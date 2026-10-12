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Зеленский предложил Трампу сделку по дизелю с Украиной вместо России

Зеленский предложил Трампу сделку по дизелю с Украиной вместо России - 12.10.2026 Украина.ру

Зеленский предложил Трампу сделку по дизелю с Украиной вместо России

Владимир Зеленский предпринял отчаянную попытку переломить ситуацию, предложив Дональду Трампу покупать дизельное топливо не у России, а у Украины. Об этом 12 октября он написал в соцсетях, обращаясь напрямую к американской стороне

2026-10-12T15:31

2026-10-12T15:31

2026-10-12T15:31

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По его словам, Киев способен влиять на работу российских нефтеперерабатывающих заводов и на движение судов с топливом, идущих в США. Зеленский недоумевает, почему Америка не рассматривает Украину как партнёра по дизелю, и предлагает заключить соглашение именно с Киевом.Он подчёркивает: Украина решает, движутся ли эти суда и работают ли НПЗ. Взамен Киев якобы готов отказаться от ударов по объектам, связанным с производством и поставками дизтоплива, если получит гарантии безопасности своей энергосистемы.Однако на фоне этого демарша всё громче звучат другие заявления. Министр финансов США Скотт Бессент прямо сказал: действующие антироссийские санкции не запрещают Штатам покупать российский дизель, и у администрации Трампа есть для этого все полномочия. В Киеве это вызвало возмущение.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.

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новости, украина, киев, россия, дональд трамп, нпз, владимир зеленский