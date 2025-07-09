"У Баку нет прочных гарантий": Ищенко о том, как Азербайджан пытается использовать Запад против России
Баку ищет поддержку у западных стран, но не готов стать их марионеткой — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Азербайджан, в отличие от Украины, не предлагает Западу роль хозяина. "Он сам пытается использовать Запад как прокси", — отметил эксперт.
Однако у Баку нет прочных гарантий: армянская диаспора влияет на политику ЕС и США. "Западники Алиева не отвергают, но и в объятия не заключают", — пояснил Ищенко.
При этом Азербайджан продолжает балансировать между различными центрами силы. "Он рассчитывает на региональную нестабильность, чтобы сохранить абсолютный суверенитет", — добавил политолог.
Стратегия Азербайджана — баланс между игроками, но исторически Кавказ подчинялся одной из империй. "Это вопрос времени, а не принципа", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
О том, почему Азербайджан пошел на резкую конфронтацию с Россией — в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.
1 июля, 19:30Александр Дюков: Власти Азербайджана встали на защиту членов ОПГ, но у России есть законный ответАзербайджанские власти вполне осознанно переформатируют свое отношение к России. Пока у нас еще существует мифология о том, что Азербайджан остается нашим стратегическим союзником, но вектор развития абсолютно понятен любому непредвзятому наблюдателю.
Подписывайся на