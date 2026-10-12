https://ukraina.ru/20261012/kievskie-shkoly-mogut-pereyti-na-distantsionnoe-obuchenie-iz-za-otsutstviya-vody-1083761413.html

Киевские школы могут перейти на дистанционное обучение из-за отсутствия воды

Киевские школы могут перейти на дистанционное обучение из-за отсутствия воды - 12.10.2026 Украина.ру

Киевские школы могут перейти на дистанционное обучение из-за отсутствия воды

На фоне регулярных атак киевские школы вынуждены приспосабливаться не только к длительным тревогам, но и к их последствиям. Об этом 12 октября сообщило РБК-Украина со ссылкой на КГГА

2026-10-12T15:39

2026-10-12T15:39

2026-10-12T15:39

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Вопрос об организации обучения при длительных отключениях электроэнергии, перебоях с водоснабжением и других вызовах, вызванных войной, разъяснил Департамент образования и науки КГГА. Формат работы каждого заведения будет зависеть от конкретных условий. Очный формат возможен только при соблюдении санитарных требований. Решение каждое учебное заведение принимает индивидуально.При отключении света — при наличии технических возможностей — учебные заведения будут использовать альтернативные источники питания и освещения: генераторы, инверторы, зарядные станции."Если освещения недостаточно для выполнения письменных задач, учителя могут проводить уроки в устном формате до восстановления необходимых условий", — уточнили в КГГА.Если же школа не может обеспечить надлежащие условия для пребывания детей, учеников переводят на дистанционное обучение — до восстановления необходимых условий.Об энергетическом кризисе на Украине – в материале Киев на грани энергетической катастрофыО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.

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