https://ukraina.ru/20261012/ukrainskiy-narod-ustal-boyatsya-glavnyy-strakh-zelenskogo-vylez-naruzhu--1083740618.html

"Украинский народ устал бояться": главный страх Зеленского вылез наружу

"Украинский народ устал бояться": главный страх Зеленского вылез наружу - 12.10.2026 Украина.ру

"Украинский народ устал бояться": главный страх Зеленского вылез наружу

В экспертном сообществе обсуждают, почему Киев останется без света и без воды, к чему надо готовиться людям. Думают и о том, будет ли заключен мир или для этого придется применять ядерное оружие

2026-10-12T06:10

2026-10-12T06:10

2026-10-12T06:10

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украина

максим гольдарб

владимир зеленский

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Ситуация в украинской столице тревожная. Городские власти призвали жителей утеплить свое жилье, запастись водой и продуктами длительного хранения на случай длительных отключений энергоснабжения.Людям лучше сейчас уезжать из Киева, там будет опасно, считает украинский политик, лидер запрещенной на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб.Даже в мирные предвоенные годы для Киева не было сделано ничего хорошего, отметил политик в эфире интернет-канала Lisovskiy_News. По его мнению, удивляться тут нечему: "Все, что вылезло из Майдана и залезло во властные кабинеты – не в состоянии ничего делать, они не в состоянии обустраивать, они не в состоянии строить… они в состоянии разворовывать, они в состоянии переименовывать…".В общем, ни на что созидательное майданщики не способны, а теперь время упущено, деньги украдены, сказал политик, добавив, что деньги, предназначенные для защиты ТЭЦ, украдены людьми Владимира Зеленского, и "это все задокументировано".Гольдарб предположил, что россияне не планируют захват Киева, с военной точки зрения, им достаточно создать в городе хаос. Делается это системно и грамотно, но это только начало. Основной удар по Киеву ВС РФ нанесут параллельно с ударом по линии фронта.Мэр Киева Виталий Кличко ранее посоветовал тем жителям столицы, у кого есть такая возможность, уезжать. После этого Зеленский раскритиковал Кличко, обвинив его в провале подготовки к ударам по объектам энергетики.Гольдарб подчеркнул, что Украина сегодня очевидно не является субъектом, ею управляют извне. Этим главным игрокам нужны ресурсы России, для этого им надо вести эту войну. Попутно достигается и другая цель - ослабление Европы.Москва исходит из того, что нужна военная победа, а для этого придется применить почти все виды имеющихся в ее распоряжении вооружений, в том числе, не исключено, и ядерного оружия. С каждым днем продолжения войны вероятность его применения становится все выше, считает политик.По его мнению, тем, кто эту войну заваривал, она уже принесла значительные дивиденды, но если будет высока вероятность перерастания ее в ядерную, то они постараются войну завершить."Я уверен, что в ближайшее время возникнут катализаторы, которые ускорят мирный процесс", - сказал Гольдарб.Президент США Дональд Трамп ранее после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и заключения "дизельной" сделки заявил, что украинский конфликт скоро может быть урегулирован.Гольдарб предположил, что Трамп сказал это, поскольку что-то знает о том, что предпримет в ближайшее время Россия в военном плане. При этом руководство РФ постарается не допустить ситуации, в которой потребуется применение ЯО, но надо помнить, что Россия не может позволить себе проиграть.Стоит добавить, что Трамп также заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но не делает этого. И украинцам надо бы найти нового лидера, который "сможет заключить сделку".Украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что Киев сейчас принуждают к миру с двух сторон: Москва делает это путем эскалации, "через катастрофы", а США - "через политическое давление и достаточно откровенные новые шаги по сближению с Россией"."Для многих крупных игроков эта война уже стала костью в горле и все идет к тому, что состоится по украинскому вопросу большой сговор", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka. По его мнению, Украину ожидают большие внутриполитические сдвиги.В свою очередь, Гольдарб отметил, что он не видит вариантов, при которых Зеленский мог бы долго оставаться при власти. Возможно, самый безопасный для него вариант – добровольно объявить об отставке и уехать куда-то, где захотят предоставить ему какие-то гарантии.Но есть еще Европа, у нее свои цели. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что "сейчас не время ослаблять давление на Россию".Украинский политолог Кость Бондаренко полагает, что у Зеленского нет никаких оснований опасаться потерять поддержку европейских политиков, поскольку они на самом деле являются лишь менеджерами, которых наняли в своих целях транснациональные корпорации (ТНК)."И Зеленский в первую очередь общается именно с представителями транснациональных корпораций, именно они являются главными заказчиками войны", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.Он пояснил, что если в свое время ТНК "положили на алтарь" только Украину, то сегодня "готовы точно то же проделать и с Европой, то есть ввергнуть Европу в войну".По словам Бондаренко, объясняется это тем, что "на кону – многотриллионные вопросы". Потому ТНК нацелены на то, что Россия не просто должна проиграть, она "должна быть расчленена и должна быть под контролем этих… транснациональных корпораций – за это ведется война".Простые люди войны не хотят. Выступать против войны на Украине опасно, но страх постепенно отступает, что видно по многочисленным комментариям к записи замглавы Офиса президента Ирины Верещук, призвавшей признать реальность продолжения войны. Такой реальности многие украинцы не хотят принимать и прямо заявляют об этом.Комментируя этот факт, политолог отметил, что наступает момент, когда страх перестает сковывать – "и это самая главная опасность для любого режима, когда народ устает бояться".*Иностранный агент

https://ukraina.ru/20261011/ukraina-nesetsya-k-katastrofe-eksperty-o-blizhayshem-buduschem-strany-1083735134.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, россия, украина, максим гольдарб, владимир зеленский, дональд трамп