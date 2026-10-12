Зеленский – главный враг Украины и ее народа. К чему приведет ультиматум Трампа - 12.10.2026 Украина.ру
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Зеленский – главный враг Украины и ее народа. К чему приведет ультиматум Трампа
Зеленский – главный враг Украины и ее народа. К чему приведет ультиматум Трампа - 12.10.2026 Украина.ру
Зеленский – главный враг Украины и ее народа. К чему приведет ультиматум Трампа
"Хватит делать вид, что Зеленский хороший союзник", - написал Алекс Брусевиц, советник Трампа по медиа. Этим можно охарактеризовать итоги встречи в Майами украинской делегации 10 октября, которые привезли на Украину дурные вести
2026-10-12T16:10
2026-10-12T16:10
эксклюзив
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
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Фактически Трамп поставил Зеленскому ультиматум: прекратить обстреливать российские НПЗ в одностороннем порядке, так как энергетическая война влияет на рядового американского фермера, что перед выборами в Конгресс недопустимо для президента США. На этом фоне Трамп договорился с Путиным о поставках дизеля на внутренний рынок. Зеленский ожидаемо отверг предложение своего американского партнера и заявил, что США должны договариваться о поставках энергоносителей не с Россией, а с Украиной. Тем временем глава Белого дома грозит оставить Украину без поставок вооружения. В Киеве к этой перспективе отнеслись более чем серьезно. США имеют большое влияние на возможности украинской армии вести войну дальше - начиная от разведданных, спутников, заканчивая вооружением. Европейские союзники не смогут полностью заменить Америку. Поэтому на Украине пошли разговоры о том, что Зеленский недоговороспособный и должен покинуть свой пост. Как будет разворачиваться ситуация дальше - анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский политолог Руслан БортникОчень много спекуляций по поводу переговоров. Поэтому объясняю: 1. Никто не требует капитуляции Украины. Никто не сможет нас уничтожить. Такого рода заявления – это борьба с миром; 2. В результате грамотной реализации мирного соглашения мы можем сохранить Независимость и сильную армию, вступить в ЕС и получим деньги на восстановление (это все лежит в проектах документов). Не верите - посмотрите переговоры между Украиной и США в Майами: темы, заявленные проекты в документе; 3. У нас вероятно изменится парламент и президент; 4. Нам придется долго оплакивать своих погибших, возвращать живых и восстанавливать страну; 5. Продолжение войны – это прямой путь к исторической катастрофе для нашего народа и государства.Политолог Олег ПостернакСША угрожают заблокировать поставки оружия Украине из-за атак на российские НПЗ - Financial Times. У американцев есть, в принципе, пять весомых инструментов влияния на Украину и Зеленского: продажа тяжелого вооружения по программе PURL; разрешение на использование спутников Starlink; санкции и экономические ограничения; обмен разведданными между военными; сетка ангажированных грантовиков, лидеров мнений, политиков, блогеров для активации операций влияния, куда следует отнести и антикоррупционную группу. Эти аргументы создают флеш-рояль для американцев. И будут использоваться, думаю, для финализации давления. И в этот раз европейская группа поддержки Украины может не сработать для уравновешивания Трампа.Украинский политик Виктор БалогаЭто не первая буря в наших отношениях с США, но ее последствия для будущего нашей страны во многом зависят от нас самих. На самом деле нужно просто дождаться промежуточных выборов в США и начать с чистого письма, разделив все на "до" и "после", независимо от результата. И подготовку к новому этапу в отношениях с американцами нужно начинать прямо сейчас. Поэтому меньше "измены" и эмоций, а больше холодного прагматизма, потому что ситуация сверхсложная и каждый ложный шаг может стоить нашей стране гораздо дороже, чем все ошибки сделанные в прошлом.