https://ukraina.ru/20250626/snyal-futbolku-i-byl-painkoy-dmitriy-krasnov-o-zelenskom-i-ego-razgovore-s-trampom-na-sammite-nato--1064337813.html

Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО

Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО - 26.06.2025 Украина.ру

Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО

На саммите НАТО Зеленский вместе с западными странами преследовал только одну цель — чтобы израильско-иранская повестка не дала Трампу потерять интерес к финансированию и поддержке Украины. То есть Киев всеми силами пытался остаться в международной политической повестке.

2025-06-26T18:32

2025-06-26T18:32

2025-06-26T18:32

интервью

нато

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владимир зеленский

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вооружения

впк

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.В Гааге с 24 по 25 июня прошел саммит НАТО, на котором вопрос Украины был затронут вскользь. Президент США Дональд Трамп положительно оценил мероприятие, назвав его "одним из самых сплоченных и результативных в истории". — Дмитрий Анатольевич, каким этот саммит стал для Украины? В итоговой декларации мероприятия НАТО нет пункта о будущем Украины в составе блока.— Саммит для Украины я бы назвал проходным, потому что мероприятие было собрано не для нее, а для того чтобы подтвердить евроатлантическое единство, сохранить в нем присутствие США и дать Трампу насладиться триумфом победы над Тегераном в ирано-израильском конфликте. Киев вместе с западными странами преследовал только одну цель — чтобы израильско-иранская повестка не дала Трампу потерять интерес к финансированию и поддержке Украины. То есть Киев всеми силами пытался остаться в политической международной повестке. Зеленского даже заставили одеть приличный костюм и не досаждать президенту США. Потому что все понимают, что Трамп пока не определился, будет ли он договариваться с Россией.— А почему не определился?— Могу предположить, что наш президент предложил Трампу особые экономические преференции, и они настолько значимы для американского лидера, что он до сих пор не решил, в какую часть весов склонит свое мнение и желание продолжить диалог.До сих пор у Трампа нет понимания, введет ли он новые санкции в отношении России, если не будет договоренности; перестанет ли поддерживать Украину. Поэтому все стараются относиться к Трампу как к фарфоровой вазе, аккуратно, чтобы, боясь лишний раз вызвать его гнев.— Трамп и Зеленский, как пишут в СМИ, говорили 50 минут в рамках мероприятия. Как нам это расценивать?— Я считаю, что это была проходная встреча. Пятьдесят минут — это небольшое количество времени. Кроме того, как мы знаем, все важное и значимое Трамп обычно тут же выкладывает в своих соцсетях. В этот раз этого не было, в том числе — никакой значимой информации по взаимодействию НАТО и Украины.Из утечек в прессу я видел сообщение о том, что необходимо поставить "Пэтриоты" на Украину. Но Трамп заявил, что эти системы нужны в ирано-израильском конфликте, который вроде бы закончился, но перемирие шаткое.— Между тем генсек НАТО Рютте заявил, что финансирование Украины в этом году будет намного больше, чем 50 миллиардов в прошлом 2024 году. Получается Запад продолжает эскалацию конфликта, несмотря на переговорный процесс?— Запад постоянно говорит о том, что поставил целью уничтожение России на поле боя руками Украины. Поэтому поражение ВСУ на фронте со стороны ВС РФ будет являться проигрышем коллективного Запада России.В таком случае значение НАТО и в целом Запада в мире будет фактически нивелировано. Вряд ли у западников найдётся еще одна такая же безответственная страна, которая готова бросить свое население на борьбу с РФ. Поэтому они будут биться до последнего украинца, и самое дешевое, что могут сделать, это финансировать эту борьбу.— Якобы на закрытой встрече лидеров НАТО Трамп прямо заявил, что "ситуация на Украине совершенно вышла из-под контроля и требуются быстрые активные действия." Это сообщает Блумберг со ссылкой на источники с заседания. Что имел ввиду Трамп? Активизацию войны против России? Или развитие переговоров с ней?