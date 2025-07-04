https://ukraina.ru/20250704/tretiy-shturm-sevastopolya--lov-osetra-feldmarshala-manshteyna-1064651441.html

Третий штурм Севастополя – "Лов осетра" фельдмаршала Манштейна

Третий штурм Севастополя – "Лов осетра" фельдмаршала Манштейна - 04.07.2025 Украина.ру

Третий штурм Севастополя – "Лов осетра" фельдмаршала Манштейна

К концу декабря 1942 года завершился второй штурм Севастополя – немцы потеснили Красную Армию, нанесли ей существенные потери, но прорвать оборону не смогли. Обе стороны стали готовится к новым боям

2025-07-04T09:00

2025-07-04T09:00

2025-07-04T09:01

история

история

история ссср

история новороссии

севастополь

ркка

вмф

1942

великая отечественная война

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064648808_0:0:450:253_1920x0_80_0_0_217057281e46f91baa10c096d0d26707.jpg

Учтя ошибки декабрьских боев 1941 года, командующий 11-й армией генерал-полковник Эрих фон Манштейн решил накопить более значительные силы для очередного штурма – операции "Лов осетра".Зная, что оборона Севастополя на суше опирается на систему артиллерийских батарей и фортов, немцы особенно усилили свою артиллерию. Если в декабрьских боях 1941 года были задействованы 193 орудия калибром 100-мм и выше, то к началу июня 1942 года их число перевалило за 300. Сюда входили 175 150-мм гаубиц, 15 280-мм, 29 210-мм мортир, 16 305-мм гаубиц, гигантские 600-мм самоходные мортиры "Карл" и самое крупное орудие Германии – 800-мм "Дора", один снаряд которой весил 7 тонн. Были накоплены громадные запасы снарядов – например к 305-мм орудиям – 3 719 шт., к 100-мм орудиям К-18 – 38 046 шт. (16 б/к). В контрбатарейной борьбе главная роль отводилась 100-мм и 150-мм орудиям.Бронетанковый парк 11-й армии включал более 60 самоходок StuG III. Кроме того Севастополь готовилась штурмовать 223-я рота трофейных танков, у которой имелись в т.ч. 4 КВ, 3 Т-34 и 4 огнемётных танка на базе французских тяжёлых B-2, 204-й танковый полк 22-й танковой дивизии (25 машин), около 50 телеуправляемых танкеток "Боргвард" и "Голиаф". Поддержку наземного штурма обеспечивали более 800 самолетов.По состоянию на 31 мая немецкие армейские части и соединения насчитывали 231 891 военнослужащего, а румынские – около 92 000. Соединения 11-й армии были объединены в два армейских корпуса: LIV-й (22-я, 24-я, 50-я и 132-я пехотные дивизии, 41 лёгкая и 56 тяжелых артбатарей, 18 батарей реактивной артиллерии) и XXX-й (28-я лпд, 72-я и 170-я пехотные дивизии, 25 легких и 25 тяжелых артбатарей).В составе LIV корпуса были сформированы 8 штурмовых батальонов, каждый из которых насчитывал до 400 чел., 10-12 огнеметов, 3000 кг взрывчатки, 2200 ручных и 500 дымовых гранат.В отличие от немцев у Севастопольского оборонительного района (СОР) дела с боеприпасами обстояли значительно хуже. Его командование во главе с вице-адмиралом Филиппом Сергеевичем Октябрьским не смогло накопить достаточно снарядов и резервов, не озаботилось планами эвакуации гарнизона и гражданского населения, не построило новые укрепления. Оно недооценило силы противника, особенно его артиллерию.На 6 июня СОР насчитывал 106 625 человек (по другим данным 118 890 чел.), включая почти 12 000 морской пехоты. На их вооружении состояли 638 орудий и 1 770 минометов, 12 реактивных установок М-8, 47 танков (преимущественно легких Т-26 и лишь один Т-34), 116 самолетов.