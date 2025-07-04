Третий штурм Севастополя – "Лов осетра" фельдмаршала Манштейна
09:00 04.07.2025 (обновлено: 09:01 04.07.2025)
К концу декабря 1942 года завершился второй штурм Севастополя – немцы потеснили Красную Армию, нанесли ей существенные потери, но прорвать оборону не смогли. Обе стороны стали готовится к новым боям
Учтя ошибки декабрьских боев 1941 года, командующий 11-й армией генерал-полковник Эрих фон Манштейн решил накопить более значительные силы для очередного штурма – операции "Лов осетра".
Зная, что оборона Севастополя на суше опирается на систему артиллерийских батарей и фортов, немцы особенно усилили свою артиллерию. Если в декабрьских боях 1941 года были задействованы 193 орудия калибром 100-мм и выше, то к началу июня 1942 года их число перевалило за 300. Сюда входили 175 150-мм гаубиц, 15 280-мм, 29 210-мм мортир, 16 305-мм гаубиц, гигантские 600-мм самоходные мортиры "Карл" и самое крупное орудие Германии – 800-мм "Дора", один снаряд которой весил 7 тонн. Были накоплены громадные запасы снарядов – например к 305-мм орудиям – 3 719 шт., к 100-мм орудиям К-18 – 38 046 шт. (16 б/к). В контрбатарейной борьбе главная роль отводилась 100-мм и 150-мм орудиям.
Бронетанковый парк 11-й армии включал более 60 самоходок StuG III. Кроме того Севастополь готовилась штурмовать 223-я рота трофейных танков, у которой имелись в т.ч. 4 КВ, 3 Т-34 и 4 огнемётных танка на базе французских тяжёлых B-2, 204-й танковый полк 22-й танковой дивизии (25 машин), около 50 телеуправляемых танкеток "Боргвард" и "Голиаф". Поддержку наземного штурма обеспечивали более 800 самолетов.
По состоянию на 31 мая немецкие армейские части и соединения насчитывали 231 891 военнослужащего, а румынские – около 92 000. Соединения 11-й армии были объединены в два армейских корпуса: LIV-й (22-я, 24-я, 50-я и 132-я пехотные дивизии, 41 лёгкая и 56 тяжелых артбатарей, 18 батарей реактивной артиллерии) и XXX-й (28-я лпд, 72-я и 170-я пехотные дивизии, 25 легких и 25 тяжелых артбатарей).
В составе LIV корпуса были сформированы 8 штурмовых батальонов, каждый из которых насчитывал до 400 чел., 10-12 огнеметов, 3000 кг взрывчатки, 2200 ручных и 500 дымовых гранат.
31 октября 2024, 08:00ИсторияОборона Севастополя: черноморский гвоздь в крышку гроба "Барбароссы"30 октября 1941 года неожиданно для советского командования началась оборона Севастополя: одно из самых трагичных и кровавых, и при этом одно из самых героических событий Великой Отечественной войны. Она стала одной из причин провала немецкого Drang nach Osten, который через полгода после падения города превратился "драп на вестен"
В отличие от немцев у Севастопольского оборонительного района (СОР) дела с боеприпасами обстояли значительно хуже. Его командование во главе с вице-адмиралом Филиппом Сергеевичем Октябрьским не смогло накопить достаточно снарядов и резервов, не озаботилось планами эвакуации гарнизона и гражданского населения, не построило новые укрепления. Оно недооценило силы противника, особенно его артиллерию.
На 6 июня СОР насчитывал 106 625 человек (по другим данным 118 890 чел.), включая почти 12 000 морской пехоты. На их вооружении состояли 638 орудий и 1 770 минометов, 12 реактивных установок М-8, 47 танков (преимущественно легких Т-26 и лишь один Т-34), 116 самолетов.
СОР имел лишь 61 76-мм дивизионное орудие разных типов (30 083 снаряда), что было явно недостаточно для борьбы с десятками САУ противника. Хуже всего обстояли дела с боеприпасами к крупнокалиберной артиллерии – для 80 122-мм орудий имелось менее 11 000 снарядов, а для 50 152-мм – менее 10 000. Почти все 107-мм орудия нуждались в замене стволов. За март-май 1942 года в Севастополь были доставлены 7 339 тонн боеприпасов и 15 194 тонны жидкого топлива.
600-мм самоходная мортира Karl Gerät 040 (собственное имя - "Один") в районе Бреста, 1941 год
600-мм самоходная мортира Karl Gerät 040 (собственное имя - "Один") в районе Бреста, 1941 год
2-6 июня немцы наносили по позициям советских войск мощные артиллерийские и авиационные удары. За эти дни артиллеристы 11-й армии выпустили 42 595 снарядов (2 449 тонн боеприпасов). Пик пришелся на 6 июня, когда израсходовали 637 тонн, включая 16 снарядов "Доры", 18 "Карла", 163 305-мм снарядов. Пилоты VIII авиакорпуса за 5 дней сбросили на советские позиции 1800 тонн бомб. 7 июня началась операция "Лов осетра".
Первые дни штурма не принесли немцам успеха – продвижение пехоты составило всего несколько километров, и она понесла большие потери. Наибольший урон наносили минометный огонь, действия снайперов, удары артиллерии и мины. "Дора" показала свою полную непригодность, не сумев попасть в цели. В период с 8 по 12 июня шли бои на истощение. Немецкая авиация наносила удары по путям сообщения и морским коммуникациям советских войск, стало очень сложно доставлять боеприпасы.
Обе стороны несли ощутимые потери, но если немцы имели резерв для их возмещения, то Красная Армия – нет. 172-я сд была настолько обескровлена, что её свели в один полк. Советские контратаки не давали результатов.
Морские поставки не перекрывали нужд фронта. До 12 июня на кораблях и подлодках в город доставили всего 887 т. боеприпасов, 452 т. продовольствия, 200 т. бензина. 14 июня немецкая авиация потопила транспорт "Грузия" – на дно ушло более 500 т. боеприпасов. Если за первые 5 дней штурма прибыли только 5 000 пополнения, то на фронте за это время выбыли свыше 10 000.
Немецкая авиация активно бомбила сам Севастополь, который был охвачен пожарами. Самые известные её победы в этот период: 10 июня у Сухарной балки Севастополя были потоплены санитарный транспорт "Абхазия" – бомба попала в кормовую часть, и эсминец "Свободный", в него попали сразу 9 бомб.
Но самое страшное – советское командование ошибочно полагало, что LIV армейский корпус наносит отвлекающий удар, и поэтому не укрепило III и IV сектора.
11-13 июня части 22-й пехотной дивизии, при поддержке артиллерии, авиации, САУ штурмовали 365-ю зенитную батарею. Немцы на своих картах обозначали её, как форт "Сталин". Гарнизоном батареи командовал недавно назначенный на неё старший лейтенант Иван Семёнович Пьянзин. В критический момент, когда немцы внезапной атакой прорвались на позиции батареи, лейтенант вызвал огонь на себя, и погиб. Пьянзина нашли только в 1944 году, опознали по неуставным парусиновым туфлям. Посмертно он был награжден Звездой Героя.
Разрушенная башня 30-й береговой батареи. Севастополь
Но больше всего с севера от города немцам мешала 30-я бронебашенная береговая батарея 305-мм орудий майора Георгия Александровича Александера (на немецких картах форт "Максим Горький 1"). Батарею засыпали бомбами и снарядами – земля вокруг неё походила на лунный ландшафт. По батарее стреляла "Дора", но ни разу не попала. Эффективнее оказались 600-мм "Карлы", стрелявшие из-за гребня в районе современного аэродрома Бельбек. В результате попаданий из 4-х орудий продолжали стрелять только два – по одному на башню.
Последними холостыми полузарядами, раскалённые форсы которых били на 100-120 метров, комендоры испепелили штурмовавших батарею немецких сапёров. Следующие 9 дней немцы пытались выбить артиллеристов из подземных бетонированных укрытий с помощью бензина, взрывчатки, отравляющих газов и дымовых шашек. Один раз гарнизон устроил им встречный взрыв, и искалечил и уничтожил ещё с десяток сапёров. Когда немцы всё же ворвались внутрь, их встретили три последних живых защитника батареи, вооруженные ножом, топором и сапёрной лопаткой.
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Майор Александер в этих боях не участвовал. Способные передвигаться бойцы прорыли подземный ход, и вместе с ними майор попытался уйти к партизанам. Однако местные жители из крымских татар его выдали, и группу схватили. Майора пытали и затем расстреляли.
17 июня на северной стороне немцы захватили ряд опорных пунктов и высот. На следующий день командование СОР попыталось исправить ситуацию, но немцы контратаками восстановили положение.
Положение защитников Севастополя ухудшалось с каждым часом. Начался "снарядный голод". Легендарная плавучая батарея "Не тронь меня" не смогла 19 июня отразить последний для неё 450-й налет немецкой авиации. В батарею попала одна из тяжелых бомб из пикировщика Ju.87 – из строя выбыла половина экипажа. С начала своей боевой службы (с августа 1941 года) батарея сбила более 20 самолетов противника.
Командующий Черноморский флотом адмирал Филипп Октябрьский (фото 1942-1943 года)
19 июня южнее мыса Фиолент итальянские торпедные катера атаковали транспорт "Белосток", который забрал из Севастополя 500 раненых и 200 гражданских. Судно затонуло, удалось спасти всего 79 членов команды, несколько гражданских и 79 раненых. 26 июня немцы потопили подлодку С-32, которая перевозила 32 т. бензина и боеприпасы. В результате атаки до 50 немецких самолетов, тяжелые повреждения получил лидер эсминцев "Ташкент", на который сбросили около 300 бомб. Он вывез свыше 2100 человек (в том числе писателя Евгения Петрова), а также уцелевшие части полотна панорамы "Оборона Севастополя 1854-55 гг.". Это был последний надводный корабль, который смог вырваться из Севастополя.
22 июня части немецкой 24-й пехотной дивизии прорвались на позиции старинного "Северного форта", сборным гарнизоном которого командовал старший лейтенант Александр Николаевич Пехтин.
К 26 июня немцы смогли подавить советскую оборону и в Сухарной балке, загнав советских бойцов в штольни. Еще одним тяжелым ударом для СОР стало форсирования немцами Северной бухты – с помощью более чем 50 штурмовых лодок – были переброшены подразделения 22-й и 24-й пехотных дивизий.
31 октября 2018, 12:52Севастополь может быть только русским или вообще не быть77 лет назад, 30 октября 1941 года началась оборона Севастополя от немецко-румынских войск под общим командованием генерала пехоты Эриха фон Манштейна. К концу осады Манштейн стал генерал-фельдмаршалом: свои высшие звания и награды он получил именно за кампанию в Крыму и взятие Севастополя
"Посыпалась" советская оборона и на участке наступления ХХХ корпуса, у Сапун-горы.
29 июня последний раз с Херсонесского аэродрома на штурмовку вражеских позиций вылетели 2 Ил-2 и 3 И-16. В этот же день Як-1 лейтенанта Николая Ефимовича Лавицкого (45-й истребительный авиаполк) сбил Ju-87. Всего же за время обороны Севастополя воздушный ас сбил до 4 самолетов противника. Вечером 30 июня последние 17 исправных самолетов покинули Херсонесский аэродром и перебазировались в Анапу.
30 июня положение защитников Севастополя стало критическим. Вице-адмирал Октябрьский отправил телеграммы наркому ВМФ Николаю Герасимовичу Кузнецову и командующему Северо-Кавказским фронтом маршалу Семёну Михайловичу Будённому с просьбой об эвакуации.
В ночь на 1 июля 13 самолетов ПС-84 доставили защитникам Севастополя 23,6 тонны боеприпасов, 1,2 тонны продовольствия. Назад они вылетели с ценным грузом и пассажирами, в т.ч. с вице-адмиралом Октябрьским. Руководящий состав СОР, Приморской армии и города (180 человек) вывезли с пирса в Голубой бухте у 35-й бронебашенной береговой батареи ("близнеца" 30-й) подлодки Щ-209 и Л-23. До 10 июля разными транспортными средствами эвакуировали более 1700 защитников Севастополя. Бойцы СОР стали уничтожать склады.
Гибель эсминца "Свободный", Севастополь, 1942 год
После эвакуации Петрова и Октябрьского, командование СОР перешло к командиру 109-й сд генерал-майору Петру Георгиевичу Новикову. В городе шли уличные бои. Тот, кто не был готов погибнуть, пытался выйти в открытое море на плотах, лодках и подручных плавсредствах, и там попадал под удары немецкой авиации и торпедных катеров. Часть людей подобрали советские сторожевые катера. Другие же продолжали до последнего сражаться с врагом.
2 июля на рубеже Казачьей Бухты отражали атаки последние 4 танка из состава 81-го отдельного танкового батальона. 3 июля свой последний бой принял уцелевший танк 125-го танкового батальона с последними 15-ю снарядами. С танкистами дрался их комбат, майор Фёдор Александрович Чистобаев. В тот же день пропал без вести известный снайпер, Герой Советского Союза старшина Ной Петрович Адамия, на счету которого было более 200 побед.
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1 июля на берегу Стрелецкой бухты приняла свой последний бой батарея № 14 старшего лейтенанта Григория Исаковича Халифа. Когда у орудий закончились боеприпасы, артиллеристы бросились на врага со стрелковым оружием и почти все погибли. До последнего сражались 18-я и 35-я батареи. 4 июля на мыс Херсонес при поддержке танков ворвалась немецкая пехота, что считается днём окончания обороны Севастополя. Но по немецким данным, сопротивление разрозненных групп советских войск продолжалось до 9 июля. В этот день генерал Новиков пытался эвакуироваться на катере МО-112, но его атаковали 5 торпедных катеров. Генерал пленили, он погиб в августе 1944 года в концлагере Флоссенбюрг.
Последний штурм Севастополя обошёлся немцам дорого. Они потеряли 27 412 человек (из них 4 264 убитыми и 1 522 пропавших без вести), румыны – 8 454 (1 597 убитыми и 277 без вести), 78 орудий. Были потеряны от 32 до 64 самолетов, израсходовано громадное количество боеприпасов: 8,4 млн. патронов, 100 000 81-мм мин, 559 686 105-мм снарядов, 33 567 100-мм, 24 590 210-мм и 6 074 305-мм, 16 629 150-мм реактивных боеприпасов и много прочего. После интенсивной стрельбы многие орудия нуждались в замене стволов.
Кроме артиллерии, громадную роль в штурме Севастополя сыграло Люфтваффе – пилоты VIII авиакорпуса совершили 23 751 боевой вылет, сбросили 20 529 т бомб, записали на свой счет 611 автомашин, 10 танков, 20 бункеров, 38 орудий, 140 самолетов, 10 кораблей и подлодку.
Памятник В.И. Ленину в Севастополе, 1942 год
Поскольку полностью гарнизон Севастополя не эвакуировали, наши потери оказались намного тяжелей – более 118 000 (свыше 18 000 убитых, 78 000 – 95 000 пленных). По разным данным, было потеряно от 115 до 131 самолета.
С падением Севастополя советский флот потерял возможность воздействовать на коммуникации противника в северной и северо-западной части Черного моря, советская авиация лишилась баз, с которых наносила удары по румынским нефтехранилищам. Немцы же, наоборот, получили базы для нанесения ударов по южным регионам Советского Союза, в первую очередь по Кавказу.
В боях за Севастополь было потеряно большое количество опытных и закаленных в боях солдат и офицеров РККА. С другой стороны его оборона сковала целую немецкую армию, и заставила израсходовать громадное число боеприпасов, которых потом вермахту не хватило в Сталинграде, Ленинграде и Новороссийске.
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