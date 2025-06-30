https://ukraina.ru/20250630/vybory-kak-element-ukrainskoy-diktatury-1064484361.html

Выборы как элемент украинской диктатуры

Выборы как элемент украинской диктатуры - 30.06.2025 Украина.ру

Выборы как элемент украинской диктатуры

На Украине ни шатко, ни валко, но готовятся к выборам. Пока только планируют изменить законодательство. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

2025-06-30T19:19

2025-06-30T19:19

2025-06-30T19:19

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По его словам, право голосовать получат только те граждане, которые проживают на территории Украины. Миллионы выехавших граждан в Европу, например, судя по всему, утратят такую возможность. Зачем хотят ограничить украинцев в демократическом праве на выбор новой власти – объясняли эксперты в своих соцсетях.Политический аналитик Евгений ФилиндашЦепочка событий за последнюю неделю с небольшим: Встреча в Минске Александра Лукашенко со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом, на которой в течение шести с половиной часов они обсуждали явно не только то, как поскорее вернуть Светлане Тихановской её мужа. Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО, говоря об итогах которой, оба отделались общими фразами без конкретики. Заявление Путина по итогам своего визита в Минск о подготовке встречи с Трампом. Приезд в Украину с необъявленным визитом уходящего с поста президента Польши Дуды, который никаких решений уже принимать не может, а вот передать что-то важное Зеленскому, с которым он встретился в Киеве – вполне. Неожиданное назначение судьи Конституционного суда Украины, после чего суд впервые с января месяца стал полномочным, обретя количество судей, необходимое для кворума. Наконец, внезапно озаботившийся срочным внесением изменений в избирательное законодательство Стефанчук. Всё это – напрямую связанные между собой события, говорящие об интенсивных кулуарных переговорах, и о том, что украинская власть готовится по их итогам к выборам.Украинский политик Александр ДубинскийСтефанчук заявил, что следующие выборы в Украине пройдут по новому закону. Ключевая фраза в его заявлении: "Это должно происходить именно в Украине" - и это, разумеется, не случайно. Очевидно, команда Зеленского уже разрабатывает схему, по которой миллионы украинцев, вынужденно находящихся в ЕС, не смогут проголосовать. Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат - тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская "демократия" отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя властью — это шайка мародёров и убийц. Считаю, что у них ничего не получится. Этот манёвр в лоб противоречит европейским принципам, где участие граждан в выборах - неотъемлемое право, а не преференция для лояльных. А то, как они судорожно суетятся сейчас - говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся. До конца этого режима осталось совсем немного.Украинский политолог Олег ПостернакСпикер парламента Стефанчук подтвердил то, о чем я говорил пару месяцев назад – готовится на всякий случай специальный закон о выборах в поствойну. Но от себя добавлю: он готовится не в стенах Рады, а на Банковой. Ну и недавно "Социс" решил обрадовать нас очередными цифрами, но именно электоральных рейтингов во время войны. Что, собственно, вызвало хейт в сторону социологов среди медиасообщества, мол, о каких предвыборных рейтингах идет речь во время горячей войны и массированных атак? Цифры очень условны, ведь другие, более основательные и закрытые исследования, показывают несколько иную картину.Но здесь каждый "сам себе режиссер". Если цифры запечатлеваются в массовое сознание – значит так надо. Кому-то. Что заметно в исследовании "Социса"? 1. Потеря политической динамики роста у Залужного, определенная стабилизация ожиданий от его персоны, тренд на отстранение его с поля активной медиаповестки дня. Хотя при моделировании второго тура Залужный побеждает Зеленского. На парламентском уровне Залужный вырывается значительно вперед по сравнению с Зеленским. Понятно, что это на сегодня, когда общественное сознание в очередной раз перестраивает восприятие кровавой войны под влиянием фрустрации нереализованных ожиданий на мирное урегулирование. 2. Очень интересна электоральная статистика по второму выбору кандидата, если первый выбор гражданина не будет присутствовать в бюллетене. Исследование показывает больший потенциал роста у Залужного, Буданова*, Белецкого*, Прокопенко*.У всех есть военный бекграунд. Это означает, что при правильной медиа-кампании их электоральные шансы могут и будут расти. 3. Опрос показывает, что у Порошенко*, Тимошенко, Бойко и Кличко особо нет электоральной основы роста и расширения. Они "застыли" в нишевых пластах и ​​разве что крупные медиакампании (арест Порошенко* или пиарный креатив ЮВТ) могли немного наскрести по закромам. 4. Происходит кристаллизация или "сцепка" политического поля Разумкова, Белецкого*, Притулы, Гончаренко*. Это – результат их медиастратегий по позиционированию. У кого-то это поездки по регионам и общение с целевыми аудиториями, у кого-то – хайповые месседжи (ТЦК, слухи в политикуме), у кого-то – билбордовая активность и интервью в youtube и т.д. Что интересно, у условных партий Буданова*, Белецкого*, Прокопенко*, Притулы парламентский рейтинг даже немного больше, чем персональный на президентских (эта тенденция не действует у Разумкова). Это означает, что массовый избиратель не представляет их президентами, однако не прочь увидеть их в Раде для баланса.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаРада пишет новый закон о ПРАВИЛЬНЫХ выборах… "Например, наступил мир, но в день выборов российская авиация взлетает и опускается и не дает возможности гражданам Украины выполнить свой конституционный долг", – отметил Стефанчук. Хм... ну и парочка ваприсов от меня: а) 10 МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН лишены пассивного избирательного права... Это самолеты РФ сделали? б) 10 МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН не смогут реализовать активное избирательное право... это самолеты РФ? в) Граждане Украины в РФ - такие же как в Украине? г) Агитация во время выборов в 100% из 100% закончится гибелью, семьи если она не в тренде? д) ... а зачем я об этом пишу? О выборах ... в чем их смысл тогда? А они будут совмещенные? А зачем их тогда проводить?Политтехнолог Михаил ПавливИнтересная формулировка от "Колывана" Стефанчука - закон о выборах в зависимости от итогов военных действий. А это как вообще? Как любой вариант завершения войны может повлиять за конституционные права? Или появится правовой статус не голосующих "неграждан"? А в избирательном законодательстве статус "побратым" чей голос считается за 2 и "ухылянт" чей голос - 0,5? А может речь про то, что голосуют только в заграничном избирательном округе, а центризберком находится по адресу - 3 Банхилл Роу, Лондон? А вариант адаптации украинского закона о выборах к законодательству РФ тоже прорабатывается потихоньку?О том, для чего разрабатывается новый закон о выборах - в статье Ростислава Ищенко "Украина предвыборная"Признан в РФ террористом и экстремистом

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украина, россия, европа, руслан стефанчук, владимир зеленский, дональд трамп, рада, верховная рада, нато, эксклюзив