СОР имел лишь 61 76-мм дивизионное орудие разных типов (30 083 снаряда), что было явно недостаточно для борьбы с десятками САУ противника. Хуже всего обстояли дела с боеприпасами к крупнокалиберной артиллерии – для 80 122-мм орудий имелось менее 11 000 снарядов, а для 50 152-мм – менее 10 000. Почти все 107-мм орудия нуждались в замене стволов. За март-май 1942 года в Севастополь были доставлены 7 339 тонн боеприпасов и 15 194 тонны жидкого топлива.2-6 июня немцы наносили по позициям советских войск мощные артиллерийские и авиационные удары. За эти дни артиллеристы 11-й армии выпустили 42 595 снарядов (2 449 тонн боеприпасов). Пик пришелся на 6 июня, когда израсходовали 637 тонн, включая 16 снарядов "Доры", 18 "Карла", 163 305-мм снарядов. Пилоты VIII авиакорпуса за 5 дней сбросили на советские позиции 1800 тонн бомб. 7 июня началась операция "Лов осетра".Первые дни штурма не принесли немцам успеха – продвижение пехоты составило всего несколько километров, и она понесла большие потери. Наибольший урон наносили минометный огонь, действия снайперов, удары артиллерии и мины. "Дора" показала свою полную непригодность, не сумев попасть в цели. В период с 8 по 12 июня шли бои на истощение. Немецкая авиация наносила удары по путям сообщения и морским коммуникациям советских войск, стало очень сложно доставлять боеприпасы.Обе стороны несли ощутимые потери, но если немцы имели резерв для их возмещения, то Красная Армия – нет. 172-я сд была настолько обескровлена, что её свели в один полк. Советские контратаки не давали результатов.Морские поставки не перекрывали нужд фронта. До 12 июня на кораблях и подлодках в город доставили всего 887 т. боеприпасов, 452 т. продовольствия, 200 т. бензина. 14 июня немецкая авиация потопила транспорт "Грузия" – на дно ушло более 500 т. боеприпасов. Если за первые 5 дней штурма прибыли только 5 000 пополнения, то на фронте за это время выбыли свыше 10 000.Немецкая авиация активно бомбила сам Севастополь, который был охвачен пожарами. Самые известные её победы в этот период: 10 июня у Сухарной балки Севастополя были потоплены санитарный транспорт "Абхазия" – бомба попала в кормовую часть, и эсминец "Свободный", в него попали сразу 9 бомб.Но самое страшное – советское командование ошибочно полагало, что LIV армейский корпус наносит отвлекающий удар, и поэтому не укрепило III и IV сектора.11-13 июня части 22-й пехотной дивизии, при поддержке артиллерии, авиации, САУ штурмовали 365-ю зенитную батарею. Немцы на своих картах обозначали её, как форт "Сталин". Гарнизоном батареи командовал недавно назначенный на неё старший лейтенант Иван Семёнович Пьянзин. В критический момент, когда немцы внезапной атакой прорвались на позиции батареи, лейтенант вызвал огонь на себя, и погиб. Пьянзина нашли только в 1944 году, опознали по неуставным парусиновым туфлям. Посмертно он был награжден Звездой Героя.Но больше всего с севера от города немцам мешала 30-я бронебашенная береговая батарея 305-мм орудий майора Георгия Александровича Александера (на немецких картах форт "Максим Горький 1"). Батарею засыпали бомбами и снарядами – земля вокруг неё походила на лунный ландшафт. По батарее стреляла "Дора", но ни разу не попала. Эффективнее оказались 600-мм "Карлы", стрелявшие из-за гребня в районе современного аэродрома Бельбек. В результате попаданий из 4-х орудий продолжали стрелять только два – по одному на башню.Последними холостыми полузарядами, раскалённые форсы которых били на 100-120 метров, комендоры испепелили штурмовавших батарею немецких сапёров. Следующие 9 дней немцы пытались выбить артиллеристов из подземных бетонированных укрытий с помощью бензина, взрывчатки, отравляющих газов и дымовых шашек. Один раз гарнизон устроил им встречный взрыв, и искалечил и уничтожил ещё с десяток сапёров. Когда немцы всё же ворвались внутрь, их встретили три последних живых защитника батареи, вооруженные ножом, топором и сапёрной лопаткой.