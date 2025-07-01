https://ukraina.ru/20250701/nedruzhestvennyy-azerbaydzhan-s-chego-vse-nachalos-i-k-chemu-privedet-1064515267.html

Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет

Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет - 01.07.2025 Украина.ру

Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет

Азербайджан продолжает серию эскалационных шагов в отношении РФ. В понедельник, 30 июня, в Баку были задержаны главред глава Spuntik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов

2025-07-01T13:20

2025-07-01T13:20

2025-07-01T13:20

эксклюзив

азербайджан

россия

баку

ильхам алиев

владимир путин

николай валуев

мид

sputnik

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Катастрофа рейса Баку-ГрозныйОбострение российско-азербайджанских отношений началось после катастрофы Embraer E190 "Азербайджанских авиалиний" в районе казахстанского города Актау 25 декабря прошлого года. Погибли 38 человек, еще 29 были ранены.Лайнер в тот день осуществлял рейс Баку-Грозный. На подлете к столице Чечни борт развернулся и отправился в обратную сторону, однако не долетел и рухнул на территории Казахстана. По версии Азербайджана, причиной катастрофы стало "внешнее физическое и техническое воздействие".СМИ сообщали, что в тот день над Грозным и другими городами Северного Кавказа работало ПВО, отражавшее атаку украинских беспилотников."Мы также знаем, что наш самолет был поставлен в негодное состояние радиоэлектронной борьбой. Это первое повреждение самолета. В то же время хвостовая часть самолета также была сильно повреждена огнем с земли", - заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев.Он потребовал от Москвы признать факт непреднамеренного сбития самолета, наказания виновных и выплаты компенсации пострадавшим и родственникам погибших.Спустя три дня после катастрофы по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым."Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорилось в сообщении Кремля.Черные ящики разбившегося самолета по решению Азербайджана были направлены на расшифровку в Бразилию (там был произведен Embraer). В середине января глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что содержимое бортовых самописцев "дало немало интересной информации", которая "по большому счету" не подтверждает сведения, озвученные в СМИ.Закрытие Русского дома в БакуВ феврале в азербайджанской столице свою деятельность приостановил Русский дом.Формальной причиной закрытия Русского дома стало отсутствие у него юридического лица. Российское стороне была направлена соответствующая нота и предписание освободить здание, в котором располагалось представительство, в течение полутора месяцев."Мы сожалеем в этой связи. Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов", - прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ранее неоднократно предлагала Баку по дипломатическим каналам решить все юридические вопросы, касающиеся Русского дома, и выразила надежду, что этот вопрос будет решен в положительном ключе.Депутат Госдумы Николай Валуев в своем телеграм-канале раскритиковал закрытие Русского дома и призвал обратить внимание на азербайджанскую диаспору в РФ."Эти диаспоры не про культурный обмен. Скорее про деньги. И очень большие. Крайне необходимые не только в России, но и на исторической Родине. И далеко не всегда деньги легальные, как бы так аккуратно выразиться. Не пришло ли время присмотреться к ним ещё внимательнее. К диаспорам, конечно", - заявил он.Эти слова российского парламентария были расценены Азербайджаном как оскорбительные и угрожающие, из-за чего Валуев стал в этой республике персоной нон-грата.На комментарий российского депутата ответил парламентарий из Азербайджана Азер Бадамов. Он назвал Валуева "редким экспонатом тупиковой ветви эволюции, в своем развитии застрявшим где-то между неандертальцем и хомо сапиенс".В первых числах мая Бадамов направлялся в Астрахань, но был депортирован на родину. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, поводом к этому стали антироссийские и русофобские высказывания депутата.Через несколько дней стало известно, что президент Азербайджана Алиев не будет присутствовать в Москве на торжествах в честь 80-летия Победы. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, что запланированный визит был отменен из-за того, что азербайджанский президент решил участвовать в памятных мероприятиях, посвященных его отцу Гейдару Алиеву.Задержания в ЕкатеринбургеВ конце июня в Екатеринбурге российские правоохранительные органы задержали полсотни человек, состоявших в преступной группе, которой инкриминируются убийства и покушения на убийство, совершенные в 2001, 2010 и 2011 гг.Речь идет об убийстве выходцев из Азербайджана торговца Юниса Пашаева, покушение на бизнесмена Фехруза Ширинова, а также убийстве владельца овощебазы Икрама Гаджиева. По информации местного издания E1, эти эпизоды являлись частью криминальных разборок внутри азербайджанской диаспоры на Урале."Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц", - сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.Источник РИА Новости также сообщил, что следствие считает данную "этническую преступную группу" причастной к массовому отравлению некачественным алкоголем в 2021 году, в результате чего в регионе тогда погибли 40 человек.Во время задержания погибли два человека – Зиеддин и Гусейн Сафаровы. Согласно официальной информации, один из них умер от острой сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.Азербайджанские СМИ распространили комментарии тех, кого отпустили после задержания, они утверждали, что их якобы били в СИЗО.МИД Азербайджана резко отреагировал на эти события, несмотря на то что скончавшиеся были гражданами России. Там потребовали наказать "причастных к насилию" и "зверскому убийству" и выразили "решительный протест". Во внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный в делах посольства РФ Петр Волковых.Затем азербайджанская делегация отменила свой визит в РФ на заседание двусторонней межпарламентской комиссии. Причина - "показательные, целенаправленные и внесудебные убийства и насилие в отношении азербайджанцев на этнической почве", которые будто бы имели место в России. Утверждалось, что такие случаи якобы стали "регулярными".В тот же день стало известно об отмене всех российских культурных мероприятий в Азербайджане, а на местном ТВ вышел ряд сюжетов с резкими выпадами в адрес России и ее лидера.Правоохранительные органы Азербайджана 1 июля завели уголовное дело по факту "убийства" братьев Сафаровых. Утверждается, что представители азербайджанской стороны провели собственную экспертизу и нашли на их телах множественные травмы.Атака на Sputnik АзербайджанВ понедельник, 30 июня, правоохранительные органы Азербайджана сообщили о проведении специальной операции в редакции местного филиала российского агентства Sputnik, которое является часть медиагруппы "Россия сегодня".В результате были задержаны двое сотрудников СМИ – глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Их вывели из здания с заломанными руками в сопровождении правоохранителей и посадили в спецтранспорт.Сообщается, что российские журналисты якобы являются "сотрудниками ФСБ", которые работали в Sputnik под прикрытием."Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения. Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился Путин, "среднее звено гуляет само по себе". Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают", - прокомментировал гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, подчеркнув, что претензий со стороны Баку к журналисткой работе SputnikАзербайджан не было и нет.МИД РФ назвал задержание российских журналистов незаконным, а действия Азербайджана были расценены как недружеские. В этой связи в ведомство был вызван посол республики в РФ Рахман Мустафаев.Неблагоприятный раскладИздание Украина.ру собрало мнение экспертов на эту тему.Как полагает историк Павел Данилин, России в этой ситуации стоило бы "показать зубы", а не "молча сглатывать" от Алиева."В конце концов, именно Азербайджан больше заинтересован в наших товарах, а не мы в его. Коридор Север-Юг? А он точно нужен нам в стране - враждебно настроенной к России? Показать зубы - уничтожив известные азербайджанские ОПГ, массово проверив на соответствие фитостандартам бакинских огурчиков и томатов, отправив на родину азербайджанских мигрантов. Так, чтобы было понятно, что Россия все видит и не прощает", - заявил он.По мнению политолога Вадима Трухачева, происходящее между Москвой и Баку – лишь повод для Азербайджана к разрыву с Россией в поисках расположения Запада."Предположу, что в Азербайджане готовы даже к тому, что Россия введёт визы. Русофобия в стране сильна, запрос на неё огромный. "Плюшки" от Запада должны перевесить даже возможные потери от "Садовода", овощебаз и рынков в России. При всём том, что за "Садовод", "Фудсити", рынки и овощебазы в России Азербайджан будет цепляться до последнего даже на государственном уровне", - прокомментировал эксперт.Отношения России и Азербайджана стремительно деградируют, заявил публицист Алексей Пилько."Алиев в ходе двух карабахских войн (в 2020 и 2023 годах) добился того, чего хотел и перестал зависеть от Москвы, сделав приоритетом своей внешней политики стратегический союз с Турцией и партнерство с Израилем. Россия в итоге оказалась в уникальной ситуации, когда ее отношения с Азербайджаном плохие, а с Арменией - тоже сложные", - рассказал он.В Закавказье же теперь сложился неблагоприятный расклад: никаким российским союзником и партнером Ильхам Алиев теперь не будет до конца своего правления (или до резкого ослабления Турции на международной арене), резюмировал Пилько.Подробнее о задержании российских журналистов в Баку - в материале издания Украина.ру Азербайджан пошел по пути Украины.

https://ukraina.ru/20231213/1052015393.html

https://ukraina.ru/20231208/1051852757.html

азербайджан

россия

баку

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, азербайджан, россия, баку, ильхам алиев, владимир путин, николай валуев, мид, sputnik