Прикрываясь "гибридными атаками" России: в НАТО призвали Европу наращивать поддержку Киева
13:57 12.10.2026 (обновлено: 14:38 12.10.2026)
© REUTERS / Aleksandra Szmigiel
© REUTERS / Aleksandra Szmigiel
Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал европейские страны усилить поддержку Украины, в очередной раз сославшись на некие "гибридные атаки" со стороны России. Об этом 12 октября он заявил в интервью агентству Bloomberg.
По словам Гринкевича, Москва якобы пытается "сломить волю" союзников Киева. В ответ на это главком альянса рекомендовал Европе последовать примеру Дании и Германии, которые, по его утверждению, лишь нарастили помощь Украине. Подобные шаги он назвал "адекватными ответными мерами".
При этом Гринкевич был вынужден признать, что в Европе растет популярность политических сил, выступающих против поддержки Украины.
"Думаю, им очень быстро станет очевидно, что правильно делать и почему это необходимо для их собственной национальной безопасности", — заявил главком НАТО, фактически дав понять, что сомнения европейцев будут проигнорированы.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" подчеркивал, что Россия не нападает на другие страны и не отнимает чужие территории. По словам главы государства, Москва лишь отвечает на решения, принимаемые в отношении России, и не предпринимает иных действий.
09:03Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октябряПосле бурного конца прошедшей недели, освещавшегося в многочисленных публикациях субботы и воскресенья, утро понедельника вызывает ощущение некоторого затишья перед бурей. Когда важные слова уже сказаны, некоторые участники действия выдыхают и берут паузу. А главное действующее лицо — Армия России — продолжает боевую работу невзирая ни на что
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия никому не угрожает — планов конфликта с Европой нет.
Подписывайся на