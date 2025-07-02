https://ukraina.ru/20250702/bolee-110-dronov-nad-dnr-prodvizhenie-pod-zaporozhe-i-taynye-motivy-makrona-glavnoe-na-1300-1064555560.html

Более 110 дронов над ДНР, продвижение под Запорожье и тайные мотивы Макрона. Главное на 13:00

Более 110 дронов над ДНР, продвижение под Запорожье и тайные мотивы Макрона. Главное на 13:00 - 02.07.2025 Украина.ру

Более 110 дронов над ДНР, продвижение под Запорожье и тайные мотивы Макрона. Главное на 13:00

За минувшие сутки в ДНР были перехвачены более 110 украинских беспилотников. На Сумском направлении ВСУ задействует подразделения ДШВ, ГУР и ССО в качестве пехоты, пытаясь остановить продвижение армии РФ. Киевский режим узаконивает коррупцию. Дональд Трамп сообщил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней

2025-07-02T13:00

2025-07-02T13:00

2025-07-02T13:00

эксклюзив

россия

сша

украина

эммануэль макрон

владимир путин

александр лукашенко

дональд трамп

трамп и зеленский

владимир зеленский

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Фронтовая сводкаВ УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили, что за минувшие сутки в регионе были перехвачены более 110 украинских беспилотников, нацеленных на Донецк, Макеевку и Горловку. Подробнее об атаках ВСУ на российские регионы — в публикации Больше сотни только над ДНР: ВСУ всю ночь били по мирным.Телеграм-канал "Два майора" написал, что минувшей ночью ВС России наносили удары по целям в Харькове, Кривом Роге, Херсоне, Краматорске, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской областях. Кроме того, украинские паблики со ссылкой на очевидцев сообщали об ударах по Вилково и Измаилу Одесской области — местам тренировок диверсантов и логистическому узлу. Отмечается, что в Курской области противник продолжает атаки на Теткинском и Глушковском направлениях. По данным военкоров, российская разведка вскрыла перемещение штурмовых групп ВСУ в направлении госграницы в районе Бессаловки, ВКС России нанесли бомбовый удар. "Два майора" также заявили, что на Сумском направлении ВСУ задействует подразделения ДШВ, ГУР и ССО в качестве пехоты, пытаясь отбить утраченные позиции и остановить продвижение группировки войск "Север": десять безуспешных контратак на направлении Андреевки, две в районе Новониколаевки, три в Юнаковке и четыре рядом с селом Садки. Помимо этого, Телеграм-канал обратил внимание на атаки ВСУ. Подчеркивается, что российские средства ПВО ликвидировали вражеский БПЛА в Новошахтинске и Аксайском районе Ростовской области. "В Курской области вражеские беспилотники атаковали город Льгов, произошло возгорание одноэтажного 3-квартирного дома, обошлось без пострадавших. Вчерашний удар ВСУ по Ижевску привел к ранениям 45 человек, трое погибли. Пишут про удар по военному производству, при этом расстояние в 1300 км от границы снова указывает на проблемы в организации системы ПВО страны", — говорится в публикации.Военкоры также сообщили, что севернее Дзержинска (Торецка) на правом фланге Константиновского направления между южной Дылеевкой и северной Дылеевкой ВС России закрыли "карман" и продвинулись в лесополосе западнее канала Северский Донец–Донбасс. В то же время аналитический ресурс, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, Deep State сообщил, что армия РФ снова продвинулась в направлении Запорожья и на границе с Днепропетровской областью. На карте украинского военного паблика указано существенное продвижение в Каменском, который ведет к Запорожью. В Новосергеевке ВС РФ также продвинулись, а серая зона подошла вплотную к границе Днепропетровской области. Также армия РФ продвинулась в Богатыре и севернее, около Орехового, утверждает карта Deep State.Военкор Евгений Лисицын тем временем заявил, что киевский режим официально узаконивает коррупцию в оборонке. По его словам, 126 украинских депутатов внесли в Верховную Раду законопроект, который снимает уголовную ответственность за любые преступления, если они совершаются при выполнении оборонных контрактов или работниками предприятий из специального перечня Минобороны. Глава "Центра по борьбе с дезинформацией" украинского СНБО Андрей Коваленко в свою очередь написал в Телеграм-канале, что война на Украине продолжится и в следующем году. Он отметил, что "[президент России Владимир] Путин отверг идею США о прекращении огня", и "к сожалению, война продолжится в этом году и перейдет в следующий". Подробнее об этом — в публикации Как узаконить воровство на военке? В Верховной Раде придумали.Что происходит на международной аренеНакануне, 1 июля, состоялся первый за почти три года телефонный разговор лидера Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. В Кремле заявили, что разговор президентов носил содержательный характер. Елисейский дворец отметил, что Макрон хочет продолжать контакты с Путиным.Уже сегодня, 2 июля, агентство Bloomberg написало, что Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским сообщил, что позиция президента РФ по урегулированию украинского кризиса неизменна. По данным источников издания, Макрон позвонил Зеленскому, чтобы предупредить его о состоявшемся разговоре с российским лидером.Французский президент также заверил Зеленского, что Париж продолжает поддерживать Киев. Ранее газета Le Monde сообщила, что Макрон позвонил главе киевского режима для того, чтобы не обидеть его обменом мнениями с Владимиром Путиным.Французская газета Le Parisien в свою очередь написала, что Макрон позвонил российскому лидеру, в надежде попытаться вернуть страны ЕС в число участников переговоров по иранской проблеме."Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над этим вопросом," — говорится в публикации.Испанская газета El País опубликовала статью, в которой подчеркивается, что телефонный разговор между Путиным и Макроном положил конец долгим "блокаде" и молчанию, которое лидеры европейских стран поддерживали в отношении президента РФ. Французское издание Le Parisien со ссылкой на источники в свою очередь написало, что Макрон позвонил Путину из-за обеспокоенности иранскими баллистическими ракетами, которые могут достать до Франции. По словам окружения президента Франции, контакты с Москвой "никогда не были полностью разорваны", но сейчас у обоих лидеров возник "интерес" к восстановлению прямой связи. "Поводом для звонка послужила обеспокоенность Парижа этим вопросом после встречи Макрона с главой МАГАТЭ, а также телефонного разговора с президентом Ирана, состоявшегося в воскресенье. Дело в том, что Иран разработал опасную линейку дальнобойных баллистических ракет, некоторые из которых могут достигать высоты более 100 км и угрожать части территории Франции. Когда США начинали переговоры с Ираном (в Омане) — за несколько недель до того, как удары полностью сорвали процесс — они оставили вопрос ракет за рамками обсуждения и сосредоточились только на обогащении урана", — пишет Le Parisien.Между тем президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. Египет и Катар передадут предложения ХАМАС, которому, по словам Трампа, "станет только хуже", если представители движения не примут последнее предложение о перемирии.Американское издание The New York Times написало, что США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине боеприпасы. Поставки приостанавливаются на перехватчики для ЗРК Patriot, высокоточные артиллерийские боеприпасы и ракеты, которые ВВС Украины используют для F-16, уточняет газета.Тем временем заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что если Евросоюз создаст организацию вроде НАТО, то России придется иметь дело с новой военной структурой, угрожающей Москве.Он отметил, что в Европе "может появиться самостоятельное НАТО", но заявил: "Правда заключается в том, что ЕС из такого мирного проекта становится действительно чем-то напоминающим очень агрессивный военный блок".По словам Грушко, "это оформляется не только решениями о придании ему дополнительных военных способностей, развитии ВПК, но и также в философско-идейном смысле". Замглавы МИД России напомнил известные слова бывшего главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявившего однажды, что ЕС — это цветущий сад, окруженный джунглями."Эта идеология — это нас сильно тревожит, потому что нам действительно придется иметь дело с новой военной организацией, которая вынашивает агрессивные намерения против России", — прокомментировал Грушко.В то же время пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что военное ведомство подняло в небо два самолета F-16 для наблюдения за обстановкой у границ с Украиной. По утверждению румынских властей, пролет самолетов вызван возможным ударом ВС РФ по военным объектам на украинской территории.В министерстве обороны заявили, что совместно с уполномоченными структурами обсудят введение мер по предупреждению местного населения о текущей ситуации.Между тем белорусское издание БЕЛТА написало о том, что президент страны Александр Лукашенко в беседе с журналистами раскрыл детали переговоров, которые состоялись в последней декаде июня со спецпосланником президента США Китом Келлогом в Минске.На переговорах, пояснил он, прежде всего, обсуждалась ситуация в мире. Лукашенко отметил, что с представителями США разговор ведется достойно. Президент Белоруссии, в частности, призвал американскую сторону отойти от предвыборной вакханалии и реализовывать то, что декларировалось ранее. "Еще одно заявление и не сделаете — вы будете вниз падать. Через год-полтора промежуточные выборы в США. Вы их проиграете, а потом и президентские выборы. А я бы не хотел, чтобы Трамп проиграл и эти люди", — заявил белорусский лидер.По его словам, обсуждали с Китом Келлогом и тему так называемых политзаключенных: "На что я в очередной раз заметил, что, если вы будете говорить о "политзаключенных", мы с вами перестанем вести разговор. Особенно после Ближнего Востока, где вы разгромили, разбомбили, убивали взрослых и детей. Десятки тысяч. Стерли с лица земли этих бедолаг. Какие политзаключенные? Где мы неправильно поступили?". В той же беседе с журналистами Лукашенко заявил о размещении российского ракетного комплекса "Орешник" до конца текущего года. Выступая накануне вечером на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, президент Белоруссии обратил внимание, что подобная идея "навязана со стороны". Пока в истории не было случаев, когда нападали на страну, имеющую у себя такое вооружение. Президент Белоруссии выразил благодарность российской стороне за содействие в размещении серьезных видов вооружения в стране. "Поэтому "Орешнику" на земле белорусской быть. Чтобы не допустить мятежей", — подытожил Лукашенко.Тем временем в Польше ликвидировали украинскую банду, похищавшую мигрантов и угрожавшую продажей их органов. Подробности в публикации "Заплатите, или органы продадим": в Польше задержали украинскую банду, терроризировавшую мигрантов.

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https://ukraina.ru/20250702/evropa-ischet-puti-k-dialogu-a-ssha-priostanavlivayut-postavki-oruzhiya-kievu-glavnoe-na-utro-2-iyulya--1064549331.html

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