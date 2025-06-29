https://ukraina.ru/20250629/vazhnye-novosti-na-1230-voskresenya-29-iyunya-1064423629.html

Важные новости на 12.30 воскресенья 29 июня: Лавров оценил Макрона и Мерца и чем вsзвано раздражение в ЕС

Важные новости на 12.30 воскресенья 29 июня: Лавров оценил Макрона и Мерца и чем вsзвано раздражение в ЕС - 29.06.2025 Украина.ру

Важные новости на 12.30 воскресенья 29 июня: Лавров оценил Макрона и Мерца и чем вsзвано раздражение в ЕС

Коротко о важных новостях к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.

2025-06-29T12:32

2025-06-29T12:32

2025-06-29T12:46

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франция

германия

эммануэль макрон

фридрих мерц

сергей лавров

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🟦 Макрон и Мерц окончательно утратили здравый смысл и пытаются вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров: Германских и украинских нацистов объединяет отношение к тем, кого они хотят поработить, одни сжигали евреев, другие — русских. 🟦В результате атаки Израиля на тюрьму "Эвин" в понедельник погиб 71 человек, заявил представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир. По его словам, погибли сотрудники тюрьмы, солдаты-срочники, заключенные и приехавшие на свидание с ними члены их семей, а также жители близлежащих домов; 🟦Любое развитие событий на украинском направлении в конструктивном ключе вызывает у ЕС раздражение, поскольку оно может обрушить задуманные схемы углубления кризиса вокруг Украины с выходом на ослабление России, заявила РИА Новости новая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.Следите за новостями на сайте Украина.ру

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, франция, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, сергей лавров, ес, новости, новости россии, иран, израиль