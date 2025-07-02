Как узаконить воровство на военке? В Верховной Раде придумали - 02.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250702/kak-uzakonit-vorovstvo-na-voenke-v-verkhovnoy-rade-pridumali-1064556800.html
Как узаконить воровство на военке? В Верховной Раде придумали
Как узаконить воровство на военке? В Верховной Раде придумали - 02.07.2025 Украина.ру
Как узаконить воровство на военке? В Верховной Раде придумали
Телеграм-канал Украина.ру сообщил, что 126 украинских депутатов внесли в Верховную Раду законопроект, который снимает уголовную ответственность за любые преступления, если они совершаются при выполнении оборонных контрактов или работниками предприятий из специального перечня Минобороны
2025-07-02T12:06
2025-07-02T12:28
новости
киев
украина
сша
верховная рада
минобороны
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/13/1059037425_0:109:1042:695_1920x0_80_0_0_00aea836e1daf453cddc05a16ffa67b7.jpg
Уточняется, что этот перечень будет засекречен - никто не узнает, кто именно туда попал и какие схемы крутятся под прикрытием "обороны страны". Более того, расследовать действия таких предприятий вообще запретят.Параллельно глава Центра по борьбе с фейками при СНБО Андрей Коваленко заявил, что война на Украине продолжится и в следующем году. Еще чуть раньше главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что войну нужно закончить до 2029 года.Между тем, в среду, 2 июля, весь мир обсуждает сворачивание американских поставок оружия Киеву. Ранее телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и конгрессе, сообщил, что среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину ранее приостановили США, значатся перехватчики Patriot, ракеты Hellfire, Stinger и многого другого.Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу факт приостановки поставок. Она подчеркнула, что решение было принято с целью "поставить интересы Америки на первое место". Газета Politico добавила, что изначально решение о приостановке части поставок военной помощи было принято еще в начале июня.Другие события дня: Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Но есть жирный нюанс.
https://ukraina.ru/20250701/1064511770.html
киев
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/13/1059037425_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_29161deb6706b6eac4d4c25651cfd25a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, сша, верховная рада, минобороны, пентагон
Новости, Киев, Украина, США, Верховная Рада, Минобороны, Пентагон

Как узаконить воровство на военке? В Верховной Раде придумали

12:06 02.07.2025 (обновлено: 12:28 02.07.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Телеграм-канал Украина.ру сообщил, что 126 украинских депутатов внесли в Верховную Раду законопроект, который снимает уголовную ответственность за любые преступления, если они совершаются при выполнении оборонных контрактов или работниками предприятий из специального перечня Минобороны
Уточняется, что этот перечень будет засекречен - никто не узнает, кто именно туда попал и какие схемы крутятся под прикрытием "обороны страны". Более того, расследовать действия таких предприятий вообще запретят.
"По сути, это легализация тотального воровства на войне. Украинские чиновники уже давно наживаются на крови своих солдат, а теперь решили придать этому официальный статус. Все ради того, чтобы безнаказанно пилить западную помощь, распихивать по карманам миллионы и списывать это на "нужды фронта". Так выглядит истинное лицо "антикоррупционного" режима в Киеве", -прокомментировал ситуацию российский военкор Евгений Лисицын.
Параллельно глава Центра по борьбе с фейками при СНБО Андрей Коваленко заявил, что война на Украине продолжится и в следующем году. Еще чуть раньше главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что войну нужно закончить до 2029 года.
Между тем, в среду, 2 июля, весь мир обсуждает сворачивание американских поставок оружия Киеву. Ранее телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и конгрессе, сообщил, что среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину ранее приостановили США, значатся перехватчики Patriot, ракеты Hellfire, Stinger и многого другого.
Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу факт приостановки поставок. Она подчеркнула, что решение было принято с целью "поставить интересы Америки на первое место". Газета Politico добавила, что изначально решение о приостановке части поставок военной помощи было принято еще в начале июня.
Рубрика «ежедневная граната»: в Днепропетровской области мужчина бросил гранату во двор, убив женщину и ранив ребенка - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Вчера, 12:07
В Днепропетровской области мужчина бросил гранату во двор: есть жертвыЖитель Днепропетровской области бросил гранату во двор. Итог - убита женщина, ранены еще две женщины и подросток. Об этом сообщил телеграм-канал Украина.ру
Другие события дня: Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Но есть жирный нюанс.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаСШАВерховная РадаМинобороныПентагон
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:25Минобороны РФ: за час над Крымом сбили 8 украинских дронов
12:06Как узаконить воровство на военке? В Верховной Раде придумали
12:00Главные новости на 12.00 2 июля
11:54Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Но есть жирный нюанс
11:20Главные новости на 11 утра 2 июля
11:14Больше сотни только над ДНР: ВСУ всю ночь били по мирным
10:54Спонсировали ВСУ: ФСБ задержала госизменщиков из Запорожской области
10:51%% УЖЕ ДАЛА Более 110 украинских беспилотников, нацеленных на Донецк, Макеевку и Горловку
10:00Скорость реагирования ВС РФ при уничтожении целей противника возросла - СМИ
09:49Параллельно с продвижением: российские военные открыли храм на Харьковском направлении
09:36Без жертв, получается? В Харькове "Герань" ударила по "неэксплуатируемому" зданию
09:34В том числе ребенка: пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставили в Москву
09:30Новости с правого фланга Красноармейского направления
09:09Трамп заверил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе и пригрозил ХАМАС
09:06Разгром "Хартии": анализ некрологов подтверждает тяжелые потери нацгвардии Украины в Липцах
09:02Житель Томской области фотографировал военные объекты и отправлял снимки украинским спецслужбам
09:00Европа ищет пути к диалогу, а США приостанавливают поставки оружия Киеву. Главное на утро 2 июля
08:53Буданов* призвал украинцев не прятаться от военкоматов
08:37США приостановили поставки на Украину перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger
08:19Главные новости за ночь 2 июля
Лента новостейМолния