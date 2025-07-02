Больше сотни только над ДНР: ВСУ всю ночь били по мирным
© AP
© AP
Более 110 украинских беспилотников, нацеленных на Донецк, Макеевку и Горловку, были перехвачены за сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в УФСБ по региону
В ведомстве уточнили, что во время ночной атаки система перехватила 38 беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на жилые кварталы Донецка и Макеевки. Над Горловкой перехвачено 75 вражеских беспилотников разведывательного и ударного типов, один из таких - беспилотное воздушное судно самолётного типа "Чаклун", оснащенное самодельным взрывным устройством с использованием осколочной гранаты.
Украинские военные практически ежедневно бьют по мирным российским гражданам. Так, накануне ВСУ при помощи дрона нанесли удар по одному из предприятий в Ижевске. Вечером во вторник глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате погибли три человека, еще 45 получили ранения разной степени тяжести. Власти региона заявили, что семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей, а пострадавшим - от 300 до 600 тысяч.
Также 1 июля ВСУ атаковали Луганскую Народную Республику (ЛНР), в результате чего погиб 18-летний местный житель, еще семь человек получили ранения: ВСУ убили 18-летнего жителя ЛНР.
Ранее дрон ВСУ убил мирного жителя Курской области, кроме того, в Брянской области в результате украинской атаки погиб 43-летний мужчина, еще за день до этого украинские боевики ранили 85-летнюю бабушку в херсонских Алешках.
В ночь на 2 июля дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за сбили пять украинских беспилотников над регионами РФ: по два над Курской и Ростовской областями и один над Крымом.
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