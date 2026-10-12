"Передышку Зеленский не заслужил": Лавров поставил точку в вопросе перемирия - 12.10.2026 Украина.ру
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"Передышку Зеленский не заслужил": Лавров поставил точку в вопросе перемирия
"Передышку Зеленский не заслужил": Лавров поставил точку в вопросе перемирия - 12.10.2026 Украина.ру
"Передышку Зеленский не заслужил": Лавров поставил точку в вопросе перемирия
Глава киевского режима Владимир Зеленский не заслужил никакой передышки на поле боя. Об этом 12 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с ливанским коллегой Юсефом Ражжи, отвечая на вопрос о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Россией и Украиной
2026-10-12T14:41
2026-10-12T14:41
новости
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европа
сергей лавров
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
перемирие
будет ли перемирие
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Накануне, 11 октября, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что с настоящего момента в войне между Россией и Украиной объявляется "энергетическое перемирие", и призвал обе стороны не нарушать его.По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Зеленский говорит о готовности провести выборы, если ему дадут два месяца собраться с силами, но за это время Европа накачает ВСУ новыми вооружениями для продолжения боевых действий. Лавров также отметил, что Москва не намерена в очередной раз покупаться на заверения и обещания киевского режима."Президент [РФ Владимир Путин] об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции. Они прекрасно всем известны, мы их никогда не меняли, в отличие от зигзагов и виляний Зеленского и его европейских хозяев", — добавил министр.Комментируя заявление Трампа о якобы достигнутом соглашении об энергетическом перемирии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что стороны продолжают контакты. Кремль проинформирует, когда будет что сказать на этот счет.Подробнее о предложении Трампа и реакции на него — в публикации Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США.
https://ukraina.ru/20261012/tramp-zayavil-o-soglasii-rossii-i-ukrainy-kreml-molchit-chto-izvestno-ob-energeticheskom-peremirii-1083756882.html
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новости, россия, украина, европа, сергей лавров, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, перемирие, будет ли перемирие
Новости, Россия, Украина, Европа, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, перемирие, будет ли перемирие

"Передышку Зеленский не заслужил": Лавров поставил точку в вопросе перемирия

14:41 12.10.2026
 
© REUTERS / Kylie Cooper Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН
 Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
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Глава киевского режима Владимир Зеленский не заслужил никакой передышки на поле боя. Об этом 12 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с ливанским коллегой Юсефом Ражжи, отвечая на вопрос о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Россией и Украиной
Накануне, 11 октября, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что с настоящего момента в войне между Россией и Украиной объявляется "энергетическое перемирие", и призвал обе стороны не нарушать его.
"Его деланное изумление по поводу заявления Трампа отражает только одно: ему очень хочется использовать любые слова, инициативы, идеи, которые попадают в публичное пространство, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке. Я не думаю, что передышку он заслужил", — подчеркнул Лавров.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Зеленский говорит о готовности провести выборы, если ему дадут два месяца собраться с силами, но за это время Европа накачает ВСУ новыми вооружениями для продолжения боевых действий. Лавров также отметил, что Москва не намерена в очередной раз покупаться на заверения и обещания киевского режима.
"Президент [РФ Владимир Путин] об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции. Они прекрасно всем известны, мы их никогда не меняли, в отличие от зигзагов и виляний Зеленского и его европейских хозяев", — добавил министр.
Комментируя заявление Трампа о якобы достигнутом соглашении об энергетическом перемирии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что стороны продолжают контакты. Кремль проинформирует, когда будет что сказать на этот счет.
вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
13:14
Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии"Кремль пока ничего не может сказать по теме "энергетического перемирия", контакты продолжаются. Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами
Подробнее о предложении Трампа и реакции на него — в публикации Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США.
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НовостиРоссияУкраинаЕвропаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы Украиныперемириебудет ли перемирие
 
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