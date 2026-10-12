https://ukraina.ru/20261012/ft-ssha-ugrozhayut-ukraine-zablokirovat-postavki-oruzhiya-1083760454.html
FT: США угрожают Украине заблокировать поставки оружия
FT: США угрожают Украине заблокировать поставки оружия - 12.10.2026 Украина.ру
FT: США угрожают Украине заблокировать поставки оружия
Администрация президента США Дональда Трампа угрожает остановить механизм закупок, обеспечивающий Украину оружием, чтобы заставить Киев прекратить наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Об этом 12 октября сообщила Financial Times со ссылкой на европейских чиновников
2026-10-12T15:21
2026-10-12T15:21
2026-10-12T15:25
новости
сша
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дональд трамп
financial times
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минобороны
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Чиновники, которым позвонили американские представители в субботу и воскресенье, заявили, что США оказывают давление на Европу и Украину, пытаясь добиться прекращения атак на российские НПЗ.Кроме того, Вашингтон, помимо угроз о прекращении действия механизма Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), угрожает прекратить обмен разведывательной информацией."Они звонят в Киев… звонят всем [в Европе]", — сказал собеседник FT, получивший звонок от представителя Минобороны США.Белый дом отказался подтвердить факт этих звонков.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, киев, дональд трамп, financial times, нпз, минобороны
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Financial Times, НПЗ, Минобороны
FT: США угрожают Украине заблокировать поставки оружия
15:21 12.10.2026 (обновлено: 15:25 12.10.2026)
Администрация президента США Дональда Трампа угрожает остановить механизм закупок, обеспечивающий Украину оружием, чтобы заставить Киев прекратить наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Об этом 12 октября сообщила Financial Times со ссылкой на европейских чиновников
Чиновники, которым позвонили американские представители в субботу и воскресенье, заявили, что США оказывают давление на Европу и Украину, пытаясь добиться прекращения атак на российские НПЗ.
Кроме того, Вашингтон, помимо угроз о прекращении действия механизма Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), угрожает прекратить обмен разведывательной информацией.
"Они звонят в Киев… звонят всем [в Европе]", — сказал собеседник FT, получивший звонок от представителя Минобороны США.
Белый дом отказался подтвердить факт этих звонков.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.