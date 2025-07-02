https://ukraina.ru/20250702/kak-uzakonit-vorovstvo-na-voenke-v-verkhovnoy-rade-pridumali-1064556800.html

Как узаконить воровство на военке? В Верховной Раде придумали

Как узаконить воровство на военке? В Верховной Раде придумали - 02.07.2025 Украина.ру

Как узаконить воровство на военке? В Верховной Раде придумали

Телеграм-канал Украина.ру сообщил, что 126 украинских депутатов внесли в Верховную Раду законопроект, который снимает уголовную ответственность за любые преступления, если они совершаются при выполнении оборонных контрактов или работниками предприятий из специального перечня Минобороны

2025-07-02T12:06

2025-07-02T12:06

2025-07-02T12:28

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Уточняется, что этот перечень будет засекречен - никто не узнает, кто именно туда попал и какие схемы крутятся под прикрытием "обороны страны". Более того, расследовать действия таких предприятий вообще запретят.Параллельно глава Центра по борьбе с фейками при СНБО Андрей Коваленко заявил, что война на Украине продолжится и в следующем году. Еще чуть раньше главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что войну нужно закончить до 2029 года.Между тем, в среду, 2 июля, весь мир обсуждает сворачивание американских поставок оружия Киеву. Ранее телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и конгрессе, сообщил, что среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину ранее приостановили США, значатся перехватчики Patriot, ракеты Hellfire, Stinger и многого другого.Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу факт приостановки поставок. Она подчеркнула, что решение было принято с целью "поставить интересы Америки на первое место". Газета Politico добавила, что изначально решение о приостановке части поставок военной помощи было принято еще в начале июня.Другие события дня: Притула предложил лишать гражданства "неправильных украинцев". Но есть жирный нюанс.

https://ukraina.ru/20250701/1064511770.html

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