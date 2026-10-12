22-й пакет санкций ЕС: под ограничения попали почти 1,6 тыс. лиц и компаний - 12.10.2026 Украина.ру
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22-й пакет санкций ЕС: под ограничения попали почти 1,6 тыс. лиц и компаний
22-й пакет санкций ЕС: под ограничения попали почти 1,6 тыс. лиц и компаний - 12.10.2026 Украина.ру
22-й пакет санкций ЕС: под ограничения попали почти 1,6 тыс. лиц и компаний
Евросоюз расширил санкционные списки против России, включив в них 743 физических и 826 юридических лиц. Об этом 12 октября сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
2026-10-12T13:54
2026-10-12T13:54
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"Санкционный список был расширен: в него включены 743 физических и 826 юридических лиц", — приводит его слова эстонское внешнеполитическое ведомство.В отдельной публикации в X МИД Эстонии уточнил, что 77 человек попали под ограничения за участие в выборах в Госдуму в Донбассе и Новороссии.Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее объявила о принятии 22-го пакета санкций. По её словам, в чёрный список внесли около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором. Новые ограничения вступят в силу после публикации полного перечня в "Официальном журнале" ЕС.Россия делает немало для снижения эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества и рассчитывает добиться его полного обнуления. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов. Подробнее – в материале Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.
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Новости, Россия, ЕС, МИД, Эстония, Донбасс

22-й пакет санкций ЕС: под ограничения попали почти 1,6 тыс. лиц и компаний

13:54 12.10.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЕвросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России
Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Евросоюз расширил санкционные списки против России, включив в них 743 физических и 826 юридических лиц. Об этом 12 октября сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
"Санкционный список был расширен: в него включены 743 физических и 826 юридических лиц", — приводит его слова эстонское внешнеполитическое ведомство.
В отдельной публикации в X МИД Эстонии уточнил, что 77 человек попали под ограничения за участие в выборах в Госдуму в Донбассе и Новороссии.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее объявила о принятии 22-го пакета санкций. По её словам, в чёрный список внесли около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором. Новые ограничения вступят в силу после публикации полного перечня в "Официальном журнале" ЕС.
Россия делает немало для снижения эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества и рассчитывает добиться его полного обнуления. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов. Подробнее – в материале Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.
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