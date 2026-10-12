https://ukraina.ru/20261012/zelenskiy--glavnyy-vrag-ukrainy-i-ee-naroda-k-chemu-privedet-ultimatum-trampa-1083756012.html

Зеленский – главный враг Украины и ее народа. К чему приведет ультиматум Трампа

Зеленский – главный враг Украины и ее народа. К чему приведет ультиматум Трампа - 12.10.2026 Украина.ру

Зеленский – главный враг Украины и ее народа. К чему приведет ультиматум Трампа

"Хватит делать вид, что Зеленский хороший союзник", - написал Алекс Брусевиц, советник Трампа по медиа. Этим можно охарактеризовать итоги встречи в Майами украинской делегации 10 октября, которые привезли на Украину дурные вести

2026-10-12T16:10

2026-10-12T16:10

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Фактически Трамп поставил Зеленскому ультиматум: прекратить обстреливать российские НПЗ в одностороннем порядке, так как энергетическая война влияет на рядового американского фермера, что перед выборами в Конгресс недопустимо для президента США. На этом фоне Трамп договорился с Путиным о поставках дизеля на внутренний рынок. Зеленский ожидаемо отверг предложение своего американского партнера и заявил, что США должны договариваться о поставках энергоносителей не с Россией, а с Украиной. Тем временем глава Белого дома грозит оставить Украину без поставок вооружения. В Киеве к этой перспективе отнеслись более чем серьезно. США имеют большое влияние на возможности украинской армии вести войну дальше - начиная от разведданных, спутников, заканчивая вооружением. Европейские союзники не смогут полностью заменить Америку. Поэтому на Украине пошли разговоры о том, что Зеленский недоговороспособный и должен покинуть свой пост. Как будет разворачиваться ситуация дальше - анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский политолог Руслан БортникОчень много спекуляций по поводу переговоров. Поэтому объясняю: 1. Никто не требует капитуляции Украины. Никто не сможет нас уничтожить. Такого рода заявления – это борьба с миром; 2. В результате грамотной реализации мирного соглашения мы можем сохранить Независимость и сильную армию, вступить в ЕС и получим деньги на восстановление (это все лежит в проектах документов). Не верите - посмотрите переговоры между Украиной и США в Майами: темы, заявленные проекты в документе; 3. У нас вероятно изменится парламент и президент; 4. Нам придется долго оплакивать своих погибших, возвращать живых и восстанавливать страну; 5. Продолжение войны – это прямой путь к исторической катастрофе для нашего народа и государства.Политолог Олег ПостернакСША угрожают заблокировать поставки оружия Украине из-за атак на российские НПЗ - Financial Times. У американцев есть, в принципе, пять весомых инструментов влияния на Украину и Зеленского: продажа тяжелого вооружения по программе PURL; разрешение на использование спутников Starlink; санкции и экономические ограничения; обмен разведданными между военными; сетка ангажированных грантовиков, лидеров мнений, политиков, блогеров для активации операций влияния, куда следует отнести и антикоррупционную группу. Эти аргументы создают флеш-рояль для американцев. И будут использоваться, думаю, для финализации давления. И в этот раз европейская группа поддержки Украины может не сработать для уравновешивания Трампа.Украинский политик Виктор БалогаЭто не первая буря в наших отношениях с США, но ее последствия для будущего нашей страны во многом зависят от нас самих. На самом деле нужно просто дождаться промежуточных выборов в США и начать с чистого письма, разделив все на "до" и "после", независимо от результата. И подготовку к новому этапу в отношениях с американцами нужно начинать прямо сейчас. Поэтому меньше "измены" и эмоций, а больше холодного прагматизма, потому что ситуация сверхсложная и каждый ложный шаг может стоить нашей стране гораздо дороже, чем все ошибки сделанные в прошлом.Украинский политик Вадим НовинскийПоследние события (договоренности Трампа и Путина, провал переговоров украинской делегации в Майами, резкие заявления украинского руководства в адрес США и прочее) говорят о необходимости немедленного ухода Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной Раде.Украинский парламент, в легитимности которого никто не сомневается, должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Российской Федерацией о завершении войны и об условиях мирного договора – без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых "партнеров". Сегодня у настоящих патриотов страны должно быть понимание двух моментов. Первый: Зеленский никогда не согласится на завершение войны, и его пребывание во власти – это гарантия продолжения войны. Второй: продолжение войны обернется для Украины полной потерей государственности и катастрофой для ее населения.Именно Зеленский, в адекватности и вменяемости которого существуют серьезные сомнения, является главным врагом Украины и ее народа. На кону поставлено слишком многое. Народ ждет справедливости и решительности. Украина не может оставаться заложницей нездоровых амбиций и личных интересов человека, возомнившего себя Наполеоном.Политолог Виктор НебоженкоТрамп и Маск открыто угрожают огромной власти и богатству президента Украины Зенского. Где бурная защитная реакция украинского народа или хотя бы показное возмущение "слуг народа" и чиновников Офиса президента? Это значит, что от друзей-соратников из окружения Зеленого может потребоваться определиться с кем они - с Трампом или Зеленским. Легче всего будет определиться "завхозу парламента" и главе внешней разведки Украины. У них большие сантименты к Трампу и экономические интересы в США. Руководству СБУ и ВСУ нужно срочно учить азы английского, раздражая Зеленского. У НАБУ есть свои заслуги перед Вашингтоном и опыт поездок за океан. Но что делать остальным бизнесменам и политикам, чиновникам из Кабмина, журналистам, ботам, ведь ориентироваться в это тяжелое время придется между Трампом, Зеленский и Путиным, а не между властью и украинским народом. Ибо России и Америке Трампа перед окончанием войны нужны мощные рычаги для форматирования Украины в свою пользу. Другое дело, что будущим "покровителям" Украины достанется не только полуразрушенная страна и некомпетентная власть, но и совершенная, неэффективная машина, пирамида элитной коррупции, которая может упасть и переварить любое количество денег. Сейчас тихо, начиная с процесса определения будущего судьбы президента Зеленого, решается вопрос, кому после войны достанется разоренная Украина - США или Европе, или России (Китаю). От этого зависит их дальнейшая стратегия в отношении Украины в ближайшее время. Правда, есть еще украинский народ, но это очень трудный вопрос.Украинский философ Серей ДацюкНами пожертвовали. США и Европа приговорили (осудили) Украину на заклание как жертву. Полезные Западу радикальные украинские патриоты убеждают украинцев, что надо всем смертельно ненавидеть Россию, всем воевать и умереть. То есть полезные украинские идиоты согласились быть жертвенными воинами смерти, потому что якобы выхода нет. Потому что здесь Путин вместе с Западом при пассивном участии Китая решили, кому жить, кому умирать, и кто мы такие, чтобы сопротивляться мировому решению. Не верьте некропатриотам, не будьте жертвами. Смена президента в Украине ничего не даст, потому что радикальные патриоты держат его в заложниках. Возможного нового украинского президента радикальные патриоты либо снова возьмут в заложники, либо уничтожат. Не президент наша проблема. Наша проблема: машина тотального, радикального, массового с установкой на вечность ресентимента. Не разрушим эту машину, Украины не будет. Создайте республику в Украине, живую и перспективную.

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эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин