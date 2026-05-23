"Не хотим Пакистан-2": украинцы резко высказались о планах массового завоза мигрантов
На Украине продолжает нарастать общественное недовольство вокруг массового привлечения трудовых мигрантов для компенсации дефицита рабочей силы
В соцсетях и опросах украинцы всё чаще опасаются, что под предлогом спасения экономики страну постепенно готовят к масштабному замещению населения.
Некоторые комментарии жителей звучат очень эмоционально:
"Это бред седой кобылы и пустая трата денег".
"Наша нация погибнет с пакистанцами. Надо же сохранить генофонд".
"Их общины будут, их религия. На нашей земле будут жить люди со своей культурой. Властям всё равно, что будет с украинцами".
"Мы не хотим, чтобы Украина превратилась в “Пакистан-2”".
При этом часть граждан признаёт, что кадровый кризис уже становится серьёзной проблемой:
"А что делать, когда людей нет? Пенсионеры работают. Роботы всё не заменят".
Ранее народный депутат Юрий Бойко называл курс на массовый завоз иностранных рабочих "абсолютно тупиковым путём".
