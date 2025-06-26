Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО - 26.06.2025 Украина.ру
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Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО
Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО - 26.06.2025 Украина.ру
Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО
На саммите НАТО Зеленский вместе с западными странами преследовал только одну цель — чтобы израильско-иранская повестка не дала Трампу потерять интерес к финансированию и поддержке Украины. То есть Киев всеми силами пытался остаться в международной политической повестке.
2025-06-26T18:32
2025-06-26T18:32
интервью
нато
украина.ру
владимир зеленский
рютте
дональд трамп
россия
украина
вооружения
впк
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.В Гааге с 24 по 25 июня прошел саммит НАТО, на котором вопрос Украины был затронут вскользь. Президент США Дональд Трамп положительно оценил мероприятие, назвав его "одним из самых сплоченных и результативных в истории". — Дмитрий Анатольевич, каким этот саммит стал для Украины? В итоговой декларации мероприятия НАТО нет пункта о будущем Украины в составе блока.— Саммит для Украины я бы назвал проходным, потому что мероприятие было собрано не для нее, а для того чтобы подтвердить евроатлантическое единство, сохранить в нем присутствие США и дать Трампу насладиться триумфом победы над Тегераном в ирано-израильском конфликте. Киев вместе с западными странами преследовал только одну цель — чтобы израильско-иранская повестка не дала Трампу потерять интерес к финансированию и поддержке Украины. То есть Киев всеми силами пытался остаться в политической международной повестке. Зеленского даже заставили одеть приличный костюм и не досаждать президенту США. Потому что все понимают, что Трамп пока не определился, будет ли он договариваться с Россией.— А почему не определился?— Могу предположить, что наш президент предложил Трампу особые экономические преференции, и они настолько значимы для американского лидера, что он до сих пор не решил, в какую часть весов склонит свое мнение и желание продолжить диалог.До сих пор у Трампа нет понимания, введет ли он новые санкции в отношении России, если не будет договоренности; перестанет ли поддерживать Украину. Поэтому все стараются относиться к Трампу как к фарфоровой вазе, аккуратно, чтобы, боясь лишний раз вызвать его гнев.— Трамп и Зеленский, как пишут в СМИ, говорили 50 минут в рамках мероприятия. Как нам это расценивать?— Я считаю, что это была проходная встреча. Пятьдесят минут — это небольшое количество времени. Кроме того, как мы знаем, все важное и значимое Трамп обычно тут же выкладывает в своих соцсетях. В этот раз этого не было, в том числе — никакой значимой информации по взаимодействию НАТО и Украины.Из утечек в прессу я видел сообщение о том, что необходимо поставить "Пэтриоты" на Украину. Но Трамп заявил, что эти системы нужны в ирано-израильском конфликте, который вроде бы закончился, но перемирие шаткое.— Между тем генсек НАТО Рютте заявил, что финансирование Украины в этом году будет намного больше, чем 50 миллиардов в прошлом 2024 году. Получается Запад продолжает эскалацию конфликта, несмотря на переговорный процесс?— Запад постоянно говорит о том, что поставил целью уничтожение России на поле боя руками Украины. Поэтому поражение ВСУ на фронте со стороны ВС РФ будет являться проигрышем коллективного Запада России.В таком случае значение НАТО и в целом Запада в мире будет фактически нивелировано. Вряд ли у западников найдётся еще одна такая же безответственная страна, которая готова бросить свое население на борьбу с РФ. Поэтому они будут биться до последнего украинца, и самое дешевое, что могут сделать, это финансировать эту борьбу.