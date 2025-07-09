Роман Насонов: Точечные удары России по НПЗ существенно осложняют снабжение украинской армии
Точечные удары по нефтеперерабатывающим заводам существенно осложняют снабжение украинской армии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"Мы вычислили два конкретных НПЗ — Кременчугский и Дрогобычский, которые активно работали в интересах ВСУ, используя определенный сорт нефти, — заявил эксперт. — Другие заводы ее перерабатывать не могут".
По словам Насонова, эти объекты имели стратегическое значение для обеспечения украинской армии специализированными нефтепродуктами. Их уничтожение создало серьёзные проблемы с топливным снабжением войск.
"Когда мы уничтожили несколько вагонов с маслами, некоторые технологические вещи для противника серьезно усложнились, — пояснил полковник запаса. — Скажем, вы можете заправить танк, но без масла его двигатель работать не будет".
Насонов обратил внимание на особенности западной техники: "А натовская техника в этом плане весьма капризная. Это как гоночная машина, вокруг которой носятся куча персонала".
Эксперт подчеркнул, что такие удары по логистической инфраструктуре оказывают долгосрочное воздействие на боеспособность ВСУ, постепенно снижая их мобильность и оперативные возможности.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на Сумском направлении СВО: "Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр" на сайте Украина.ру.
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