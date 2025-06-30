Выборы как элемент украинской диктатуры - 30.06.2025 Украина.ру
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Выборы как элемент украинской диктатуры
Выборы как элемент украинской диктатуры - 30.06.2025 Украина.ру
Выборы как элемент украинской диктатуры
На Украине ни шатко, ни валко, но готовятся к выборам. Пока только планируют изменить законодательство. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
2025-06-30T19:19
2025-06-30T19:19
украина
россия
европа
руслан стефанчук
владимир зеленский
дональд трамп
рада
верховная рада
нато
эксклюзив
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По его словам, право голосовать получат только те граждане, которые проживают на территории Украины. Миллионы выехавших граждан в Европу, например, судя по всему, утратят такую возможность. Зачем хотят ограничить украинцев в демократическом праве на выбор новой власти – объясняли эксперты в своих соцсетях.Политический аналитик Евгений ФилиндашЦепочка событий за последнюю неделю с небольшим: Встреча в Минске Александра Лукашенко со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом, на которой в течение шести с половиной часов они обсуждали явно не только то, как поскорее вернуть Светлане Тихановской её мужа. Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО, говоря об итогах которой, оба отделались общими фразами без конкретики. Заявление Путина по итогам своего визита в Минск о подготовке встречи с Трампом. Приезд в Украину с необъявленным визитом уходящего с поста президента Польши Дуды, который никаких решений уже принимать не может, а вот передать что-то важное Зеленскому, с которым он встретился в Киеве – вполне. Неожиданное назначение судьи Конституционного суда Украины, после чего суд впервые с января месяца стал полномочным, обретя количество судей, необходимое для кворума. Наконец, внезапно озаботившийся срочным внесением изменений в избирательное законодательство Стефанчук. Всё это – напрямую связанные между собой события, говорящие об интенсивных кулуарных переговорах, и о том, что украинская власть готовится по их итогам к выборам.Украинский политик Александр ДубинскийСтефанчук заявил, что следующие выборы в Украине пройдут по новому закону. Ключевая фраза в его заявлении: "Это должно происходить именно в Украине" - и это, разумеется, не случайно. Очевидно, команда Зеленского уже разрабатывает схему, по которой миллионы украинцев, вынужденно находящихся в ЕС, не смогут проголосовать. Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат - тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская "демократия" отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя властью — это шайка мародёров и убийц. Считаю, что у них ничего не получится. Этот манёвр в лоб противоречит европейским принципам, где участие граждан в выборах - неотъемлемое право, а не преференция для лояльных. А то, как они судорожно суетятся сейчас - говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся. До конца этого режима осталось совсем немного.Украинский политолог Олег ПостернакСпикер парламента Стефанчук подтвердил то, о чем я говорил пару месяцев назад – готовится на всякий случай специальный закон о выборах в поствойну. Но от себя добавлю: он готовится не в стенах Рады, а на Банковой. Ну и недавно "Социс" решил обрадовать нас очередными цифрами, но именно электоральных рейтингов во время войны. Что, собственно, вызвало хейт в сторону социологов среди медиасообщества, мол, о каких предвыборных рейтингах идет речь во время горячей войны и массированных атак? Цифры очень условны, ведь другие, более основательные и закрытые исследования, показывают несколько иную картину.Но здесь каждый "сам себе режиссер". Если цифры запечатлеваются в массовое сознание – значит так надо. Кому-то. Что заметно в исследовании "Социса"? 1. Потеря политической динамики роста у Залужного, определенная стабилизация ожиданий от его персоны, тренд на отстранение его с поля активной медиаповестки дня. Хотя при моделировании второго тура Залужный побеждает Зеленского. На парламентском уровне Залужный вырывается значительно вперед по сравнению с Зеленским. Понятно, что это на сегодня, когда общественное сознание в очередной раз перестраивает восприятие кровавой войны под влиянием фрустрации нереализованных ожиданий на мирное урегулирование. 2. Очень интересна электоральная статистика по второму выбору кандидата, если первый выбор гражданина не будет присутствовать в бюллетене. Исследование показывает больший потенциал роста у Залужного, Буданова*, Белецкого*, Прокопенко*.У всех есть военный бекграунд. Это означает, что при правильной медиа-кампании их электоральные шансы могут и будут расти. 3. Опрос показывает, что у Порошенко*, Тимошенко, Бойко и Кличко особо нет электоральной основы роста и расширения. Они "застыли" в нишевых пластах и ​​разве что крупные медиакампании (арест Порошенко* или пиарный креатив ЮВТ) могли немного наскрести по закромам. 