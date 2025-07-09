"У Баку нет прочных гарантий": Ищенко о том, как Азербайджан пытается использовать Запад против России - 09.07.2025 Украина.ру
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"У Баку нет прочных гарантий": Ищенко о том, как Азербайджан пытается использовать Запад против России
"У Баку нет прочных гарантий": Ищенко о том, как Азербайджан пытается использовать Запад против России - 09.07.2025 Украина.ру
"У Баку нет прочных гарантий": Ищенко о том, как Азербайджан пытается использовать Запад против России
Баку ищет поддержку у западных стран, но не готов стать их марионеткой — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-09T04:30
2025-07-09T04:30
новости
азербайджан
баку
запад
ростислав ищенко
армения
международные отношения
геополитика
кавказ
ес
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Азербайджан, в отличие от Украины, не предлагает Западу роль хозяина. "Он сам пытается использовать Запад как прокси", — отметил эксперт.Однако у Баку нет прочных гарантий: армянская диаспора влияет на политику ЕС и США. "Западники Алиева не отвергают, но и в объятия не заключают", — пояснил Ищенко.При этом Азербайджан продолжает балансировать между различными центрами силы. "Он рассчитывает на региональную нестабильность, чтобы сохранить абсолютный суверенитет", — добавил политолог.Стратегия Азербайджана — баланс между игроками, но исторически Кавказ подчинялся одной из империй. "Это вопрос времени, а не принципа", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.О том, почему Азербайджан пошел на резкую конфронтацию с Россией — в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250701/aleksandr-dyukov-vlasti-azerbaydzhana-vstali-na-zaschitu-chlenov-opg-no-u-rossii-est-zakonnyy-otvet-1064530664.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, азербайджан, баку, запад, ростислав ищенко, армения, международные отношения, геополитика, кавказ, ес, сша, главные новости, поддержка
Новости, Азербайджан, Баку, Запад, Ростислав Ищенко, Армения, международные отношения, геополитика, Кавказ, ЕС, США, Главные новости, поддержка

"У Баку нет прочных гарантий": Ищенко о том, как Азербайджан пытается использовать Запад против России

04:30 09.07.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенный парад в Баку
Военный парад в Баку - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Баку ищет поддержку у западных стран, но не готов стать их марионеткой — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Азербайджан, в отличие от Украины, не предлагает Западу роль хозяина. "Он сам пытается использовать Запад как прокси", — отметил эксперт.
Однако у Баку нет прочных гарантий: армянская диаспора влияет на политику ЕС и США. "Западники Алиева не отвергают, но и в объятия не заключают", — пояснил Ищенко.
При этом Азербайджан продолжает балансировать между различными центрами силы. "Он рассчитывает на региональную нестабильность, чтобы сохранить абсолютный суверенитет", — добавил политолог.
Стратегия Азербайджана — баланс между игроками, но исторически Кавказ подчинялся одной из империй. "Это вопрос времени, а не принципа", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
О том, почему Азербайджан пошел на резкую конфронтацию с Россией — в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.
Александр Дюков интервью - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
1 июля, 19:30
Александр Дюков: Власти Азербайджана встали на защиту членов ОПГ, но у России есть законный ответАзербайджанские власти вполне осознанно переформатируют свое отношение к России. Пока у нас еще существует мифология о том, что Азербайджан остается нашим стратегическим союзником, но вектор развития абсолютно понятен любому непредвзятому наблюдателю.
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