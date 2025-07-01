https://ukraina.ru/20250701/ekipazh-razbivshegosya-v-nizhegorodskoy-oblasti-samolta-su-34-zhiv-1064529625.html

Экипаж разбившегося в Нижегородской области самолёта Су-34 жив

Экипаж разбившегося в Нижегородской области самолёта Су-34 жив - 01.07.2025 Украина.ру

Экипаж разбившегося в Нижегородской области самолёта Су-34 жив

Экипаж потерпевшего катастрофу в Нижегородской области российского военного самолёта Су-34 жив. Об этом российский телеграм-канал о происшествиях "112".

2025-07-01T16:42

2025-07-01T16:42

2025-07-01T16:42

новости

нижегородская область

су-34

происшествия

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минобороны рф

самолет

истребитель

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"Разбившийся в Нижегородской области самолет — Су-34. Экипаж жив", - сообщил российский телеграм-канал о происшествиях "112".Ранее этот телеграм-канал сообщал о самолёте Су-27, упавшем в лесу возле населенного пункта Велетьма.Со ссылкой на Минобороны телеграм-канал сообщил, что истребитель выполнял учебный полёт."При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж пытался починить неисправность в полете, но безуспешно. По команде руководителя полетов пилоты вывели самолет в безопасную зону и катапультировались", - сказано в публикации.Ранее в новостях: Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области Больше новостей дня представлено в обзоре Почему Келлог нервирует Вашингтон, чего испугался Киев и что происходит на фронте. Главное на 13:00 Следите за новостями на сайте Украина.ру

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новости, нижегородская область, су-34, происшествия, вкс, минобороны рф, самолет, истребитель