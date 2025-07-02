https://ukraina.ru/20250702/bolshe-sotni-tolko-nad-dnr-vsu-vsyu-noch-bili-po-mirnym-1064555592.html

Больше сотни только над ДНР: ВСУ всю ночь били по мирным

Больше сотни только над ДНР: ВСУ всю ночь били по мирным - 02.07.2025 Украина.ру

Больше сотни только над ДНР: ВСУ всю ночь били по мирным

Более 110 украинских беспилотников, нацеленных на Донецк, Макеевку и Горловку, были перехвачены за сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в УФСБ по региону

2025-07-02T11:14

2025-07-02T11:14

2025-07-02T11:14

донецкая народная республика

донецк

макеевка

вооруженные силы украины

бпла

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357357_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4da2a31a1de43f7c68b8b54538104d21.jpg

В ведомстве уточнили, что во время ночной атаки система перехватила 38 беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на жилые кварталы Донецка и Макеевки. Над Горловкой перехвачено 75 вражеских беспилотников разведывательного и ударного типов, один из таких - беспилотное воздушное судно самолётного типа "Чаклун", оснащенное самодельным взрывным устройством с использованием осколочной гранаты.Украинские военные практически ежедневно бьют по мирным российским гражданам. Так, накануне ВСУ при помощи дрона нанесли удар по одному из предприятий в Ижевске. Вечером во вторник глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате погибли три человека, еще 45 получили ранения разной степени тяжести. Власти региона заявили, что семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей, а пострадавшим - от 300 до 600 тысяч.Также 1 июля ВСУ атаковали Луганскую Народную Республику (ЛНР), в результате чего погиб 18-летний местный житель, еще семь человек получили ранения: ВСУ убили 18-летнего жителя ЛНР.Ранее дрон ВСУ убил мирного жителя Курской области, кроме того, в Брянской области в результате украинской атаки погиб 43-летний мужчина, еще за день до этого украинские боевики ранили 85-летнюю бабушку в херсонских Алешках.В ночь на 2 июля дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за сбили пять украинских беспилотников над регионами РФ: по два над Курской и Ростовской областями и один над Крымом.

https://ukraina.ru/20250702/1064547528.html

донецкая народная республика

донецк

макеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, донецк, макеевка, вооруженные силы украины, бпла, всу