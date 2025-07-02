Более 110 дронов над ДНР, продвижение под Запорожье и тайные мотивы Макрона. Главное на 13:00
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
За минувшие сутки в ДНР были перехвачены более 110 украинских беспилотников. На Сумском направлении ВСУ задействует подразделения ДШВ, ГУР и ССО в качестве пехоты, пытаясь остановить продвижение армии РФ. Киевский режим узаконивает коррупцию. Дональд Трамп сообщил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней
Фронтовая сводка
В УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили, что за минувшие сутки в регионе были перехвачены более 110 украинских беспилотников, нацеленных на Донецк, Макеевку и Горловку. Подробнее об атаках ВСУ на российские регионы — в публикации Больше сотни только над ДНР: ВСУ всю ночь били по мирным.
Телеграм-канал "Два майора" написал, что минувшей ночью ВС России наносили удары по целям в Харькове, Кривом Роге, Херсоне, Краматорске, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской областях. Кроме того, украинские паблики со ссылкой на очевидцев сообщали об ударах по Вилково и Измаилу Одесской области — местам тренировок диверсантов и логистическому узлу.
Отмечается, что в Курской области противник продолжает атаки на Теткинском и Глушковском направлениях. По данным военкоров, российская разведка вскрыла перемещение штурмовых групп ВСУ в направлении госграницы в районе Бессаловки, ВКС России нанесли бомбовый удар.
"Два майора" также заявили, что на Сумском направлении ВСУ задействует подразделения ДШВ, ГУР и ССО в качестве пехоты, пытаясь отбить утраченные позиции и остановить продвижение группировки войск "Север": десять безуспешных контратак на направлении Андреевки, две в районе Новониколаевки, три в Юнаковке и четыре рядом с селом Садки.
Помимо этого, Телеграм-канал обратил внимание на атаки ВСУ. Подчеркивается, что российские средства ПВО ликвидировали вражеский БПЛА в Новошахтинске и Аксайском районе Ростовской области.
"В Курской области вражеские беспилотники атаковали город Льгов, произошло возгорание одноэтажного 3-квартирного дома, обошлось без пострадавших. Вчерашний удар ВСУ по Ижевску привел к ранениям 45 человек, трое погибли. Пишут про удар по военному производству, при этом расстояние в 1300 км от границы снова указывает на проблемы в организации системы ПВО страны", — говорится в публикации.
Военкоры также сообщили, что севернее Дзержинска (Торецка) на правом фланге Константиновского направления между южной Дылеевкой и северной Дылеевкой ВС России закрыли "карман" и продвинулись в лесополосе западнее канала Северский Донец–Донбасс.
В то же время аналитический ресурс, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, Deep State сообщил, что армия РФ снова продвинулась в направлении Запорожья и на границе с Днепропетровской областью.
На карте украинского военного паблика указано существенное продвижение в Каменском, который ведет к Запорожью. В Новосергеевке ВС РФ также продвинулись, а серая зона подошла вплотную к границе Днепропетровской области. Также армия РФ продвинулась в Богатыре и севернее, около Орехового, утверждает карта Deep State.
Военкор Евгений Лисицын тем временем заявил, что киевский режим официально узаконивает коррупцию в оборонке. По его словам, 126 украинских депутатов внесли в Верховную Раду законопроект, который снимает уголовную ответственность за любые преступления, если они совершаются при выполнении оборонных контрактов или работниками предприятий из специального перечня Минобороны.
"По сути, это легализация тотального воровства на войне. Украинские чиновники уже давно наживаются на крови своих солдат, а теперь решили придать этому официальный статус. Все ради того, чтобы безнаказанно пилить западную помощь, распихивать по карманам миллионы и списывать это на "нужды фронта". Так выглядит истинное лицо "антикоррупционного" режима в Киеве", — пояснил Лисицын.
Глава "Центра по борьбе с дезинформацией" украинского СНБО Андрей Коваленко в свою очередь написал в Телеграм-канале, что война на Украине продолжится и в следующем году. Он отметил, что "[президент России Владимир] Путин отверг идею США о прекращении огня", и "к сожалению, война продолжится в этом году и перейдет в следующий". Подробнее об этом — в публикации Как узаконить воровство на военке? В Верховной Раде придумали.
Что происходит на международной арене
Накануне, 1 июля, состоялся первый за почти три года телефонный разговор лидера Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. В Кремле заявили, что разговор президентов носил содержательный характер. Елисейский дворец отметил, что Макрон хочет продолжать контакты с Путиным.
Уже сегодня, 2 июля, агентство Bloomberg написало, что Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским сообщил, что позиция президента РФ по урегулированию украинского кризиса неизменна. По данным источников издания, Макрон позвонил Зеленскому, чтобы предупредить его о состоявшемся разговоре с российским лидером.
Французский президент также заверил Зеленского, что Париж продолжает поддерживать Киев. Ранее газета Le Monde сообщила, что Макрон позвонил главе киевского режима для того, чтобы не обидеть его обменом мнениями с Владимиром Путиным.
Французская газета Le Parisien в свою очередь написала, что Макрон позвонил российскому лидеру, в надежде попытаться вернуть страны ЕС в число участников переговоров по иранской проблеме.
"Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над этим вопросом," — говорится в публикации.