4. Происходит кристаллизация или "сцепка" политического поля Разумкова, Белецкого*, Притулы, Гончаренко*. Это – результат их медиастратегий по позиционированию. У кого-то это поездки по регионам и общение с целевыми аудиториями, у кого-то – хайповые месседжи (ТЦК, слухи в политикуме), у кого-то – билбордовая активность и интервью в youtube и т.д. Что интересно, у условных партий Буданова*, Белецкого*, Прокопенко*, Притулы парламентский рейтинг даже немного больше, чем персональный на президентских (эта тенденция не действует у Разумкова). Это означает, что массовый избиратель не представляет их президентами, однако не прочь увидеть их в Раде для баланса.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаРада пишет новый закон о ПРАВИЛЬНЫХ выборах… "Например, наступил мир, но в день выборов российская авиация взлетает и опускается и не дает возможности гражданам Украины выполнить свой конституционный долг", – отметил Стефанчук. Хм... ну и парочка ваприсов от меня: а) 10 МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН лишены пассивного избирательного права... Это самолеты РФ сделали? б) 10 МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН не смогут реализовать активное избирательное право... это самолеты РФ? в) Граждане Украины в РФ - такие же как в Украине? г) Агитация во время выборов в 100% из 100% закончится гибелью, семьи если она не в тренде? д) ... а зачем я об этом пишу? О выборах ... в чем их смысл тогда? А они будут совмещенные? А зачем их тогда проводить?Политтехнолог Михаил ПавливИнтересная формулировка от "Колывана" Стефанчука - закон о выборах в зависимости от итогов военных действий. А это как вообще? Как любой вариант завершения войны может повлиять за конституционные права? Или появится правовой статус не голосующих "неграждан"? А в избирательном законодательстве статус "побратым" чей голос считается за 2 и "ухылянт" чей голос - 0,5? А может речь про то, что голосуют только в заграничном избирательном округе, а центризберком находится по адресу - 3 Банхилл Роу, Лондон? А вариант адаптации украинского закона о выборах к законодательству РФ тоже прорабатывается потихоньку?О том, для чего разрабатывается новый закон о выборах - в статье Ростислава Ищенко "Украина предвыборная"Признан в РФ террористом и экстремистом
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Виктория Титова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, европа, руслан стефанчук, владимир зеленский, дональд трамп, рада, верховная рада, нато, эксклюзив
Украина, Россия, Европа, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Рада, Верховная Рада, НАТО, Эксклюзив

Выборы как элемент украинской диктатуры

19:19 30.06.2025
 
Украина местные выборы коллаж 1
Украина местные выборы коллаж 1
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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На Украине ни шатко, ни валко, но готовятся к выборам. Пока только планируют изменить законодательство. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По его словам, право голосовать получат только те граждане, которые проживают на территории Украины. Миллионы выехавших граждан в Европу, например, судя по всему, утратят такую возможность. Зачем хотят ограничить украинцев в демократическом праве на выбор новой власти – объясняли эксперты в своих соцсетях.
Политический аналитик Евгений Филиндаш
Цепочка событий за последнюю неделю с небольшим: Встреча в Минске Александра Лукашенко со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом, на которой в течение шести с половиной часов они обсуждали явно не только то, как поскорее вернуть Светлане Тихановской её мужа.
Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО, говоря об итогах которой, оба отделались общими фразами без конкретики.
Заявление Путина по итогам своего визита в Минск о подготовке встречи с Трампом.
Приезд в Украину с необъявленным визитом уходящего с поста президента Польши Дуды, который никаких решений уже принимать не может, а вот передать что-то важное Зеленскому, с которым он встретился в Киеве – вполне.
Неожиданное назначение судьи Конституционного суда Украины, после чего суд впервые с января месяца стал полномочным, обретя количество судей, необходимое для кворума.
Наконец, внезапно озаботившийся срочным внесением изменений в избирательное законодательство Стефанчук.
Всё это – напрямую связанные между собой события, говорящие об интенсивных кулуарных переговорах, и о том, что украинская власть готовится по их итогам к выборам.
Украинский политик Александр Дубинский
Стефанчук заявил, что следующие выборы в Украине пройдут по новому закону. Ключевая фраза в его заявлении: "Это должно происходить именно в Украине" - и это, разумеется, не случайно. Очевидно, команда Зеленского уже разрабатывает схему, по которой миллионы украинцев, вынужденно находящихся в ЕС, не смогут проголосовать.
Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат - тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская "демократия" отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя властью — это шайка мародёров и убийц.
