"Военкомы боятся ездить в своих бусиках": Насонов рассказал про последствия удара по ТЦК в Полтаве - 08.07.2025 Украина.ру
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"Военкомы боятся ездить в своих бусиках": Насонов рассказал про последствия удара по ТЦК в Полтаве
"Военкомы боятся ездить в своих бусиках": Насонов рассказал про последствия удара по ТЦК в Полтаве - 08.07.2025 Украина.ру
"Военкомы боятся ездить в своих бусиках": Насонов рассказал про последствия удара по ТЦК в Полтаве
Точный удар по зданию ТЦК в Полтаве вызвал серьезные последствия для системы мобилизации ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-07-08T05:45
2025-07-08T05:45
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"Большинство украинцев под этой новостью поставили лайки, — отметил эксперт. — Они понимают, что киевский режим творит беззаконие, а такие удары разрушают коррупционную систему призыва".Насонов подробно описал последствия атаки: "Для самих ТЦК это серьезная проблема — огромное количество документов уничтожено. Военкомы теперь боятся ездить на работу в своих бусиках, понимая, что стали законными целями".Эксперт привел пример коррупции в системе призыва: "Украина арестовала руководителя ТЦК, который стал миллионером на взятках — купил квартиры себе и теще, хранил крупные суммы наличными. Это показывает масштабы коррупции".Особое внимание Насонов уделил изменению настроений населения: "Наша агентурная разведка фиксирует, что у украинцев постепенно восстанавливается нормальное отношение к России. Это доказывает, что мы бьем по военным объектам, а не по мирным жителям"."Чем дальше продвигается фронт, тем больше будет вскрываться таких коррупционных схем, — добавил эксперт. — Украинцы начинают видеть истинное лицо своего режима"."Эти удары не только разрушают систему мобилизации, но и подрывают доверие населения к власти", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Также на тему вооружения Европы — в статье Алексея Туманова "Секретный список вооружения для Киева обнажил проблемы ОПК Германии" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250707/tekhnicheskaya-peresmenka-nedoprezident-ukrainy-stremitsya-zanovo-ponravitsya-v-vashingtone-1064825907.html
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"Военкомы боятся ездить в своих бусиках": Насонов рассказал про последствия удара по ТЦК в Полтаве

05:45 08.07.2025
 
© Фото : Запорожская областная военная администрация
- РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Запорожская областная военная администрация
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Точный удар по зданию ТЦК в Полтаве вызвал серьезные последствия для системы мобилизации ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"Большинство украинцев под этой новостью поставили лайки, — отметил эксперт. — Они понимают, что киевский режим творит беззаконие, а такие удары разрушают коррупционную систему призыва".
Насонов подробно описал последствия атаки: "Для самих ТЦК это серьезная проблема — огромное количество документов уничтожено. Военкомы теперь боятся ездить на работу в своих бусиках, понимая, что стали законными целями".
Эксперт привел пример коррупции в системе призыва: "Украина арестовала руководителя ТЦК, который стал миллионером на взятках — купил квартиры себе и теще, хранил крупные суммы наличными. Это показывает масштабы коррупции".
Особое внимание Насонов уделил изменению настроений населения: "Наша агентурная разведка фиксирует, что у украинцев постепенно восстанавливается нормальное отношение к России. Это доказывает, что мы бьем по военным объектам, а не по мирным жителям".
"Чем дальше продвигается фронт, тем больше будет вскрываться таких коррупционных схем, — добавил эксперт. — Украинцы начинают видеть истинное лицо своего режима".
"Эти удары не только разрушают систему мобилизации, но и подрывают доверие населения к власти", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Также на тему вооружения Европы — в статье Алексея Туманова "Секретный список вооружения для Киева обнажил проблемы ОПК Германии" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Вчера, 17:56
Техническая пересменка. Недопрезидент Украины стремится заново понравиться в ВашингтонеАмериканское информагентство Bloomberg удивило сообщением: якобы просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский в прошлую пятницу, пообщавшись с президентом США Дональдом Трампом, решил сменить посла в этой стране.
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