— Якобы на закрытой встрече лидеров НАТО Трамп прямо заявил, что "ситуация на Украине совершенно вышла из-под контроля и требуются быстрые активные действия." Это сообщает Блумберг со ссылкой на источники с заседания. Что имел ввиду Трамп? Активизацию войны против России? Или развитие переговоров с ней?— Я думаю, он дает оценку того, как наша армия наступает каждый день, пусть не быстро, но системно, ежедневно. Фронт двигается в сторону Западной Украины. Киев явно проигрывает противостояние с Россией, и западникам необходимо принимать какие-то меры.Высказанные на переговорах позиции России и Украины диаметрально противоположные. Ни одна сторона не может отказаться от своих условий. При этом Трамп понимает, что невозможно действовать с Россией путем физического, боевого давления. Поэтому, повторюсь, он пока думает, применять ли драконовские санкции, которые уже лежат в Сенате, против нас.Я полагаю, что диалог с Путиным позволяет ему надеяться соскочить с украинской проблемы, отдать ее в руки Европы и выстраивать с Россией взаимоотношения в рамках заявленной программы "Америка превыше всего", надеясь, что вместе с Россией можно будет заработать.На Украине США могут только потерять деньги. Поэтому Трамп как человек прагматичный выбирает, конечно, бизнес, а не потери.— Мне интересно, почему США не вышли из блока, о чем ранее много говорилось на Западе. Означает ли это, что Трамп все-таки поддерживают НАТО и его агрессию против России?— Трамп всегда исходит из своих личных интересов и благ для своей страны. НАТО пока что остается эффективным инструментом воздействия на Россию и другие страны мира, в том числе Иран.Да, Трамп заявлял о том, что НАТО — чемодан без ручки, который сложно нести, но жалко бросить, приходится на него тратить деньги. Но, как мы знаем, на этом саммите страны – члены НАТО договорились увеличить свои расходы на оборону до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Мало того, они будут закупать оружие у промышленных предприятий США, тем самым накачивать американский Военно-промышленный комплекс и делать Америку великой.Поэтому отказываться от влияния на целый европейский континент, на всю мировую политику, отказываться от денег, которые приносит и будет приносить этот блок, я думаю, Трамп не будет.— Каково сейчас в целом положение НАТО, на ваш взгляд? Силен ли альянс для противостояния с Россией? Готов ли он к этому?— Я думаю, что второго конфликта типа сложившегося с Украиной Россия не потянет конвенциально оружием — для этого нужен достаточно большой мобилизационный ресурс, до 500 миллионов человек. Поэтому это может стать кризисом с ядерной компонентой и борьба за выживание. То есть фактически встанет вопрос о существовании всего мира, не только России и Европы.А так, да, альянс силен, и он собирается вложить 1 триллион евро в течение нескольких лет для того, чтобы развить свои мускулы, создать новые армии. Сейчас системно сбалансированные армии есть только у Турции, Греции, Польши. Но если в других государствах НАТО они буду формироваться, станут выпускать новую технику, вооружения, начнут формировать заводы и фабрики для этого — безусловно, это угроза для нас, которая будет расти по экспоненте. России это стоит учитывать при устройстве своего будущего и при формировании нашей безопасности.— Может ли Трамп поступить в отношении России так же, как с Ираном?— Они не смогли так поступить с Северной Кореей, потому что у нее имеется ядерное оружие и носители, которые способны ударить по стране-агрессору. Российская Федерация во много раз сильнее Северной Кореи, у нас есть мощная ядерная триада. Поэтому, я думаю, нет, Трамп не будет себя вести также, как с Ираном, с Россией.Но экономические санкции действительно могут быть введены в отношении нас, что сильно повлияет на возможности российской экономики и развитие ВС РФ.Как считает известный политолог, на саммите НАТО было только две интриги. Об этом в интервью Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару.
