ПВО за ночь уничтожила 60 украинских беспилотников - 01.07.2025 Украина.ру
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ПВО за ночь уничтожила 60 украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожила 60 украинских беспилотников - 01.07.2025 Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила 60 украинских беспилотников
В ночь на вторник российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 60 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны
2025-07-01T07:35
2025-07-01T07:35
новости
ростовская область
саратовская область
таганрог
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
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Из них 17 над Крымом, 16 - над территорией Ростовской области, 11 - над акваторией Азовского моря, пять над Курской, четыре над Саратовской областями, три - над акваторией Черного моря, два - над территорией Белгородской области и по одному над Воронежской и Орловской областями.Накануне поздним вечером мэр Донецка Алексей Кулемзин информировал о мощных взрывах в центре города. После удара ВСУ горели торговые ряды на рынке "Сокол". Оперативные службы сообщали, что применялись ракеты Storm Shadow, есть погибшие и раненые.Ракетную опасность объявляли также в Астраханской, Курской, Саратовской областях, на Ставрополье. Сообщалось, что вражеские беспилотники атакуют ЛНР, летят в сторону Мелитополя. Опасность атаки БПЛА объявлена в Краснодаре, на территории Воронежской и Оренбургской областей.Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что ПВО обезвредила беспилотник в городе. В результате падения его обломков были повреждены стекла в доме. Пострадавших нет.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что в хуторе Веселый Мясниковского района в ходе отражения воздушной атаки был уничтожен БПЛА. Осколками посекло забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стекла в окнах частного жилого дома.Позже он же указал, что за ночь силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, ростовская область, саратовская область, таганрог, алексей кулемзин, вооруженные силы украины
Новости, Ростовская область, Саратовская область, Таганрог, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины

ПВО за ночь уничтожила 60 украинских беспилотников

07:35 01.07.2025
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкУчения ВВС и ПВО на юге России
Учения ВВС и ПВО на юге России - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
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В ночь на вторник российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 60 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны
Из них 17 над Крымом, 16 - над территорией Ростовской области, 11 - над акваторией Азовского моря, пять над Курской, четыре над Саратовской областями, три - над акваторией Черного моря, два - над территорией Белгородской области и по одному над Воронежской и Орловской областями.
Накануне поздним вечером мэр Донецка Алексей Кулемзин информировал о мощных взрывах в центре города. После удара ВСУ горели торговые ряды на рынке "Сокол". Оперативные службы сообщали, что применялись ракеты Storm Shadow, есть погибшие и раненые.
Ракетную опасность объявляли также в Астраханской, Курской, Саратовской областях, на Ставрополье. Сообщалось, что вражеские беспилотники атакуют ЛНР, летят в сторону Мелитополя. Опасность атаки БПЛА объявлена в Краснодаре, на территории Воронежской и Оренбургской областей.
Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что ПВО обезвредила беспилотник в городе. В результате падения его обломков были повреждены стекла в доме. Пострадавших нет.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что в хуторе Веселый Мясниковского района в ходе отражения воздушной атаки был уничтожен БПЛА. Осколками посекло забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стекла в окнах частного жилого дома.
"К счастью, живущий в доме мужчина инвалид-колясочник не пострадал. На место выехали представители районной администрации, чтобы оценить объем ущерба для имущества. В его восстановлении хозяевам будет оказана помощь", - заверил он.
Позже он же указал, что за ночь силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.
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07:35ПВО за ночь уничтожила 60 украинских беспилотников
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