https://ukraina.ru/20261012/prikryvayas-gibridnymi-atakami-rossii-v-nato-prizvali-evropu-naraschivat-podderzhku-kieva-1083757428.html

Прикрываясь "гибридными атаками" России: в НАТО призвали Европу наращивать поддержку Киева

Прикрываясь "гибридными атаками" России: в НАТО призвали Европу наращивать поддержку Киева - 12.10.2026 Украина.ру

Прикрываясь "гибридными атаками" России: в НАТО призвали Европу наращивать поддержку Киева

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал европейские страны усилить поддержку Украины, в очередной раз сославшись на некие "гибридные атаки" со стороны России. Об этом 12 октября он заявил в интервью агентству Bloomberg.

2026-10-12T13:57

2026-10-12T13:57

2026-10-12T14:38

новости

россия

европа

украина

владимир путин

bloomberg

валдай

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0c/1083758707_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d96471a68c770055ff11579448b1cea4.jpg

По словам Гринкевича, Москва якобы пытается "сломить волю" союзников Киева. В ответ на это главком альянса рекомендовал Европе последовать примеру Дании и Германии, которые, по его утверждению, лишь нарастили помощь Украине. Подобные шаги он назвал "адекватными ответными мерами".При этом Гринкевич был вынужден признать, что в Европе растет популярность политических сил, выступающих против поддержки Украины. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" подчеркивал, что Россия не нападает на другие страны и не отнимает чужие территории. По словам главы государства, Москва лишь отвечает на решения, принимаемые в отношении России, и не предпринимает иных действий.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия никому не угрожает — планов конфликта с Европой нет.

https://ukraina.ru/20261012/zatishe-pered-burey-khronika-sobytiy-na-utro-11-oktyabrya-1083751125.html

россия

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, украина, владимир путин, bloomberg, валдай, нато