служба внешней разведки , Нацполиция, Украина

Мобилизационная удавка: Киев сокращает брони даже для оборонных предприятий

13:25 12.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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Украинские власти планируют существенно сократить количество сотрудников, которые могут быть забронированы от призыва, даже на стратегически важных предприятиях. Соответствующий проект изменений уже готовится в кабинете министров. Об этом 12 октября сообщают украинские источники
Согласно документу, в оборонно-промышленном комплексе и энергетике вместо нынешних 100% сотрудников разрешат бронировать лишь 85%. Для предприятий тепло- и водоснабжения, а также операторов по вывозу мусора лимит предлагается снизить с 75% до 60%. Это может обернуться серьезным кадровым дефицитом в сферах, от которых напрямую зависит жизнеобеспечение страны.
Особое внимание в проекте уделено механизму расчета. Так, на предприятиях с лимитом бронирования 50% новые правила предлагают исключать из расчета сотрудников, у которых уже есть отсрочка по другим основаниям — например, студентов или многодетных родителей. В качестве примера: если на предприятии из 100 человек 20 уже имеют отсрочку, то забронировать можно будет не 50, а только 40 оставшихся.
Помимо этого, вводится новый орган, который будет определять "критичность" предприятий для экономики. Решать этот вопрос будет Координационный центр, в состав которого войдут представители СБУ, ГУР, СВР и Нацполиции. До 20 октября в Киеве планируют пересмотреть критерии критичности для всех отраслей.
‼ В Черноморске людоловы из ТЦК избили и ограбили гестаповца - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
8 октября, 18:45
Ловят в такси и выгребают из квартир: ТЦК на Украине начали по-новому охотиться на людейОхота на людей, которой занимаются украинские могилизаторы из ТЦК и полиции, приобретает на Украине все больший масштаб. А поскольку мужчины призывного возраста прячутся от людоловов, изыскивая для этого все возможные способы, тэцэкашники прибегают к различным хитростям, чтобы схватить очередную жертву и отправить ее на фронт.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.
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