"Добить лютой зимой": Бавырин спрогнозировал, как Россия закроет вопрос с Киевом - 12.10.2026 Украина.ру
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"Добить лютой зимой": Бавырин спрогнозировал, как Россия закроет вопрос с Киевом
"Добить лютой зимой": Бавырин спрогнозировал, как Россия закроет вопрос с Киевом - 12.10.2026 Украина.ру
"Добить лютой зимой": Бавырин спрогнозировал, как Россия закроет вопрос с Киевом
Главная задача России на ближайшие месяцы — планомерно уничтожать украинский тыл и окончательно подавить способность Киева к сопротивлению именно этой зимой, рассказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2026-10-12T14:50
2026-10-12T14:50
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По его словам, если киевскому режиму перекроют американские разведданные, это сделает зиму для Украины еще более лютой и страшной. При этом Россия полностью готова к любому развитию событий: рекордный оборонный бюджет страны в 220 миллиардов долларов позволяет уверенно вести действия и дальше. Однако лишить противника возможности сопротивляться именно в зимний период для Москвы было бы гораздо экономичнее.Бавырин подчеркнул, что разрушение тыловой инфраструктуры должно привести либо к победе на фронте к лету, либо к тому, что они сами сдадутся. Главным индикатором того, что российская стратегия работает, политолог назвал панические признания украинских чиновников.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Зеленский провоцирует Трампа на то, чтобы этой зимой он точно перекрыл Украине кислород на сайте Украина.ру.
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россия, киев, украина, владимир кличко, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, новости
Россия, Киев, Украина, Владимир Кличко, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, Новости

"Добить лютой зимой": Бавырин спрогнозировал, как Россия закроет вопрос с Киевом

14:50 12.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей МайшевВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Главная задача России на ближайшие месяцы — планомерно уничтожать украинский тыл и окончательно подавить способность Киева к сопротивлению именно этой зимой, рассказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
По его словам, если киевскому режиму перекроют американские разведданные, это сделает зиму для Украины еще более лютой и страшной.
При этом Россия полностью готова к любому развитию событий: рекордный оборонный бюджет страны в 220 миллиардов долларов позволяет уверенно вести действия и дальше. Однако лишить противника возможности сопротивляться именно в зимний период для Москвы было бы гораздо экономичнее.
Бавырин подчеркнул, что разрушение тыловой инфраструктуры должно привести либо к победе на фронте к лету, либо к тому, что они сами сдадутся.
Главным индикатором того, что российская стратегия работает, политолог назвал панические признания украинских чиновников.

"Как понять, что у нас это получается? Достаточно послушать жалобы Кличко: "Киев переходит на режим выживания", — резюмировал Бавырин.

Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Зеленский провоцирует Трампа на то, чтобы этой зимой он точно перекрыл Украине кислород на сайте Украина.ру.
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