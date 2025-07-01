https://ukraina.ru/20250701/baron-alferov-ukrainskiy-institut-natspamyati-vozglavil-monarkhist-i-poklonnik-gitlera-1064528928.html

"Барон Алферов". Украинский институт нацпамяти возглавил монархист и поклонник Гитлера

"Барон Алферов". Украинский институт нацпамяти возглавил монархист и поклонник Гитлера - 01.07.2025 Украина.ру

"Барон Алферов". Украинский институт нацпамяти возглавил монархист и поклонник Гитлера

На Украине назначили нового главу института национальной памяти. Им стал Александр Алферов – бывший пресс-секретарь военизированной нацистской группировки "Азов"* и ее "белого вождя" Андрея Билецкого**.

2025-07-01T17:30

2025-07-01T17:30

2025-07-01T17:30

эксклюзив

украина

адольф гитлер

андрей билецкий

красная армия

институт национальной памяти

россия

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Когда-то он был известен среди националистов как сторонник создания украинского королевства во главе с самодержцем-гетманом, который должен управлять страной с помощью сословия новоназначенных украинских дворян.Александр называл себя потомственным шляхтичем из рода Олифировичей и выводил свою семейную историю от запорожского полковника Олефира Голуба.Над этими генеалогическими изысканиями смеялись даже его друзья. Тем не менее, украинский монархист взял себе позывной "Барон Алферов" и гордо носит его на военной форме. Хотя, на самом деле, он предпочитал сражаться на передовой информационного фронта, в должности начальника группы гуманитарной подготовки отделения психологической поддержки персонала, которая была создана для него в "азовском" подразделении.Назначение этого новоиспеченного Остапа Бендера еще раз показывает, какую головокружительную карьеру могут сделать в украинской власти маргинальные правые радикалы, даже если они являются открытыми поклонниками германского нацистского режима и Адольфа Гитлера.Наоборот – симпатии к немецкому фюреру являются во времена Зеленского серьезным плюсом, который способствует высоким кадровым назначениям.Это не преувеличение. Александр Алферов не скрывает свои нацистские и расистские взгляды. В первом же интервью на новом посту он отметил, что Гитлер был культурным, приличным, образованным человеком, которого нельзя поставить на одну доску с политическими деятелями из России."Как можно сравнивать человека, который получил немецкое образование, который был художником, который был воспитан на философии и, собственно, культуре Германии, – высокой культуре, – и сравнивать с этими людьми? Никак. Это люди, которых невозможно сравнивать", – заявил глава УИНП.После панегирика фюреру барон Алферов разразился уничижительной тирадой по адресу россиян.По его мнению, они тоже не идут ни в какое сравнение с законопослушными высокоморальными немцами из Третьего рейха. Украинский чиновник считает жителей Российской Федерации восточными дикарями, которые еще хуже, чем орки из книг Толкиена. И публично называет россиян "гоблинами"."Как можно сравнивать немецкий народ, воспитанный в духе закона, послушания, с протестантской или католической, в общем, мощной христианской этикой, с народом, который живет там, на Востоке, с гоблинами? А у них же есть своё название – россияне, конечно. Знаете, когда начали говорить – орки, орки... Да нет, не орки. Орки – это бывшие эльфы. А эти – это реально россияне", – сказал Алферов.Ненависть ко всему азиатскому и российскому давно является фишкой этого одиозного парвеню с комплексами "истинного арийца".Алферов занимал пост главы "экспертной топонимической комиссии по проработке предложений по переименованию объектов, названия которых связаны с Российской Федерацией или ее союзниками" – шайки профессиональных швондеров, действующей при Киевской государственной администрации.В этом качестве он успешно боролся за переименование проспекта Маяковского, улицы Лермонтова и улицы Маршака, декоммунизировал киевские топонимы, которые носили имена героев борьбы с фашизмом, и помогал увековечивать память украинских националистов – непосредственных участников Холокоста.В 2023 году Александр Алферов потребовал открыть в здании бывшего посольства России "музей Московии" – для того, чтобы отразить "правдивую историю этого государства", а заодно освоить немалые средства из госбюджета.Будущий глава УИНП собирался рассказать в этом музее о культурных традициях финно-угров и монголо-татар, которые, по его мнению, являются настоящими предками "московитов". Но Зеленский и Кличко пока что не решились на такой шаг – возможно, из опасений, что его могут не оценить в Финляндии, Венгрии и Эстонии.Барон Алферов называет себя историком, однако в действительности он является самым обычным шарлатаном.Как можно видеть из приведенной выше цитаты, новый глава украинского института национальной памяти не знает, что его кумир Адольф Гитлер на самом деле получил плохое образование. Будущий диктатор с трудом пытался закончить реальное училище, заслужив неудовлетворительные оценки по математике и немецкому языку. Он должен был остаться на второй год, но бросил обучение под предлогом болезни матери. А в венской Академии изобразительных искусств этому "художнику" поставили неуд на экзамене по рисунку.Сам Алферов закончил педагогический институт имени Драгоманова по специальности "учитель истории", а его дальнейшая научная деятельность в основном сводилась к изучению истории "казацко-старшинского рода Голубов". То есть, к попыткам доказать свое анекдотическое родство с запорожским полковником.Тем не менее, его назначение на пост главы УИНП является совершенно логичным шагом. Больше того, оно знаменует собой новый этап в развитии украинского тоталитаризма.Прежний глава института Антон Дробович занимался системной декоммунизацией и дерусификацией, продолжая дело Владимира Вятровича. Но перед Алферовым стоит другая задача, к выполнению которой он уже приступил. Барон займется открытой реабилитацией украинских коллаборантов – объясняя, что военные преступники, выполнявшие грязную работу по приказу нацистов, на самом деле были героями. Потому что они противостояли тем самым "восточным гоблинам".Алферов имеет в этом смысле немалый опыт. Он лично курировал выставку "В стальных штормах", прославляющую эсэсовскую дивизию "Галиция", разгромленную в результате наступления Красной армии.Следует ожидать, что поклонник Гитлера постарается еще раз подредактировать украинские учебники по истории. Чтобы школьникам рассказывали о высокоморальных культурных немцах, которые пришли на Украину для борьбы с еврейскими комиссарами, приобщая украинцев к ценностям "белой европейской цивилизации".Кроме того, новый руководитель института нацпамяти будет активно ратовать за полную отмену демократии и переход к монархическому устройству.А эта инициатива наверняка понравится Зеленскому, который правит Украиной как самопровозглашенный гетман, превратив ее народ в крепостных рабов.*Организация, деятельность которой признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ**Внесен в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20211108/1032616551.html

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Александр Савко

эксклюзив, украина, адольф гитлер, андрей билецкий, красная армия, институт национальной памяти, россия