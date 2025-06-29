https://ukraina.ru/20250629/vazhnye-novosti-na-1230-voskresenya-29-iyunya-1064423629.html
Важные новости на 12.30 воскресенья 29 июня: Лавров оценил Макрона и Мерца и чем вsзвано раздражение в ЕС
Важные новости на 12.30 воскресенья 29 июня: Лавров оценил Макрона и Мерца и чем вsзвано раздражение в ЕС - 29.06.2025 Украина.ру
Важные новости на 12.30 воскресенья 29 июня: Лавров оценил Макрона и Мерца и чем вsзвано раздражение в ЕС
Коротко о важных новостях к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.
2025-06-29T12:32
2025-06-29T12:32
2025-06-29T12:46
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франция
германия
эммануэль макрон
фридрих мерц
сергей лавров
ес
новости
новости россии
иран
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🟦 Макрон и Мерц окончательно утратили здравый смысл и пытаются вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров: Германских и украинских нацистов объединяет отношение к тем, кого они хотят поработить, одни сжигали евреев, другие — русских. 🟦В результате атаки Израиля на тюрьму "Эвин" в понедельник погиб 71 человек, заявил представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир. По его словам, погибли сотрудники тюрьмы, солдаты-срочники, заключенные и приехавшие на свидание с ними члены их семей, а также жители близлежащих домов; 🟦Любое развитие событий на украинском направлении в конструктивном ключе вызывает у ЕС раздражение, поскольку оно может обрушить задуманные схемы углубления кризиса вокруг Украины с выходом на ослабление России, заявила РИА Новости новая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.Следите за новостями на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061585225_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_6a65cea7152c2d479ada8afdc3bf419b.jpg
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, франция, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, сергей лавров, ес, новости, новости россии, иран, израиль
Россия, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, ЕС, Новости, новости России, Иран, Израиль
Важные новости на 12.30 воскресенья 29 июня: Лавров оценил Макрона и Мерца и чем вsзвано раздражение в ЕС
12:32 29.06.2025 (обновлено: 12:46 29.06.2025)
Коротко о важных новостях к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.
🟦 Макрон и Мерц окончательно утратили здравый смысл и пытаются вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров: Германских и украинских нацистов объединяет отношение к тем, кого они хотят поработить, одни сжигали евреев, другие — русских.
🟦В результате атаки Израиля на тюрьму "Эвин" в понедельник погиб 71 человек, заявил представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир. По его словам, погибли сотрудники тюрьмы, солдаты-срочники, заключенные и приехавшие на свидание с ними члены их семей, а также жители близлежащих домов;
🟦Любое развитие событий на украинском направлении в конструктивном ключе вызывает у ЕС раздражение, поскольку оно может обрушить задуманные схемы углубления кризиса вокруг Украины с выходом на ослабление России, заявила РИА Новости новая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Следите за новостями на сайте Украина.ру