https://ukraina.ru/20260523/predotvraschenie-krupnogo-terakta-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-23-maya-1079336519.html

Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 мая

Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 мая - 23.05.2026 Украина.ру

Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 мая

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт в Белгородской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-05-23T13:00

2026-05-23T13:00

2026-05-23T13:00

эксклюзив

хроники

россия

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Федеральная служба безопасности России сообщила о том, что в Белгородской области сорвали крупный теракт, запланированный Киевом."Федеральной службой безопасности пресечена попытка совершения террористического акта в Белгородской области с участием завербованной украинскими спецслужбами местной жительницы", — заявили в спецслужбе.Как рассказали в ФСБ, женщина под влиянием мошенников перевела крупную сумму на "безопасный счёт". Затем с ней связались неизвестные под видом сотрудников российских правоохранительных органов. Они убедили её принять участие в мероприятиях по задержанию преступников, чтобы вернуть деньги.Россиянка должна была забрать бомбу из тайника и отнести в людное место — там украинские спецслужбы планировали взорвать её вместе с женщиной. Однако она проявила бдительность и обратилась к силовикам — в итоге преступление предотвратили. Сейчас идет розыск его организаторов и их пособников.В ФСБ напомнили, что силовики и сотрудники госструктур никогда не звонят через мессенджеры, не запрашивают коды из СМС и дистанционно не просят людей участвовать в оперативно-разыскных мероприятиях.Обстрелы и налётыУтром 23 мая Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В период с 20:00 по московскому времени 22 мая до 07:00 по московскому времени 23 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 348 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."С 07:00 до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской и Рязанской областей", – заявила пресс-служба министерства.Утром 23 мая глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о том, что количество жертв террористической атаки Вооружённых сил Украины на Старобельск."Спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске. К несчастью, надежды не оправдались – число жертв возросло до 10. Общее количество пострадавших – 48 человек. Ещё остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются", – написал Пасечник в своём телеграм-канале в 09:21.Он также отметил, что в пункте временного размещения продолжают работать психологи и медики, родителям оказывается необходимая поддержка."Вокруг общей беды объединились все. К помощи подключились волонтеры, общественники и неравнодушные жители республики. Конечно, это страшные часы ожидания... Это общая боль нашей республики, это общая боль всей страны. Приношу глубокие соболезнования родителям и близким погибших детей", – подытожил Пасечник.Позднее он опубликовал списки погибших."Установили имена студентов, которые погибли и пострадали в результате целенаправленной, планомерной террористической атаки киевской хунты на колледж в Старобельске. Сообщаю их данные. По состоянию на полдень 23 мая, 11 жертв этого чудовищного преступления погибли: 8 девушек и 3 парня. Ранения различной степени тяжести получили 41 человек. Местонахождение ещё 10 девушек неизвестно", – заявил Пасечник.Официальные списки будут постоянно обновляться в канале Администрации главы ЛНР."Регион и вся страна живут судьбами этих людей и болью их семей. Большое спасибо всем, кто выражает сочувствие, переживание и поддержку – Старобельску очень важно чувствовать, что с ним вся Россия. Благодарю спасателей и врачей, которые уже больше суток без остановки помогают пострадавшим. Убийц и тех, кто их покрывает, не простим. За лицемерие и циничные высказывания западных стран о нашей трагедии им обязательно воздастся", – подчеркнул глава ЛНР.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 7 вооружённых атак на территорию этого региона России: 4 на донецком и по 1 на волновахском, володарском и докучаевском направлениях, выпустив в общей сложности 21 боеприпас.Поступили сведения о ранении 8 гражданских лиц в т.ч. ребёнка. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 21 мая в Макеевке. Огнём ВСУ были повреждены 12 жилых домостроений, легковые автомобили и 4 объекта гражданской инфраструктуры.Кроме того, Штаб обороны ДНР сообщил о том, что за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 8 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 23 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 3; Каховка — 4; Солонцы — 2; Новая Каховка — 7; Алёшки — 5; Пролетарка — 2", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Корсунка, Пролетарка и Новая Маячка.