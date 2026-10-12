Зеленский пошел наперекор Трампу и выставил Белому дому свои условия - 12.10.2026 Украина.ру
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Зеленский пошел наперекор Трампу и выставил Белому дому свои условия
Зеленский пошел наперекор Трампу и выставил Белому дому свои условия - 12.10.2026 Украина.ру
Зеленский пошел наперекор Трампу и выставил Белому дому свои условия
Владимир Зеленский отверг мирное предложение Дональда Трампа о взаимном прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам и выставил Белому дому встречные условия, пишут украинские СМИ
2026-10-12T13:03
2026-10-12T13:03
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Он подтвердил, что предложенное Трампом соглашение касалось исключительно НПЗ, однако Киеву такой размен невыгоден, поскольку у Украины нет крупных мощностей по переработке и экспорту нефти. Зеленский заявил, что ВСУ перестанут бить по российским заводам только в том случае, если Россия полностью откажется от ударов по всей украинской энергосистеме.Более того, глава киевского режима попытался перехватить инициативу в переговорах. Он призвал Трампа заключать контракты на поставку дизельного топлива с Киевом, а не с Москвой, и прямо напомнил о возможностях Украины влиять на морские перевозки.Накануне Трамп потребовал от Киева немедленно прекратить атаки на российские НПЗ и добавил, что Украине пора найти нового лидера.Подробнее - в материале Зеленский внезапно "испарился" после призывов Трампа о смене президента Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нпз, белый дом, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НПЗ, Белый дом, Вооруженные силы Украины

Зеленский пошел наперекор Трампу и выставил Белому дому свои условия

13:03 12.10.2026
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© AP / Stefan Jeremiah
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Владимир Зеленский отверг мирное предложение Дональда Трампа о взаимном прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам и выставил Белому дому встречные условия, пишут украинские СМИ
Он подтвердил, что предложенное Трампом соглашение касалось исключительно НПЗ, однако Киеву такой размен невыгоден, поскольку у Украины нет крупных мощностей по переработке и экспорту нефти.
Зеленский заявил, что ВСУ перестанут бить по российским заводам только в том случае, если Россия полностью откажется от ударов по всей украинской энергосистеме.
Более того, глава киевского режима попытался перехватить инициативу в переговорах. Он призвал Трампа заключать контракты на поставку дизельного топлива с Киевом, а не с Москвой, и прямо напомнил о возможностях Украины влиять на морские перевозки.

"Почему США не заключают соглашение с Украиной о поставках дизтоплива? Мы влияем на то, двигаются ли эти суда. Мы определяем, работают ли НПЗ", — заявил Зеленский.

Накануне Трамп потребовал от Киева немедленно прекратить атаки на российские НПЗ и добавил, что Украине пора найти нового лидера.
Подробнее - в материале Зеленский внезапно "испарился" после призывов Трампа о смене президента Украины на сайте Украина.ру.
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