Украинский политик Вадим НовинскийПоследние события (договоренности Трампа и Путина, провал переговоров украинской делегации в Майами, резкие заявления украинского руководства в адрес США и прочее) говорят о необходимости немедленного ухода Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной Раде.Украинский парламент, в легитимности которого никто не сомневается, должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Российской Федерацией о завершении войны и об условиях мирного договора – без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых "партнеров". Сегодня у настоящих патриотов страны должно быть понимание двух моментов. Первый: Зеленский никогда не согласится на завершение войны, и его пребывание во власти – это гарантия продолжения войны. Второй: продолжение войны обернется для Украины полной потерей государственности и катастрофой для ее населения.Именно Зеленский, в адекватности и вменяемости которого существуют серьезные сомнения, является главным врагом Украины и ее народа. На кону поставлено слишком многое. Народ ждет справедливости и решительности. Украина не может оставаться заложницей нездоровых амбиций и личных интересов человека, возомнившего себя Наполеоном.Политолог Виктор НебоженкоТрамп и Маск открыто угрожают огромной власти и богатству президента Украины Зенского. Где бурная защитная реакция украинского народа или хотя бы показное возмущение "слуг народа" и чиновников Офиса президента? Это значит, что от друзей-соратников из окружения Зеленого может потребоваться определиться с кем они - с Трампом или Зеленским. Легче всего будет определиться "завхозу парламента" и главе внешней разведки Украины. У них большие сантименты к Трампу и экономические интересы в США. Руководству СБУ и ВСУ нужно срочно учить азы английского, раздражая Зеленского. У НАБУ есть свои заслуги перед Вашингтоном и опыт поездок за океан. Но что делать остальным бизнесменам и политикам, чиновникам из Кабмина, журналистам, ботам, ведь ориентироваться в это тяжелое время придется между Трампом, Зеленский и Путиным, а не между властью и украинским народом. Ибо России и Америке Трампа перед окончанием войны нужны мощные рычаги для форматирования Украины в свою пользу. Другое дело, что будущим "покровителям" Украины достанется не только полуразрушенная страна и некомпетентная власть, но и совершенная, неэффективная машина, пирамида элитной коррупции, которая может упасть и переварить любое количество денег. Сейчас тихо, начиная с процесса определения будущего судьбы президента Зеленого, решается вопрос, кому после войны достанется разоренная Украина - США или Европе, или России (Китаю). От этого зависит их дальнейшая стратегия в отношении Украины в ближайшее время. Правда, есть еще украинский народ, но это очень трудный вопрос.Украинский философ Серей ДацюкНами пожертвовали. США и Европа приговорили (осудили) Украину на заклание как жертву. Полезные Западу радикальные украинские патриоты убеждают украинцев, что надо всем смертельно ненавидеть Россию, всем воевать и умереть. То есть полезные украинские идиоты согласились быть жертвенными воинами смерти, потому что якобы выхода нет. Потому что здесь Путин вместе с Западом при пассивном участии Китая решили, кому жить, кому умирать, и кто мы такие, чтобы сопротивляться мировому решению. Не верьте некропатриотам, не будьте жертвами. Смена президента в Украине ничего не даст, потому что радикальные патриоты держат его в заложниках. Возможного нового украинского президента радикальные патриоты либо снова возьмут в заложники, либо уничтожат. Не президент наша проблема. Наша проблема: машина тотального, радикального, массового с установкой на вечность ресентимента. Не разрушим эту машину, Украины не будет. Создайте республику в Украине, живую и перспективную.