— Я думаю, он дает оценку того, как наша армия наступает каждый день, пусть не быстро, но системно, ежедневно. Фронт двигается в сторону Западной Украины. Киев явно проигрывает противостояние с Россией, и западникам необходимо принимать какие-то меры.Высказанные на переговорах позиции России и Украины диаметрально противоположные. Ни одна сторона не может отказаться от своих условий. При этом Трамп понимает, что невозможно действовать с Россией путем физического, боевого давления. Поэтому, повторюсь, он пока думает, применять ли драконовские санкции, которые уже лежат в Сенате, против нас.Я полагаю, что диалог с Путиным позволяет ему надеяться соскочить с украинской проблемы, отдать ее в руки Европы и выстраивать с Россией взаимоотношения в рамках заявленной программы "Америка превыше всего", надеясь, что вместе с Россией можно будет заработать.На Украине США могут только потерять деньги. Поэтому Трамп как человек прагматичный выбирает, конечно, бизнес, а не потери.— Мне интересно, почему США не вышли из блока, о чем ранее много говорилось на Западе. Означает ли это, что Трамп все-таки поддерживают НАТО и его агрессию против России?— Трамп всегда исходит из своих личных интересов и благ для своей страны. НАТО пока что остается эффективным инструментом воздействия на Россию и другие страны мира, в том числе Иран.Да, Трамп заявлял о том, что НАТО — чемодан без ручки, который сложно нести, но жалко бросить, приходится на него тратить деньги. Но, как мы знаем, на этом саммите страны – члены НАТО договорились увеличить свои расходы на оборону до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Мало того, они будут закупать оружие у промышленных предприятий США, тем самым накачивать американский Военно-промышленный комплекс и делать Америку великой.Поэтому отказываться от влияния на целый европейский континент, на всю мировую политику, отказываться от денег, которые приносит и будет приносить этот блок, я думаю, Трамп не будет.— Каково сейчас в целом положение НАТО, на ваш взгляд? Силен ли альянс для противостояния с Россией? Готов ли он к этому?— Я думаю, что второго конфликта типа сложившегося с Украиной Россия не потянет конвенциально оружием — для этого нужен достаточно большой мобилизационный ресурс, до 500 миллионов человек. Поэтому это может стать кризисом с ядерной компонентой и борьба за выживание. То есть фактически встанет вопрос о существовании всего мира, не только России и Европы.А так, да, альянс силен, и он собирается вложить 1 триллион евро в течение нескольких лет для того, чтобы развить свои мускулы, создать новые армии. Сейчас системно сбалансированные армии есть только у Турции, Греции, Польши. Но если в других государствах НАТО они буду формироваться, станут выпускать новую технику, вооружения, начнут формировать заводы и фабрики для этого — безусловно, это угроза для нас, которая будет расти по экспоненте. России это стоит учитывать при устройстве своего будущего и при формировании нашей безопасности.— Может ли Трамп поступить в отношении России так же, как с Ираном?— Они не смогли так поступить с Северной Кореей, потому что у нее имеется ядерное оружие и носители, которые способны ударить по стране-агрессору. Российская Федерация во много раз сильнее Северной Кореи, у нас есть мощная ядерная триада. Поэтому, я думаю, нет, Трамп не будет себя вести также, как с Ираном, с Россией.Но экономические санкции действительно могут быть введены в отношении нас, что сильно повлияет на возможности российской экономики и развитие ВС РФ.Как считает известный политолог, на саммите НАТО было только две интриги. Об этом в интервью Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20250624/sergey-ermakov-uroven-delegatsii-ot-ukrainy-na-sammite-nato-mozhet-byt-znachitelno-ponizhen-1064199546.html

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интервью, нато, украина.ру, владимир зеленский, рютте, дональд трамп, россия, украина, вооружения, впк, саммит, кндр, ядерная война