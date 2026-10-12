"Украинский народ устал бояться": главный страх Зеленского вылез наружу - 12.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261012/ukrainskiy-narod-ustal-boyatsya-glavnyy-strakh-zelenskogo-vylez-naruzhu--1083740618.html
"Украинский народ устал бояться": главный страх Зеленского вылез наружу
"Украинский народ устал бояться": главный страх Зеленского вылез наружу - 12.10.2026 Украина.ру
"Украинский народ устал бояться": главный страх Зеленского вылез наружу
В экспертном сообществе обсуждают, почему Киев останется без света и без воды, к чему надо готовиться людям. Думают и о том, будет ли заключен мир или для этого придется применять ядерное оружие
2026-10-12T06:10
2026-10-12T06:10
эксклюзив
россия
украина
максим гольдарб
владимир зеленский
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/16/1079275404_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_2c41a54ce36276f2454a4308c90cbc86.jpg
Ситуация в украинской столице тревожная. Городские власти призвали жителей утеплить свое жилье, запастись водой и продуктами длительного хранения на случай длительных отключений энергоснабжения.Людям лучше сейчас уезжать из Киева, там будет опасно, считает украинский политик, лидер запрещенной на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб.Даже в мирные предвоенные годы для Киева не было сделано ничего хорошего, отметил политик в эфире интернет-канала Lisovskiy_News. По его мнению, удивляться тут нечему: "Все, что вылезло из Майдана и залезло во властные кабинеты – не в состоянии ничего делать, они не в состоянии обустраивать, они не в состоянии строить… они в состоянии разворовывать, они в состоянии переименовывать…".В общем, ни на что созидательное майданщики не способны, а теперь время упущено, деньги украдены, сказал политик, добавив, что деньги, предназначенные для защиты ТЭЦ, украдены людьми Владимира Зеленского, и "это все задокументировано".Гольдарб предположил, что россияне не планируют захват Киева, с военной точки зрения, им достаточно создать в городе хаос. Делается это системно и грамотно, но это только начало. Основной удар по Киеву ВС РФ нанесут параллельно с ударом по линии фронта.Мэр Киева Виталий Кличко ранее посоветовал тем жителям столицы, у кого есть такая возможность, уезжать. После этого Зеленский раскритиковал Кличко, обвинив его в провале подготовки к ударам по объектам энергетики.Гольдарб подчеркнул, что Украина сегодня очевидно не является субъектом, ею управляют извне. Этим главным игрокам нужны ресурсы России, для этого им надо вести эту войну. Попутно достигается и другая цель - ослабление Европы.Москва исходит из того, что нужна военная победа, а для этого придется применить почти все виды имеющихся в ее распоряжении вооружений, в том числе, не исключено, и ядерного оружия. С каждым днем продолжения войны вероятность его применения становится все выше, считает политик.По его мнению, тем, кто эту войну заваривал, она уже принесла значительные дивиденды, но если будет высока вероятность перерастания ее в ядерную, то они постараются войну завершить."Я уверен, что в ближайшее время возникнут катализаторы, которые ускорят мирный процесс", - сказал Гольдарб.Президент США Дональд Трамп ранее после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и заключения "дизельной" сделки заявил, что украинский конфликт скоро может быть урегулирован.Гольдарб предположил, что Трамп сказал это, поскольку что-то знает о том, что предпримет в ближайшее время Россия в военном плане. При этом руководство РФ постарается не допустить ситуации, в которой потребуется применение ЯО, но надо помнить, что Россия не может позволить себе проиграть.Стоит добавить, что Трамп также заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но не делает этого. И украинцам надо бы найти нового лидера, который "сможет заключить сделку".Украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что Киев сейчас принуждают к миру с двух сторон: Москва делает это путем эскалации, "через катастрофы", а США - "через политическое давление и достаточно откровенные новые шаги по сближению с Россией"."Для многих крупных игроков эта война уже стала костью в горле и все идет к тому, что состоится по украинскому вопросу большой сговор", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka. По его мнению, Украину ожидают большие внутриполитические сдвиги.В свою очередь, Гольдарб отметил, что он не видит вариантов, при которых Зеленский мог бы долго оставаться при власти. Возможно, самый безопасный для него вариант – добровольно объявить об отставке и уехать куда-то, где захотят предоставить ему какие-то гарантии.Но есть еще Европа, у нее свои цели. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что "сейчас не время ослаблять давление на Россию".