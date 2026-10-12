https://ukraina.ru/20261012/bloomberg-tramp-postavil-zelenskogo-pered-faktom-obyaviv-ob-energeticheskom-peremirii-1083761862.html

Bloomberg: Трамп поставил Зеленского перед фактом, объявив об "энергетическом перемирии"

Bloomberg: Трамп поставил Зеленского перед фактом, объявив об "энергетическом перемирии" - 12.10.2026 Украина.ру

Bloomberg: Трамп поставил Зеленского перед фактом, объявив об "энергетическом перемирии"

Президент США Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной, поставив Владимира Зеленского перед фактом. Об этом 12 октября сообщило агентство Bloomberg

2026-10-12T16:11

2026-10-12T16:11

2026-10-12T16:11

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По информации источников издания, после того как Трамп заключил сделку с Путиным по дизелю, украинские переговорщики досрочно прервали переговоры в Майами с представителями США.На встрече американские переговорщики во главе с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом заявили украинским чиновникам, что США — сильный партнёр, поставляющий боеприпасы и разведданные, и поэтому Украине не следует предпринимать действий, вредящих американским потребителям, например наносить удары по НПЗ. Несколько источников восприняли это как косвенную угрозу прекратить передачу разведданных Киеву.Как пишет Bloomberg, поскольку Украина продолжает атаковать нефтеперерабатывающие заводы, Зеленский всё чаще рискует столкнуться с Трампом. Это представляет опасность для Киева, поскольку он по-прежнему полагается на закупки оружия в США, которые финансируются другими союзниками по НАТО, и на обмен разведданными из Вашингтона.О так называемом энергетическом перемирии – в материале Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии"О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, bloomberg, нпз, нато