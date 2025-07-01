Экипаж разбившегося в Нижегородской области самолёта Су-34 жив - 01.07.2025 Украина.ру
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Экипаж разбившегося в Нижегородской области самолёта Су-34 жив
Экипаж разбившегося в Нижегородской области самолёта Су-34 жив - 01.07.2025 Украина.ру
Экипаж разбившегося в Нижегородской области самолёта Су-34 жив
Экипаж потерпевшего катастрофу в Нижегородской области российского военного самолёта Су-34 жив. Об этом российский телеграм-канал о происшествиях "112".
2025-07-01T16:42
2025-07-01T16:42
новости
нижегородская область
су-34
происшествия
вкс
минобороны рф
самолет
истребитель
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"Разбившийся в Нижегородской области самолет — Су-34. Экипаж жив", - сообщил российский телеграм-канал о происшествиях "112".Ранее этот телеграм-канал сообщал о самолёте Су-27, упавшем в лесу возле населенного пункта Велетьма.Со ссылкой на Минобороны телеграм-канал сообщил, что истребитель выполнял учебный полёт."При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж пытался починить неисправность в полете, но безуспешно. По команде руководителя полетов пилоты вывели самолет в безопасную зону и катапультировались", - сказано в публикации.Ранее в новостях: Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области Больше новостей дня представлено в обзоре Почему Келлог нервирует Вашингтон, чего испугался Киев и что происходит на фронте. Главное на 13:00 Следите за новостями на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нижегородская область, су-34, происшествия, вкс, минобороны рф, самолет, истребитель
Новости, Нижегородская область, Су-34, происшествия, ВКС, Минобороны РФ, самолет, истребитель

Экипаж разбившегося в Нижегородской области самолёта Су-34 жив

16:42 01.07.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Экипаж потерпевшего катастрофу в Нижегородской области российского военного самолёта Су-34 жив. Об этом российский телеграм-канал о происшествиях "112".
"Разбившийся в Нижегородской области самолет — Су-34. Экипаж жив", - сообщил российский телеграм-канал о происшествиях "112".
Ранее этот телеграм-канал сообщал о самолёте Су-27, упавшем в лесу возле населенного пункта Велетьма.
Со ссылкой на Минобороны телеграм-канал сообщил, что истребитель выполнял учебный полёт.
"При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж пытался починить неисправность в полете, но безуспешно. По команде руководителя полетов пилоты вывели самолет в безопасную зону и катапультировались", - сказано в публикации.
Ранее в новостях: Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области
Больше новостей дня представлено в обзоре Почему Келлог нервирует Вашингтон, чего испугался Киев и что происходит на фронте. Главное на 13:00
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