"И весь мир молчит": Захарова напомнила новому главе института нацпамяти Украины о судьбе Гитлера - 02.07.2025 Украина.ру
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"И весь мир молчит": Захарова напомнила новому главе института нацпамяти Украины о судьбе Гитлера
"И весь мир молчит": Захарова напомнила новому главе института нацпамяти Украины о судьбе Гитлера - 02.07.2025 Украина.ру
"И весь мир молчит": Захарова напомнила новому главе института нацпамяти Украины о судьбе Гитлера
Новым главой института национальной памяти Украины стал бывший пресс-секретарь военизированной нацистской группировки "Азов"* Александр Алферов. Комментируя эту новость, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не только сделала выводы о векторе его работы, но и даже предсказала судьбу
2025-07-02T15:18
2025-07-02T15:18
новости
украина
россия
германия
адольф гитлер
андрей захаров
степан бандера
"азов"
кабмин
вооруженные силы украины
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"Успев занять начальственное кресло вот в этом самом институте национальной памяти, он сразу отметился заявлениями в виде хвалебной оды, как вы думаете, кому? Да нет, уже даже не Бандере, а прямо сразу Адольфу Гитлеру. Он его назвал, прямая цитата, "замечательным художником, образованным и воспитанным на высокой культуре и философии Германии, человеком с мощной христианской этикой". &lt;...&gt; И все молчат. Весь мир молчит. Никому нет никакого дела до этого. А нам есть. А знаете, почему он его восхваляет? ему важно, чем тот, так сказать, прославился, то есть ему важна ксенофобия, человеконенавистическая логика, расизм, национализм, перешедший в неонацизм сегодня", - сказала Захарова.Она добавила, что именно этими принципами новый директор института национальной памяти Украины, очевидно, и собирается руководствоваться. Захарова отметила, что для Москвы это не стало сюрпризом, поскольку именно она занимается разоблачением украинских нацистов.В конце прошлого года Кабмин уволил главу Института нацпамяти Антона Дробовича, обещавшего вернуться в ряды ВСУ. И только теперь на "сцену" вышел Алферов. Что примечательно, на Украине он известен не только радикальными нацистскими взглядами, но и как сторонник создания украинского королевства во главе с самодержцем-гетманом, который должен управлять страной с помощью сословия новоназначенных украинских дворян.При этом сам себя новый глава института нацпамяти считает одним из таковых, и даже просит называть его "барон Алферов". Однако "карьеру", уверен автор издания Украина.ру Александр Савко, этот человек сделал именно благодаря ярким симпатиям к Гитлеру."Назначение этого новоиспеченного Остапа Бендера еще раз показывает, какую головокружительную карьеру могут сделать в украинской власти маргинальные правые радикалы, даже если они являются открытыми поклонниками германского нацистского режима и Адольфа Гитлера", - отметил Савко в своем материале "Барон Алферов". Украинский институт нацпамяти возглавил монархист и поклонник Гитлера.*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, германия, адольф гитлер, андрей захаров, степан бандера, "азов", кабмин, вооруженные силы украины, эксклюзив
Новости, Украина, Россия, Германия, Адольф Гитлер, Андрей Захаров, Степан Бандера, "Азов", Кабмин, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

"И весь мир молчит": Захарова напомнила новому главе института нацпамяти Украины о судьбе Гитлера

15:18 02.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oleksandr Alfyorov
- РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oleksandr Alfyorov
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Новым главой института национальной памяти Украины стал бывший пресс-секретарь военизированной нацистской группировки "Азов"* Александр Алферов. Комментируя эту новость, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не только сделала выводы о векторе его работы, но и даже предсказала судьбу
"Успев занять начальственное кресло вот в этом самом институте национальной памяти, он сразу отметился заявлениями в виде хвалебной оды, как вы думаете, кому? Да нет, уже даже не Бандере, а прямо сразу Адольфу Гитлеру. Он его назвал, прямая цитата, "замечательным художником, образованным и воспитанным на высокой культуре и философии Германии, человеком с мощной христианской этикой". <...> И все молчат. Весь мир молчит. Никому нет никакого дела до этого. А нам есть. А знаете, почему он его восхваляет? ему важно, чем тот, так сказать, прославился, то есть ему важна ксенофобия, человеконенавистическая логика, расизм, национализм, перешедший в неонацизм сегодня", - сказала Захарова.
Она добавила, что именно этими принципами новый директор института национальной памяти Украины, очевидно, и собирается руководствоваться. Захарова отметила, что для Москвы это не стало сюрпризом, поскольку именно она занимается разоблачением украинских нацистов.
"Что дальше? Чем заканчивается поход нацистов во власть, все хорошо знают. Как раз на примере того же самого Гитлера", - резюмировала Захарова.
В конце прошлого года Кабмин уволил главу Института нацпамяти Антона Дробовича, обещавшего вернуться в ряды ВСУ. И только теперь на "сцену" вышел Алферов. Что примечательно, на Украине он известен не только радикальными нацистскими взглядами, но и как сторонник создания украинского королевства во главе с самодержцем-гетманом, который должен управлять страной с помощью сословия новоназначенных украинских дворян.
При этом сам себя новый глава института нацпамяти считает одним из таковых, и даже просит называть его "барон Алферов". Однако "карьеру", уверен автор издания Украина.ру Александр Савко, этот человек сделал именно благодаря ярким симпатиям к Гитлеру.
"Назначение этого новоиспеченного Остапа Бендера еще раз показывает, какую головокружительную карьеру могут сделать в украинской власти маргинальные правые радикалы, даже если они являются открытыми поклонниками германского нацистского режима и Адольфа Гитлера", - отметил Савко в своем материале "Барон Алферов". Украинский институт нацпамяти возглавил монархист и поклонник Гитлера.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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