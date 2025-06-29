https://ukraina.ru/20250629/ukraina-predvybornaya-1064440805.html

Украина предвыборная

Украина предвыборная - 29.06.2025 Украина.ру

Украина предвыборная

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что в недрах Верховной Рады разрабатывается законопроект о проведении выборов. Радоваться не стоит, Зеленскому ничего не угрожает, так как речь идёт о проведении выборов после окончания военных действий.

2025-06-29T19:25

2025-06-29T19:25

2025-06-29T19:25

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Сразу возникает закономерный вопрос: а зачем новый закон? Действующее законодательство регулирует этот вопрос. Через два месяца после окончания действия военного положения должны пройти выборы новой Верховной Рады, которые должна назначить Центральная избирательная комиссия, а через три месяца после окончания действия военного положения должны пройти выборы президента, которые назначает Верховная Рада. Назначение и проведение выборов проходит в обычном порядке.Но закон-то разрабатывается. Более того, Зеленский внезапно назначил нового судью Конституционного суда по квоте президента, что теоретически позволяет собрать кворум и разблокировать работу органа конституционной юрисдикции. Причём здесь, как с выборами, самому Зеленскому работающий Конституционный суд может понадобиться только для подтверждения его легитимности. Но ему это не надо. Запад и так признаёт его легитимность, а с Россией Зеленский воюет и её непризнание его мало волнует.То есть, Конституционный суд может понадобиться действующей украинской власти (которая предпринимает шаги, позволяющие разблокировать его, ею же заблокированную, работу) исключительно для признания конституционности неких новых законов. До сих пор Зеленский чудесно справлялся и без Конституционного суда.Поскольку послевоенные выборы регулируются действующим законодательством, упомянутый Стефанчуком новый законопроект очевидно это законодательство как-то изменит, что может вызвать вопрос о его соответствии конституции. Даже если по умолчанию будет принято, что новый закон распространяется только на случаи выборов после отмены военного положения, возникнет конституционная коллизия, так как эти случаи регулируются действующим законодательством.В общем, Зеленскому может понадобиться заключение Конституционного суда о конституционности нового закона о выборах после отмены военного положения. Но зачем ему новый закон в принципе?Думаю, что речь сейчас идёт не только об интересах лично Зеленского, но об интересах всей правящей группировки украинской элиты. Дорвавшись до власти её представители очень не любят эту власть отдавать. Им всё равно чьим протекторатом будет Украина и насколько ограничен будет её суверенитет. Главное, чтобы продолжало без ограничений действовать их личное "суверенное" право "доить эту корову". Любая внешняя сила должна реализовывать свои интересы на Украине при их посредничестве. Безусловно не бесплатном.Вы думаете Зеленский с командой западную помощь разворовывают? Нет, с их точки зрения, они процент за услугу по обеспечению интересов Запада на Украине берут. А что процент велик, так кто сколько смог, тот столько и сторговал. Дают же. Значит всех всё устраивает.Украинские руководители знают, что окончательная победа России не за горами. Также они в курсе, что самые щадящие условия, предложенные Россией предполагают полную перезагрузку украинской государственности с отстранением от власти большей части действующих политиков первого ряда. Их это категорически не устраивает, поэтому Киев отказывается обсуждать российскую формулу мира. Но в таком случае, скорее раньше, чем позже и уже очень скоро ВСУ будут уничтожены и встанет вопрос о полной ликвидации Украины или её насильственной перезагрузке.Украинские политики предполагают, что поскольку силовая ликвидация Украины явочным порядком не будет признана большей частью существующих государств и не состоится её утверждение СБ ООН, Россия может избрать путь переучреждения украинской государственности, которая потом оформит с Россией нечто вроде союзного государства (по примеру Белоруссии или же на троих сразу) или даже изъявит желание войти в состав России. Кстати, как политических так и экономических стимулов у такой перучреждённой Украины войти в состав России (хоть бы даже и областями) будет предостаточно.Их самих (украинских политиков) в этом проекте не видно.Они не могут остановить наступающую катастрофу фронта. Они никак не могут воспрепятствовать действиям России. Но они могут их осложнить юридически – создать условия при которых они смогут сохранить свою виртуальную Украину за пределами реальной, контролируемой Россией. Именно для этого может понадобиться новый закон о выборах, который можно сформулировать таким образом, чтобы не только никто, кроме действующей власти не мог провести выборы, но и выдвинуться на них никто, кроме уже имеющейся майданной обоймы тоже не мог.Понятно, что Россию это не остановит, но ограничит ей пространство для манёвра. В этих условиях для Москвы будет совершенно бессмысленно создавать какую-то новую перезагруженную Украину в качестве промежуточного варианта, позволяющего легитимировать процесс дальнейшей интеграции.Фокус в том, что юридическая, а не силовая перезагрузка государства происходит на основе национального законодательства. Если национальное законодательство такую возможность блокирует, остаётся только силовой вариант перезагрузки. Если вы внимательно оцените всю деятельность режима Зеленского, то вы обнаружите, что именно на силовой вариант перезагрузки Украины, а скорее даже на её полное поглощение, он и толкает Россию.Можно сколько угодно валить на Бориса Джонсона вину за нереализованные Стамбульские соглашения 2022 года. Не будем выяснять почему Зеленский решил посоветоваться именно с человеком (который однозначно порекомендовал ему "повоевать с Россией"), а не с кем-нибудь, настроенным более миролюбиво (с тем же Эрдоганом, например). Примем как данность – маленького неопытного клоуна обманули и втравили в войну. Но ведь во время Стамбульских переговоров 2025 года никакого Джонсона рядом не было, Трамп буквально настаивал на мирном соглашении, предложения России отличались от Стамбула-22 в основном площадью территорий, от прав на которые Киев должен отказаться, а война была уже точно проиграна и об этом Зеленский знал. Тем не менее он сделал всё, чтобы сорвать договорённость, прекрасно понимая (ему об этом и Путин, и Трамп, и европейские партнёры сказали), что если не будет соглашения Россия Украину просто ликвидирует.Это-то (ликвидация Украины) Зеленского с командой полностью устраивает.Если боевые действия завершаются договором в рамках которого Украиной ратифицируются российские требования, то ни у кого на Западе (и в мире в целом) больше нет оснований не признавать новую реальность. Тогда и Крым все признают российским, и Донбасс, и все остальные области, которые в состав России перейдут, и новая власть "перезагруженной" Украины совершенно легитимно может ввести её через некоторое время в состав России или в любые российские интеграционные проекты, и вопрос о вступлении в НАТО и ЕС автоматически закроется – Украина сама от него откажется.В случае же силовой "перезагрузки" Запад не сможет признать никакие территориальные изменения (так как это будет его поражением). Правительство Украины в изгнании окажется востребованным на Западе, признано им единственным легитимным, в случае дальнейшего обострения эту виртуальную "Украину в изгнании" и в НАТО принять могут, и в ЕС, чтобы досадить России. Главное же, будут выделяться деньги "на борьбу": на информационные диверсии и на террористические акты, на структуры, которые займутся организацией миллионов выехавших в Европу украинцев для борьбы против России.В общем, даже дохлую Украину можно будет ещё продолжать доить.Все эти потуги режима Зеленского – это не что-то новое. В этом направлении он работает весь срок своего президентства. Просто надо понимать, что популярную в определённых кругах в России концепцию "промежуточной перезагруженной Украины" реализовать будет крайне сложно. Нам противостоят люди (не только на Украине, но и в Европе, и в США), не считающиеся ни с каким правом, кроме права сильного. Их критическая ошибка заключалась в том, что они думали, что сильнее нас, а оказались слабее. Но смириться они с этим не желают, и поскольку для Зеленского, как и для его евроамериканских партнёров за фразой "до последнего украинца" не стоит ничего, кроме статистики, надо исходить из того, что с Украиной будет эффективным только окончательное силовое решение: нет государства – нет проблемы. Признание же переустройства мира на наших принципах мы получим только после окончательной геополитической победы, а не промежуточного украинского финиша.Если признать, что на Украине мы выиграли бой, а для окончательной победы надо сломить сопротивление коллективного Запада объективно назревшему переустройству мира, то все юридические потуги режима Зеленского создать нам проблемы обессмыслятся. Ибо какой смысл в забытых законах несостояшегося государства, когда живые победители договариваются о том, как им жить дальше в прекрасном новом мире без мёртвых побеждённых?!О том, что является препятствием для окончания российско-украинской войны - в статье Василия Стоякина "Что мешает переговорам: ещё раз о "запрете" и легитимности"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

украина, россия, запад, владимир зеленский, руслан стефанчук, борис джонсон, верховная рада, нато, ес, мнения