https://ukraina.ru/20261012/22-y-paket-sanktsiy-es-pod-ogranicheniya-popali-pochti-16-tys-lits-i-kompaniy-1083758032.html

22-й пакет санкций ЕС: под ограничения попали почти 1,6 тыс. лиц и компаний

22-й пакет санкций ЕС: под ограничения попали почти 1,6 тыс. лиц и компаний - 12.10.2026 Украина.ру

22-й пакет санкций ЕС: под ограничения попали почти 1,6 тыс. лиц и компаний

Евросоюз расширил санкционные списки против России, включив в них 743 физических и 826 юридических лиц. Об этом 12 октября сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

2026-10-12T13:54

2026-10-12T13:54

2026-10-12T13:54

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"Санкционный список был расширен: в него включены 743 физических и 826 юридических лиц", — приводит его слова эстонское внешнеполитическое ведомство.В отдельной публикации в X МИД Эстонии уточнил, что 77 человек попали под ограничения за участие в выборах в Госдуму в Донбассе и Новороссии.Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее объявила о принятии 22-го пакета санкций. По её словам, в чёрный список внесли около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором. Новые ограничения вступят в силу после публикации полного перечня в "Официальном журнале" ЕС.Россия делает немало для снижения эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества и рассчитывает добиться его полного обнуления. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов. Подробнее – в материале Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.

россия

эстония

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