Майор Александер в этих боях не участвовал. Способные передвигаться бойцы прорыли подземный ход, и вместе с ними майор попытался уйти к партизанам. Однако местные жители из крымских татар его выдали, и группу схватили. Майора пытали и затем расстреляли.17 июня на северной стороне немцы захватили ряд опорных пунктов и высот. На следующий день командование СОР попыталось исправить ситуацию, но немцы контратаками восстановили положение.Положение защитников Севастополя ухудшалось с каждым часом. Начался "снарядный голод". Легендарная плавучая батарея "Не тронь меня" не смогла 19 июня отразить последний для неё 450-й налет немецкой авиации. В батарею попала одна из тяжелых бомб из пикировщика Ju.87 – из строя выбыла половина экипажа. С начала своей боевой службы (с августа 1941 года) батарея сбила более 20 самолетов противника.19 июня южнее мыса Фиолент итальянские торпедные катера атаковали транспорт "Белосток", который забрал из Севастополя 500 раненых и 200 гражданских. Судно затонуло, удалось спасти всего 79 членов команды, несколько гражданских и 79 раненых. 26 июня немцы потопили подлодку С-32, которая перевозила 32 т. бензина и боеприпасы. В результате атаки до 50 немецких самолетов, тяжелые повреждения получил лидер эсминцев "Ташкент", на который сбросили около 300 бомб. Он вывез свыше 2100 человек (в том числе писателя Евгения Петрова), а также уцелевшие части полотна панорамы "Оборона Севастополя 1854-55 гг.". Это был последний надводный корабль, который смог вырваться из Севастополя.22 июня части немецкой 24-й пехотной дивизии прорвались на позиции старинного "Северного форта", сборным гарнизоном которого командовал старший лейтенант Александр Николаевич Пехтин.К 26 июня немцы смогли подавить советскую оборону и в Сухарной балке, загнав советских бойцов в штольни. Еще одним тяжелым ударом для СОР стало форсирования немцами Северной бухты – с помощью более чем 50 штурмовых лодок – были переброшены подразделения 22-й и 24-й пехотных дивизий."Посыпалась" советская оборона и на участке наступления ХХХ корпуса, у Сапун-горы.29 июня последний раз с Херсонесского аэродрома на штурмовку вражеских позиций вылетели 2 Ил-2 и 3 И-16. В этот же день Як-1 лейтенанта Николая Ефимовича Лавицкого (45-й истребительный авиаполк) сбил Ju-87. Всего же за время обороны Севастополя воздушный ас сбил до 4 самолетов противника. Вечером 30 июня последние 17 исправных самолетов покинули Херсонесский аэродром и перебазировались в Анапу.30 июня положение защитников Севастополя стало критическим. Вице-адмирал Октябрьский отправил телеграммы наркому ВМФ Николаю Герасимовичу Кузнецову и командующему Северо-Кавказским фронтом маршалу Семёну Михайловичу Будённому с просьбой об эвакуации.В ночь на 1 июля 13 самолетов ПС-84 доставили защитникам Севастополя 23,6 тонны боеприпасов, 1,2 тонны продовольствия. Назад они вылетели с ценным грузом и пассажирами, в т.ч. с вице-адмиралом Октябрьским. Руководящий состав СОР, Приморской армии и города (180 человек) вывезли с пирса в Голубой бухте у 35-й бронебашенной береговой батареи ("близнеца" 30-й) подлодки Щ-209 и Л-23. До 10 июля разными транспортными средствами эвакуировали более 1700 защитников Севастополя. Бойцы СОР стали уничтожать склады.