https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html
https://ukraina.ru/20250624/sergey-ermakov-uroven-delegatsii-ot-ukrainy-na-sammite-nato-mozhet-byt-znachitelno-ponizhen-1064199546.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, нато, украина.ру, владимир зеленский, рютте, дональд трамп, россия, украина, вооружения, впк, саммит, кндр, ядерная война
Интервью, НАТО, Украина.ру, Владимир Зеленский, Рютте, Дональд Трамп, Россия, Украина, вооружения, ВПК, саммит, КНДР, ядерная война

Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО

18:32 26.06.2025
 
© sila-rus.ruДмитрий Краснов интервью
Дмитрий Краснов интервью
© sila-rus.ru
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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На саммите НАТО Зеленский вместе с западными странами преследовал только одну цель — чтобы израильско-иранская повестка не дала Трампу потерять интерес к финансированию и поддержке Украины. То есть Киев всеми силами пытался остаться в международной политической повестке.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
В Гааге с 24 по 25 июня прошел саммит НАТО, на котором вопрос Украины был затронут вскользь. Президент США Дональд Трамп положительно оценил мероприятие, назвав его "одним из самых сплоченных и результативных в истории".
— Дмитрий Анатольевич, каким этот саммит стал для Украины? В итоговой декларации мероприятия НАТО нет пункта о будущем Украины в составе блока.
— Саммит для Украины я бы назвал проходным, потому что мероприятие было собрано не для нее, а для того чтобы подтвердить евроатлантическое единство, сохранить в нем присутствие США и дать Трампу насладиться триумфом победы над Тегераном в ирано-израильском конфликте.
Киев вместе с западными странами преследовал только одну цель — чтобы израильско-иранская повестка не дала Трампу потерять интерес к финансированию и поддержке Украины. То есть Киев всеми силами пытался остаться в политической международной повестке.
Зеленского даже заставили одеть приличный костюм и не досаждать президенту США. Потому что все понимают, что Трамп пока не определился, будет ли он договариваться с Россией.
— А почему не определился?
— Могу предположить, что наш президент предложил Трампу особые экономические преференции, и они настолько значимы для американского лидера, что он до сих пор не решил, в какую часть весов склонит свое мнение и желание продолжить диалог.
До сих пор у Трампа нет понимания, введет ли он новые санкции в отношении России, если не будет договоренности; перестанет ли поддерживать Украину. Поэтому все стараются относиться к Трампу как к фарфоровой вазе, аккуратно, чтобы, боясь лишний раз вызвать его гнев.
Дмитрий Краснов
28 февраля 2023, 13:38
Дмитрий Краснов: кто онКандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России
— Трамп и Зеленский, как пишут в СМИ, говорили 50 минут в рамках мероприятия. Как нам это расценивать?
— Я считаю, что это была проходная встреча. Пятьдесят минут — это небольшое количество времени. Кроме того, как мы знаем, все важное и значимое Трамп обычно тут же выкладывает в своих соцсетях. В этот раз этого не было, в том числе — никакой значимой информации по взаимодействию НАТО и Украины.
Из утечек в прессу я видел сообщение о том, что необходимо поставить "Пэтриоты" на Украину. Но Трамп заявил, что эти системы нужны в ирано-израильском конфликте, который вроде бы закончился, но перемирие шаткое.
— Между тем генсек НАТО Рютте заявил, что финансирование Украины в этом году будет намного больше, чем 50 миллиардов в прошлом 2024 году. Получается Запад продолжает эскалацию конфликта, несмотря на переговорный процесс?
— Запад постоянно говорит о том, что поставил целью уничтожение России на поле боя руками Украины. Поэтому поражение ВСУ на фронте со стороны ВС РФ будет являться проигрышем коллективного Запада России.
В таком случае значение НАТО и в целом Запада в мире будет фактически нивелировано. Вряд ли у западников найдётся еще одна такая же безответственная страна, которая готова бросить свое население на борьбу с РФ. Поэтому они будут биться до последнего украинца, и самое дешевое, что могут сделать, это финансировать эту борьбу.
— Якобы на закрытой встрече лидеров НАТО Трамп прямо заявил, что "ситуация на Украине совершенно вышла из-под контроля и требуются быстрые активные действия." Это сообщает Блумберг со ссылкой на источники с заседания. Что имел ввиду Трамп? Активизацию войны против России? Или развитие переговоров с ней?
