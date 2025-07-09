https://ukraina.ru/20250709/roman-nasonov-tochechnye-udary-rossii-po-npz-suschestvenno-oslozhnyayut-snabzhenie-ukrainskoy-armii-1064871752.html

Роман Насонов: Точечные удары России по НПЗ существенно осложняют снабжение украинской армии

Роман Насонов: Точечные удары России по НПЗ существенно осложняют снабжение украинской армии - 09.07.2025 Украина.ру

Роман Насонов: Точечные удары России по НПЗ существенно осложняют снабжение украинской армии

Точечные удары по нефтеперерабатывающим заводам существенно осложняют снабжение украинской армии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-07-09T05:00

2025-07-09T05:00

2025-07-09T05:00

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ракетный удар

логистика

украинская армия

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По словам Насонова, эти объекты имели стратегическое значение для обеспечения украинской армии специализированными нефтепродуктами. Их уничтожение создало серьёзные проблемы с топливным снабжением войск."Когда мы уничтожили несколько вагонов с маслами, некоторые технологические вещи для противника серьезно усложнились, — пояснил полковник запаса. — Скажем, вы можете заправить танк, но без масла его двигатель работать не будет".Насонов обратил внимание на особенности западной техники: "А натовская техника в этом плане весьма капризная. Это как гоночная машина, вокруг которой носятся куча персонала".Эксперт подчеркнул, что такие удары по логистической инфраструктуре оказывают долгосрочное воздействие на боеспособность ВСУ, постепенно снижая их мобильность и оперативные возможности.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на Сумском направлении СВО: "Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250708/ukraintsy-rady-udaram-rf-po-lyudolovam-ukrainskie-eksperty-i-politiki-obsuzhdayut-pytki-i-terror-v-ttsk-1064820431.html

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