После эвакуации Петрова и Октябрьского, командование СОР перешло к командиру 109-й сд генерал-майору Петру Георгиевичу Новикову. В городе шли уличные бои. Тот, кто не был готов погибнуть, пытался выйти в открытое море на плотах, лодках и подручных плавсредствах, и там попадал под удары немецкой авиации и торпедных катеров. Часть людей подобрали советские сторожевые катера. Другие же продолжали до последнего сражаться с врагом.2 июля на рубеже Казачьей Бухты отражали атаки последние 4 танка из состава 81-го отдельного танкового батальона. 3 июля свой последний бой принял уцелевший танк 125-го танкового батальона с последними 15-ю снарядами. С танкистами дрался их комбат, майор Фёдор Александрович Чистобаев. В тот же день пропал без вести известный снайпер, Герой Советского Союза старшина Ной Петрович Адамия, на счету которого было более 200 побед.1 июля на берегу Стрелецкой бухты приняла свой последний бой батарея № 14 старшего лейтенанта Григория Исаковича Халифа. Когда у орудий закончились боеприпасы, артиллеристы бросились на врага со стрелковым оружием и почти все погибли. До последнего сражались 18-я и 35-я батареи. 4 июля на мыс Херсонес при поддержке танков ворвалась немецкая пехота, что считается днём окончания обороны Севастополя. Но по немецким данным, сопротивление разрозненных групп советских войск продолжалось до 9 июля. В этот день генерал Новиков пытался эвакуироваться на катере МО-112, но его атаковали 5 торпедных катеров. Генерал пленили, он погиб в августе 1944 года в концлагере Флоссенбюрг.Последний штурм Севастополя обошёлся немцам дорого. Они потеряли 27 412 человек (из них 4 264 убитыми и 1 522 пропавших без вести), румыны – 8 454 (1 597 убитыми и 277 без вести), 78 орудий. Были потеряны от 32 до 64 самолетов, израсходовано громадное количество боеприпасов: 8,4 млн. патронов, 100 000 81-мм мин, 559 686 105-мм снарядов, 33 567 100-мм, 24 590 210-мм и 6 074 305-мм, 16 629 150-мм реактивных боеприпасов и много прочего. После интенсивной стрельбы многие орудия нуждались в замене стволов.Кроме артиллерии, громадную роль в штурме Севастополя сыграло Люфтваффе – пилоты VIII авиакорпуса совершили 23 751 боевой вылет, сбросили 20 529 т бомб, записали на свой счет 611 автомашин, 10 танков, 20 бункеров, 38 орудий, 140 самолетов, 10 кораблей и подлодку.Поскольку полностью гарнизон Севастополя не эвакуировали, наши потери оказались намного тяжелей – более 118 000 (свыше 18 000 убитых, 78 000 – 95 000 пленных). По разным данным, было потеряно от 115 до 131 самолета.С падением Севастополя советский флот потерял возможность воздействовать на коммуникации противника в северной и северо-западной части Черного моря, советская авиация лишилась баз, с которых наносила удары по румынским нефтехранилищам. Немцы же, наоборот, получили базы для нанесения ударов по южным регионам Советского Союза, в первую очередь по Кавказу.В боях за Севастополь было потеряно большое количество опытных и закаленных в боях солдат и офицеров РККА. С другой стороны его оборона сковала целую немецкую армию, и заставила израсходовать громадное число боеприпасов, которых потом вермахту не хватило в Сталинграде, Ленинграде и Новороссийске.

https://ukraina.ru/20241031/1058484280.html

https://ukraina.ru/20241001/1057814812.html

https://ukraina.ru/20190509/1023513801.html

https://ukraina.ru/20181031/1021605730.html

https://ukraina.ru/20230712/1047940222.html

севастополь

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, история новороссии, севастополь, ркка, вмф, 1942, великая отечественная война, крым, оборона, черноморский флот, окружение, эвакуация