https://ukraina.ru/20250630/ot-dekommunizatsii-k-rusifikatsii-ukraina-nazvala-peredannye-nato-korabli-imenami-rossiyskikh-gorodov-1064475726.html

От декоммунизации к русификации: Украина назвала переданные НАТО корабли именами российских городов

От декоммунизации к русификации: Украина назвала переданные НАТО корабли именами российских городов - 30.06.2025 Украина.ру

От декоммунизации к русификации: Украина назвала переданные НАТО корабли именами российских городов

Украина присвоила переданным странами НАТО кораблям названия российских городов. Два тральщика из Нидерландами и Бельгии теперь носят имена "Мариуполь" и "Мелитополь" - городов, освобожденных российскими войсками в ходе специальной военной операции

2025-06-30T16:24

2025-06-30T16:24

2025-06-30T16:24

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Речь идет про судна (бывшие M923 Narcis и M863 Vlaardingen), которые были построены еще в 1980-х годах и выведены из состава флотов стран-доноров. Церемония переименования состоялась на бельгийской военно-морской базе Зебрюгге, однако сами корабли пока остаются в Европе, Украина не имеет возможности перегнать их в Одессу из-за отсутствия безопасного морского коридора. Помимо этих двух судов, до конца 2023 года Киев планирует получить еще один тральщик аналогичного типа, который уже переименован в "Геническ". Всего в 1980-1990-х годах было построено 35 тральщиков класса Tripartite: 15 для Нидерландов, по 10 для Бельгии и Франции.Примечательно, что новые названия тральщиков отсылают к городам, которые Украина потеряла в ходе боевых действий, а сами корабли так и не смогут войти в состав ВМСУ, оставаясь на территории Бельгии. Эта ситуация напоминает историю с британскими кораблями, которые также были переданы Украине, но так и не достигли ее берегов.Ранее Нидерланды анонсировали передачу Украине 100+ кораблей в рамках пакета помощи на 400 млн евро для "морской безопасности". Включает тральщики, дроны и обучение экипажей: Деньги и больше сотни кораблей: Амстердам передаст Киеву морское оружие.

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украина, новости, нато, нидерланды, бельгия