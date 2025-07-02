https://ukraina.ru/20250702/i-ves-mir-molchit-zakharova-napomnila-novomu-glave-instituta-natspamyati-ukrainy-o-sudbe-gitlera-1064570285.html

"И весь мир молчит": Захарова напомнила новому главе института нацпамяти Украины о судьбе Гитлера

"И весь мир молчит": Захарова напомнила новому главе института нацпамяти Украины о судьбе Гитлера - 02.07.2025 Украина.ру

"И весь мир молчит": Захарова напомнила новому главе института нацпамяти Украины о судьбе Гитлера

Новым главой института национальной памяти Украины стал бывший пресс-секретарь военизированной нацистской группировки "Азов"* Александр Алферов. Комментируя эту новость, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не только сделала выводы о векторе его работы, но и даже предсказала судьбу

2025-07-02T15:18

2025-07-02T15:18

2025-07-02T15:18

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"Успев занять начальственное кресло вот в этом самом институте национальной памяти, он сразу отметился заявлениями в виде хвалебной оды, как вы думаете, кому? Да нет, уже даже не Бандере, а прямо сразу Адольфу Гитлеру. Он его назвал, прямая цитата, "замечательным художником, образованным и воспитанным на высокой культуре и философии Германии, человеком с мощной христианской этикой". <...> И все молчат. Весь мир молчит. Никому нет никакого дела до этого. А нам есть. А знаете, почему он его восхваляет? ему важно, чем тот, так сказать, прославился, то есть ему важна ксенофобия, человеконенавистическая логика, расизм, национализм, перешедший в неонацизм сегодня", - сказала Захарова.Она добавила, что именно этими принципами новый директор института национальной памяти Украины, очевидно, и собирается руководствоваться. Захарова отметила, что для Москвы это не стало сюрпризом, поскольку именно она занимается разоблачением украинских нацистов.В конце прошлого года Кабмин уволил главу Института нацпамяти Антона Дробовича, обещавшего вернуться в ряды ВСУ. И только теперь на "сцену" вышел Алферов. Что примечательно, на Украине он известен не только радикальными нацистскими взглядами, но и как сторонник создания украинского королевства во главе с самодержцем-гетманом, который должен управлять страной с помощью сословия новоназначенных украинских дворян.При этом сам себя новый глава института нацпамяти считает одним из таковых, и даже просит называть его "барон Алферов". Однако "карьеру", уверен автор издания Украина.ру Александр Савко, этот человек сделал именно благодаря ярким симпатиям к Гитлеру."Назначение этого новоиспеченного Остапа Бендера еще раз показывает, какую головокружительную карьеру могут сделать в украинской власти маргинальные правые радикалы, даже если они являются открытыми поклонниками германского нацистского режима и Адольфа Гитлера", - отметил Савко в своем материале "Барон Алферов". Украинский институт нацпамяти возглавил монархист и поклонник Гитлера.*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Анна Черкасова

новости, украина, россия, германия, адольф гитлер, андрей захаров, степан бандера, "азов", кабмин, вооруженные силы украины, эксклюзив