Испанская газета El País опубликовала статью, в которой подчеркивается, что телефонный разговор между Путиным и Макроном положил конец долгим "блокаде" и молчанию, которое лидеры европейских стран поддерживали в отношении президента РФ.
Французское издание Le Parisien со ссылкой на источники в свою очередь написало, что Макрон позвонил Путину из-за обеспокоенности иранскими баллистическими ракетами, которые могут достать до Франции. По словам окружения президента Франции, контакты с Москвой "никогда не были полностью разорваны", но сейчас у обоих лидеров возник "интерес" к восстановлению прямой связи.
"Поводом для звонка послужила обеспокоенность Парижа этим вопросом после встречи Макрона с главой МАГАТЭ, а также телефонного разговора с президентом Ирана, состоявшегося в воскресенье. Дело в том, что Иран разработал опасную линейку дальнобойных баллистических ракет, некоторые из которых могут достигать высоты более 100 км и угрожать части территории Франции. Когда США начинали переговоры с Ираном (в Омане) — за несколько недель до того, как удары полностью сорвали процесс — они оставили вопрос ракет за рамками обсуждения и сосредоточились только на обогащении урана", — пишет Le Parisien.
Между тем президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. Египет и Катар передадут предложения ХАМАС, которому, по словам Трампа, "станет только хуже", если представители движения не примут последнее предложение о перемирии.
"Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне", — написал он в своей соцсети.
Американское издание The New York Times написало, что США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине боеприпасы. Поставки приостанавливаются на перехватчики для ЗРК Patriot, высокоточные артиллерийские боеприпасы и ракеты, которые ВВС Украины используют для F-16, уточняет газета.
Тем временем заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что если Евросоюз создаст организацию вроде НАТО, то России придется иметь дело с новой военной структурой, угрожающей Москве.
Он отметил, что в Европе "может появиться самостоятельное НАТО", но заявил: "Правда заключается в том, что ЕС из такого мирного проекта становится действительно чем-то напоминающим очень агрессивный военный блок".
По словам Грушко, "это оформляется не только решениями о придании ему дополнительных военных способностей, развитии ВПК, но и также в философско-идейном смысле". Замглавы МИД России напомнил известные слова бывшего главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявившего однажды, что ЕС — это цветущий сад, окруженный джунглями.
"Эта идеология — это нас сильно тревожит, потому что нам действительно придется иметь дело с новой военной организацией, которая вынашивает агрессивные намерения против России", — прокомментировал Грушко.
09:00Европа ищет пути к диалогу, а США приостанавливают поставки оружия Киеву. Главное на утро 2 июля Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине. США приостановили поставки некоторых видов оружия Киеву. Британия и Германия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. ВСУ пытаются всеми силами удержать Сумскую область
В то же время пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что военное ведомство подняло в небо два самолета F-16 для наблюдения за обстановкой у границ с Украиной. По утверждению румынских властей, пролет самолетов вызван возможным ударом ВС РФ по военным объектам на украинской территории.
В министерстве обороны заявили, что совместно с уполномоченными структурами обсудят введение мер по предупреждению местного населения о текущей ситуации.
Между тем белорусское издание БЕЛТА написало о том, что президент страны Александр Лукашенко в беседе с журналистами раскрыл детали переговоров, которые состоялись в последней декаде июня со спецпосланником президента США Китом Келлогом в Минске.
На переговорах, пояснил он, прежде всего, обсуждалась ситуация в мире. Лукашенко отметил, что с представителями США разговор ведется достойно. Президент Белоруссии, в частности, призвал американскую сторону отойти от предвыборной вакханалии и реализовывать то, что декларировалось ранее.
"Еще одно заявление и не сделаете — вы будете вниз падать. Через год-полтора промежуточные выборы в США. Вы их проиграете, а потом и президентские выборы. А я бы не хотел, чтобы Трамп проиграл и эти люди", — заявил белорусский лидер.
По его словам, обсуждали с Китом Келлогом и тему так называемых политзаключенных: "На что я в очередной раз заметил, что, если вы будете говорить о "политзаключенных", мы с вами перестанем вести разговор. Особенно после Ближнего Востока, где вы разгромили, разбомбили, убивали взрослых и детей. Десятки тысяч. Стерли с лица земли этих бедолаг. Какие политзаключенные? Где мы неправильно поступили?".
В той же беседе с журналистами Лукашенко заявил о размещении российского ракетного комплекса "Орешник" до конца текущего года. Выступая накануне вечером на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, президент Белоруссии обратил внимание, что подобная идея "навязана со стороны". Пока в истории не было случаев, когда нападали на страну, имеющую у себя такое вооружение.
"Ядерное оружие тихо, спокойно существует, охраняется, как положено в мире, но упаси вас господь ступить на нашу землю без нашего ведома, — обратился Лукашенко к США, — Ответ будет мгновенный, молниеносный, и этим самым оружием, которого вы больше всего боитесь".
Президент Белоруссии выразил благодарность российской стороне за содействие в размещении серьезных видов вооружения в стране. "Поэтому "Орешнику" на земле белорусской быть. Чтобы не допустить мятежей", — подытожил Лукашенко.
Тем временем в Польше ликвидировали украинскую банду, похищавшую мигрантов и угрожавшую продажей их органов. Подробности в публикации "Заплатите, или органы продадим": в Польше задержали украинскую банду, терроризировавшую мигрантов.
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