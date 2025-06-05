https://ukraina.ru/20250605/dengi-i-bolshe-sotni-korabley-amsterdam-peredast-kievu-baltiyskoe-oruzhie--1063658994.html

Деньги и больше сотни кораблей: Амстердам передаст Киеву "балтийское" оружие

Деньги и больше сотни кораблей: Амстердам передаст Киеву "балтийское" оружие - 05.06.2025 Украина.ру

Деньги и больше сотни кораблей: Амстердам передаст Киеву "балтийское" оружие

Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро "для укрепления морской безопасности страны". Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс

2025-06-05T13:45

2025-06-05T13:45

2025-06-05T13:45

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"Я объявляю о новом пакете помощи на 400 млн евро для обеспечения морской безопасности Украины", - заявил Брекелманс.Он уточнил, что это необходимая мера" в условиях сохраняющихся угроз в Черном море". Речь идёт о передаче Киеву как минимум сотни кораблей различного назначения, включая патрульные суда и транспортные лодки. Также в состав пакета войдут морские беспилотники, системы вооружения и оборудование для наблюдения. Предусмотрено и обучение украинских военнослужащих. Примерно неделю назад Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба представили новую стратегию Евросоюза для Черноморского региона. В документе указано, что ЕС реализует инициативы для того, чтобы "раскрыть потенциал роста региона, одновременно решая неотложные проблемы конфликтов". Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала функцией новой стратегии упрощение доставки войск и оборудования туда, "где они нужны и когда они нужны". Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос издания Украина.ру, что стоит за дипломатическими формулировками нового стратегического документа ЕС в отношении Черноморского региона. "Там прописано: изолировать этот регион от России. Я прошу прощения, тоже хотелось бы уточнить, в каком бреду они это увидели? У России многовековой статус черноморской державы. Можно, конечно, слушать людей наподобие [экс-премьер-министра Великобритании] Лиз Страсс, которая, находясь в Британии, полагает, что удобнее на Балтику через Черное море перебраться. Может, она считает, что Британия великая черноморская держава? Но ведь именно об этом они ведут там речь. Предпринимается попытка превратить Черное море в арену противостояния, которую Евросоюз активно навязывает Российской Федерации", - заявила Мария Захарова. Она констатировала, что в действительности Брюссель гораздо больше интересует не само развитие транспортно-инфраструктурной взаимосвязанности в регионе, как это подается в докладе, а возможность использования прокладываемых в обход России логистических и энергетических маршрутов для наращивания своего присутствия в регионе Черного моря, в том числе для переброски военных грузов киевскому режиму.НАТО объявило России "танкерную войну" в Балтийском море в ночь на 15 мая. Тогда военно-морские силы Эстонии совместно с авиацией Польши (члены НАТО) пытались захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в нейтральных водах Балтийского моря под флагом Габона. Кораблю угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета. Атаки на танкер прекратились только когда в воздухе появился российский истребитель Су-35.Ранее на эту тему: В Германии опасаются столкновения с флотом России на Балтике

https://ukraina.ru/20250604/1063629665.html

https://ukraina.ru/20250604/baltiyskiy-batman-es-zakharova-rasskazala-izdaniyu-ukrainaru-o-realnoy-situatsii-na-vode-1063644108.html

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