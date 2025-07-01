https://ukraina.ru/20250701/vladimir-vasilev-tramp-poshel-na-e2-e4-riskuya-poteryat-peremirie-s-iranom-i-shans-na-vstrechu-s-1064524615.html

Владимир Васильев: Трамп пошел на e2-e4, рискуя потерять перемирие с Ираном и шанс на встречу с Путиным

Владимир Васильев: Трамп пошел на e2-e4, рискуя потерять перемирие с Ираном и шанс на встречу с Путиным - 01.07.2025 Украина.ру

Владимир Васильев: Трамп пошел на e2-e4, рискуя потерять перемирие с Ираном и шанс на встречу с Путиным

Продвижение антироссийского санкционного пакета — ничто иное, как давление на Россию, чтобы она приняла формулу Трампа и пошла на перемирие с Украиной. Американский лидер стал заложником своей пиар-компании и после успеха (как он считает) на Ближнем и Среднем Востоке хочет заявить, что у него и на Украине все хорошо.

2025-07-01T15:39

2025-07-01T15:39

2025-07-01T15:39

интервью

нато

дональд трамп

владимир васильев

владимир зеленский

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россия

переговоры

санкции

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев.Сенатор Линдси Грэм* 29 июня заявил, что Трамп во время игры в гольф лично сообщил ему, что "наступило время продвигать законопроект" об антироссийских санкциях. Речь идет о документе, который предусматривает пошлины в 500% для стран, которые покупают российские товары и не помогают Украине.— Владимир Сергеевич, какова вероятность того, что Трамп одобрит этот законопроект?— Пока Трамп прибег к своему излюбленному ходу e2-e4 [один из самых популярных начальных ходов в шахматах, который означает, что белая пешка на поле e2 делает ход на два поля вперед, на поле e4 и открывает линию для ферзя и слона]. Это угрозы: ввести новые тарифы, присоединить чьи-то территории к США, и так далее. Он это делает с расчетом на то, что стороны, силы или страны, которым адресовано запугивание, добровольно согласятся на условия, которые предлагают США.Обратите внимание, когда идут разговоры о следующем этапе встречи делегаций РФ и Украины по поводу возможности мирного урегулирования конфликта, Киев остается на своей четкой позиции, которую поддерживают Европа, да и Америка. Сначала — перемирие на 30 дней, далее — более-менее существенные переговоры и заключение какого-то мирного соглашения.Такая идея мало чем отличается от того, что имело место в ирано-израильском конфликте. После ударов США по Ирану стороны прекратили вести активную фазу военных действий друг против друга. Хотя никакого, конечно, мира нет, как и никакой договоренности между этими странами, даже что касается США. Отдельные обмены "военными любезностями" вроде бы продолжаются.Но они договорились о прекращении огня. К чему я клоню? У Трампа сегодня задача подтолкнуть Россию, чтобы она согласилась на перемирие по Украине.— Чем это вызвано?— Это вызвано стратегическими успехами России, которая наступает на всех фронтах, инициатива находится на нашей стороне, а Украина медленно, но верно теряет свои территории. Если завтра, допустим, возникнет проблема долгосрочного мирного процесса, то встает вопрос, где пройдет демаркационная линия. То есть западникам необходимо что-то делать с этим.Западная, и даже, возможно, американская позиция, проста: чтобы приостановить наступление российских войск, должно быть объявлено перемирие. Это означает, что Россия должна отдать приказ на приостановку своего наступления.Так вот, в связи с этим и начинается игра Трампа в указанные санкции. Он стал заложником своей пиар-компании, и после успеха (как он считает) на Ближнем и Среднем Востоке, он хочет заявить, что у него и на Украине перемирие. Но по-хорошему сделать это не получается: прямых переговоров между Россией и Украиной пока нет. Мы уже много раз объяснили, в чем проблема — что Россия выступает за устранение первопричин конфликта. Поэтому продвижение санкционного пакета — ничто иное, как давление на Россию, чтобы она приняла формулу Трампа и пошла на перемирие с Украиной.— Если Россия не пойдет на это, Трамп подпишет документ по санкциям после 7 июля?— Как заявил Дмитрий Песков, бесполезно разговаривать с Россией языком угроз и ультиматумов, и тем более санкций.И вот тут американская сторона оказывается в очень сложном положении. Либо ей необходимо идти до конца и дать отмашку на принятие Сенатом санкционного пакета и тем самым довести до крайности российско-американские отношения. Либо после того, как законопроект пройдет в Палату представителей, Трамп может его не подписать.Сейчас Конгресс занят проблемой законопроекта Трампа о внутренних реформах. От исхода этого голосования многое зависит, в том числе судьба указанных санкций. Трамп очень надеется, что Конгресс примет пакет его реформ, но, если это дело провалится, администрация окажется в сложном положении.На сегодняшний день, я думаю, что обсуждение санкционного пакета против России начнется после того, как Конгресс разберется с законопроектом, который известен как "большой и прекрасный законопроект".— Вы упомянули, что история с принятием санкций против РФ и переговорный процесс упираются в ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке. Как это и на что влияет? Расскажите чуть конкретнее.— Знаете, в цирке есть такое представление, когда артист [жонглер-эквилибрист] крутит тарелочки на шесте. Так вот, важно такой шест подкручивать, чтобы тарелочки не упали.Сегодня администрация Трампа играет в опасную игру. Потому что вопрос об ирано-израильском конфликте не решен. Пока что американцы хотят продолжить переговоры. Но последнее сообщение было очень простое: Иран заявил, что готов договариваться при условии, что получит гарантии о ненанесении ударов по его территории.А Трамп заявил, что если Тегеран окажется недогороспособным или не захочет соглашаться на американские условия, то может ожидать новых атак. Американцы во вкус вошли, им понравилось. Правда, у Ирана есть возможность отвечать, например, перекрыть Ормузский пролив или сделать что-то еще. Но это опять будет эскалация.В таких условиях [Трампу не с руки] начинать еще и серьезную разборку с Россией. Думаю, Москва доведет до его сведения (а, возможно, он и сам понимает), что принятие санкционного законопроекта против РФ практически исключает самое главное, чего желал президент США. Он не сможет организовать шоу — встречу с российским президентом. И разговора о временном перемирии уже точно не будет.Резюмирую: ситуация остается, как иногда говорят в шахматах, подвешенная на красном флажке. То есть, возможно, Трамп сделал ход е2-е4, но будет ли использована угроза в действии зависит от многих факторов.Интересно, что он затеял конфронтации на всех фронтах, мыслимых и немыслимых, внутри и вне страны, и это тесно взаимосвязано со всем миром. Все эти "шесты", если их не подкрутить, в один прекрасный момент приведут к тому, что "тарелочки" рухнут на землю.На саммите НАТО Зеленский вместе с западными странами преследовал только одну цель — чтобы израильско-иранская повестка не дала Трампу потерять интерес к финансированию и поддержке Украины. То есть Киев всеми силами пытался остаться в международной политической повестке. Об этом в интервью Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html

https://ukraina.ru/20250701/leonid-slutskiy-zelenskiy-ne-khochet-mira-no-ne-v-ego-interesakh-zamatyvat-peregovory-po-ukraine-1064497429.html

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