— Я думаю, он дает оценку того, как наша армия наступает каждый день, пусть не быстро, но системно, ежедневно. Фронт двигается в сторону Западной Украины. Киев явно проигрывает противостояние с Россией, и западникам необходимо принимать какие-то меры.
Высказанные на переговорах позиции России и Украины диаметрально противоположные. Ни одна сторона не может отказаться от своих условий. При этом Трамп понимает, что невозможно действовать с Россией путем физического, боевого давления. Поэтому, повторюсь, он пока думает, применять ли драконовские санкции, которые уже лежат в Сенате, против нас.
Я полагаю, что диалог с Путиным позволяет ему надеяться соскочить с украинской проблемы, отдать ее в руки Европы и выстраивать с Россией взаимоотношения в рамках заявленной программы "Америка превыше всего", надеясь, что вместе с Россией можно будет заработать.
На Украине США могут только потерять деньги. Поэтому Трамп как человек прагматичный выбирает, конечно, бизнес, а не потери.
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
— Мне интересно, почему США не вышли из блока, о чем ранее много говорилось на Западе. Означает ли это, что Трамп все-таки поддерживают НАТО и его агрессию против России?
— Трамп всегда исходит из своих личных интересов и благ для своей страны. НАТО пока что остается эффективным инструментом воздействия на Россию и другие страны мира, в том числе Иран.
Да, Трамп заявлял о том, что НАТО — чемодан без ручки, который сложно нести, но жалко бросить, приходится на него тратить деньги. Но, как мы знаем, на этом саммите страны – члены НАТО договорились увеличить свои расходы на оборону до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Мало того, они будут закупать оружие у промышленных предприятий США, тем самым накачивать американский Военно-промышленный комплекс и делать Америку великой.
Поэтому отказываться от влияния на целый европейский континент, на всю мировую политику, отказываться от денег, которые приносит и будет приносить этот блок, я думаю, Трамп не будет.
— Каково сейчас в целом положение НАТО, на ваш взгляд? Силен ли альянс для противостояния с Россией? Готов ли он к этому?
— Я думаю, что второго конфликта типа сложившегося с Украиной Россия не потянет конвенциально оружием — для этого нужен достаточно большой мобилизационный ресурс, до 500 миллионов человек. Поэтому это может стать кризисом с ядерной компонентой и борьба за выживание. То есть фактически встанет вопрос о существовании всего мира, не только России и Европы.
А так, да, альянс силен, и он собирается вложить 1 триллион евро в течение нескольких лет для того, чтобы развить свои мускулы, создать новые армии.
Сейчас системно сбалансированные армии есть только у Турции, Греции, Польши. Но если в других государствах НАТО они буду формироваться, станут выпускать новую технику, вооружения, начнут формировать заводы и фабрики для этого — безусловно, это угроза для нас, которая будет расти по экспоненте. России это стоит учитывать при устройстве своего будущего и при формировании нашей безопасности.
Сергей Ермаков интервью
24 июня, 05:00
Сергей Ермаков: Уровень делегации от Украины на саммите НАТО может быть значительно пониженПосле демонстративного краха политики США и НАТО в Афганистане, отказ от своих обязательств и обещаний перед Киевом означал бы полную дискредитацию натовской политики.
— Может ли Трамп поступить в отношении России так же, как с Ираном?
— Они не смогли так поступить с Северной Кореей, потому что у нее имеется ядерное оружие и носители, которые способны ударить по стране-агрессору. Российская Федерация во много раз сильнее Северной Кореи, у нас есть мощная ядерная триада. Поэтому, я думаю, нет, Трамп не будет себя вести также, как с Ираном, с Россией.
Но экономические санкции действительно могут быть введены в отношении нас, что сильно повлияет на возможности российской экономики и развитие ВС РФ.
Как считает известный политолог, на саммите НАТО было только две интриги. Об этом в интервью Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару.
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Заголовок открываемого материала
18:33Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом
18:32Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО
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18:29Не менее 15 беспилотников ВСУ атаковали администрацию Троицкого округа в ЛНР, один человек ранен
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