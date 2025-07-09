https://ukraina.ru/20250709/u-baku-net-prochnykh-garantiy-ischenko-o-tom-kak-azerbaydzhan-pytaetsya-ispolzovat-zapad-protiv-rossii-1064892616.html

"У Баку нет прочных гарантий": Ищенко о том, как Азербайджан пытается использовать Запад против России

"У Баку нет прочных гарантий": Ищенко о том, как Азербайджан пытается использовать Запад против России - 09.07.2025 Украина.ру

"У Баку нет прочных гарантий": Ищенко о том, как Азербайджан пытается использовать Запад против России

Баку ищет поддержку у западных стран, но не готов стать их марионеткой — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-09T04:30

2025-07-09T04:30

2025-07-09T04:30

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Азербайджан, в отличие от Украины, не предлагает Западу роль хозяина. "Он сам пытается использовать Запад как прокси", — отметил эксперт.Однако у Баку нет прочных гарантий: армянская диаспора влияет на политику ЕС и США. "Западники Алиева не отвергают, но и в объятия не заключают", — пояснил Ищенко.При этом Азербайджан продолжает балансировать между различными центрами силы. "Он рассчитывает на региональную нестабильность, чтобы сохранить абсолютный суверенитет", — добавил политолог.Стратегия Азербайджана — баланс между игроками, но исторически Кавказ подчинялся одной из империй. "Это вопрос времени, а не принципа", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.О том, почему Азербайджан пошел на резкую конфронтацию с Россией — в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250701/aleksandr-dyukov-vlasti-azerbaydzhana-vstali-na-zaschitu-chlenov-opg-no-u-rossii-est-zakonnyy-otvet-1064530664.html

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