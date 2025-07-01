https://ukraina.ru/20250701/pvo-za-noch-unichtozhila-60-ukrainskikh-bespilotnikov-1064501089.html

ПВО за ночь уничтожила 60 украинских беспилотников

ПВО за ночь уничтожила 60 украинских беспилотников - 01.07.2025 Украина.ру

ПВО за ночь уничтожила 60 украинских беспилотников

В ночь на вторник российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 60 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны

2025-07-01T07:35

2025-07-01T07:35

2025-07-01T07:35

новости

ростовская область

саратовская область

таганрог

алексей кулемзин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101580/16/1015801646_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_92e94694a821694293d73ecc7c9db2b0.jpg

Из них 17 над Крымом, 16 - над территорией Ростовской области, 11 - над акваторией Азовского моря, пять над Курской, четыре над Саратовской областями, три - над акваторией Черного моря, два - над территорией Белгородской области и по одному над Воронежской и Орловской областями.Накануне поздним вечером мэр Донецка Алексей Кулемзин информировал о мощных взрывах в центре города. После удара ВСУ горели торговые ряды на рынке "Сокол". Оперативные службы сообщали, что применялись ракеты Storm Shadow, есть погибшие и раненые.Ракетную опасность объявляли также в Астраханской, Курской, Саратовской областях, на Ставрополье. Сообщалось, что вражеские беспилотники атакуют ЛНР, летят в сторону Мелитополя. Опасность атаки БПЛА объявлена в Краснодаре, на территории Воронежской и Оренбургской областей.Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что ПВО обезвредила беспилотник в городе. В результате падения его обломков были повреждены стекла в доме. Пострадавших нет.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что в хуторе Веселый Мясниковского района в ходе отражения воздушной атаки был уничтожен БПЛА. Осколками посекло забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стекла в окнах частного жилого дома.Позже он же указал, что за ночь силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

ростовская область

саратовская область

таганрог

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростовская область, саратовская область, таганрог, алексей кулемзин, вооруженные силы украины