Украинский политолог Кость Бондаренко полагает, что у Зеленского нет никаких оснований опасаться потерять поддержку европейских политиков, поскольку они на самом деле являются лишь менеджерами, которых наняли в своих целях транснациональные корпорации (ТНК)."И Зеленский в первую очередь общается именно с представителями транснациональных корпораций, именно они являются главными заказчиками войны", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.Он пояснил, что если в свое время ТНК "положили на алтарь" только Украину, то сегодня "готовы точно то же проделать и с Европой, то есть ввергнуть Европу в войну".По словам Бондаренко, объясняется это тем, что "на кону – многотриллионные вопросы". Потому ТНК нацелены на то, что Россия не просто должна проиграть, она "должна быть расчленена и должна быть под контролем этих… транснациональных корпораций – за это ведется война".Простые люди войны не хотят. Выступать против войны на Украине опасно, но страх постепенно отступает, что видно по многочисленным комментариям к записи замглавы Офиса президента Ирины Верещук, призвавшей признать реальность продолжения войны. Такой реальности многие украинцы не хотят принимать и прямо заявляют об этом.Комментируя этот факт, политолог отметил, что наступает момент, когда страх перестает сковывать – "и это самая главная опасность для любого режима, когда народ устает бояться".*Иностранный агент
https://ukraina.ru/20261011/ukraina-nesetsya-k-katastrofe-eksperty-o-blizhayshem-buduschem-strany-1083735134.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/16/1079275404_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_7f436f8d5b42fc7f5a0bef26aeeded48.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, максим гольдарб, владимир зеленский, дональд трамп
Эксклюзив, Россия, Украина, Максим Гольдарб, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

"Украинский народ устал бояться": главный страх Зеленского вылез наружу

06:10 12.10.2026
 
© AP / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© AP / Markus Schreiber
Читать в
ДзенTelegram
Андрей Лубенский
автор издания Украина.ру
Все материалы
В экспертном сообществе обсуждают, почему Киев останется без света и без воды, к чему надо готовиться людям. Думают и о том, будет ли заключен мир или для этого придется применять ядерное оружие
Ситуация в украинской столице тревожная. Городские власти призвали жителей утеплить свое жилье, запастись водой и продуктами длительного хранения на случай длительных отключений энергоснабжения.
Людям лучше сейчас уезжать из Киева, там будет опасно, считает украинский политик, лидер запрещенной на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб.
Даже в мирные предвоенные годы для Киева не было сделано ничего хорошего, отметил политик в эфире интернет-канала Lisovskiy_News.
По его мнению, удивляться тут нечему: "Все, что вылезло из Майдана и залезло во властные кабинеты – не в состоянии ничего делать, они не в состоянии обустраивать, они не в состоянии строить… они в состоянии разворовывать, они в состоянии переименовывать…".
В общем, ни на что созидательное майданщики не способны, а теперь время упущено, деньги украдены, сказал политик, добавив, что деньги, предназначенные для защиты ТЭЦ, украдены людьми Владимира Зеленского, и "это все задокументировано".
Гольдарб предположил, что россияне не планируют захват Киева, с военной точки зрения, им достаточно создать в городе хаос. Делается это системно и грамотно, но это только начало. Основной удар по Киеву ВС РФ нанесут параллельно с ударом по линии фронта.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее посоветовал тем жителям столицы, у кого есть такая возможность, уезжать. После этого Зеленский раскритиковал Кличко, обвинив его в провале подготовки к ударам по объектам энергетики.
Гольдарб подчеркнул, что Украина сегодня очевидно не является субъектом, ею управляют извне. Этим главным игрокам нужны ресурсы России, для этого им надо вести эту войну. Попутно достигается и другая цель - ослабление Европы.
Москва исходит из того, что нужна военная победа, а для этого придется применить почти все виды имеющихся в ее распоряжении вооружений, в том числе, не исключено, и ядерного оружия. С каждым днем продолжения войны вероятность его применения становится все выше, считает политик.
По его мнению, тем, кто эту войну заваривал, она уже принесла значительные дивиденды, но если будет высока вероятность перерастания ее в ядерную, то они постараются войну завершить.
"Я уверен, что в ближайшее время возникнут катализаторы, которые ускорят мирный процесс", - сказал Гольдарб.
Президент США Дональд Трамп ранее после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и заключения "дизельной" сделки заявил, что украинский конфликт скоро может быть урегулирован.
