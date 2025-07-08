https://ukraina.ru/20250708/voenkomy-boyatsya-ezdit-v-svoikh-busikakh-nasonov-rasskazal-pro-posledstviya-udara-po-ttsk-v-poltave-1064846168.html

"Военкомы боятся ездить в своих бусиках": Насонов рассказал про последствия удара по ТЦК в Полтаве

"Военкомы боятся ездить в своих бусиках": Насонов рассказал про последствия удара по ТЦК в Полтаве - 08.07.2025 Украина.ру

"Военкомы боятся ездить в своих бусиках": Насонов рассказал про последствия удара по ТЦК в Полтаве

Точный удар по зданию ТЦК в Полтаве вызвал серьезные последствия для системы мобилизации ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-07-08T05:45

2025-07-08T05:45

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"Большинство украинцев под этой новостью поставили лайки, — отметил эксперт. — Они понимают, что киевский режим творит беззаконие, а такие удары разрушают коррупционную систему призыва".Насонов подробно описал последствия атаки: "Для самих ТЦК это серьезная проблема — огромное количество документов уничтожено. Военкомы теперь боятся ездить на работу в своих бусиках, понимая, что стали законными целями".Эксперт привел пример коррупции в системе призыва: "Украина арестовала руководителя ТЦК, который стал миллионером на взятках — купил квартиры себе и теще, хранил крупные суммы наличными. Это показывает масштабы коррупции".Особое внимание Насонов уделил изменению настроений населения: "Наша агентурная разведка фиксирует, что у украинцев постепенно восстанавливается нормальное отношение к России. Это доказывает, что мы бьем по военным объектам, а не по мирным жителям"."Чем дальше продвигается фронт, тем больше будет вскрываться таких коррупционных схем, — добавил эксперт. — Украинцы начинают видеть истинное лицо своего режима"."Эти удары не только разрушают систему мобилизации, но и подрывают доверие населения к власти", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Также на тему вооружения Европы — в статье Алексея Туманова "Секретный список вооружения для Киева обнажил проблемы ОПК Германии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250707/tekhnicheskaya-peresmenka-nedoprezident-ukrainy-stremitsya-zanovo-ponravitsya-v-vashingtone-1064825907.html

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