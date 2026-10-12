https://ukraina.ru/20261012/unizhenie-radi-donatov-drug-zelenskogo-zarabatyvaet-na-nuzhdy-vsu-neobychnym-sposobom-1083755608.html
Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способом
Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способом - 12.10.2026 Украина.ру
Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способом
Игорь Ласточкин, юморист, известный по КВН и "Лиге смеха", а ныне служащий в рядах ВСУ, впервые за почти полгода появился в сети — и не с фронтовой сводкой, а с танцем в блиндаже. Взамен он попросил у подписчиков деньги
2026-10-12T12:32
2026-10-12T12:32
2026-10-12T12:32
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"Я вам танец, вы нам кидаете донат на пикап", — обратился к аудитории некогда популярный артист. Однако не все узнали его с первого взгляда: за время службы внешность комика заметно изменилась. На кадрах Ласточкин в военной форме и амуниции, с длинной поседевшей бородой. О мобилизации он сообщил в феврале 2025-го, служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", сейчас он командир взвода аэроразведки, ранее был пилотом FPV-дронов.Деньги на фронт на Украине собирают не впервые — и занимаются этим сами бойцы, с мольбой обращаясь к тем, кому повезло остаться в тылу. Государственное обеспечение, как заявляет сам Киев, "покрывает базовые потребности", а закупка всего остального ложится на плечи украинцев, которые "должны помогать своим воинам". В ход идут FPV-дроны, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, системы РЭБ, внедорожники, пикапы, квадроциклы, запчасти, топливо, наушники, аптечки, генераторы, бензопилы, лопаты и обогреватели. Причины просты: бюрократия не успевает за потребностями фронта, масштаб расходов колоссальный, а дроны и машины уничтожаются ежедневно. Однако военным ВСУ расслабляться рано. На днях стало известно, что командиры 58-й отдельной мотопехотной бригады на Харьковском направлении обвиняют солдат в пьянстве и вымогают у них деньги. Об этом сообщает телеграм-канал "Северный ветер", связанный с группировкой войск "Север". По данным канала, тех, кто отказывается платить, отправляют на штурмы. Обвинения в употреблении спиртного используются командирами как предлог для получения денег от подчинённых. Получается, что если Ласточкин просит донаты у подписчиков, то командиры 58-й бригады просто требуют деньги у своих же солдат. А куда эти деньги пойдут дальше — уже загадка.Таких, как Ласточкин, в рядах ВСУ не так уж и мало. Десятки украинских звёзд стали известны благодаря российскому зрителю и режиссёрам. Их лица, голоса, герои были родными в миллионах российских домов. Однако после февраля 2022-го маски были сброшены.Любимые киношные следователи и жулики, комики и телеведущие вступили в ряды украинской армии и направили оружие против тех, кому когда-то улыбались с экрана. Буквально в прошлом месяце собиравшего также донаты на "нужды ВСУ" стримера Некоглая задержали в Молдавии вместе со своей супругой во время масштабной антинаркотической операции. Подробнее об этом в публикации Оскорбившего русских солдат скандального блогера задержали за продажу наркотиков.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, вооруженные силы украины, всу, деньги, армия, звезды
Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способом
Игорь Ласточкин, юморист, известный по КВН и "Лиге смеха", а ныне служащий в рядах ВСУ, впервые за почти полгода появился в сети — и не с фронтовой сводкой, а с танцем в блиндаже. Взамен он попросил у подписчиков деньги
"Я вам танец, вы нам кидаете донат на пикап", — обратился к аудитории некогда популярный артист.
Однако не все узнали его с первого взгляда: за время службы внешность комика заметно изменилась. На кадрах Ласточкин в военной форме и амуниции, с длинной поседевшей бородой.
О мобилизации он сообщил в феврале 2025-го, служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", сейчас он командир взвода аэроразведки, ранее был пилотом FPV-дронов.
Деньги на фронт на Украине собирают не впервые — и занимаются этим сами бойцы, с мольбой обращаясь к тем, кому повезло остаться в тылу. Государственное обеспечение, как заявляет сам Киев, "покрывает базовые потребности", а закупка всего остального ложится на плечи украинцев, которые "должны помогать своим воинам".
В ход идут FPV-дроны, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, системы РЭБ, внедорожники, пикапы, квадроциклы, запчасти, топливо, наушники, аптечки, генераторы, бензопилы, лопаты и обогреватели. Причины просты: бюрократия не успевает за потребностями фронта, масштаб расходов колоссальный, а дроны и машины уничтожаются ежедневно.
Однако военным ВСУ расслабляться рано. На днях стало известно, что командиры 58-й отдельной мотопехотной бригады на Харьковском направлении обвиняют солдат в пьянстве и вымогают у них деньги. Об этом сообщает телеграм-канал "Северный ветер", связанный с группировкой войск "Север".
По данным канала, тех, кто отказывается платить, отправляют на штурмы. Обвинения в употреблении спиртного используются командирами как предлог для получения денег от подчинённых.
"Командиры с целью вымогательства денежных средств безосновательно обвиняют подчинённых в пьянстве, а в случае отказа платить — отправляют в "мясной штурм", — пишет "Северный ветер".
Получается, что если Ласточкин просит донаты у подписчиков, то командиры 58-й бригады просто требуют деньги у своих же солдат. А куда эти деньги пойдут дальше — уже загадка.
Таких, как Ласточкин, в рядах ВСУ не так уж и мало. Десятки украинских звёзд стали известны благодаря российскому зрителю и режиссёрам. Их лица, голоса, герои были родными в миллионах российских домов. Однако после февраля 2022-го маски были сброшены.
Любимые киношные следователи и жулики, комики и телеведущие вступили в ряды украинской армии и направили оружие против тех, кому когда-то улыбались с экрана.
Буквально в прошлом месяце собиравшего также донаты на "нужды ВСУ" стримера Некоглая задержали в Молдавии вместе со своей супругой во время масштабной антинаркотической операции. Подробнее об этом в публикации Оскорбившего русских солдат скандального блогера задержали за продажу наркотиков.