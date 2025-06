https://ukraina.ru/20250629/greg-vayner-peregovory-po-ukraine-mogut-proyti-v-turtsii-s-uchastiem-erdogana-trampa-putina-i-1064427835.html

Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского

Каково влияние ирано-израильского конфликта на украинский кризис? Есть ли что-то новое в прошедшем саммите НАТО? Ожидать ли новых санкций на Россию и ее партнеров? Каковы шансы на продолжение переговорного процесса? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-американист Грег Вайнер.

2025-06-29T14:39

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске заявил о готовности к встрече с лидером США Дональдом Трампом.А глава иранского МИД Аббас Арагчи в соцсети X призвал призвал Трампа сменить тон, если тот хочет заключить сделку с Тегераном. В противном случае, пообещал Арагчи, "Иран не колеблясь раскроет свои реальные возможности".— Грег, как вы считаете надолго ли Израиль и Иран заключили перемирие?— Во-первых, я бы скорее говорил о том, что Иран и США заключили перемирие. Во-вторых, думаю, здесь много причин, по которым ни Иран, ни Израиль не возобновят военных действий. И в этом большая заслуга Трампа.— Насколько был выгоден ирано-израильский конфликт Америке? Как пишут многие СМИ, Говорят, Трамп сейчас празднует триумф от своей якобы победы над Ираном...— Трамп, несомненно, в ударе, как говорят, at the top of the hill — наверху холма.Единственное, там есть одна курьезная история, которую я считаю фальшивкой — про то, что Иран вывез из Фордо обогащенный уран на 16 грузовиках. Как известно, иранское воздушное пространство полностью контролировалось израильскими ВВС и американскими спутниками.Если силы США и Израиля уничтожили 20 иранских генералов и 16 ядерных физиков, причём били штучно и точечно, то пропустить колонну из 16 грузовиков, я думаю, они не могли. Иран уже признал, что потери есть, и они существенные.Видимо, новость о грузовиках, которую с удовольствием "обсасывают" CNN и The Financial Times, идёт против Трампа.— Кстати, идут споры, действительно ли был удар по иранским ядерным объектам...— Я видел американские спутниковые снимки с точечными ударами, проникновением до 80 метров и 14 бомб. Когда идёт такая бомбардировка, плотная и глубокая, невозможно, чтобы что-то осталось после этого.— Война войной, а экономика по расписанию. Какова роль России в этих процессах, ведь взаимодействие с Тегераном у Москвы происходит?— У России не очень хорошая ситуация, к сожалению. Ранее Иран заказал 24 самолёта СУ, которые Россия не смогла поставить. Тегеран переориентировался на поставки из КНР и заказывает сейчас китайские истребители.То есть, Россия потеряла довольно большой рынок, здесь ситуация не совсем удачная. С другой стороны, Россия стойко себя показала, когда в силу своих мер и возможностей поддержала Иран.— Не отложит ли Трамп в связи с ближневосточными событиями, свое участие в конфликте на Украине?— Наоборот, он отложил введение пошлин, очередных санкций, которые предлагает Сенат по России. Трамп чётко сказал Марко Рубио: если мы увидим новые санкции по Российской Федерации, нам не о чем будет разговаривать с ней; США нужны не новые антироссийские ограничения, а мир между Россией и Украиной.В этом плане у Трампа хорошая позиция. Тем более и Владимир Путин заявил, что готов к третьему раунду российско-украинских переговоров. Так что, думаю, впереди открываются позитивные перспективы.— А если вдруг по Украине договориться не удастся, может ли Трамп поступить в отношении России так же как с Ираном?— При всём моём уважении к Тегерану, Россия — это не Иран, это страна другого калибра и геополитического веса. Поэтому вряд ли возможен такой сценарий.Кроме того, обратите внимание, что в итоговой декларации саммита НАТО нет пункта о будущем Украины в составе блока. Это говорит о том, что Трамп держит своё обещание перед Россией. Он сказал, что Украины в блоке не будет, и другие партнёры по НАТО с этим согласились. Последнее слово за Трампом.— Тем не менее генеральный секретарь НАТО Рютте заявил, что финансирование Украины в этом году будет намного больше, чем в прошлом. Прозвучала цифра 50 миллиардов евро. Это значит, что ВСУ продолжат получать оружие, и до мира нам ещё далеко. Как же тогда настрой Трампа на мир?— Во-первых, это значит, что деньги пойдут в американский ВПК, европейские евро — в доллары США. Только после того как все будет учтено, их в виде оружия получит Украина. И процент воровства со стороны Киева будет значительно меньше.Во-вторых, не факт, что Украина получит вооружения на все обещанные 50 миллиардов евро. Огромное количество денег останется в Соединённых Штатах на разработке, на подготовке, и так далее.— Как бы в целом вы прокомментировали итоги саммита НАТО?— НАТО достойно, правильно принимало Трампа: с восторгом, визгом, хрюкаем, с поцелуем рук и ног, с облизыванием начальника [Трампа]. Президент США был принят со всем величием — он единственный из руководителей стран НАТО, кто ночевал в королевской резиденции.Все государства – члены альянса, кроме Испании, выразили готовность отчислять 5% от ВВП на поддержание обороноспособности блока. По Испании же Трамп заявил, что эти деньги от нее получит на торговых тарифах.То есть мы видим, что Трамп довольно жёстко подтягивает экономику США. Он даже пытается добиться снятия с поста нынешнего начальника федерального резерва Колина Пауэлла и заменить его на своего человека. Потому что Пауэлл отказывается уменьшать кредитную ставку по требованию Трампа.