https://ukraina.ru/20261012/rostislav-ischenko-esli-komanda-zelenskogo-sbezhit-iz-kieva-rossiya-napolovinu-oderzhit-pobedu-nad-1083723460.html
https://ukraina.ru/20261011/koloniya-ukraina-evrope-bolshe-ne-nuzhna-ukraina-govorit-net-chlenstvu-v-es-1083740097.html
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Эксклюзив, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин

Зеленский – главный враг Украины и ее народа. К чему приведет ультиматум Трампа

16:10 12.10.2026
 
© Фото : Zelenskiy / OfficialЗеленский и Трамп в Белом доме 28.07.2026
Зеленский и Трамп в Белом доме 28.07.2026 - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© Фото : Zelenskiy / Official
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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"Хватит делать вид, что Зеленский хороший союзник", - написал Алекс Брусевиц, советник Трампа по медиа. Этим можно охарактеризовать итоги встречи в Майами украинской делегации 10 октября, которые привезли на Украину дурные вести
Фактически Трамп поставил Зеленскому ультиматум: прекратить обстреливать российские НПЗ в одностороннем порядке, так как энергетическая война влияет на рядового американского фермера, что перед выборами в Конгресс недопустимо для президента США.
На этом фоне Трамп договорился с Путиным о поставках дизеля на внутренний рынок. Зеленский ожидаемо отверг предложение своего американского партнера и заявил, что США должны договариваться о поставках энергоносителей не с Россией, а с Украиной.
Тем временем глава Белого дома грозит оставить Украину без поставок вооружения. В Киеве к этой перспективе отнеслись более чем серьезно. США имеют большое влияние на возможности украинской армии вести войну дальше - начиная от разведданных, спутников, заканчивая вооружением.
Европейские союзники не смогут полностью заменить Америку. Поэтому на Украине пошли разговоры о том, что Зеленский недоговороспособный и должен покинуть свой пост.
Как будет разворачиваться ситуация дальше - анализировали эксперты в своих соцсетях.
Украинский политолог Руслан Бортник
Очень много спекуляций по поводу переговоров. Поэтому объясняю:
1. Никто не требует капитуляции Украины. Никто не сможет нас уничтожить. Такого рода заявления – это борьба с миром;
2. В результате грамотной реализации мирного соглашения мы можем сохранить Независимость и сильную армию, вступить в ЕС и получим деньги на восстановление (это все лежит в проектах документов). Не верите - посмотрите переговоры между Украиной и США в Майами: темы, заявленные проекты в документе;
3. У нас вероятно изменится парламент и президент;
4. Нам придется долго оплакивать своих погибших, возвращать живых и восстанавливать страну;
5. Продолжение войны – это прямой путь к исторической катастрофе для нашего народа и государства.
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
06:30
Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над УкраинойИсход государственных структур из Киева будет для нас большим успехом, чем освобождение Запорожья, Херсона или Днепропетровска. Это наполовину выигранная война, потому что это будет огромный моральный и психологический удар. Сразу возникнет вопрос, зачем защищать Киев, если госструктуры оттуда сбежали.
Политолог Олег Постернак
США угрожают заблокировать поставки оружия Украине из-за атак на российские НПЗ - Financial Times. У американцев есть, в принципе, пять весомых инструментов влияния на Украину и Зеленского: продажа тяжелого вооружения по программе PURL; разрешение на использование спутников Starlink; санкции и экономические ограничения; обмен разведданными между военными; сетка ангажированных грантовиков, лидеров мнений, политиков, блогеров для активации операций влияния, куда следует отнести и антикоррупционную группу.
Эти аргументы создают флеш-рояль для американцев. И будут использоваться, думаю, для финализации давления. И в этот раз европейская группа поддержки Украины может не сработать для уравновешивания Трампа.
Украинский политик Виктор Балога
Это не первая буря в наших отношениях с США, но ее последствия для будущего нашей страны во многом зависят от нас самих. На самом деле нужно просто дождаться промежуточных выборов в США и начать с чистого письма, разделив все на "до" и "после", независимо от результата. И подготовку к новому этапу в отношениях с американцами нужно начинать прямо сейчас.
Поэтому меньше "измены" и эмоций, а больше холодного прагматизма, потому что ситуация сверхсложная и каждый ложный шаг может стоить нашей стране гораздо дороже, чем все ошибки сделанные в прошлом.
