https://ukraina.ru/20250707/sekretnyy-spisok-vooruzheniya-dlya-kieva-obnazhil-problemy-opk-germanii-1064823696.html

Секретный список вооружения для Киева обнажил проблемы ОПК Германии

Секретный список вооружения для Киева обнажил проблемы ОПК Германии - 07.07.2025 Украина.ру

Секретный список вооружения для Киева обнажил проблемы ОПК Германии

Несмотря на заявленные масштабные поставки, реальные возможности ФРГ оказались крайне ограничены: нехватка комплектующих, лицензий и кадров привела к срыву обязательств. Конфликты вокруг контрактов, задержки и сокращение объемов показывают, что промышленность не справляется с нагрузкой, а политика засекречивания лишь маскирует эти провалы.

2025-07-07T17:17

2025-07-07T17:17

2025-07-07T17:18

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Секретный список запрашиваемого украинскими властями от правительства ФРГ вооружения опубликовали журналисты немецкого издания Bild. Документ отражает якобы реальные потребности ВСУ на миллиарды евро.Военные поставки Берлина на Украину засекречены. До сих пор обе стороны соблюдали условия конфиденциальности. Немецкие власти объясняли неразглашение тем, что таким образом они якобы держат Москву в неведении. Критики - что это делается для того, чтобы не оправдываться перед общественностью за прекращение или приостановку поставок. Но что-то вдруг пошло не так, и немецкие журналисты опубликовали так называемый секретный список запросов Киева.ПВОТехникаРЭБДля убедительности списку придали некий ареол таинственности. Журналисты обратились в Минобороны ФРГ, а там отказались давать комментарии на эту тему "в связи с новой политикой федерального правительства по поддержке Украины".Проверить достоверность этой информации кажется невозможным. Однако отдельные позиции вызывают вопросы и недоумение, причем и в немецком, и украинском обществе. Вокруг некоторых якобы "хотелок" Киева из этого списка уже вспыхивали скандалы.Например, в прошлом году Германия, как выяснили журналисты, из обещанных 400 MRAP поставила Украине только 26 машин. Изначально немецкие власти заявляли о намерениях поставить всю партию с января по декабрь 2024 года. Кроме этого, тогда же Киеву были обещаны 4 комплекса Iris-T.Первые публичные жалобы на проблемы с поставками начались в апреле. Тогда 400 броневиков из списка превратились в 200, а потом и вовсе в 100. И вот эту сотню Германия не могла передать Украине, потому что сначала автомобили надо было собрать, а не было из чего. По данным СМИ 100 MRAP обошлись бы Берлину в 315 млн долларов США из бюджета ФРГ.Поставки сократили из-за того, что детали для этой техники производят в США. В Германии броневики должна была собирать фирма Flensburger Fahrzeugbau GmbH, но у нее не оказалось необходимой лицензии на экспорт, а также сертификации элементов для замены оригинальных запчастей. В общем, немцам удалось "слепить из того, что было" только 6,5% обещанного.Проблемы в немецком ОПК отдаляют планы по блиц-милитаризации Украины. Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) - известная немецкая компания, которая производит гусеничную технику для Бундесвера с 1963 года. Компанией руководит бывший директор по маркетингу крупнейшего концерна Rheinmetall Дитер Ханел. Он вышел на пенсию в 2007 году, сейчас ему 80 лет. И по его словам, предприятие начнет испытывать кадровый голод, если спрос на высокотехнологичную продукцию продолжит расти."За последние десять лет уровень занятости в сфере оборонных технологий вырос более чем на 100 процентов. В какой-то момент мы достигнем точки, когда будет очень сложно продолжать набирать квалифицированный персонал в этой высокотехнологичной области", - сказал он в марте 2025 года в интервью журналистам NDR из самого северного региона Германии - земли Шлезвиг-Гольштейн.А в ближайших планах FFG - строительство нового, третьего по счету танкового завода в городе Хандевит у границы с Данией. Стройка начнется в 2026 году, в 2027 году завод может начать выпускать продукцию.FFG поставляет на Украину восстановленные и отремонтированные основные боевые танки Leopard 1 A5, инженерные машины Dachs, мостоукладчики Biber. Также на заводе производят броневики WiSENT 2 на базе шасси Leopard 2, машины разминирования WiSENT 1, бронированные эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2.В 2024 году ФРГ смогла поставить Украине, по данным немецкого правительства, только одну машину Bergepanzer 2 и четыре WiSENT 1. В опубликованном немцами якобы списке речь идет о запросе на "двадцать-тридацть" единиц WiSENT 1, что превышает по сути годовые возможности немецкого ОПК в шесть-семь раз.В конце июня 2025 года представители FFG пожаловались в Бундестаг на закупочную политику Бундесвера. Армия заказала 23 БРЭМ, безо всякого конкурса контракт на сотни миллионов евро получил Rheinmetall. Благодаря этому публичному скандалу мы знаем, что:То есть, в настоящее время на поставку "20-30" БРЭМ немецкому предприятию FFG понадобится практически полвека. Будет ли государство Украина существовать через 50 лет - никто не знает.ВыводыПубликация так называемого секретного списка вооружений, запрошенного Украиной у Германии, не только обнажила реальные проблемы немецкого оборонно-промышленного комплекса, но и продемонстрировала глубокие системные кризисы в европейской военной поддержке Киева. Оказалось, что даже одна из самых развитых экономик ЕС не способна выполнить свои обещания в полном объеме из-за нехватки производственных мощностей, кадров, лицензий и зависимости от иностранных поставщиков. История с броневиками MRAP, которые Германия смогла поставить лишь в мизерном количестве, а также скандалы вокруг контрактов на БРЭМ и другие виды техники показывают, что немецкий ОПК работает на пределе возможностей.При этом засекречивание данных о поставках, вероятно, служит не столько военной тайной, сколько прикрытием для правительства, чтобы избежать критики за срывы сроков и невыполненные обязательства. Вопросы вызывает и адекватность запросов Киева: некоторые позиции (например, десятки инженерных машин WiSENT) превышают текущие производственные возможности Германии в разы, что делает их выполнение нереальным в обозримой перспективе. Если, конечно, такие запросы вообще были.Ситуация усугубляется внутренней конкуренцией в немецком ОПК, где крупные игроки вроде Rheinmetall вытесняют меньшие компании, несмотря на менее выгодные условия контрактов. Нехватка квалифицированных кадров ставит под сомнение возможность резкого наращивания выпуска вооружений в будущем.Таким образом, публикация списка стала не утечкой, а симптомом более глубоких проблем: Германия (и ЕС в целом) оказалась не готова к долгосрочному обеспечению Украины оружием в заявленных масштабах. Или, если не симптомом, то вбросом, сделанным немецкими журналистами для чего-то другого, но не Украины.

https://ukraina.ru/20230616/1047235987.html

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