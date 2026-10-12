https://ukraina.ru/20261012/peredyshku-zelenskiy-ne-zasluzhil-lavrov-postavil-tochku-v-voprose-peremiriya-1083758341.html

"Передышку Зеленский не заслужил": Лавров поставил точку в вопросе перемирия

"Передышку Зеленский не заслужил": Лавров поставил точку в вопросе перемирия - 12.10.2026 Украина.ру

"Передышку Зеленский не заслужил": Лавров поставил точку в вопросе перемирия

Глава киевского режима Владимир Зеленский не заслужил никакой передышки на поле боя. Об этом 12 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с ливанским коллегой Юсефом Ражжи, отвечая на вопрос о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Россией и Украиной

2026-10-12T14:41

2026-10-12T14:41

2026-10-12T14:41

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Накануне, 11 октября, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что с настоящего момента в войне между Россией и Украиной объявляется "энергетическое перемирие", и призвал обе стороны не нарушать его.По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Зеленский говорит о готовности провести выборы, если ему дадут два месяца собраться с силами, но за это время Европа накачает ВСУ новыми вооружениями для продолжения боевых действий. Лавров также отметил, что Москва не намерена в очередной раз покупаться на заверения и обещания киевского режима."Президент [РФ Владимир Путин] об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции. Они прекрасно всем известны, мы их никогда не меняли, в отличие от зигзагов и виляний Зеленского и его европейских хозяев", — добавил министр.Комментируя заявление Трампа о якобы достигнутом соглашении об энергетическом перемирии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что стороны продолжают контакты. Кремль проинформирует, когда будет что сказать на этот счет.Подробнее о предложении Трампа и реакции на него — в публикации Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США.

https://ukraina.ru/20261012/tramp-zayavil-o-soglasii-rossii-i-ukrainy-kreml-molchit-chto-izvestno-ob-energeticheskom-peremirii-1083756882.html

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новости, россия, украина, европа, сергей лавров, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, перемирие, будет ли перемирие