Украинский политик Вадим Новинский
Последние события (договоренности Трампа и Путина, провал переговоров украинской делегации в Майами, резкие заявления украинского руководства в адрес США и прочее) говорят о необходимости немедленного ухода Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной Раде.
Украинский парламент, в легитимности которого никто не сомневается, должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Российской Федерацией о завершении войны и об условиях мирного договора – без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых "партнеров".
Сегодня у настоящих патриотов страны должно быть понимание двух моментов. Первый: Зеленский никогда не согласится на завершение войны, и его пребывание во власти – это гарантия продолжения войны. Второй: продолжение войны обернется для Украины полной потерей государственности и катастрофой для ее населения.
Именно Зеленский, в адекватности и вменяемости которого существуют серьезные сомнения, является главным врагом Украины и ее народа.
На кону поставлено слишком многое. Народ ждет справедливости и решительности. Украина не может оставаться заложницей нездоровых амбиций и личных интересов человека, возомнившего себя Наполеоном.
‼ Украина в ЕС — правда или вымысел? - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
Вчера, 13:00
"Колония Украина" Европе больше не нужна. Украина говорит "Нет!" членству в ЕСУкраина отказалась от членства в ЕС! Так пишут сегодня европейские издания. Это действительно так. Но не надо удивляться
Политолог Виктор Небоженко
Трамп и Маск открыто угрожают огромной власти и богатству президента Украины Зенского. Где бурная защитная реакция украинского народа или хотя бы показное возмущение "слуг народа" и чиновников Офиса президента? Это значит, что от друзей-соратников из окружения Зеленого может потребоваться определиться с кем они - с Трампом или Зеленским.
Легче всего будет определиться "завхозу парламента" и главе внешней разведки Украины. У них большие сантименты к Трампу и экономические интересы в США. Руководству СБУ и ВСУ нужно срочно учить азы английского, раздражая Зеленского. У НАБУ есть свои заслуги перед Вашингтоном и опыт поездок за океан.
Но что делать остальным бизнесменам и политикам, чиновникам из Кабмина, журналистам, ботам, ведь ориентироваться в это тяжелое время придется между Трампом, Зеленский и Путиным, а не между властью и украинским народом. Ибо России и Америке Трампа перед окончанием войны нужны мощные рычаги для форматирования Украины в свою пользу.
Другое дело, что будущим "покровителям" Украины достанется не только полуразрушенная страна и некомпетентная власть, но и совершенная, неэффективная машина, пирамида элитной коррупции, которая может упасть и переварить любое количество денег.
Сейчас тихо, начиная с процесса определения будущего судьбы президента Зеленого, решается вопрос, кому после войны достанется разоренная Украина - США или Европе, или России (Китаю). От этого зависит их дальнейшая стратегия в отношении Украины в ближайшее время. Правда, есть еще украинский народ, но это очень трудный вопрос.
Украинский философ Серей Дацюк
Нами пожертвовали. США и Европа приговорили (осудили) Украину на заклание как жертву. Полезные Западу радикальные украинские патриоты убеждают украинцев, что надо всем смертельно ненавидеть Россию, всем воевать и умереть. То есть полезные украинские идиоты согласились быть жертвенными воинами смерти, потому что якобы выхода нет. Потому что здесь Путин вместе с Западом при пассивном участии Китая решили, кому жить, кому умирать, и кто мы такие, чтобы сопротивляться мировому решению.
Не верьте некропатриотам, не будьте жертвами. Смена президента в Украине ничего не даст, потому что радикальные патриоты держат его в заложниках. Возможного нового украинского президента радикальные патриоты либо снова возьмут в заложники, либо уничтожат. Не президент наша проблема. Наша проблема: машина тотального, радикального, массового с установкой на вечность ресентимента. Не разрушим эту машину, Украины не будет. Создайте республику в Украине, живую и перспективную.
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