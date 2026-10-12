Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способом - 12.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261012/unizhenie-radi-donatov-drug-zelenskogo-zarabatyvaet-na-nuzhdy-vsu-neobychnym-sposobom-1083755608.html
Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способом
Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способом - 12.10.2026 Украина.ру
Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способом
Игорь Ласточкин, юморист, известный по КВН и "Лиге смеха", а ныне служащий в рядах ВСУ, впервые за почти полгода появился в сети — и не с фронтовой сводкой, а с танцем в блиндаже. Взамен он попросил у подписчиков деньги
2026-10-12T12:32
2026-10-12T12:32
новости
украина
киев
вооруженные силы украины
всу
деньги
армия
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/14/1061230842_0:0:620:349_1920x0_80_0_0_f896d1906619bd346bb94e3b764a9eab.jpg
"Я вам танец, вы нам кидаете донат на пикап", — обратился к аудитории некогда популярный артист. Однако не все узнали его с первого взгляда: за время службы внешность комика заметно изменилась. На кадрах Ласточкин в военной форме и амуниции, с длинной поседевшей бородой. О мобилизации он сообщил в феврале 2025-го, служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", сейчас он командир взвода аэроразведки, ранее был пилотом FPV-дронов.Деньги на фронт на Украине собирают не впервые — и занимаются этим сами бойцы, с мольбой обращаясь к тем, кому повезло остаться в тылу. Государственное обеспечение, как заявляет сам Киев, "покрывает базовые потребности", а закупка всего остального ложится на плечи украинцев, которые "должны помогать своим воинам". В ход идут FPV-дроны, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, системы РЭБ, внедорожники, пикапы, квадроциклы, запчасти, топливо, наушники, аптечки, генераторы, бензопилы, лопаты и обогреватели. Причины просты: бюрократия не успевает за потребностями фронта, масштаб расходов колоссальный, а дроны и машины уничтожаются ежедневно. Однако военным ВСУ расслабляться рано. На днях стало известно, что командиры 58-й отдельной мотопехотной бригады на Харьковском направлении обвиняют солдат в пьянстве и вымогают у них деньги. Об этом сообщает телеграм-канал "Северный ветер", связанный с группировкой войск "Север". По данным канала, тех, кто отказывается платить, отправляют на штурмы. Обвинения в употреблении спиртного используются командирами как предлог для получения денег от подчинённых. Получается, что если Ласточкин просит донаты у подписчиков, то командиры 58-й бригады просто требуют деньги у своих же солдат. А куда эти деньги пойдут дальше — уже загадка.Таких, как Ласточкин, в рядах ВСУ не так уж и мало. Десятки украинских звёзд стали известны благодаря российскому зрителю и режиссёрам. Их лица, голоса, герои были родными в миллионах российских домов. Однако после февраля 2022-го маски были сброшены.Любимые киношные следователи и жулики, комики и телеведущие вступили в ряды украинской армии и направили оружие против тех, кому когда-то улыбались с экрана. Буквально в прошлом месяце собиравшего также донаты на "нужды ВСУ" стримера Некоглая задержали в Молдавии вместе со своей супругой во время масштабной антинаркотической операции. Подробнее об этом в публикации Оскорбившего русских солдат скандального блогера задержали за продажу наркотиков.
украина
киев
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/14/1061230842_27:0:544:388_1920x0_80_0_0_90cc94128e8dd5aed508e0eab7df9164.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, вооруженные силы украины, всу, деньги, армия, звезды
Новости, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, деньги, Армия, звезды

Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способом

12:32 12.10.2026
 
© Фото : скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© Фото : скриншот видео
Читать в
ДзенTelegram
Игорь Ласточкин, юморист, известный по КВН и "Лиге смеха", а ныне служащий в рядах ВСУ, впервые за почти полгода появился в сети — и не с фронтовой сводкой, а с танцем в блиндаже. Взамен он попросил у подписчиков деньги
"Я вам танец, вы нам кидаете донат на пикап", — обратился к аудитории некогда популярный артист.
Однако не все узнали его с первого взгляда: за время службы внешность комика заметно изменилась. На кадрах Ласточкин в военной форме и амуниции, с длинной поседевшей бородой.
О мобилизации он сообщил в феврале 2025-го, служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", сейчас он командир взвода аэроразведки, ранее был пилотом FPV-дронов.
Деньги на фронт на Украине собирают не впервые — и занимаются этим сами бойцы, с мольбой обращаясь к тем, кому повезло остаться в тылу. Государственное обеспечение, как заявляет сам Киев, "покрывает базовые потребности", а закупка всего остального ложится на плечи украинцев, которые "должны помогать своим воинам".
В ход идут FPV-дроны, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, системы РЭБ, внедорожники, пикапы, квадроциклы, запчасти, топливо, наушники, аптечки, генераторы, бензопилы, лопаты и обогреватели. Причины просты: бюрократия не успевает за потребностями фронта, масштаб расходов колоссальный, а дроны и машины уничтожаются ежедневно.
Однако военным ВСУ расслабляться рано. На днях стало известно, что командиры 58-й отдельной мотопехотной бригады на Харьковском направлении обвиняют солдат в пьянстве и вымогают у них деньги. Об этом сообщает телеграм-канал "Северный ветер", связанный с группировкой войск "Север".
По данным канала, тех, кто отказывается платить, отправляют на штурмы. Обвинения в употреблении спиртного используются командирами как предлог для получения денег от подчинённых.

"Командиры с целью вымогательства денежных средств безосновательно обвиняют подчинённых в пьянстве, а в случае отказа платить — отправляют в "мясной штурм", — пишет "Северный ветер".

Получается, что если Ласточкин просит донаты у подписчиков, то командиры 58-й бригады просто требуют деньги у своих же солдат. А куда эти деньги пойдут дальше — уже загадка.
Таких, как Ласточкин, в рядах ВСУ не так уж и мало. Десятки украинских звёзд стали известны благодаря российскому зрителю и режиссёрам. Их лица, голоса, герои были родными в миллионах российских домов. Однако после февраля 2022-го маски были сброшены.
Любимые киношные следователи и жулики, комики и телеведущие вступили в ряды украинской армии и направили оружие против тех, кому когда-то улыбались с экрана.
Буквально в прошлом месяце собиравшего также донаты на "нужды ВСУ" стримера Некоглая задержали в Молдавии вместе со своей супругой во время масштабной антинаркотической операции. Подробнее об этом в публикации Оскорбившего русских солдат скандального блогера задержали за продажу наркотиков.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныВСУденьгиАрмиязвезды
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:25Мобилизационная удавка: Киев сокращает брони даже для оборонных предприятий
13:14Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии"
13:11Вода по расписанию: на Украине предупредили о новых ограничениях
13:03Зеленский пошел наперекор Трампу и выставил Белому дому свои условия
12:32Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способом
12:03Politico: ЕС готовит санкции против российского производства ракет
11:47"Ты за США или за Украину?": как Киев стал предметом спора на американском телевидении
11:46Киселев про Кашпировского: его сеансы стали анестезией от того невыносимого, куда мы зарулили
11:40Украина на грани: $29,5 млрд не дошли до Киева из-за невыполнения требований Запада
11:21США противоречат своим же санкциям: Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией
10:52Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США
10:36"Остается надеяться на чудо": Киев рискует остаться без тепла, воды и работающей канализации
09:41Зеленский рискует окончательно порвать с Трампом и оставить Украину без оружия — Bloomberg
09:03Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября
08:59Новые российские БПЛА вынуждают ВСУ бросать в бой дефицитные F-16 - The Guardian
08:08"На Украине концлагерь во главе с Зеленским": Володин обратился к авторам мирных инициатив
08:01"Танец с саблями" Дональда Трампа, игры Зеленского и бегство крыс. Украина на минувшей неделе
08:00"Спираль": космический истребитель МиГ-105
07:26"Вредит американцам": советник Трампа призвал осадить Зеленского
07:23"Оружие — нет, венгры Закарпатья — да": Мадьяр готов разговаривать с Зеленским
Лента новостейМолния