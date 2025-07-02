https://ukraina.ru/20250702/kak-uzakonit-vorovstvo-na-voenke-v-verkhovnoy-rade-pridumali-1064556800.html
Как узаконить воровство на военке? В Верховной Раде придумали
Как узаконить воровство на военке? В Верховной Раде придумали - 02.07.2025 Украина.ру
Как узаконить воровство на военке? В Верховной Раде придумали
Телеграм-канал Украина.ру сообщил, что 126 украинских депутатов внесли в Верховную Раду законопроект, который снимает уголовную ответственность за любые преступления, если они совершаются при выполнении оборонных контрактов или работниками предприятий из специального перечня Минобороны
2025-07-02T12:06
2025-07-02T12:06
2025-07-02T12:28
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Уточняется, что этот перечень будет засекречен - никто не узнает, кто именно туда попал и какие схемы крутятся под прикрытием "обороны страны". Более того, расследовать действия таких предприятий вообще запретят.Параллельно глава Центра по борьбе с фейками при СНБО Андрей Коваленко заявил, что война на Украине продолжится и в следующем году. Еще чуть раньше главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что войну нужно закончить до 2029 года.Между тем, в среду, 2 июля, весь мир обсуждает сворачивание американских поставок оружия Киеву. Ранее телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и конгрессе, сообщил, что среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину ранее приостановили США, значатся перехватчики Patriot, ракеты Hellfire, Stinger и многого другого.Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу факт приостановки поставок. Она подчеркнула, что решение было принято с целью "поставить интересы Америки на первое место". Газета Politico добавила, что изначально решение о приостановке части поставок военной помощи было принято еще в начале июня.Другие события дня: Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Но есть жирный нюанс.
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новости, киев, украина, сша, верховная рада, минобороны, пентагон
Новости, Киев, Украина, США, Верховная Рада, Минобороны, Пентагон
Как узаконить воровство на военке? В Верховной Раде придумали
12:06 02.07.2025 (обновлено: 12:28 02.07.2025)
Телеграм-канал Украина.ру сообщил, что 126 украинских депутатов внесли в Верховную Раду законопроект, который снимает уголовную ответственность за любые преступления, если они совершаются при выполнении оборонных контрактов или работниками предприятий из специального перечня Минобороны
Уточняется, что этот перечень будет засекречен - никто не узнает, кто именно туда попал и какие схемы крутятся под прикрытием "обороны страны". Более того, расследовать действия таких предприятий вообще запретят.
"По сути, это легализация тотального воровства на войне. Украинские чиновники уже давно наживаются на крови своих солдат, а теперь решили придать этому официальный статус. Все ради того, чтобы безнаказанно пилить западную помощь, распихивать по карманам миллионы и списывать это на "нужды фронта". Так выглядит истинное лицо "антикоррупционного" режима в Киеве", -прокомментировал ситуацию российский военкор Евгений Лисицын.
Параллельно глава Центра по борьбе с фейками при СНБО Андрей Коваленко заявил, что война на Украине продолжится и в следующем году. Еще чуть раньше главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что войну нужно закончить до 2029 года.
Между тем, в среду, 2 июля, весь мир обсуждает сворачивание американских поставок оружия Киеву. Ранее телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и конгрессе, сообщил, что среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину ранее приостановили США, значатся перехватчики Patriot, ракеты Hellfire, Stinger и многого другого.
Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу факт приостановки поставок. Она подчеркнула, что решение было принято с целью "поставить интересы Америки на первое место". Газета Politico добавила, что изначально решение о приостановке части поставок военной помощи было принято еще в начале июня.