Я думаю, Трамп идет напрямую к ноябрю 2026 года. Тогда пройдут промежуточные выборы в Конгрессе и Сенат, где ему нужна победа, чтобы финишировать, и, может быть, даже добиться своего третьего президентского срока.Что касается самого блока, с одной стороны, многие эксперты считают, что НАТО на грани распада и разлада. Другие говорят, что европейские страны альянса будут уходить в другие союзы. Например, Канада стремится вступить в Евросоюз, потому что с ним имеет общую границу по Арктике.Мир может переформатироваться, появятся азиатские союзы. Еще Индия не сказала своего слова, ни в какой союз не вступила.— России стоит опасаться агрессии или конфликта с НАТО?— У НАТО и Евросоюза есть установка, что им надо ждать якобы российского нападения. Думаю, именно она помогла им поднять уровень расходов по военному бюджету до 5% от ВВП — видимо, нужна была для этого.То есть мир может переформатироваться, и на НАТО свет клином не сошелся.Если говорить о реальных вещах, например, я недавно был в Риге, где встречался с бизнесменами. И вот они жаловались на то, что европейцы не несут в Латвию никаких инвестиций, потому что осенью якобы ждут русских танков. Как бороться с такими вещами, я не знаю.— Вы про Ригу упомянули, расскажите, много ли там сейчас украинцев?— Количество украинских флагов, машин с украинскими номерами и людей, говорящих по-украински на улицах, резко уменьшилось. Всего украинского стало значительно меньше на улицах Риги, это 100%.Я общался с миром латышской журналистики — они в массе своей проукраинские. При этом почти все говорят по-русски! И все ещё помнят те времена, когда между Латвией и Россией были замечательные отношения, у многих есть ностальгия.Совершенно случайно обратил внимание, что многие граждане смотрят телевидение и читают новости на русском языке в Интернете. Также, когда дело касается бизнеса, покупок, продаж, денег — русский язык используют без всяких проблем.— Вы упомянули, что Трамп отложил введение пошлин против РФ. Страны Евросоюза на саммите в Брюсселе также не смогли утвердить 18 пакет антироссийских санкций. Словакия наложила вето. Чем продиктованы действия Словакии?— Словакия прекрасно понимает значимость отношений с Россией, как политических, так и экономических. Для неё российские нефть и газ — воздух, которым она дышит. Словаки не могут себе позволить покупать топливо по тем ценам, что приобретают богатые страны Евросоюза. Поэтому позиция Словакии твёрдая.Меня удивило, почему Венгрия голосовала "за". Видимо, была названа цена, которая устроила Орбана, и он не мог отказаться.— Долго ли Словакия сможет блокировать ограничения против России?— Как правило, из опыта принятия предыдущих пакетов, такие блокировки довольно быстро заканчиваются. Если брать как пример Венгрию, она в течение одной-двух недель снимала свое вето.Я думаю, у Словакии будет то же самое. Ей отступать некуда перед лицом Германии, Франции и других ведущих европейских стран. Скорее всего Словакию тоже "прогнут", и она проголосует "за".— Как вы сказали, Трамп отложил санкции и готов к участию в урегулировании украинского кризиса. Как он настроен это решать?— У Трампа была приватная встреча на полях НАТО с Зеленским. После этого президент США заявил, что Зеленский был очень мил. Кстати, все обратили внимание, что Зеленский приехал в этот раз не в рубашечке и джинсах, а в костюме.Разговор шёл 50 минут. Это много с учётом загруженности Трампа. Для сравнения, беседа Трампа и Зеленского на похоронах Папы Римского заняла 15-20 минут.Пока не ясно, удалось ли Зеленскому что-то поменять. Я думаю, что результаты переговоров для Трампа не имели никакого значения. Видимо, он лишь оказал любезность своим европейским партнёрам, которые очень хотели этой встречи.И ясно одно — отношение Трампа к Путину не поменялось. Он также дружески и доброжелательно настроен и считает президента России равновеликим партнёром.— Эрдоган заявил, что Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию, если к ним присоединится Путин. Такой вариант возможен, как вы считаете?— Я думаю возможно, что могут пройти переговоры в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского, особенно если Анкарой и Вашингтоном будут даны какие-то гарантии.— Но наш президент говорил о том, что может возникнуть проблема из-за нелегитимности Зеленского...— В политике нет ничего невозможного. Политика такая вещь, что сегодня может поменяться одно, завтра другое. Главное сейчас — остановить конфликт, который уносит жизни российских и украинских солдат, остановить обстрелы приграничных регионов. Чем быстрее, тем лучше.— Помните, мы с вами говорили о том, что Китай или Индия тоже подключатся к переговорному процессу. Сейчас что-то изменилось?— У Китая отношения с США налаживаются, на днях был подписан договор о торговых отношениях между странами. Трамп принял приглашение Си прибыть с визитом в Китай.Думаю, что американский лидер воспользуется этим и попросит Си сказать своё слово. Тем более, что Путин собирается с четырёхдневным визитом в Китай, и, думаю, там будет обсуждаться и Украина.Индия должна Трампу за то, что он остановил индо-пакистанский конфликт, который развивался явно в пользу Пакистана. Долг платежом красен...— Как вы считаете, когда может состояться новый раунд переговоров?— Сложно прогнозировать. Зная характер Трампа и его умение дожимать ситуацию, думаю, что недолго ждать осталось.На саммите НАТО Зеленский вместе с западными странами преследовал только одну цель — чтобы израильско-иранская повестка не дала Трампу потерять интерес к финансированию и поддержке Украины. То есть Киев всеми силами пытался остаться в международной политической повестке. Об этом в интервью Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО.

Анна Черкасова