Считаю, что у них ничего не получится. Этот манёвр в лоб противоречит европейским принципам, где участие граждан в выборах - неотъемлемое право, а не преференция для лояльных. А то, как они судорожно суетятся сейчас - говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся. До конца этого режима осталось совсем немного.
Украинский политолог Олег Постернак
Спикер парламента Стефанчук подтвердил то, о чем я говорил пару месяцев назад – готовится на всякий случай специальный закон о выборах в поствойну. Но от себя добавлю: он готовится не в стенах Рады, а на Банковой.
Ну и недавно "Социс" решил обрадовать нас очередными цифрами, но именно электоральных рейтингов во время войны. Что, собственно, вызвало хейт в сторону социологов среди медиасообщества, мол, о каких предвыборных рейтингах идет речь во время горячей войны и массированных атак?
Цифры очень условны, ведь другие, более основательные и закрытые исследования, показывают несколько иную картину.
Но здесь каждый "сам себе режиссер". Если цифры запечатлеваются в массовое сознание – значит так надо. Кому-то.
Что заметно в исследовании "Социса"?
1. Потеря политической динамики роста у Залужного, определенная стабилизация ожиданий от его персоны, тренд на отстранение его с поля активной медиаповестки дня. Хотя при моделировании второго тура Залужный побеждает Зеленского. На парламентском уровне Залужный вырывается значительно вперед по сравнению с Зеленским. Понятно, что это на сегодня, когда общественное сознание в очередной раз перестраивает восприятие кровавой войны под влиянием фрустрации нереализованных ожиданий на мирное урегулирование.
2. Очень интересна электоральная статистика по второму выбору кандидата, если первый выбор гражданина не будет присутствовать в бюллетене. Исследование показывает больший потенциал роста у Залужного, Буданова*, Белецкого*, Прокопенко*.У всех есть военный бекграунд. Это означает, что при правильной медиа-кампании их электоральные шансы могут и будут расти.
3. Опрос показывает, что у Порошенко*, Тимошенко, Бойко и Кличко особо нет электоральной основы роста и расширения. Они "застыли" в нишевых пластах и ​​разве что крупные медиакампании (арест Порошенко* или пиарный креатив ЮВТ) могли немного наскрести по закромам.
4. Происходит кристаллизация или "сцепка" политического поля Разумкова, Белецкого*, Притулы, Гончаренко*. Это – результат их медиастратегий по позиционированию. У кого-то это поездки по регионам и общение с целевыми аудиториями, у кого-то – хайповые месседжи (ТЦК, слухи в политикуме), у кого-то – билбордовая активность и интервью в youtube и т.д.
Что интересно, у условных партий Буданова*, Белецкого*, Прокопенко*, Притулы парламентский рейтинг даже немного больше, чем персональный на президентских (эта тенденция не действует у Разумкова). Это означает, что массовый избиратель не представляет их президентами, однако не прочь увидеть их в Раде для баланса.
Политический аналитик Михаил Чаплыга
Рада пишет новый закон о ПРАВИЛЬНЫХ выборах… "Например, наступил мир, но в день выборов российская авиация взлетает и опускается и не дает возможности гражданам Украины выполнить свой конституционный долг", – отметил Стефанчук.
Хм... ну и парочка ваприсов от меня:
а) 10 МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН лишены пассивного избирательного права... Это самолеты РФ сделали?
б) 10 МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН не смогут реализовать активное избирательное право... это самолеты РФ?
в) Граждане Украины в РФ - такие же как в Украине?
г) Агитация во время выборов в 100% из 100% закончится гибелью, семьи если она не в тренде?
д) ... а зачем я об этом пишу? О выборах ... в чем их смысл тогда? А они будут совмещенные? А зачем их тогда проводить?
Политтехнолог Михаил Павлив
Интересная формулировка от "Колывана" Стефанчука - закон о выборах в зависимости от итогов военных действий. А это как вообще? Как любой вариант завершения войны может повлиять за конституционные права? Или появится правовой статус не голосующих "неграждан"? А в избирательном законодательстве статус "побратым" чей голос считается за 2 и "ухылянт" чей голос - 0,5? А может речь про то, что голосуют только в заграничном избирательном округе, а центризберком находится по адресу - 3 Банхилл Роу, Лондон? А вариант адаптации украинского закона о выборах к законодательству РФ тоже прорабатывается потихоньку?
О том, для чего разрабатывается новый закон о выборах - в статье Ростислава Ищенко "Украина предвыборная"
Признан в РФ террористом и экстремистом
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УкраинаРоссияЕвропаРуслан СтефанчукВладимир ЗеленскийДональд ТрампРадаВерховная РадаНАТОЭксклюзив
 
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