Утром 23 мая Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом сбит один беспилотник. Без последствий. В Белгородском округе по посёлкам Майский, Октябрьский, Разумное, сёлам Бессоновка, Нечаевка, Нижний Ольшанец, Новая Нелидовка, Отрадное и Ясные Зори нанесены удары 17 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты. В селе Ясные Зори от детонации дрона на территории предприятия ранен мирный житель. Мужчина отпущен на амбулаторное лечение", – отмечалось в сводке.В посёлке Разумное повреждён полуприцеп грузового автомобиля, в селе Нечаевка — частное домовладение, в селе Ясные Зори — КамАЗ. Сегодня ночью при детонации дрона в посёлке Октябрьский повреждены забор частного дома и 2 машины."В Борисовском округе посёлок Борисовка и хутор Красиво атакованы 4 беспилотниками, один из которых сбит. В районе хутора Красиво в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали трое мужчин. Все продолжают лечение амбулаторно. Транспорт повреждён", – указывалось в сводке.В Валуйском округе по городу Валуйки, сёлам Борки, Долгое, Казинка, Казначеевка, Посохово и Старая Симоновка произведены атаки 9 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты, также 2 раза сброшены взрывные устройства с БПЛА. В селе Казинка огнём уничтожена машина.В Волоконовском округе по сёлам Коновалово и Погромец совершены атаки 2 беспилотников. В селе Погромец огнём уничтожена машина и повреждён частный дом, в селе Коновалово повреждено частное домовладение."В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Хотмыжск, сёлам Антоновка, Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Пороз, Санково и Смородино выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников, 7 из которых сбиты и подавлены. В городе Грайворон повреждены 2 автомобиля и соцобъект, в селе Глотово — частный дом, в селе Смородино — социальный объект, в селе Головчино — грузовой автомобиль и хозпостройка, в селе Санково — автомобиль. Рано утром в Грайвороне от удара дрона повреждены автомобиль и частный дом", – гласила сводка.В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, Степное, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Надежевка и Теребрено в ходе 4 обстрелов выпущено 20 боеприпасов, 2 раза сброшены взрывные устройства с БПЛА, а также произведены атаки 28 беспилотников, 12 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга повреждены автобус и социальный объект, в районе села Илек-Пеньковка — инфраструктурный объект на территории предприятия, кровля одного из корпусов и автомобиль.В Ракитянском округе сёла Бобрава и Илек-Кошары атакованы 4 беспилотниками, 2 из которых сбиты. Над Старооскольским округом сбит БПЛА самолётного типа. Во всех случаях обошлось без последствий.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Безлюдовка, Вознесеновка, Доброе, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Ржавец произведены атаки 23 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены."В городе Шебекино при атаке дрона на грузовой автомобиль ранен мужчина. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. Машина повреждена. В селе Нежеголь от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю пострадал водитель. Мужчине оказана помощь в городской больнице №2 г. Белгорода, лечение продолжит амбулаторно. Транспорт повреждён", – отмечалось в сводке.В Шебекино некоторые торговые модули сгорели, другие получили повреждения, а также повреждены автомобиль и забор частного дома, в посёлке Маслова Пристань — автомобиль УАЗ, прицеп грузовой машины и надворная постройка, на участке автодороги Нежеголь — Доброе — автомобиль. Сегодня ночью в селе Безлюдовка от детонации БПЛА повреждён частный дом."В Яковлевском округе в районе хутора Жданов в результате удара беспилотника по ГАЗели двое мужчин получили ранения. Один из них в тяжёлом состоянии госпитализирован в областную клиническую больницу. Второй мужчина продолжает получать медицинскую помощь амбулаторно. Транспорт повреждён", – гласила сводка.Утром 23 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух летевших на столицу Россию БПЛА."ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал Собянин в своём телеграм-канале в 09:59.Украина продолжает атаки на регионы России.О происходящем на Украине – в статье Владимира Скачко "Уздечка для Зеленского. Как на Украине из клоуна делают английскую королеву на минималках".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, белгородская область, сергей собянин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, фсб, минобороны