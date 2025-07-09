Роман Насонов: Точечные удары России по НПЗ существенно осложняют снабжение украинской армии - 09.07.2025 Украина.ру
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Роман Насонов: Точечные удары России по НПЗ существенно осложняют снабжение украинской армии
Роман Насонов: Точечные удары России по НПЗ существенно осложняют снабжение украинской армии - 09.07.2025 Украина.ру
Роман Насонов: Точечные удары России по НПЗ существенно осложняют снабжение украинской армии
Точечные удары по нефтеперерабатывающим заводам существенно осложняют снабжение украинской армии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-07-09T05:00
2025-07-09T05:00
новости
россия
сумы
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
украина.ру
нпз
ракетный удар
логистика
украинская армия
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По словам Насонова, эти объекты имели стратегическое значение для обеспечения украинской армии специализированными нефтепродуктами. Их уничтожение создало серьёзные проблемы с топливным снабжением войск."Когда мы уничтожили несколько вагонов с маслами, некоторые технологические вещи для противника серьезно усложнились, — пояснил полковник запаса. — Скажем, вы можете заправить танк, но без масла его двигатель работать не будет".Насонов обратил внимание на особенности западной техники: "А натовская техника в этом плане весьма капризная. Это как гоночная машина, вокруг которой носятся куча персонала".Эксперт подчеркнул, что такие удары по логистической инфраструктуре оказывают долгосрочное воздействие на боеспособность ВСУ, постепенно снижая их мобильность и оперативные возможности.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на Сумском направлении СВО: "Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250708/ukraintsy-rady-udaram-rf-po-lyudolovam-ukrainskie-eksperty-i-politiki-obsuzhdayut-pytki-i-terror-v-ttsk-1064820431.html
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новости, россия, сумы, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, нпз, ракетный удар, логистика, украинская армия, снабжение, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, главные новости, война на украине
Новости, Россия, Сумы, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НПЗ, ракетный удар, логистика, украинская армия, снабжение, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Главные новости, война на Украине

Роман Насонов: Точечные удары России по НПЗ существенно осложняют снабжение украинской армии

05:00 09.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Киевской области
Пожар на нефтебазе в Киевской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Алексей Вовк
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Точечные удары по нефтеперерабатывающим заводам существенно осложняют снабжение украинской армии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"Мы вычислили два конкретных НПЗ — Кременчугский и Дрогобычский, которые активно работали в интересах ВСУ, используя определенный сорт нефти, — заявил эксперт. — Другие заводы ее перерабатывать не могут".
По словам Насонова, эти объекты имели стратегическое значение для обеспечения украинской армии специализированными нефтепродуктами. Их уничтожение создало серьёзные проблемы с топливным снабжением войск.
"Когда мы уничтожили несколько вагонов с маслами, некоторые технологические вещи для противника серьезно усложнились, — пояснил полковник запаса. — Скажем, вы можете заправить танк, но без масла его двигатель работать не будет".
Насонов обратил внимание на особенности западной техники: "А натовская техника в этом плане весьма капризная. Это как гоночная машина, вокруг которой носятся куча персонала".
Эксперт подчеркнул, что такие удары по логистической инфраструктуре оказывают долгосрочное воздействие на боеспособность ВСУ, постепенно снижая их мобильность и оперативные возможности.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на Сумском направлении СВО: "Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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Заголовок открываемого материала
05:20"Для достижения целей СВО России надо брать под контроль всю Украину" — Онуфриенко
05:00Роман Насонов: Точечные удары России по НПЗ существенно осложняют снабжение украинской армии
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