Экипаж разбившегося в Нижегородской области самолёта Су-34 жив
Экипаж потерпевшего катастрофу в Нижегородской области российского военного самолёта Су-34 жив. Об этом российский телеграм-канал о происшествиях "112".
"Разбившийся в Нижегородской области самолет — Су-34. Экипаж жив", - сообщил российский телеграм-канал о происшествиях "112".
Ранее этот телеграм-канал сообщал о самолёте Су-27, упавшем в лесу возле населенного пункта Велетьма.
Со ссылкой на Минобороны телеграм-канал сообщил, что истребитель выполнял учебный полёт.
"При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж пытался починить неисправность в полете, но безуспешно. По команде руководителя полетов пилоты вывели самолет в безопасную зону и катапультировались", - сказано в публикации.
Ранее в новостях: Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области
Больше новостей дня представлено в обзоре Почему Келлог нервирует Вашингтон, чего испугался Киев и что происходит на фронте. Главное на 13:00
Следите за новостями на сайте Украина.ру
Подписывайся на