Гольдарб предположил, что Трамп сказал это, поскольку что-то знает о том, что предпримет в ближайшее время Россия в военном плане. При этом руководство РФ постарается не допустить ситуации, в которой потребуется применение ЯО, но надо помнить, что Россия не может позволить себе проиграть.
Стоит добавить, что Трамп также заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но не делает этого. И украинцам надо бы найти нового лидера, который "сможет заключить сделку".
Украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что Киев сейчас принуждают к миру с двух сторон: Москва делает это путем эскалации, "через катастрофы", а США - "через политическое давление и достаточно откровенные новые шаги по сближению с Россией".
- РИА Новости, 1920, 11.10.2026
Вчера, 07:02
Украина несется к катастрофе. Эксперты о ближайшем будущем страныВ экспертном сообществе обсуждают, можно ли еще рассчитывать на прекращение огня и на какие-либо мирные договорённости, или же Украине следует готовиться к повторению судьбы Парагвая
"Для многих крупных игроков эта война уже стала костью в горле и все идет к тому, что состоится по украинскому вопросу большой сговор", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.
По его мнению, Украину ожидают большие внутриполитические сдвиги.
В свою очередь, Гольдарб отметил, что он не видит вариантов, при которых Зеленский мог бы долго оставаться при власти. Возможно, самый безопасный для него вариант – добровольно объявить об отставке и уехать куда-то, где захотят предоставить ему какие-то гарантии.
Но есть еще Европа, у нее свои цели. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что "сейчас не время ослаблять давление на Россию".
Украинский политолог Кость Бондаренко полагает, что у Зеленского нет никаких оснований опасаться потерять поддержку европейских политиков, поскольку они на самом деле являются лишь менеджерами, которых наняли в своих целях транснациональные корпорации (ТНК).
"И Зеленский в первую очередь общается именно с представителями транснациональных корпораций, именно они являются главными заказчиками войны", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Он пояснил, что если в свое время ТНК "положили на алтарь" только Украину, то сегодня "готовы точно то же проделать и с Европой, то есть ввергнуть Европу в войну".
По словам Бондаренко, объясняется это тем, что "на кону – многотриллионные вопросы". Потому ТНК нацелены на то, что Россия не просто должна проиграть, она "должна быть расчленена и должна быть под контролем этих… транснациональных корпораций – за это ведется война".
Простые люди войны не хотят. Выступать против войны на Украине опасно, но страх постепенно отступает, что видно по многочисленным комментариям к записи замглавы Офиса президента Ирины Верещук, призвавшей признать реальность продолжения войны. Такой реальности многие украинцы не хотят принимать и прямо заявляют об этом.
Комментируя этот факт, политолог отметил, что наступает момент, когда страх перестает сковывать – "и это самая главная опасность для любого режима, когда народ устает бояться".
*Иностранный агент
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияУкраинаМаксим ГольдарбВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:26"Вредит американцам": советник Трампа призвал осадить Зеленского
07:23"Оружие — нет, венгры Закарпатья — да": Мадьяр готов разговаривать с Зеленским
06:40Удары по центру Киева: эксперт о готовности ВС РФ обрушить тысячи "Гераней" на Украину
06:30Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной
06:10"Украинский народ устал бояться": главный страх Зеленского вылез наружу
05:30"ВСУ подвыдохлись": эксперт о зачистке Волчанского котла и боях под Красным Лиманом
05:26"Нелепо и некрасиво, но это лучше, чем продолжение войны": в США оценили действия Трампа
04:53Москве важно, чтобы в Киеве кто-то проявил волю к признанию реалий — Песков
04:30Туман и распутица — не помеха: Рожин о перспективах "всесезонного" наступления Армии России
04:18В ДНР рассказали о последствиях атак беспилотников
03:38Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:35Уиткофф и Кушнер отложили очередной визит в Россию "до выяснения" — Axios
01:41Движение поездов в Брянской области восстановили после удара БПЛА по мосту
01:06Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на Москву
00:44Минобороны доложило о сбитых над регионами России БПЛА
20:40"Будем дожимать": Рожин о том, как ВС России громят ВСУ под Краматорском и Дружковкой
19:33Зачистка Доброполья и освобождение Орехова: Рожин о развитии ситуации на фронте
18:29Освобождение Николаева и Одессы, наступление на Сумы и Харьков: эксперт о сроках СВО
18:27Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие
18:10Есть ли в России скрытая мобилизация и надо ли применять по Украине оружие большей мощности – Ищенко
Лента новостейМолния